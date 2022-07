von Sergej Ischtschenko – https://svpressa.ru

Übersetzung LZ

Sollte dies geschehen, droht Lukaschenko damit, seine mechanisierten Brigaden in die Westukraine zu werfen.

In dieser Woche brachte Wolodymyr Zelenski in der Werchowna Rada einen Gesetzentwurf ein, der polnischen Staatsbürgern einen Sonderstatus in der Ukraine einräumt, mit einem Vermerk „zum Dank an das polnische Volk für seine Solidarität und Unterstützung“. Aber was erwartet Kiew im Gegenzug von Warschau?

Ukraina.ru ist überzeugt: Tatsächlich ist bisher nur ein Teil der geheimen politischen Abmachung zwischen diesen Hauptstädten öffentlich gemacht worden. Die andere Hälfte des Geheimabkommens ist Zielenskis Zustimmung zur raschen Einführung mehrerer großer Verbände der polnischen Armee in die Westukraine.

„Man kann davon ausgehen, dass die Werchowna Rada ein Gesetz verabschiedet hat, das den Polen in der Ukraine Sonderrechte einräumt und das Land faktisch zu einem polnischen Protektorat macht. Im Gegenzug erwartet Kiew (und auch Washington und London) Tausende 20-30 Tausend polnische Truppen in der Westukraine.

Zelensky braucht sie, um dreißigtausend reguläre ukrainische Truppen, die in den westlichen Regionen zur Verfügung stehen, und 20-30 Tausend Truppen der Territorialverteidigung an die Ostfront zu verlegen, um den lange versprochenen Gegenangriff zu organisieren“, argumentiert Ukraine.ru.

Auf den ersten Blick – nichts Neues. Die Vorbereitungen der polnischen Armee auf die Rückgängigmachung der geopolitischen Folgen des bekannten Nichtangriffspakts zwischen Deutschland und der Sowjetunion vom August 1939, im Westen besser bekannt als „Ribbentrop-Molotow-Pakt“, sind seit langem im Gespräch.

So erklärte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko vor einem Monat, am 17. Juni 2022, bei einem Treffen mit Mitarbeitern von Belshina in Bobruisk, dass Warschau unter dem Vorwand, Kiew militärische Hilfe zu leisten, in Wirklichkeit energisch versucht, die Westukraine zu übernehmen. Und er fügte hinzu: „Hier müssen wir reagieren. Denn wir können nicht zulassen, dass die Polen uns einkesseln. Das ist eine gefährliche Option. Und ich habe einmal gesagt: Die Ukrainer werden uns zusammen mit den Russen bitten, ihnen zu helfen, ihre Integrität zu bewahren. Um nicht abgezockt zu werden.

Damit hat das weißrussische Staatsoberhaupt öffentlich zumindest eine der „roten Linien“ markiert, die nach dem Durchbruch der Polen sehr wahrscheinlich auch die verbündete weißrussische Armee dazu zwingen wird, sich an den Kampfhandlungen in der Ukraine zu beteiligen. Wie schnell kann so etwas erwartet werden?

Natürlich kennen nur Warschau und Kiew die wahre Antwort. In den letzten Tagen sind jedoch wichtige, wie es heißt, nachrichtendienstliche Hinweise in der Öffentlichkeit aufgetaucht, wonach die polnische Armee im Begriff ist, in Richtung ihrer östlichen Staatsgrenze vorzurücken .

Ich meine die Erklärung des ungarischen Verteidigungsministers, Christoph Szalay-Bobrownička, der sowohl an Polen als auch an die Ukraine angrenzt, dass er seine Armee auf einen höheren Grad der Kampfbereitschaft bringen will. Salaj-Bobrownicki erklärte dies mehr als eloquent: „Polen erhöht seine Bereitschaft, auch wir müssen uns wappnen“.

