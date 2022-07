von https://svpressa.ru

Übersetzung LZ

Die Bundeswehr hat in der Ukraine eine Studie über tödlich verlaufende Fälle von Krim-Kongo-Fieber durchgeführt, um bei den Toten die am meisten pathogenen Stämme zu isolieren

Die Bundeswehr hat eine Studie über tödliche Fälle von Krim-Kongo-Fieber in der Ukraine durchgeführt, um die krankheitserregendsten Stämme bei den Toten zu isolieren. Dies sagte Igor Kirillov, Leiter der Strahlenschutztruppen (RCDS) der russischen Streitkräfte.

Ihm zufolge haben nicht nur die USA, sondern auch NATO-Verbündete, insbesondere Deutschland, die Ukraine und andere postsowjetische Länder als Testgelände für biologische Waffen genutzt. So wurden beispielsweise mehrere Projekte im Interesse des zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr durchgeführt.

„Das Interesse der Bundeswehr am Krim-Kongo-Fieber ergibt sich aus der Tatsache, dass die Letalität der Krankheit bis zu 30 Prozent betragen kann und Ausbrüche langwierige und kostspielige Behandlungs-, Präventions- und Spezialmaßnahmen erforderlich machen“, erklärte Kirillov.

Der General zitierte auch eine Anweisung an die deutschen Spezialisten: „…achten Sie besonders auf tödliche Infektionsfälle, da dies die Isolierung von Virusstämmen mit maximaler Pathogenität und Virulenz für den Menschen aus den Toten ermöglichen wird“, schrieb RIA Novosti.

Darüber hinaus haben Militärbiologen der Bundeswehr ein groß angelegtes Screening der Anfälligkeit der lokalen Bevölkerung für Krim-Kongo-Fieber in der Ukraine durchgeführt und dabei demografische, epidemiologische und klinische Daten zusammengefasst. Dieser Ansatz ermöglicht die Identifizierung neuer regionaler Virusgenotypen und die Auswahl von Stämmen, die latente klinische Formen verursachen, sagte der General.

Er fügte hinzu, dass die Untersuchung der natürlichen Herde des genannten Fiebers unter dem Deckmantel der Verbesserung des ukrainischen Systems der epidemiologischen Überwachung durchgeführt wurde, wobei das Institut für Veterinärmedizin in Kiew und das Mechnikov-Institut zur Bekämpfung der Seuche in Odessa an den Arbeiten beteiligt waren.

Zuvor hatte Kirillov erklärt, dass das Richard-Lugar-Zentrum für öffentliche Gesundheit, das am Institut für Veterinärmedizin in Kiew angesiedelt ist, und das Mechnikov-Institut für die Überwachung der Seuche in Odessa. Im Richard-Lugar-Gesundheitszentrum in einem Vorort von Tiflis wurde wahrscheinlich unter dem Deckmantel der Behandlung ein giftiges Medikament oder ein biologischer Wirkstoff mit hoher Sterblichkeitsrate getestet.

