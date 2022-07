Usbekistans Behauptung einer ausländischen Einmischung in Karakalpakstan ist nicht so eindeutig, wie es scheint

von Andrew Korybko – https://oneworld.press

Übersetzung LZ

Die Einschätzung von Präsident Mirziyoyev und die des Autors stehen nicht im Widerspruch zueinander. Im Gegenteil, sie ergänzen sich gegenseitig.

Der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev wurde am Mittwoch von seinem Sprecher mit den folgenden Worten zur Karakalpakstan-Krise vom vergangenen Wochenende zitiert: „Alle jüngsten Ereignisse wurden nicht nur einen, sondern zehn Tage im Voraus vorbereitet und organisiert. Diese Ereignisse wurden seit vielen Jahren von ausländischen Kräften vorbereitet. Das Hauptziel war es, die territoriale Integrität Usbekistans zu verletzen und einen interethnischen Konflikt zu entfachen.“ Es gibt keinen Grund, an der Einschätzung des Staatschefs zu zweifeln, aber sie ist nicht so eindeutig, wie sie scheint.

Kurz gesagt, es wird gegen die Theorie der Farbenrevolution argumentiert und es werden die soziopolitischen Nuancen der Krise untersucht.

Zwischen der Einschätzung von Präsident Mirziyoyev und der des Autors gibt es keinen Widerspruch. Im Gegenteil, sie ergänzen sich. Zur Erläuterung: Die Absicht krimineller Elemente, eine günstige Gelegenheit zu nutzen, um die regionale Macht an sich zu reißen, falls diese plötzlich auftauchen sollte, ging dem „auslösenden Ereignis“ des unerwarteten Entwurfs der Verfassungsreform, der die Autonomie Karakalpakstans aushöhlen sollte, offensichtlich voraus. Diejenigen Kräfte, die für die Umwandlung eines größtenteils friedlichen (aber immer noch illegalen) Großprotests in einen Aufstand als Deckmantel für ihren Putschversuch verantwortlich waren, kamen nicht erst eine Woche zuvor auf die Idee.

Vielmehr hegten sie solche Absichten schon eine Weile, und die Mittel, mit denen sie ihre versuchte regionale Machtergreifung durchführen wollten, haben ihren Ursprung im Ausland. Die Technologie der Farbrevolution stammt aus dem Westen, hat sich aber in den letzten zwei Jahrzehnten weltweit so stark verbreitet, dass jeder nichtstaatliche Akteur entsprechende Taktiken und Strategien anwenden kann, ohne unter der Kontrolle eines ausländischen Geheimdienstes zu stehen, solange er den politischen Willen dazu hat. Mit anderen Worten: Die kriminellen „Schläferzellen“ in Karakalpakstan wurden von Methoden des Regimewechsels beeinflusst, die aus dem Westen stammen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr regionaler Regimewechselversuch so detailliert geplant war, wie es die Äußerungen von Präsident Mirziyoyev auf den ersten Blick vermuten lassen. Es war der Staat selbst, der dieses „Trigger-Ereignis“ unerwartet auslöste, indem er die Entwürfe für die Verfassungsreformen zu einem Zeitpunkt veröffentlichte, den niemand vorhersehen konnte, noch konnte er mit einem gewissen Grad an Sicherheit vorhersehen, dass einige von ihnen die Aushöhlung der kostbaren Autonomie Karakalpakstans vorschlagen würden.

Wer vor diesem Hintergrund davon ausgeht, dass die Erklärung des usbekischen Staatschefs impliziert, dass ausländische Spionageagenturen in der Woche zwischen der Veröffentlichung des Reformentwurfs und dem Zwischenfall in Nukus jede Dimension der Karakalpakstan-Krise direkt gesteuert haben, verkennt die soziopolitischen Nuancen der Situation in Bezug auf die Farbenrevolutionen und die damit verbundenen Mechanismen. Der Staat selbst hat unwissentlich einen sich selbst erhaltenden Kreislauf der Destabilisierung in Gang gesetzt, indem er unerklärlicherweise vorschlug, die Autonomie Karakalpakstans zu untergraben, die von der titularen Minderheit als Schutz ihrer sprachlichen Rechte angesehen wird.