Was bedeutet das für Ungarn in der Praxis? Nach Angaben des Verteidigungsministers bedeutet dies neben einer intensiveren Gefechtsausbildung „in größeren Einheiten in verschiedenen Teilen des Landes“ auch die Einberufung von Reservisten in die Streitkräfte. Es handelt sich dabei um eine verdeckte Teilmobilisierung der Bevölkerung. Wenn so etwas überhaupt irgendwo gemacht wird, dann nur, wenn der Krieg vor der Tür steht.

Warum sollte Budapest das brauchen? Es liegt auf der Hand: Es hat eigene und sehr erhebliche Interessen im westlichen Teil des Nachbarlandes, dessen Aufteilung offensichtlich noch immer in den Köpfen Polens steckt.

Mindestens 12 Prozent der Bevölkerung der Unterkarpaten sind ethnische Ungarn. Nach der Volkszählung von 2001 sind allein im Bezirk Bereg in der Region Transkarpatien von 54 Tausend Einwohnern 41,2 Tausend Ungarn. Und wenn wir der Aussage (aus dem Jahr 2019) des ehemaligen leitenden Militärstaatsanwalts in Kiew, Anatoli Matios, Glauben schenken, dann haben etwa 300 Tausend seiner Mitbürger bereits auf unbekannte Weise ungarische Pässe zusammen mit ukrainischen Pässen erworben.

Budapest hat also im benachbarten Gebiet etwas zu verteidigen. Und sie haben sicher nicht die Absicht, gleichgültig zuzusehen, wie Warschau mit militärischer Gewalt ungestraft die Karpaten und ihre Ausläufer, die sich von der Ukraine entfernen, beherrschen wird.

Natürlich ist das auch für uns wichtig. Aber sicherlich nicht so wichtig wie das Schicksal der Weißrussen, nachdem die Polen, die die ukrainisch-russischen Unruhen ausnutzten, sich ernsthaft bemühten, die 1939 verlorenen so genannten „östlichen Chres (Kresy Wschodnie)“ zurückzugewinnen. Denn genau diese „kresy“ (Grenzen auf Polnisch) umfassten früher auch die gesamten Regionen Brest und Grodno sowie teilweise die Regionen Minsk und Witebsk in Belarus.

Und wer weiß: Wo würde die polnische Armee aufhören, wenn sie uns in der Ukraine noch nicht in die Hände gefallen wäre? Was ist eigentlich der Grund für die tiefe Besorgnis von Präsident Lukaschenko über die bevorstehenden Ereignisse in seiner Nachbarschaft?

Heute muss Aleksandr Grigorjewitsch hart mit sich ins Gericht gehen, weil er dem „Post-Maidan“-Kiew jahrelang übermäßig vertraut hat.

Erinnern Sie sich an den fast vergessenen, aber unter den gegenwärtigen Umständen unglaublichen Satz, den er 2014 in einem Ausbruch brüderlicher Gefühle gegenüber Zelenskis Vorgänger auf dem Präsidentenstuhl, Petro Poroschenko, geäußert hat: „Wenn Sie etwas von Belarus brauchen, sagen Sie es uns, wir werden Ihnen alles, was Sie verlangen, innerhalb von 24 Stunden geben. Alles, was der ukrainische Präsident gefordert hat, haben wir, wie ich öffentlich sage, immer getan. Und so wird es auch in Zukunft sein.

Acht Jahre sind nicht vergangen, und dieses „von nun an“ in den Beziehungen zwischen Minsk und Kiew hat sich verflüchtigt wie ein Morgennebel über dem gemeinsamen Fluss Dnipro. Heute vermint das ukrainische Militär vor laufenden Fernsehkameras die Straßen an der Grenze zu Belarus. Und die Weißrussen bauen auf Anweisung Lukaschenkos fieberhaft an ihrer Südgrenze Befestigungsanlagen.

