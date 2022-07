von Andrew Korybko – https://oneworld.press

Übersetzung LZ

Es zeichnet sich ab, dass das polnisch-preußische Bündnis einer polnisch-deutschen Rivalität weicht, in der Warschau allerdings nicht in der Lage sein wird, Berlin zu schlagen. Der aufstrebende regionale Führer hat zu schnell zu viel für die Ukraine getan und ist nun nicht mehr in der Lage, den Kurs zu ändern, was dazu führt, dass er in diesem Land weiterhin nach Deutschlands Pfeife tanzen muss.

Der polnische graue Kardinal Jaroslaw Kaczynski, der Ende letzten Monats aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als stellvertretender Ministerpräsident zurücktrat, behauptete, dass die Einführung des Euro die Aussichten seines Landes, die gegenwärtige Wirtschaftskrise zu überstehen, „töten“ würde. Er fügte hinzu, dass nur Deutschland und die Länder an seiner westlichen und südlichen Peripherie von dieser Währung profitieren, während andere wie Litauen eine galoppierende Inflation erleben. Zuvor hatte der Gouverneur der polnischen Zentralbank Deutschland Anfang des Monats beschuldigt, Polen zu drängen, seine nationale Währung zugunsten des Euro aufzugeben. Das polnisch-preußische Bündnis, von dem der ehemalige russische Präsident und amtierende stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats Dmitri Medwedew Ende Mai sprach, zerbricht ganz offensichtlich durch Berlins jüngstes hegemoniales Machtspiel.

Der De-facto-Chef der EU hat mit Polen gespielt, indem er es dazu gebracht hat, in der Ukraine nach Berlins Pfeife zu tanzen, woraufhin Warschau offenbar zur Vernunft gekommen ist und erkannt hat, dass es dort im Stich gelassen wird, weil es die Rechnung für die De-facto-Konföderation zahlen muss, die es kürzlich mit der ehemaligen Sowjetrepublik gegründet hat. Kaczynski spekulierte Anfang Juni auch darüber, dass das erklärte Ziel Deutschlands, die größte Armee der EU aufzustellen, in Wirklichkeit gegen Polen gerichtet sein könnte, was als Anspielung darauf interpretiert werden könnte, dass Berlin eines Tages versuchen könnte, die ehemaligen Teile Preußens, die nach dem Zweiten Weltkrieg an Polen abgetreten wurden und auf die Warschau historische Ansprüche erhebt, die etwa ein Jahrtausend zurückreichen, gewaltsam zurückzufordern. Abgesehen von diesem weit hergeholten Szenario geht es darum, dass Polen beginnt, sich mit Deutschland unwohl zu fühlen.

Um die Wahrheit zu sagen, hat die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) schon immer eine solche Haltung gegenüber ihrem westlichen Nachbarn eingenommen, aber noch nie wurde sie von Berlin so sehr ausgespielt wie in den letzten fünf Monaten. Deutschland strebt nicht nur offen danach, das militärisch mächtigste Land in der EU zu werden, sondern setzt Polen auch unter Druck, wirtschaftlichen Selbstmord zu begehen, indem es so bald wie möglich den Euro einführt. Die erste Entwicklung ist aus polnischer Sicht überschaubar, da es sich um ein weit hergeholtes Szenario handelt, während die zweite Entwicklung viel unvorhersehbarer ist, da Polen wirtschaftlich sehr stark von Deutschland abhängig ist, das zudem über die Oppositionspartei „Bürgerplattform“ (PO, wie sie auf Polnisch heißt) und die mit ihr verbündeten Medien ein weitreichendes und tief verankertes Einflussnetzwerk im Land unterhält.

Es zeichnet sich der Trend ab, dass das polnisch-preußische Bündnis einer polnisch-deutschen Rivalität weicht, in der Warschau allerdings nicht in der Lage sein wird, Berlin zu schlagen. Der aufstrebende regionale Führer hat zu schnell zu viel für die Ukraine getan und ist nun nicht mehr in der Lage, den Kurs zu ändern, was dazu führt, dass er in diesem Land weiterhin nach Deutschlands Pfeife tanzen muss. Polen wird vielleicht nie wieder von Deutschland überfallen und auch nicht erfolgreich unter Druck gesetzt werden, in absehbarer Zeit den Euro einzuführen und damit wirtschaftlichen Selbstmord zu begehen, aber die Zeichen stehen auf Sturm, dass das Land niemals eine strategische Parität mit seinem westlichen Nachbarn erreichen wird. Im Gegenteil, obwohl es sich der Illusion hingibt, dass alle seine relevanten Schritte unabhängig beschlossen wurden und seine strategische Autonomie stärkten, haben sie Polen nur zu Deutschlands „nützlichem Idioten“ gemacht.

