Exorbitante Militärausgaben opfern das öffentliche Wohlergehen

von Ron Forthofer – http://www.antikrieg.com

Präsident Dwight Eisenhower hielt am 16. April 1953 seine erste große Präsidentschaftsrede, The Cross of Iron. Darin legte er mehrere wichtige Grundsätze für das Verhalten der USA in der Weltpolitik dar und wies ganz konkret auf die Kosten der Militärausgaben hin. Eisenhower erklärte:

„Jedes Geschütz, das gebaut wird, jedes Kriegsschiff, das vom Stapel läuft, jede Rakete, die abgefeuert wird, bedeutet letztlich einen Diebstahl an denen, die hungern und nicht ernährt werden, an denen, die frieren und nicht gekleidet werden.

„Diese bewaffnete Welt gibt nicht nur Geld aus. Sie gibt den Schweiß ihrer Arbeiter, das Genie ihrer Wissenschaftler, die Hoffnungen ihrer Kinder aus. Ein moderner schwerer Bomber kostet: eine moderne Backsteinschule in mehr als 30 Städten. Es sind zwei Elektrizitätswerke, die jeweils eine Stadt mit 60.000 Einwohnern versorgen. Es sind zwei gute, voll ausgestattete Krankenhäuser. Das sind etwa fünfzig Meilen Betonpflaster. Wir zahlen für ein einziges Kampfflugzeug mit einer halben Million Scheffel Weizen. Wir zahlen für einen einzigen Zerstörer mit neuen Häusern, in denen mehr als 8.000 Menschen hätten untergebracht werden können.

Im Jahr 1957 warnte auch General Douglas MacArthur vor den Militärausgaben, als er sagte:

„Unsere aufgeblähten Budgets sind der Öffentlichkeit ständig falsch dargestellt worden. Unsere Regierung hat uns in einem ständigen Zustand der Angst gehalten – sie hat uns in einem ständigen Ansturm patriotischer Inbrunst gehalten – mit dem Schrei nach einem ernsten nationalen Notstand. Immer gab es ein schreckliches Übel im eigenen Land oder eine monströse ausländische Macht, die uns verschlingen würde, wenn wir uns nicht blindlings hinter sie stellten, indem wir die geforderten exorbitanten Mittel bereitstellten. Doch im Rückblick scheinen diese Katastrophen nie stattgefunden zu haben, scheinen nie ganz real gewesen zu sein.“

In seiner Abschiedsrede von 1961 warnte Eisenhower vor dem militärisch-industriellen Komplex. Er sagte:

„In den Regierungsräten müssen wir uns davor hüten, dass der militärisch-industrielle Komplex ungerechtfertigten Einfluss erlangt, sei er nun erwünscht oder unerwünscht. Das Potenzial für den verhängnisvollen Aufstieg einer fehlgeleiteten Macht besteht und wird fortbestehen.

Der militärisch-industrielle Komplex, vor dem Eisenhower gewarnt hatte, hat zweifellos ungerechtfertigten Einfluss gewonnen. Seit vielen Jahren erhält das Militär etwa die Hälfte der Haushaltsmittel auf Kosten der inländischen Programme und des öffentlichen Wohls. Der jüngste Haushaltsvorschlag sieht vor, dass der Kongress etwa 840 Milliarden Dollar für das Militär bereitstellt, was eine Erhöhung um etwa 40 Milliarden Dollar gegenüber der bereits von Präsident Biden vorgeschlagenen enormen Erhöhung bedeutet. Man beachte, dass die jüngsten Militärausgaben der USA in Höhe von 738 Milliarden Dollar mehr sind als die der nächsten neun führenden Nationen, die zusammengenommen mehr Geld für das Militär ausgeben, von denen die meisten Verbündete der USA sind. Der Konkurrent China gibt etwas mehr als ein Drittel der 738 Milliarden US-Dollar aus, und Russland gibt weniger als 9 % der US-Gesamtausgaben aus.

Die Frage ist berechtigt, was diese enormen Ausgaben für unsere Sicherheit und unser Wohlergehen gebracht haben. Ist die Welt ein sicherer Ort geworden? In Anbetracht der aktuellen Situation mit Russland wegen der Ukraine und der Möglichkeit eines nuklearen Schlagabtauschs, die nur allzu real ist, würde ich mit Nein antworten. War diese Realität vermeidbar? Sicherlich! Das Abkommen von Minsk II war ein Weg zu einer diplomatischen Lösung, die von Deutschland und Frankreich vermittelt und von der Ukraine, den ukrainischen Separatisten und Russland unterzeichnet wurde. Diese Vereinbarung wurde 2015 auch vom UN-Sicherheitsrat einstimmig unterstützt. Die USA drängten die Ukraine jedoch nicht, die Bedingungen der Vereinbarung umzusetzen. Stattdessen lieferten die USA Waffen und mehr militärische Ausbildung, und die Kämpfe gingen acht Jahre lang weiter, bevor Russland einmarschierte.

