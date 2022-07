von Iwan Rybin – https://svpressa.ru

Bild: Sturm des Präsidentenpalastes in Sri Lanka

Übersetzung LZ

Die ganze Welt liegt in Trümmern: Der Planet steht vor einer Reihe von Zahlungsausfällen, bei denen Russland gewinnen kann

Die Agentur Bloomberg prognostiziert eine „Kaskade“ von Staatsbankrotten auf der ganzen Welt, da Finanzspekulanten Kapital aus den Schwellenländern abziehen. Russland hat überraschenderweise nichts damit zu tun; die Gründe sind rein innenpolitischer Natur. Außerdem kann unser Land aus diesem Chaos erheblichen Nutzen ziehen. Natürlich kann unser Land von diesem Chaos profitieren, wenn es sein Finanzvermögen klug verwaltet.

„In armen Ländern sind Schuldenrisiken und -krisen keine Hypothese mehr“, sagte Carmen Rinehart, Chefvolkswirtin der Weltbank, im Bloomberg-Fernsehen.

Pakistan, Ägypten, Tunesien und El Salvador gehören zu den Ländern, für die Zahlungsausfälle prognostiziert werden. Und dort werden Volksunruhen erwartet.

„Eine Bevölkerung, die unter hohen Lebensmittelpreisen und Versorgungsengpässen leidet, könnte zu einem Pulverfass werden“, zitiert Bloomberg die Analysten der britischen Bank Barclay

Es werden bereits Gelder aus „gefährlichen“ Märkten abgezogen, Banken und andere Finanzspekulanten verkaufen eilig lokale Vermögenswerte und stoppen alle Transaktionen. Außerdem wird ein „Dominoeffekt“ erwartet, wenn auf die Zahlungsunfähigkeit eines Landes weitere Länder folgen. Das ist ein mögliches Szenario, denn der globale Finanzmarkt ist mehr oder weniger ein einziges Ganzes, und viele Anleger sind einer kollektiven Panik ausgesetzt.

Die Gründe für die zu erwartenden Ausfälle werden taktvoll vermieden, ebenso wie deren Verursacher. Und hier ist alles ganz einfach: Die Welt lebt größtenteils über ihre Verhältnisse, Russland mit seiner symbolischen Auslandsverschuldung ist eine seltene Ausnahme.

Die Staatsverschuldung der USA in Höhe von 30 Billionen Dollar ist es nicht einmal wert, diskutiert zu werden, denn niemand wird sie jemals bezahlen. Aber alle anderen können dazu gezwungen werden. Die gleichen Amerikaner. Da ihre Armee stagniert, ist es dringend notwendig, die „Demokratie“ einzuführen. Zum Beispiel, um für Schulden zu bürgen – „um die Rechte der amerikanischen Investoren zu schützen“.

Die Schulden sind entstanden, weil die Weltbank, der Internationale Währungsfonds (IWF) und andere von Washington kontrollierte Strukturen nicht nur das Leben auf Pump stark gefördert, sondern die Länder buchstäblich in ein Schuldenloch getrieben haben. Die Kredite wurden fast zwangsweise vergeben, und das ist das Ergebnis.

Nehmen Sie zum Beispiel Argentinien – es ist eine erfolgreiche Wirtschaft. Es hat jedoch Schulden in Höhe von 44 Mrd. USD beim IWF, und das Land weigerte sich vor zwei Jahren, die Zinsen zu zahlen. Deshalb lehnte die Regierung ein weiteres IWF-Rettungspaket in Höhe von 12 Milliarden Dollar ab.

Es gibt viele ähnliche Beispiele, der IWF und andere amerikanische Strukturen „tauchen“ systematisch die ganze Welt. Die Logik und die Taktik sind einfach. Die Länder verschulden sich, es entsteht ein (von Menschen verursachtes!) wirtschaftliches Chaos, und dann ist es eine Frage der Technik. Allem Anschein nach hat dieses Geschäft gerade erst begonnen. Bloomberg, das Sprachrohr der kosmopolitischen globalen Finanzbande, hat erklärt, dass nicht alles in Ordnung ist. Sie sagen, dass sie damit rechnen können, dass es zu Zahlungsausfällen und damit verbundener „politischer Instabilität“ kommen wird.

Wie Sie sich leicht vorstellen können, könnten diese Aussagen und der Abzug von Geldern der Auslöser für ein weltweites Chaos sein. In der Tat sind die oben angekündigten Ausfälle nicht nur vorhergesagt, sie sind inszeniert. Das gilt auch für diesen Dominoeffekt. Die Börsen werden von den Fed-Leuten kontrolliert, und es ist leicht, Schuldtitel zu Fall zu bringen. Das wird der Anfang vom Ende der „alten Welt“ sein.

Russland wird von diesem Prozess nicht besonders betroffen sein. Wir leben im Rahmen unserer Möglichkeiten, sogar mehr als das. Ja, auf dem inländischen Markt für Unternehmensanleihen – dem Rubelmarkt – ist nicht alles in Ordnung, aber das ist unser Problem. Es gibt praktisch keine Ausländer in diesen Vermögenswerten, sie haben alle Rubel-Anleihen verlassen. Im Jahr 2022 gab es bereits Zahlungsausfälle von russischen Unternehmen, wenn auch nur kleine. Sie haben niemanden erschreckt

Nach Ansicht von Fachleuten des Zentrums für makroökonomische Analyse und kurzfristige Prognosen (CMASTF) könnte ein weiteres Paket antirussischer „Sanktionen“ zu dem Versuch führen, eine Kette von Unternehmensinsolvenzen in Russland zu organisieren. dann die Beschlagnahme von Firmeneigentum zu betreiben. Dies ist jedoch nur eine Prognose. Es ist zu kompliziert, zu schmerzhaft. In letzter Zeit hat sich das „gemeine Volk“ einfacher verhalten, indem es eben dieses russische Eigentum einfach gestohlen hat. So ist ihre Kultur…

