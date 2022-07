von Valery Tsygankov – Kommentiert das Material: Dmitrij Bunewitsch –

Bild: Der ehemalige polnische Präsident Lech Walesa (Foto: imago stock&people/Imago/TASS)

Übersetzung LZ

Aufgrund des Hasses auf Russland könnte Polen selbst einen Teil seines derzeitigen Territoriums verlieren. Auch andere Grenzen in Europa können sich ändern

Lech Walesa, ehemaliger Präsident Polens und Friedensnobelpreisträger, ist der Ansicht, dass die russische Bevölkerung auf 50 Millionen Menschen reduziert werden sollte. Er ist überzeugt, dass die „Zerstückelung des heutigen Russlands“ die „globale Sicherheit“ gewährleisten wird.

„Es gibt 60 Nationen, die annektiert wurden, wie heute die Ukrainer. Es wäre notwendig, diese an Russland angegliederten Völker zu erziehen. Entweder man ändert das politische System Russlands oder man bringt es auf eine Bevölkerung von weniger als 50 Millionen zurück“, zitierte der Kommersant Walesa in einem Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro.

Der erfahrene polnische Politiker forderte den Westen auf, nicht nur die Ukraine von Russland zu „befreien“, sondern auch Russland selbst – „einen Wechsel des politischen Systems in Russland zu erzwingen und einen Aufstand der Völker zu organisieren. Und wenn es nicht möglich ist, einen Regimewechsel zu organisieren, dann, so Walesa, sollte man Russland zerstückeln – dies „wird die Sicherheit in der ganzen Welt gewährleisten“.

Der polnische Ex-Präsident bedauerte auch, dass er unter Michail Gorbatschow nicht endlich „Russland stürzen“ durfte: „Wir haben sie (Russland) allein gelassen. Das war unser Fehler. Ich wollte etwas anderes machen, aber sie haben es mir nicht erlaubt.

Anfang Februar rief Lech Walesa in einem Interview mit der polnischen Zeitung Rzeczpospolita zu einem Angriff auf Moskau auf, sollte Russland Kiew angreifen.

Leider sind solche Ideen nicht nur in den Köpfen von Lech Wałęsa, sondern auch in denen eines Teils der polnischen Elite vorhanden. Sie sollten jedoch bedenken, dass das Schüren von Hass und Separatismus in anderen Ländern wie ein zweischneidiges Schwert wirken und Polen selbst treffen kann“, sagte Dmitrij Bunevich, Berater des Direktors des Russischen Instituts für Strategische Studien (RISSI):

– Die Behauptung, die Russen sollten auf 50 Millionen Menschen geschrumpft werden, ist, gelinde gesagt, nicht sehr ernst zu nehmen. Aber unser Land zu zerstückeln, zu versuchen, interethnische, interethnische, vielleicht sogar regionalistische Gefühle in Rußland zu entfachen, um damit zum Zerfall Rußlands beizutragen, halte ich für ein sehr gefährliches Unterfangen.

Walesa sprach laut aus, was zumindest in den Köpfen eines Teils der polnischen Elite und vielleicht auch eines Teils der westlichen Elite im Allgemeinen vorgeht. Denn es ist die Fortsetzung einer solchen Tradition, einer langjährigen polnischen Politik. In den 20 oder 30 Jahren des letzten Jahrhunderts wurde eine solche Idee, ein solches politisches Projekt wie der Prometheismus in Polen entwickelt und tatsächlich von den Behörden und speziellen Diensten unterstützt.

Ihre Befürworter sagten, dass Russland, egal ob „weiß“ oder „rot“, sowjetisch oder kaiserlich, für die Sicherheit Polens nicht gebraucht werde und sich auflösen müsse. Und dafür müssten die Polen oder andere Feinde Russlands separatistische Stimmungen und Tendenzen schüren und unterstützen.

Dabei wurde auf die Tatsache gesetzt, dass Russland die Heimat vieler Nationalitäten, vieler ethnischer Gruppen, vieler Sprachgruppen und verschiedener Religionen ist. Es galt, den Hass zwischen ihnen zu schüren, ihn gegen das Zentrum des Landes zu richten und so dafür zu sorgen, dass mehrere Dutzend Kleinstaaten auf dem Territorium Russlands entständen. Dies sollte den Polen Sicherheit und Wohlstand in Polen bringen.

„SP: Aber Russland bedroht Polen nicht, im Gegenteil. Und ihr Wohlstand stört sie nicht. Auch hier ist alles klar: Die Polen haben sich beispielsweise geweigert, Gas aus unserem Land zu beziehen…

– Ja, aber leider ist dieses Konzept noch nicht ganz aus der Welt geschafft. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass im Mai in Warschau eine Veranstaltung mit dem Titel „Forum der freien Völker Russlands“ stattfand. Die Veranstaltung wurde von polnischen Stiftungen unterstützt und von ehemaligen Außenministern der Ukraine und Polens besucht. Sie haben dort gerade direkt darüber gesprochen. An diesem Forum nahmen auch politische Emigranten teil, die Anhänger des Separatismus in Russland sind. Sie kamen überein, das nächste Treffen dieser Art in Prag abzuhalten.