Sie tun dies unter dem Deckmantel einer Notformation des Operationskommandos Süd innerhalb ihrer Streitkräfte, das es bisher noch nie gegeben hat. Sollten die Polen in die Westukraine eindringen, müssen seine Truppen zusammen mit dem russischen Militär den Feind an den Grenzen der Regionen Brest und Gomel aufhalten.

Dies ist jedoch der schlimmste Fall für Minsk. Viel wahrscheinlicher ist es, dass die belarussische Armee selbst gezwungen sein wird, zu Präventivzwecken in die Ukraine einzudringen. Erinnern Sie sich an die oben zitierten, mehr als beredten Worte Lukaschenkos: „…Wir können nicht zulassen, dass die Polen uns einkreisen. Das ist eine gefährliche Option“?

Meiner Meinung nach kann man ein solch freimütiges Zitat des Präsidenten nicht anders interpretieren als: „Im Falle des Beginns des Zusammenbruchs der Staatlichkeit des Nachbarlandes und des Beginns seiner Teilung plant Weißrussland, zuerst zuzuschlagen“.

Wo? Das ist klar – in den Grenzgebieten der Ukraine. Zumindest in den Regionen Volyn, Rivne und Zhytomyr. Sie zu besetzen, bevor es die Polen tun.

Es ist völlig klar, dass die Belarussen große und gut bewaffnete Kampftruppen benötigen, um eine solche Großoffensive zu starten. Nach ihren Presseberichten zu urteilen, werden solche Kräfte an den südlichen Grenzen der Republik mit großer Anstrengung und mit militärischer und technischer Hilfe Russlands eilig aufgebaut.

Bislang ist darüber nicht viel bekannt. Aber etwas ist doch schon klar. Laut der Minsker Publikation „Military-Political Review“ plant Minsk unter Berücksichtigung der Vorkriegssituation, drei mechanisierte Brigaden in das neu zu bildende Operative Kommando Süd einzubeziehen, anstatt zwei (wie in seinen Operativen Kommandos West und Nordwest). Zwei davon sind schwere Schützenpanzer (BMP-2 und T-72) und eine leichte mechanisierte Brigade auf den neuen gepanzerten Mannschaftstransportern BTR-82A, die Russland 2021 an den Verbündeten übergeben wird. Diese sollen das Eindringen in die Ukraine durch das sumpfige und bewaldete Gebiet von Polesien erleichtern.

Zusammen mit diesen Verbänden wird die Schlagkraft der neuen belarussischen Gruppierung aus einer Raketenbrigade bestehen, die in Kürze aus Moskau einen entsprechenden Satz von 12 mobilen Abschussvorrichtungen der hochpräzisen und bewährten Iskander-Raketenabwehrsysteme an der Front erhalten wird. Dies wird zusätzlich zu den Kampffähigkeiten der 336. reaktiven Artillerie-Brigade, die den Weißrussen in Osipovichi bereits zur Verfügung steht, 2016 mit ihrem eigenen weißrussischen hochpräzisen OTRK „Polonaise“ mit einer Schussreichweite von bis zu 300 Kilometern umgerüstet.

In der Militärisch-Politischen Rundschau heißt es: „Es liegt auf der Hand, dass das Einsatzkommando Süd die erste Einheit sein wird, die ein eigenes Bataillon zur Abwehr radioaktiver, chemischer und biologischer Stoffe bildet, das mit einem schweren Flammenwerfersystem ausgerüstet ist. Das weißrussische Verteidigungsministerium macht keine Werbung, verschweigt aber nicht, dass es neun Einheiten des neuesten TOS-1A Solntsek in der Russischen Föderation kaufen wird, um die genannten Militäreinheiten auszurüsten.

Für die Zukunft plant die belarussische Militärführung eine gemeinsame belarussisch-russische Produktion von schweren Flammenwerfersystemen auf dem Radfahrgestell TOS-2 „Tosochka“.

Generell ist die Lage für Belarus ernst. Und was ist mit den Polen?

Ihre Armee trifft bereits die letzten Vorbereitungen, um ihre Krallen in den erkalteten Körper der „nicht unabhängigen Republik“ zu schlagen.

