Grundsatzrede von S.E. Xi Jinping Präsident der Volksrepublik China bei der Eröffnungszeremonie des BRICS Business Forums – Mit dem Trend der Zeit Schritt halten für eine strahlende Zukunft

von Xi Jinping – http://www.fmprc.gov.cn – https://cooptv.wordpress.com

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Mitglieder der Business Community,

meine Damen und Herren,

liebe Freunde,

ich freue mich, am BRICS-Wirtschaftsforum teilzunehmen, und möchte Sie alle herzlich willkommen heißen.

Unsere Welt ist derzeit mit drastischen Veränderungen und einer Pandemie konfrontiert, wie es sie seit einem Jahrhundert nicht mehr gegeben hat. Verschiedene Sicherheitsherausforderungen tauchen immer wieder auf. Die Weltwirtschaft hat auf ihrem Weg zur Erholung immer noch mit starkem Gegenwind zu kämpfen, und die globale Entwicklung hat große Rückschläge erlitten. Wohin steuert die Welt? Frieden oder Krieg? Fortschritt oder Rückschritt? Offenheit oder Isolation? Kooperation oder Konfrontation?

Das sind die Entscheidungen unserer Zeit, mit denen wir konfrontiert sind.

Die Geschichte der Menschheit ist wie ein Fluss, der immer weiter anschwillt, wobei es beides, sowohl Momente ruhigen Wassers als auch hohe Wellen, gibt. Trotz der Veränderungen in einem sich wandelnden globalen Umfeld wird sich der historische Trend zu Offenheit und Entwicklung nicht umkehren, und unser gemeinsamer Wunsch, Herausforderungen durch Zusammenarbeit zu bewältigen, wird so stark bleiben wie eh und je. Wir sollten aufrecht stehen und uns nicht von vorüberziehenden Wolken ablenken lassen, und wir sollten das Gesetz, das den Fortgang der Geschichte bestimmt, zu schätzen wissen. Wir sollten uns von keiner Wendung der Ereignisse in die Irre führen und uns von keinem Risiko einschüchtern lassen. Wir sollten uns der Herausforderung stellen und entschlossen auf das Ziel hinarbeiten, eine Weltgemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit aufzubauen.

Erstens sollten wir uns Solidarität und ein abgestimmtes Vorgehen auf die Fahnen schreiben und gemeinsam für Frieden und Stabilität in der Welt sorgen. Wir in China glauben, dass „die Geschichte, wenn sie nicht vergessen wird, als Leitfaden für die Zukunft dienen kann“. Im vergangenen Jahrhundert hat die Menschheit die Geißel von zwei Weltkriegen und den dunklen Schatten des Kalten Krieges erlebt. Die Tragödien der Vergangenheit lehren uns, dass Hegemonie, Gruppenpolitik und Blockkonfrontation weder Frieden noch Sicherheit bringen; sie führen nur zu Kriegen und Konflikten. Die Ukraine-Krise ist ein weiterer Weckruf für alle in der Welt. Sie erinnert uns daran, dass der blinde Glaube an die so genannte „Position der Stärke“ und die Versuche, Militärbündnisse auszuweiten und die eigene Sicherheit auf Kosten anderer zu suchen, nur in ein Sicherheitsdilemma führen.

Die Geschichte lehrt uns, dass der Frieden, der die gemeinsame Sache der Menschheit ist, von allen angestrebt und verteidigt werden sollte. Nur wenn wir alle den Frieden schätzen und bewahren und die schmerzlichen Lektionen des Krieges nie vergessen, kann es Hoffnung auf Frieden geben.

Angesichts einer unbeständigen und instabilen Welt sollten wir dem Versprechen der UN-Charta treu bleiben und den Auftrag zur Erhaltung des Friedens erfüllen. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich die Globale Sicherheitsinitiative vorgeschlagen, in der alle Länder aufgefordert werden, sich weiterhin der Vision einer gemeinsamen, umfassenden, kooperativen und nachhaltigen Sicherheit zu verpflichten, die Souveränität und territoriale Integrität aller Länder zu respektieren, die Ziele und Grundsätze der UN Charta einzuhalten, die legitimen Sicherheitsanliegen aller Länder ernst zu nehmen, Differenzen und Streitigkeiten zwischen Ländern durch Dialog und Konsultation friedlich zu lösen und sich für die Aufrechterhaltung der Sicherheit sowohl in traditionellen als auch in nichttraditionellen Bereichen einzusetzen.

