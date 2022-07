Die Kriegspartei zielt immer noch auf den Iran

von Daniel Larison – http://www.antikrieg.com

In den westlichen Medien wird wieder für einen Krieg mit dem Iran getrommelt, und zwar nach dem üblichen Muster, falsche Behauptungen zu verbreiten, um die Bedrohung durch den Iran und seine nicht existierenden Atomwaffen zu übertreiben. Ein kürzlich erschienener Bericht ist ein Beispiel dafür, wie Nachrichtenagenturen die Öffentlichkeit über wichtige außenpolitische Themen falsch informieren können, um militärische Maßnahmen als unvermeidlich erscheinen zu lassen. NBC News veröffentlichte einen Bericht über Bidens Reise nach Israel und Saudi-Arabien, der sich jedoch fast ausschließlich darauf konzentrierte, Angst vor dem iranischen Atomprogramm zu schüren und die Fakten über die Fähigkeit der iranischen Regierung, Atomwaffen zu erlangen, zu verdrehen. Jetzt, da die Atomverhandlungen ins Stocken geraten sind, können wir mit noch mehr Agitation für einen Angriff auf den Iran und weiteren „Nachrichten“ rechnen, die den Weg für einen weiteren unnötigen Krieg ebnen.

Eine der wichtigsten Behauptungen in dem Bericht ist völlig unzutreffend und erweckt den Eindruck, dass die iranische Regierung bald im Besitz von Atomwaffen sein könnte. In dem Bericht heißt es: „Der Iran hat eine beträchtliche Menge an Uran gehortet, das auf einen Reinheitsgrad von 60 Prozent angereichert ist… und könnte innerhalb weniger Tage eine Atombombe bauen, wenn er sich dazu entschließen würde, das Material auf 90 Prozent anzureichern, so Rüstungskontrollexperten.“ Selbst wenn die iranische Regierung beschließen würde, auf 90 Prozent anzureichern, was sie nicht getan hat, würde es viel länger als eine „Frage von Tagen“ dauern, auch nur eine funktionierende Waffe zu bauen. Das setzt voraus, dass sich die iranische Regierung überhaupt für den Bau von Waffen entschieden hat, und diese Option hat die iranische Regierung seit langem abgelehnt. In dem Bericht wird keiner dieser „Experten“ namentlich genannt, und man erwartet von uns, dass wir diese haarsträubende Behauptung einfach schlucken.

Dem Bericht ist nicht zu entnehmen, dass der Iran schon seit Jahrzehnten kein Atomwaffenprogramm mehr hat. Der Wunsch der iranischen Regierung, eine Bombe zu bekommen, wird einfach als gegeben hingenommen, ohne jeden Beweis. Wenn all dies der Propaganda im Vorfeld der Invasion des Irak unheimlich ähnlich ist, dann deshalb, weil es das gleiche Drehbuch ist, um einen völlig ungerechtfertigten Präventivkrieg zu verkaufen.

Wie in fast allen Berichten über das iranische Atomprogramm wird auch in diesem nicht erwähnt, dass Israel bereits Dutzende von Atomwaffen besitzt oder dass seine Regierung seit Jahrzehnten falsche Warnungen über den bevorstehenden Erwerb von Atomwaffen durch den Iran verbreitet hat. Der Bericht verschweigt auch, dass die wichtigsten Fortschritte des iranischen Atomprogramms erst in den letzten anderthalb Jahren gemacht wurden, und zwar als direkte Reaktion auf israelische Attentate und Sabotageanschläge. Die iranische Regierung hatte vor dem Angriff auf die Anlage in Natanz im vergangenen Jahr nie Uran auf 60 % angereichert, und sie begann damit aufgrund dieses Angriffs. Wenn sich der Iran und Israel auf „Kollisionskurs“ befinden, wie es in dem Bericht heißt, dann ist es die israelische Regierung – mit Duldung der USA – die sie auf diesen Kurs gebracht hat.

Ohne die US-Kampagne des „maximalen Drucks“ in Form eines Wirtschaftskriegs und verdeckter israelischer Angriffe würde das iranische Atomprogramm noch immer unter den Beschränkungen des Atomabkommens stehen, an das sich der Iran jahrelang gehalten hatte, bevor die USA ihr Wort brachen. Die drohende Nuklearkrise im Nahen Osten ist das direkte Ergebnis der Politik der Falken, die darauf abzielt, ein erfolgreiches Nichtverbreitungsabkommen zu zerstören und einen Vorwand für einen Konflikt zu schaffen.

Die israelische Regierung hat Überstunden gemacht, um das Atomabkommen zu sabotieren, während ihre Sabotageangriffe auf iranische Einrichtungen die Beschleunigung des iranischen Atomprogramms provoziert haben. Nachdem sie die US-Diplomatie jahrelang untergraben und die Situation aktiv verschlimmert hat, will die israelische Regierung nun die Unterstützung der USA, um diese früheren Fehler durch Militärschläge zu verschlimmern. Die iranische Regierung baut keine Atomwaffen, aber die Hardliner in den USA und Israel tun alles, um sie dazu zu bewegen einen möglichen Angriff abzuwehren.

Wäre die israelische Regierung wirklich besorgt über den Erwerb von Atomwaffen durch den Iran, hätte sie sich nicht erbittert gegen ein erfolgreiches Nichtverbreitungsabkommen gewehrt. Wäre es ihr ernst damit, das iranische Atomprogramm friedlich zu halten, hätte sie nicht versucht, dieses Abkommen zu zerstören, seit es in Kraft ist. Sollte diese Regierung die USA um Hilfe bitten, um einen verbrecherischen Angriffskrieg gegen den Iran zu starten, sollte Biden ihr Ersuchen zurückweisen und ihr sagen, dass die USA ihr nicht zu Hilfe kommen werden, wenn die Dinge schlecht für sie laufen.

Das Absurde an der ganzen Sache ist, dass das iranische Atomprogramm keine echte Bedrohung für die USA oder Israel darstellt. Das war es noch nie. Selbst wenn der Iran irgendwann in der Zukunft ein paar Atomwaffen bauen würde, wäre er immer noch mit einem atomar bewaffneten Israel konfrontiert, das über ein viel größeres Arsenal verfügt, und die USA hätten vom Iran noch weniger zu befürchten. Die Vorstellung, dass diese beiden sehr mächtigen Staaten sich vor einem viel schwächeren Staat „schützen“ müssen, ist Unsinn, aber ein Großteil unserer Debatte über die Iran-Politik dreht sich um den Glauben, dass die Sanktionen und Angriffe der USA und Israels vernünftig sind und die Reaktionen des Irans darauf nicht. Wenn die USA und Israel ihre unerbittliche Feindseligkeit aufgeben würden, könnten sie vielleicht feststellen, dass die iranische Regierung bereit wäre, ebenfalls pragmatischer zu sein.

Alles in allem sollten wir nicht wollen, dass noch mehr Staaten Atomwaffen besitzen, und alle bestehenden Atomwaffenstaaten sollten auf Abrüstung hinarbeiten. Unabhängig davon steht die Besessenheit mit dem iranischen Programm in keinem Verhältnis zu der potenziellen Gefahr, die von ihm ausgeht. Die Nichtverbreitung von Atomwaffen ist wichtig, aber sie ist niemals so wichtig, dass sie einen Krieg rechtfertigt. Die einzige Möglichkeit, die Atomfrage zu lösen, sind Verhandlungen und Kompromisse, und es ist noch nicht zu spät für die USA, auf diesen Weg zurückzukehren.

erschienen am 14. Juli 2022 auf > Antiwar.com > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2022_07_14_diekriegspartei.htm