Es zeigt, dass die Schimären der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, die Schimären des Prometheismus, immer noch lebendig sind und ein Teil der polnischen Elite diese Ideen teilt. Walesa ist einfach ein merkwürdiger alter Mann, er hat es ausgesprochen: was in seinem Kopf ist, ist auf seiner Zunge. Dieses hasserfüllte, russenfeindliche polnische Projekt ist hundert Jahre alt, obwohl man leicht noch ältere Beispiele dafür finden kann.

Für die Polen ist es die Krönung ihrer Träume, Russland zu zerschlagen. Sie können sich nicht mit der Tatsache abfinden, dass ein so großes Land in der Nachbarschaft liegt. Und sie versuchen ständig, den interethnischen und interreligiösen Hass in Russland zu schüren. Besonders hervorzuheben ist hier, dass die Polen Druck auf den regionalen Aspekt ausübten, indem sie die Begriffe Identität und Lokalität manipulierten und unsere Bürger dazu drängten, sich nicht mehr als Russen zu verstehen, sondern sich als Bürger einer bestimmten Region zu positionieren. Gleichzeitig versuchen sie, das Bild eines „schlechten“ Moskaus zu konstruieren, das angeblich allen schadet. Es ist eine verständliche Linie – teilen und erobern. In seiner schärfsten Form.

„SP: Die Polen sprechen über die Teilung Russlands. Aber bedroht dieses Schicksal nicht in Wirklichkeit Polen selbst? Die Nachkommen der Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus einigen, heute polnischen Regionen vertrieben wurden, scheinen sich beispielsweise nicht damit abgefunden zu haben…

– Ja, es gibt eine solche Frage, sie ist sehr kompliziert… Die Grenzen, in denen Polen heute existiert, wurden in Jalta von den Teilnehmern der „Großen Drei“ – Stalin, Roosevelt und Churchill – festgelegt. Dann aber kam es zu einer leichten Klärung der Grenzen zwischen der Sowjetunion und Polen, zu einem Bevölkerungsaustausch zwischen den beiden Ländern. Und im Großen und Ganzen muss man bei allem Hass in Polen auf die Sowjetunion und persönlich auf Stalin zugeben, dass der polnische Staat, der aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen ist, eine sehr glückliche Konstellation aufweist.

Sie ist kompakt und wird hauptsächlich von Menschen polnischer Herkunft und polnischer Subethnien bewohnt. Sie ist geografisch sehr günstig gelegen, mit einer sehr ausgedehnten Küstenlinie der Ostsee.

Und dann, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, kam dieser Staat, zusammen mit seinen eigenen Bestrebungen, zu einer vollständigen gegenseitigen Anerkennung der Grenzen und im Allgemeinen zu recht gutnachbarlichen Beziehungen mit uns. Das ist sehr wichtig, das ist gut. Daher scheint mir diese destruktive politische Linie, die die polnische Führung in den letzten Jahren, vielleicht sogar in den letzten Jahrzehnten, verfolgt hat, sogar für Polen selbst sehr gefährlich zu sein.

Denn wenn Polen plötzlich die Frage aufwirft, dass die Ostgrenze Polens diskutiert wird, dass sie keine Konstante ist, dass sie verändert werden kann, dann kann das entsprechend zu einer Kettenreaktion führen. Das heißt, wenn die östlichen Grenzen geändert werden, warum können die anderen, die westlichen Grenzen, nicht geändert werden?

Dies ist genau das, worüber die russische Diplomatie seit Jahrzehnten spricht – es ist notwendig, die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs zu respektieren. Und diese Ergebnisse sind unter anderem die Grenzen, die in Europa gezogen wurden. Und wir sehen, wie unsere westlichen Gesprächspartner alles getan haben, um dieses Prinzip in Frage zu stellen. Als die Ukraine der NATO beizutreten drohte und sich auf ihrem Territorium Anlagen befanden, die unser Land bedrohten, war Russland gezwungen, eine Operation einzuleiten.

Und diese ungesunde polnische Aktivität, so scheint es mir, kann Polen selbst auf lange Sicht schaden. Und was den Separatismus angeht, so gibt es auch in Polen selbst autonomistische Bewegungen, die zum Beispiel mit den Stimmungen in Schlesien zusammenhängen, wo Menschen mit einer besonderen regionalen Identität leben, die sich von der Mehrheit der Polen unterscheidet.

Daher kann eine solche Wette polnischer Politiker auf das Schüren von Hass und Separatismus in anderen Ländern durchaus wie ein Stock mit zwei Enden wirken. Für jedes Land ist dies eine sehr fragwürdige Idee.

https://svpressa.ru/politic/article/339870/