Wir in der internationalen Gemeinschaft sollten Nullsummenspiele ablehnen und uns gemeinsam gegen Hegemonismus und Machtpolitik wenden. Wir sollten eine neue Art von internationalen Beziehungen aufbauen, die auf gegenseitigem Respekt, Fairness, Gerechtigkeit und einer für alle Beteiligten gewinnbringenden Zusammenarbeit beruhen. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass wir eine Gemeinschaft sind, in der alle Länder ein gemeinsames Interesse haben, und wir sollten dafür sorgen, dass das Licht des Friedens alle Winkel der Welt erreichen wird.

Zweitens sollten wir uns gegenseitig die Hand reichen und gemeinsam eine nachhaltige globale Entwicklung fördern. Entwicklung ist der Schlüssel zur Lösung verschiedener schwieriger Probleme und zu einem besseren Leben für die Menschen. Derzeit stößt der globale Entwicklungsprozess auf große Hindernisse, die Dynamik der internationalen Entwicklungszusammenarbeit wird geschwächt, und die Entwicklungskluft zwischen dem Norden und dem Süden wird immer größer. Infolgedessen haben die weltweiten Bemühungen zur Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung erhebliche Rückschläge erlitten. Fast 1,2 Milliarden Menschen in fast 70 Ländern sind mit COVID-19, Nahrungsmittel-, Energie- und Schuldenkrisen konfrontiert. Was in jahrzehntelangen Bemühungen um die weltweite Armutsbekämpfung erreicht wurde, könnte verloren gehen.

Letztes Jahr habe ich die Globale Entwicklungsinitiative vorgeschlagen und alle Länder dazu aufgerufen, die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung umzusetzen, eine vereinte, gleichberechtigte, ausgewogene und inklusive globale Entwicklungspartnerschaft zu schmieden und die Zusammenarbeit in einer Vielzahl von Bereichen wie Armutsbekämpfung, öffentliche Gesundheit, Bildung, digitale Konnektivität und Industrialisierung zu fördern. Wir sollten die Zusammenarbeit vertiefen, um die Nahrungsmittel- und Energiesicherheit besser zu gewährleisten.

Wir sollten die Chancen nutzen, die sich durch die neue wissenschaftliche und technologische Revolution und den industriellen Wandel ergeben, und den Fluss von Produktionsfaktoren fördern, der Innovationen auf globaler Ebene ermöglicht. Wir sollten den Entwicklungsländern helfen, die Entwicklung der digitalen Wirtschaft und der grünen Transformation zu beschleunigen. Wir sollten auch bei der Bekämpfung von COVID-19 zusammenarbeiten und den Entwicklungsländern mehr Medikamente gegen COVID zur Verfügung stellen, um das Virus frühzeitig zu besiegen.

In zwei Tagen wird China Gastgeber des hochrangigen Dialogs über globale Entwicklung sein, bei dem Wege zur Förderung der globalen Entwicklung erörtert werden sollen. Wir sollten auf die Sorgen der Menschen eingehen, die übergeordneten Interessen aller Länder verfolgen und die globale Entwicklung in eine neue Ära lenken, die allen zugute kommt.

Drittens sollten wir Schwierigkeiten gemeinsam überwinden und eine Zusammenarbeit anstreben, von der alle profitieren. Derzeit leiden einige wichtige Industrie- und Versorgungsketten unter gezielten Unterbrechungen, die Rohstoffpreise sind nach wie vor hoch und schwanken, die weltweite Inflation steigt weiter, der internationale Finanzmarkt ist in Aufruhr, und die Erholung der Weltwirtschaft verliert an Schwung. Die Menschen haben Grund zur Sorge, dass die Weltwirtschaft in eine Krise abgleiten könnte.