Im Großen und Ganzen dürfte unser Land bei diesem „Fest des Lebens“ mit Zahlungsausfällen, die sich keineswegs auf die „Entwicklungsländer“ beschränken, auf der Strecke bleiben. In Deutschland zum Beispiel sieht es sehr schlecht aus – viele Unternehmen stehen am Rande des Konkurses. Aber nicht, weil wir uns weigern, Gas an die Deutschen zu liefern, sondern weil das von den Yankees kontrollierte Kanada sich weigerte, die Siemens-Turbine an Gazprom zurückzugeben. Die Angelegenheit scheint sich erledigt zu haben, das Gerät wird zurückgegeben, aber ein Problem bleibt bestehen.

Die hart arbeitenden Deutschen haben auch eine riesige Staatsverschuldung, die ihnen aufgezwungen wurde – etwa 2,3 Billionen Dollar. Die Tatsache, dass Deutschland den Rest der Europäischen Union stützt, von dem der größte Teil einfach darniederliegt. Polen, Griechenland, Spanien und andere Labusbälle sitzen stramm auf EU-Subventionen und die Deutschen und Franzosen zahlen für alles. Die Deutschen und die Franzosen sind diejenigen, die aus diesem Grund verschuldet sind. Die Amerikaner, wie leicht zu erraten ist…

Es ist Zeit für ein wenig historische und wirtschaftliche „Bildung“. Die „Große Depression“ von 1929 begann nicht aus eigener Kraft, sondern weil die Fed die Zinssätze stark anhob. Sie waren niedrig und „schwimmend“, Kredite wurden links und rechts verteilt und irgendwann „schwammen“ die Schuldner herein. Im Zuge dieser Ereignisse wechselten mehr als 90 Prozent der amerikanischen Industrie den Besitzer und gerieten in die Hände von Bankern. Die Gangster, die „plötzlich“ in großer Zahl auftauchten, trugen aktiv dazu bei.

Auch in anderen Ländern haben die Finanzhaie ihren Spaß gehabt; auch ein großer Teil der deutschen Industrie ist ihnen in die Hände gefallen. Und während des Großen Vaterländischen Krieges funktionierte es gegen die UdSSR, und amerikanische Flugzeuge bombardierten keine Fabriken, die ihren Bankiers gehörten. Das ist alles andere als ein Geheimnis, nur dass die Russische Föderation solche Fakten heutzutage nicht gerne erwähnt.

Europa kann die russischen Gaslieferungen unterbrechen, was nicht schwer zu bewerkstelligen ist. Die Ukranazis würden Pipelines (sowohl Gas- als auch Ölleitungen) in die Luft jagen, und auch an Offshore-Anlagen könnten Sabotageakte verübt werden. Und dann können die Deutschen, die Franzosen und andere Schweden für ihre Schulden „privatisiert“ werden. Und wer wird schon versuchen, sich zu widersetzen – amerikanische Stützpunkte gibt es überall. Die Europäische Kommission hat bereits die Möglichkeit von Massenunruhen für den Fall einer Abkehr von fossilen Brennstoffen angekündigt. Das sind Gas, Öl und Kohle. Und es sind genau diese Störungen, die die Amerikaner zu „beseitigen“ beginnen können. Übrigens können sie die Unternehmen, die sie brauchen, beschlagnahmen.

Dies ist natürlich ein „Maximal-Szenario“. Höchstwahrscheinlich werden sie auf das Militär verzichten, die Europäer sind nicht mehr dieselben. Auch wenn jemand rebellieren kann, z.B. die Franzosen. Aber im Großen und Ganzen wird das Ergebnis ein großes Chaos sein, und Russland könnte hier viel gewinnen. Wie in den 30er Jahren, als die ganze Welt von der „Großen Depression“ erschüttert wurde, haben wir von Ausrüstungen für die Industrialisierung profitiert. Wir müssen es wieder tun!

Das Geld ist da, und alles muss gekauft werden, von Werkzeugmaschinenfabriken bis zu Hundefutterfabriken. Übrigens auch ein Problem, kein Scherz.

„Um die technologische Souveränität Russlands bei der Herstellung von Heimtierfutter zu erreichen, ist der Bau von mindestens zehn Anlagen mit einer Gesamtkapazität von mehr als 300.000 Tonnen pro Jahr und einer Gesamtinvestition von bis zu 50 Milliarden Rubel erforderlich. Wir sprechen hier sowohl über das Massensegment als auch über Spezialfutter für Tiere mit gesundheitlichen Besonderheiten, bei denen jede Störung zu Unwohlsein und Leiden führen kann“, erklärt Dmitry Tsypin, Generaldirektor von Petexpert LLC in Lipetsk.

Alles scheint positiv zu sein, es gibt Geld, auch Weizen, und Gold scheint verfügbar zu sein. Aber es gibt eine „Nuance“ – unsere Behörden weigern sich absolut, eine autarke Wirtschaft aufzubauen. Die Beamten sind mit den wachsenden Problemen völlig zufrieden, und die Oligarchen brauchen auch keine Reindustrialisierung. Wir müssen sie bekämpfen, sonst werden wir nicht überleben. Unser Land hat wieder einmal eine einmalige Chance, die nicht verpasst werden sollte. Selbst wenn extreme Maßnahmen ergriffen werden müssen.

https://svpressa.ru/economy/article/339769/