Wurden diese Ausgaben für unsere Verteidigung und Sicherheit oder für andere Zwecke getätigt? Es ist schwer zu akzeptieren, dass z. B. Vietnam, Grenada, Panama und Irak eine solche Bedrohung für unsere nationale Sicherheit darstellten, dass sie unsere kriminellen Angriffe auf sie rechtfertigten. Und wie haben die von den USA unterstützten Putsche gegen demokratisch gewählte Regierungen, z. B. im Iran, in Guatemala, Chile und der Ukraine, unsere Sicherheit erhöht?

Leider hat es den Anschein, dass sich an der Vorgehensweise der USA in der Außenpolitik und beim Verkauf von Kriegen an die amerikanische Öffentlichkeit wenig geändert hat, seit Generalmajor Smedley Butler 1935 in seinem ausgezeichneten Buch „War is a Racket“ (Krieg ist eine Abzocke) die Dinge erklärte. Dieser hochdekorierte US-Marine sagte: „Ich habe 33 Jahre und vier Monate im aktiven Militärdienst verbracht, und während dieser Zeit habe ich die meiste Zeit als hochklassiger Muskelmann für das Big Business, für die Wall Street und die Banker gearbeitet. Kurz gesagt, ich war ein Gauner, ein Gangster für den Kapitalismus.“

Butler fügte hinzu: „Für unsere Jungs, die in den Tod geschickt wurden, wurden schöne Ideale gemalt. Dies war der „Krieg, der alle Kriege beenden sollte“. Dies war der „Krieg, um die Welt für die Demokratie sicher zu machen“. Niemand sagte ihnen, als sie losmarschierten, dass ihr Einsatz und ihr Sterben riesige Kriegsgewinne bedeuten würden.“

Ist die US-amerikanische Öffentlichkeit durch all diese Ausgaben für die Kriegsführung zu kurz gekommen? Unsere bröckelnde physische und soziale Infrastruktur, der Mangel an erschwinglichem Wohnraum, Obdachlosigkeit, das Fehlen psychischer Unterstützung für viele, die unbezahlbare Gesundheitsversorgung für Dutzende von Millionen, die hohen Kosten für die Hochschulausbildung und die fehlende Unterstützung für die Ausbildung von Facharbeitern sind Beispiele, die zusammengenommen zeigen, dass das öffentliche Wohlergehen und unsere wirkliche Sicherheit für unnötige und kriminelle Kriegsführung geopfert werden. Die Menschen in vielen anderen hoch entwickelten Ländern genießen die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgelegten Rechte, während viele dieser Rechte in den USA nicht gewährt werden. Darüber hinaus müssen sich die Menschen in diesen anderen Ländern keine Sorgen machen, dass sie beispielsweise aufgrund von Arztrechnungen oder Bildungskosten bankrott gehen könnten.

Wie die Worte von Eisenhower, MacArthur und Butler nahelegen, ist es an der Zeit, die Prioritäten unserer Nation zu überdenken. Es ist an der Zeit, sich auf konstruktive statt auf zerstörerische Projekte zu konzentrieren. Es ist an der Zeit, das Gemeinwohl zu fördern, anstatt einige wenige zu bereichern. Es ist an der Zeit, sich auf die Zusammenarbeit statt auf den Wettbewerb zwischen den Nationen zu konzentrieren, wenn wir die Auswirkungen des Klimawandels und anderer globaler Probleme abmildern wollen. Das National Priorities Project (> LINK auf englischsprachige Website) bietet nützliches Material für dieses Überdenken der Prioritäten.

erschienen am 1. Juli 2022 auf > Antiwar.com > Artikel

Ron Forthofer ist ein pensionierter Professor für Biostatistik, der an der University of Texas School of Public Health in Houston gelehrt hat. Seit seiner Pensionierung im Jahr 1991 ist er ein Aktivist für Frieden und soziale Gerechtigkeit. Er kandidierte für die Grüne Partei für den Kongress und für den Gouverneur von Colorado.

http://www.antikrieg.com/aktuell/2022_07_08_exorbitante.htm