In dieser entscheidenden Phase ist die gemeinsame Bewältigung von Schwierigkeiten und die Fortsetzung der Zusammenarbeit der einzige Weg, um eine Wirtschaftskrise zu verhindern. Wir sollten mit einem gemeinsamen Ziel zusammenkommen und die Koordinierung der makroökonomischen Politik verstärken, um eine Verlangsamung oder gar einen Stillstand des weltweiten Aufschwungs zu verhindern. Die großen Industrieländer sollten eine verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik betreiben und negative politische Folgewirkungen vermeiden, die den Entwicklungsländern einen hohen Tribut abverlangen könnten. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass Sanktionen ein Bumerang und ein zweischneidiges Schwert sind. Wenn man die Weltwirtschaft politisiert und sie zu seinem Werkzeug oder seiner Waffe macht und vorsätzlich Sanktionen verhängt, indem man seine führende Position im internationalen Finanz- und Währungssystem ausnutzt, schadet man am Ende nur seinen eigenen Interessen und denen anderer und fügt allen Leid zu.

Viertens sollten wir integrativ sein und gemeinsam Offenheit und Integration ausbauen. Die rasante wirtschaftliche Globalisierung, die wir seit dem Ende des Kalten Krieges erlebt haben, hat den Waren- und Kapitalverkehr sowie den technologischen und zivilisatorischen Fortschritt stark gefördert. Eine offenere und integrativere Welt wird größere Entwicklungschancen für alle schaffen und eine wohlhabendere

Zukunft für alle ermöglichen.

Seit einiger Zeit ist die wirtschaftliche Globalisierung jedoch mit Gegenwind und Gegenströmungen konfrontiert. Einige Länder versuchen, sich von anderen abzukoppeln, Lieferketten zu unterbrechen und „einen kleinen Hof mit hohen Zäunen“ zu bauen. In der internationalen Gemeinschaft ist die Sorge weit verbreitet, dass die Weltwirtschaft, sollte sich diese Tendenz fortsetzen, abgeschottet wird und einander wechselseitig ausschließt. Die wirtschaftliche Globalisierung ist eine Reaktion auf die Produktivitätsentwicklung und stellt als solche einen unaufhaltsamen historischen Trend dar. Jeder, der versucht, das Rad der Geschichte zurückzudrehen und anderen den Weg zu versperren, wird nur seinen eigenen Weg versperrt bekommen.

Ein altes chinesisches Sprichwort besagt: „Die ständige Anhäufung von Erde macht den Berg Tai groß; der unaufhörliche Zufluss von Flüssen macht den Ozean tief.“ Inklusion, gemeinsamer Nutzen und Win-Win-Ergebnisse sind das, was wir anstreben sollten. Wir sollten uns weiterhin für Offenheit und Inklusion einsetzen, alle Hindernisse für die Entwicklung der Produktivität beseitigen und die Globalisierung in die richtige Richtung lenken. Dies wird den freien Fluss von Kapital und Technologie fördern, das volle Potenzial von Innovation und Kreativität freisetzen und Synergien bei der Ankurbelung des globalen

Wirtschaftswachstums fördern. Wir sollten das auf die WTO gestützte multilaterale Handelssystem aufrechterhalten, Handels-, Investitions- und Technologiehemmnisse beseitigen und die Weltwirtschaft offen halten.

Wir sollten umfassende Absprachen und gemeinsame Beiträge fördern, um gemeinsame Vorteile zu erzielen, die globale Wirtschaftspolitik zu verbessern und die Vertretung und das Mitspracherecht der Schwellen- und Entwicklungsländer zu stärken. Dies wird sicherstellen, dass alle Länder die gleichen Rechte genießen, die Regeln als Gleiche befolgen und die gleichen Chancen haben.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Freunde,

in diesem Jahr hat sich China in einem komplizierten und herausfordernden nationalen und internationalen Entwicklungsumfeld den verschiedenen Herausforderungen gestellt und gut koordinierte Schritte unternommen, um auf COVID-19 zu reagieren und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung voranzutreiben. Da die Menschen und ihr Leben an erster Stelle stehen, hat China eine starke Verteidigungslinie gegen das Virus aufgebaut und die bei der COVID-19-Bekämpfung erzielten Erfolge konsolidiert. Dank dieser Anstrengungen haben wir das Leben und die Gesundheit der Menschen geschützt und eine insgesamt stabile wirtschaftliche und soziale Entwicklung in größtmöglichem Umfang sichergestellt. Wir werden die makroökonomische Anpassung verstärken und energischere Maßnahmen ergreifen, um die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsziele für das ganze Jahr zu erreichen und die Auswirkungen von COVID-19 zu minimieren.