Diese Rechte wiederum sind untrennbar mit ihrer Identität als Karakalpaks verbunden, was natürlich zu echten Basisprotesten führte, die die kriminellen „Schläferzellen“ anschließend ausnutzten, indem sie unter dem Deckmantel dieser meist friedlichen (aber dennoch illegalen) Demonstrationen einen improvisierten regionalen Regimewechselversuch starteten. Bei den angewandten Methoden handelte es sich um klassische Taktiken und Strategien der Farbenrevolution, die vor mehreren Jahrzehnten erstmals im Westen entwickelt wurden, sich aber inzwischen weltweit so weit verbreitet haben, dass jeder nichtstaatliche Akteur sie anwenden kann, ohne dass er unter der Kontrolle eines ausländischen Geheimdienstes steht.

Nach der Klärung dieser Abfolge gesellschaftspolitischer Ereignisse und der indirekten Verbindung zu ausländischen Elementen ist es nun wichtig, ein wenig darüber zu sprechen, warum Präsident Mirziyoyev die externe Verbindung zur Karakalpakstan-Krise hervorhebt. Wie bereits in einer früheren, verlinkten Analyse des Autors über die soziopolitische Dynamik geschrieben wurde, besteht Usbekistans größte Herausforderung für die „demokratische Sicherheit“ derzeit darin, „Nachahmungstaten“ in den dichter besiedelten ethnischen Mehrheitsregionen des Landes im Vorfeld des ungeplanten, aber bevorstehenden Referendums über den Entwurf der Verfassungsänderungen zu verhindern.

Dieses Szenario der tatsächlichen Unruhen der Farbenrevolution im Landesinneren in Verbindung mit der Möglichkeit koordinierter terroristischer Anschläge stellt die größte Herausforderung für Usbekistan dar. Die militärischen Nachrichtendienste des Landes stehen im Ruf, allgegenwärtig und allmächtig zu sein. Auch deshalb sollte niemand naiv annehmen, dass Präsident Mirziyoyevs Einschätzung der Karakalpakstan-Krise die jahrelange Existenz von bisher nicht identifizierten „Schläferzellen“ dort impliziert. Wenn überhaupt, dann werden sie dafür kritisiert, dass sie zu viele Menschen unter fragwürdigen Vorwänden festhalten, nicht zu wenige unter soliden.

Wie dem auch sei, das Land ist in diesem sensiblen Moment seiner politischen Entwicklung vor dem Hintergrund des bevorstehenden Verfassungsreferendums äußerst anfällig für Bedrohungen durch einen hybriden Krieg, weshalb es sich sehr wohl auf eine groß angelegte landesweite Razzia vorbereiten könnte, unter dem Vorwand, dass die Karakalpakstan-Krise angeblich enger mit ausländischen Elementen verbunden war, als es wohl tatsächlich der Fall war. Das soll jedoch kein Urteil über die Militär- und Geheimdienste sein, da sie von den Bürgern beauftragt sind, die Sicherheit aller mit den Mitteln zu gewährleisten, die diese Fachleute für die besten halten.

Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Karakalpakstan-Krise, die in Wirklichkeit nur ein opportunistisches Verbrechen war, das unter dem Deckmantel größtenteils friedlicher (aber dennoch illegaler) Proteste stattfand, die durch ein selbstverschuldetes „auslösendes Ereignis“ ausgelöst wurden, das niemand vorhersehen konnte und daher keine vollwertige, vom Ausland unterstützte Farbenrevolution war, praktischerweise als Vorwand dient, um den Staat im Vorfeld des Referendums maximal abzusichern. Auf diese Weise kann Usbekistan jegliche Bedrohung durch einen hybriden Krieg, einschließlich solcher, die von langer Hand im Detail geplant wurden und tatsächlich mit ausländischen Spionageagenturen in Verbindung stehen, mit größter Sicherheit vereiteln.

