Nach dem ernüchternden Ende seiner Beerdigung ist der Vorhang für den ehemaligen japanischen Premierminister Shinzo Abe gefallen. Aber die Wolke des Verdachts, die seine Ermordung umgibt, schwebt immer noch in den Köpfen vieler Menschen auf der ganzen Welt. Schockgefühle werden weiterhin angesichts der Tatsache geäußert, dass Japans schlimmstes politisches Attentat seit dem Zweiten Weltkrieg mit einer Sekte in Verbindung steht.

Am 8. Juli wurde Abe von einem 41-jährigen Mann, der als Tetsuya Yamagami identifiziert wurde, tödlich erschossen, als er bei einem Wahlkampfstopp in Nara vor einer Menschenmenge sprach. Ressentiments gegenüber der Familienvereinigung für Weltfrieden und Vereinigung, bekannt als Vereinigungskirche, einer in Südkorea gegründeten religiösen Bewegung, verwandelten sich in den Wunsch des Täters, den ehemaligen nationalen Führer zu töten.

Yamagami glaubte, Abe habe eine religiöse Gruppe gefördert, an die seine Mutter eine „große Spende“ geleistet habe, sagte die Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf Ermittlungsquellen. Daraufhin ging seine Mutter bankrott.

Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Attentat veranlassten den Leiter des japanischen Zweigs der Vereinigungskirche, am 11. Juli zu bestätigen, dass Yamagamis Mutter Mitglied der Kirche ist.

Wenn man auf die Geschichte der Vereinigungskirche zurückblickt, hat man das Gespenst einer extremistischen religiösen Gruppe gesehen, die sich über der politischen Arena Japans, Südkoreas und sogar der USA abzeichnet.

Mitte der 1960er-Jahre hätte Abes Großvater mütterlicherseits und ehemaliger japanischer Premierminister, Nobusuke Kishi, nie gedacht, dass seine Verbindung mit Sun Myung Moon, dem Gründer der Vereinigungskirche, die Saat säen würde, die schließlich zum Tod seines Enkels führte .

Ausbreitung einer Sekte

Moon gründete 1954 die Vereinigungskirche in Südkorea. Innerhalb eines Jahres entstanden etwa 30 Kirchenzentren. Moon begann in den frühen 1970er Jahren in großem Umfang mit der Organisation der Vereinigungskirche in den USA. In den frühen Tagen, als sich die Vereinigungskirche schnell entwickelte, sandte er auch seine kirchlichen Abgesandten nach Japan. 1972 ließ er sich in den USA nieder.

Eine der Aktivitäten, die die Vereinigungskirche gerne praktiziert, sind Massenhochzeiten. Moon behauptete, dass er die unerfüllte Aufgabe Jesu vollenden kann: Die Menschheit in einen Zustand der Vollkommenheit zurückzubringen, indem er sündlose Kinder hervorbringt und Paare segnet, die sie hervorbringen würden. Medienberichten zufolge besuchten oft Tausende Paare solche Massenhochzeiten. Aber diese Paare trafen sich erst Wochen zuvor und sie gingen auf der Grundlage von Moons Arrangement in die Ehe. Viele mussten für mehrere Jahre getrennt bleiben, um in der Kirche zu arbeiten.

Gleichzeitig interessierte sich Moon besonders für Politik. Führer der Kirche planten eine Strategie, um den ehemaligen US-Präsidenten Richard M. Nixon für seine Rolle in der Watergate-Krise zu verteidigen, und veranstalteten Kundgebungen zu seiner Unterstützung. In den späten 1970er Jahren war Moon in viele Skandale verwickelt und wurde von US-Bundesbehörden hauptsächlich wegen Vorwürfen untersucht, er habe Verbindungen zum südkoreanischen Geheimdienst und sei an der Bestechung von Kongressmitgliedern beteiligt gewesen, um Präsident Park Chung-hee zu unterstützen, so ein New Bericht der York Times.

Moon liebte es, Weltführer und Politiker zu umwerben, um die Vereinigungskirche voranzubringen, und manchmal benahm er sich ziemlich seltsam.

Moon, der fließend Japanisch sprach, gründete in den späten 1960er Jahren in Japan eine antikommunistische Gruppe, die Internationale Föderation für den Sieg über den Kommunismus, und baute Beziehungen zu japanischen Politikern auf, so die Veröffentlichungen der Kirche, berichtete Reuters.