In der zweiten Hälfte dieses Jahres wird die Kommunistische Partei Chinas ihren 20. Nationalkongress abhalten, auf dem die Weichen für die nächste Phase der Entwicklung Chinas gestellt werden. Wir werden unsere Anstrengungen auf die neue Entwicklungsphase ausrichten, der neuen Entwicklungsphilosophie folgen, ein neues Entwicklungsparadigma fördern und eine hochwertige Entwicklung anstreben. China wird die Öffnung nach höheren Standards fortsetzen, neue Systeme für eine offene Wirtschaft mit höheren Standards entwickeln und ein markt- und rechtsbasiertes sowie internationalisiertes Geschäftsumfeld weiter fördern. Ich heiße Sie herzlich willkommen, in China zu investieren und Geschäfte zu machen, die geschäftliche Zusammenarbeit mit China zu verstärken und an den Entwicklungschancen Chinas teilzuhaben.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Freunde,

der BRICS-Mechanismus ist eine wichtige Kooperationsplattform für Schwellen- und Entwicklungsländer. Die Geschäftswelt ist eine dynamische Kraft, die die effektive Zusammenarbeit der BRICS-Staaten vorantreibt. Im Laufe der Jahre haben Sie in den Wirtschaftskreisen der BRICS-Länder immer wieder neue Wege erkundet, das Potenzial der Zusammenarbeit zwischen den fünf Ländern erschlossen und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der BRICS-Länder geleistet. Ihre Bemühungen verdienen volle Anerkennung.

Die BRICS-Zusammenarbeit ist nun in eine neue Phase der hochwertigen Entwicklung eingetreten. Ich hoffe, dass Sie als Wirtschaftsführer weiterhin mit Beharrlichkeit und Pioniergeist handeln und sich für eine offene, innovative und gemeinsame Entwicklung einsetzen werden, um der BRICS-Zusammenarbeit neuen Schwung zu verleihen. Sie sollten die Komplementarität der unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen und Ressourcen der BRICS-Länder nutzen, die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen und Finanzen ausbauen, die Zusammenarbeit in den Bereichen grenzüberschreitender elektronischer Handel, Logistik, lokale Währungen und Kreditwürdigkeitsprüfung erweitern und dafür sorgen, dass die Industrie- und Lieferketten sicher und reibungslos funktionieren.

Ich hoffe, dass Sie sich aktiv am Aufbau der BRICS-Partnerschaft für die neue industrielle Revolution beteiligen, die Zusammenarbeit in den Bereichen digitale Wirtschaft, intelligente Fertigung, saubere Energie und kohlenstoffarme Technologie verstärken und die industrielle Umstrukturierung und Modernisierung in den BRICS-Ländern unterstützen werden. Ich hoffe, dass Sie die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Ernährung, Infrastruktur und Ausbildung von Fachkräften vorantreiben, Ihre soziale Verantwortung wahrnehmen und dafür sorgen werden, dass die Vorteile der Entwicklung allen Menschen auf gerechtere Weise zugute kommen.

Ich bin davon überzeugt, dass wir die Wellen brechen und das riesige Schiff der BRICS-Länder in eine bessere Zukunft steuern werden, solange wir das Segel des gemeinsamen Nutzens und der Win-Win-Situation hoch hissen und das Ruder der Solidarität und Zusammenarbeit fest in der Hand halten!

Abschließend wünsche ich dem BRICS Business Forum einen vollen Erfolg!

Ich danke Ihnen.

https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202206/t20220622_10708004.html

https://cooptv.wordpress.com/2022/07/09/grundsatzrede-von-s-e-xi-jinping-prasident-der-volksrepublik-china-bei-der-eroffnungszeremonie-des-brics-business-forums-mit-dem-trend-der-zeit-schritt-halten-fur-eine-strahlende-zukunft/