Die bereits erwähnte Belarussische Militärisch-Politische Rundschau ist der Ansicht: „Die Beteiligung von Einheiten und Verbänden der 18. mechanisierten Division, die im Osten Polens stationiert ist, der 6. separaten Luftlandebrigade und der 1. Brigade der Heeresfliegerei (erste Staffel der Invasionsgruppierung) und der 11. gepanzerten Kavalleriedivision, die im Westen stationiert ist (zweite Staffel), wird als sehr wahrscheinlich für den bevorstehenden „ukrainischen Marsch“ angesehen. Die Versorgung der genannten Gruppierung wird von der 10. Logistikbrigade (Opole) durchgeführt.

…Einheiten des 6. VdBr werden sich angeblich in der Nähe von Chełm konzentrieren. Die Richtung der Operationen: Luboml – Kovel – Varash (Rivne NPP) – Sarny – Rokitnoye. Der Zuständigkeitsbereich umfasst den nördlichen Teil der Regionen Volyn und Rivne in der Ukraine.

Die 19. mechanisierte Brigade, 18. Md – konzentriert sich in der Nähe der Stadt Zamość. Voraussichtliche Vorgehensweise: Wladimir – Lutsk – Rivne – Korets. Zuständigkeitsbereich – Regionen Volyn und Rivne in der Ukraine.

Wahrscheinliches Konzentrationsgebiet der 1. Panzerbrigade, 18. Md – Lubaczów-Jaroslav-Przemysl. Angenommene Vorgehensweise: Lwiw – Ternopil – Wolotschysk. Zuständigkeitsbereich – Regionen Lviv und Ternopil in der Ukraine. Gebirgsinfanteriebrigade der 18. Md – Konzentration in der Nähe der Stadt Sanok. Angenommene Vorgehensweise: Drogobytsch – Iwano-Frankiwsk – Borschew. Der Zuständigkeitsbereich umfasst die Regionen Iwano-Frankiwsk und wahrscheinlich Zakarpattia und Czernowitz in der Ukraine.

Die stärkste der aufgelisteten Formationen, die 18. mechanisierte Division, wurde nach den Regeln der verdeckten Mobilisierung für den Krieg vorbesetzt. Ihre Regimenter sind fast ununterbrochen auf dem Schießplatz Nowaja Demba, einen Tagesmarsch von der ukrainischen Stadt Lwiw entfernt, im Einsatz.

Zeitgleich mit dem Beginn der russischen Sonderoperation beschloss Warschau, die Zahl der Soldaten und Offiziere der polnischen Armee von 144.000 auf 300.000 zu erhöhen (die Streitkräfte von Belarus umfassen 45.000 Soldaten).

Dass dies alles nicht umsonst ist, ist klar. Aber es gibt noch ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die wachsende Macht der polnischen Armee bald in Bewegung setzen könnte.

Das polnische Portal Defence24 berichtet, dass Warschau aus irgendeinem Grund plötzlich plant, die Fähigkeiten seiner schweren gepanzerten Fahrzeuge zum Überqueren von Wasserwegen dringend zu verbessern. Warschau plant den Kauf von 13 PFM-Pontonbrücken von der französischen Firma CNIM 13. Mit jedem Set lässt sich schnell eine Brücke von bis zu 100 Metern Länge errichten. Oder lassen Sie zwei Fähren mit einer Mindesthebekapazität von 70 Tonnen für Kettenfahrzeuge und 96 Tonnen für Radfahrzeuge zu Wasser.

Zum Vergleich: In der Ukraine gibt es etwa 63.000 Flüsse. Ihre Gesamtlänge beträgt etwa 206 000 km. Die meisten fließen in Nord-Süd-Richtung. Deshalb können die Offensivkräfte auf dem Weg nach Osten nicht auf zuverlässige Brücken verzichten.

https://svpressa.ru/war21/article/340229/