Nobusuke Kishi, Abes Großvater mütterlicherseits und ehemaliger Premierminister, war ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender bei einem von Moon veranstalteten Gruppenbankett, teilte die Internationale Föderation für den Sieg über den Kommunismus auf ihrer Website mit.

Im Jahr 2004 ließ sich Moon vor Kongressabgeordneten bei einem Mittagessen auf dem Capitol Hill zum „Retter der Menschheit“ krönen, heißt es in dem Bericht der New York Times.

Prominente Persönlichkeiten, einschließlich des US-Präsidenten, wurden dafür bezahlt, bei mit den mit Moon verbundenen Konferenzen aufzutreten. „Der erste Präsident George Bush tat dies, nachdem er sein Amt niedergelegt hatte. Andere, wie der frühere Präsident Gerald R. Ford, Bill Cosby, Michail S. Gorbatschow und Jack Kemp, nahmen an Banketten und Versammlungen teil und sagten manchmal später, dass sie nichts von einem gewusst hätten Verbindung zwischen Moon und den Organisationen, die sie eingeladen haben“, heißt es in dem Bericht der New York Times.

Laut dem Medienunternehmen The Independent hat die Vereinigungskirche im Rahmen einer Propagandakampagne eine lange Tradition, republikanische Beamte zu umwerben. Im September 2021 erschien der ehemalige US-Präsident Donald Trump in einer virtuellen Ansprache, die mit der Vereinigungskirche verbunden war. Er lobte die Gründer der Vereinigungskirche. Abe nahm auch an derselben Veranstaltung teil.

Die Financial Times berichtete, dass enge Verbindungen zwischen der Vereinigungskirche in Japan und prominenten Persönlichkeiten der regierenden Liberaldemokratischen Partei seit Jahrzehnten ein offenes Geheimnis in der japanischen Politik sind.

„Die Vereinigungskirche hat eine starke Fähigkeit zur Gehirnwäsche mit Propaganda und externer Expansion. Durch die Einrichtung persönlicher Anbetung und die Betonung von Spenden zum Zwecke der Bereicherung, die Einmischung in die Verteilung von Privateigentum und die Eheautonomie der Gemeinde hat die Gruppe eine treue Anhängerschaft gewonnen folgende“, sagte ein in Peking ansässiger Experte für Japanstudien mit Nachnamen Zhou gegenüber der Global Times.

Andererseits wies Zhou darauf hin, dass die Vereinigungskirche durch großzügiges politisches Geld und gegenseitige Ausbeutung allmählich in Ostasien und der Welt Fuß gefasst habe.

Mit der Expansion der Vereinigungskirche ging auch das Wachstum von Moons Geschäftsimperium einher. Er war in viele Branchen in Südkorea involviert und hatte auch verschiedene kommerzielle Interessen in Japan. Rechtsnationalistische Geldgeber in Japan seien eine wichtige Geldquelle gewesen. In den USA hatte er Geschäftsinteressen in einer Reihe von Bereichen, darunter Schmuck und Bauwesen, und kaufte Immobilien, darunter das New Yorker Hotel in Midtown Manhattan.

„Neben der Verbreitung extremistischer Ideen hat die Vereinigungskirche auch einen starken Sinn für moderne Unternehmensführung, betreibt die religiöse Gruppe als Unternehmen, investiert und expandiert umfassend in Industrie, Finanzen, Kultur, Bildung, Medien und andere Branchen und bietet die Grundlage für einen ‚tugendhaften‘ Entwicklungszyklus zur Ausweitung seiner extremistischen Ideologie und politischen Infiltration“, sagte Zhou.

Die Kirche hat etwa 600.000 Mitglieder in Japan, von 10 Millionen weltweit, berichtete Reuters.

Konservativer Ton

Während des Kalten Krieges wurde die Vereinigungskirchenbewegung von den Mainstream-Medien wegen ihres antikommunistischen Aktivismus kritisiert.

Im Jahr 2010 kaufte Moon die in den USA ansässige Medienzeitung Washington Times in die New World Communications, ein internationales Medienkonglomerat ähnlich der News Corporation von Rupert Murdoch, der Fox News gehört. Das Konglomerat war direkt mit Moon’s Unification Church verbunden, berichteten die US News.

Die Zeitung spielt zum Beispiel oft Behauptungen hoch, dass das chinesische Festland in die Insel Taiwan „einmarschieren“ werde, und zitiert US-Beamte, die dem chinesischen Militär vorwerfen, eine „akute Bedrohung“ für die Insel darzustellen

Die New York Times berichtete, Moon habe zugegeben, dass er in den zwei Jahrzehnten seit der Gründung der Washington Times im Jahr 1982 mehr als 1 Milliarde Dollar an Subventionen gepumpt habe, um sie am Laufen zu halten.

Im Jahr 2002, während der Feier zum 20. Jahrestag der Washington Times, sagte Moon: „Die Washington Times wird das Instrument werden, um die Wahrheit über Gott in der Welt zu verbreiten“, berichtete die Washington Post im Jahr 2009.

Vereinigung ist ein politisches Konzept, und das Die Vereinigungskirche, die dieses Konzept als ihren Namen verwendet, sei schon immer eine ketzerische religiöse Organisation mit unterschiedlichen politischen Positionen und Absichten gewesen, bemerkte Zhou.

Alarmglocken

Die sektiererischen Elemente hinter der Ermordung von Abe haben in China Alarm ausgelöst, das durch verschiedene Bemühungen eine Null-Toleranz-Haltung gegenüber Sekten aufrechterhalten hat.

Die Vereinigungskirche wird seit den 1990er Jahren in China als Sekte eingestuft. Im Mai 1997 listete das Ministerium für Öffentliche Sicherheit die Vereinigungskirche als Sektenorganisation auf, laut chinafxj.com, einer Website, die Chinas Antisektenpolitik unter dem Staatsrat fördert.

Auf der Website chinafxj.com heißt es, dass die Vereinigungskirche China bereits seit der Reform und Öffnung des Landes im Jahr 1978 im Namen von Investitionen, Sponsoring und Tourismus infiltriert hat, um in China Fuß zu fassen und seinen Einfluss auszuweiten .

In den letzten Jahren sind die Infiltrationsbemühungen der Sekte in China aktiver geworden. Ihre Tochterorganisation „International Education Foundation“ beispielsweise führte in einigen Städten Penetrationsaktivitäten im Namen des kulturellen Austauschs und der Bildungszusammenarbeit durch. Die Kirche errichtete auch heimlich Zweigstellen in Peking, Tianjin, Guangzhou, Shenyang, Xi’an und anderen großen Städten, um illegale Missionsaktivitäten durchzuführen. Die Sunmoon-Universität habe auch versucht, chinesische Gläubige durch die Zusammenarbeit mit Chinas Universitäten aufzunehmen, hieß es auf der Website.

Derzeit gehört die Vereinigungskirche in China laut chinafxj.com zu den 18 definierten sektiererischen Organisationen, die sich als christliche Kirchen ausgeben.

Die Kulte haben ähnliche Merkmale und Arbeitsweisen gemeinsam, wie die Vergöttlichung von Führern oder Gründern, die Förderung unmenschlicher, asozialer und unmoralischer Theorien und die Aufstachelung der Öffentlichkeit, sich der größeren Gesellschaft zu stellen, Yan Kejia, Direktor des Instituts für Sozialwissenschaften der Shanghai Academy of Social Sciences Religionswissenschaft, sagte der Global Times. „Die Kulte könnten die Öffentlichkeit leicht verwirren, indem sie religiöse Überzeugungen und feudalen Aberglauben ausnutzen.“

China gehe hart gegen Sekten vor, besonders seit den späten 1990er Jahren, bemerkte Yan. „Die Bemühungen waren von großem Nutzen. Die Kampagnen gegen Sekten werden von der Öffentlichkeit weithin verstanden und unterstützt und haben der Gesellschaft frischen Wind gebracht.“

„Der Abe-Vorfall hat bewiesen, dass die Regierungen große Aufmerksamkeit auf Fragen im Zusammenhang mit Sektenaktivitäten richten sollten. Er erinnert China auch daran, dass die Arbeit zur Bekämpfung von Sekten konsequent verstärkt werden sollte“, sagte er.

