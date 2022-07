Russlands Abzug von der Schlangeninsel war eine völlig vorhersehbare Geste des guten Willens

von Andrew Korybko – https://oneworld.press

Übersetzung LZ

Der Rückzug Russlands von der Schlangeninsel war nicht nur der richtige Schritt zur richtigen Zeit aus Soft-Power-Gründen, nachdem das Gebiet im Laufe des Konflikts stark an militärisch-strategischer Bedeutung verloren hatte, sondern war auch völlig vorhersehbar, da sich alles bereits in diese Richtung bewegte, da Berichten zufolge den ganzen Monat über Fortschritte bei den Bemühungen der Türkei um die Öffnung eines „Getreidekorridors“ erzielt wurden.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte am Donnerstag, dass seine Streitkräfte im Rahmen einer Geste des guten Willens im Zusammenhang mit den von der Türkei vermittelten Gesprächen über die Öffnung eines so genannten „Getreidekorridors“ zur Lösung der künstlich herbeigeführten Nahrungsmittelkrise, die durch die Verminung von Odessa durch Kiew und die antirussischen Sanktionen der westlichen Schirmherren unter Führung der USA verursacht wurde, von der Schlangeninsel abgezogen sind. Dies war völlig vorhersehbar und kein so genannter „russischer Rückzug“ oder „ukrainischer Sieg“, wie die Mainstream-Medien (MSM) es jetzt darstellen.

Der Autor fragte am 7. Juni als Reaktion auf eine ähnliche Entwicklung: „Hat sich die russische Marine wirklich 100 Kilometer von der ukrainischen Küste ‚zurückgezogen‘?“ In der Analyse hieß es, dass dies „Teil einer Geste des guten Willens des Kremls als Reaktion auf die Gespräche mit der Türkei über die Entminung der Gewässer um Odessa als Teil des sogenannten ‚Getreidekorridors‘, den sie zu schaffen versuchen, gewesen sein könnte“. Er fügte hinzu, dass dies geschehe, „da angeblich Fortschritte im Rahmen der russisch-türkischen Gespräche erzielt werden“.

Der letzte Teil des Artikels enthielt folgende Erkenntnis: „Obwohl Zelensky und die von den USA geführten westlichen Mainstream-Medien (MSM) vor kurzem begonnen haben, die Wahrheit darüber zu sagen, wie schlecht es den Kiewer Streitkräften an der ostukrainischen Front geht, wissen sie, wie süchtig ihr gefangenes Publikum nach so genanntem ‚Siegesporno‘ ist… Das erklärt, warum Kiew wieder zu seinen alten Tricks zurückkehrt, indem es so tut, als habe es gerade einen großen Sieg an der südukrainischen Seefront errungen.“ Genau dasselbe Muster ist wieder im Spiel.

Darüber hinaus sollten noch einige Worte über die militärisch-strategische Bedeutung der Schlangeninsel im Zusammenhang mit Russlands laufender militärischer Sonderoperation in der Ukraine verloren werden, um zu verstehen, warum dies kein Rückschlag für die russische Kampagne ist. Die Kontrolle dieses winzigen Gebiets zu Beginn des Konflikts sollte die NATO daran hindern, die Kiewer Streitkräfte auf dem Seeweg mit Nachschub zu versorgen und möglicherweise sogar die Krim direkt zu bedrohen, die im Frühjahr 2014 demokratisch mit ihrem historischen russischen Heimatland wiedervereinigt wurde.

Trotz gegenteiliger Spekulationen aus befreundeten und unfreundlichen Quellen war sie nie wirklich dazu gedacht, eine amphibische Landung in Odessa zu ermöglichen. Seine militärisch-strategische Bedeutung ist in dieser Hinsicht nicht mehr ganz so relevant, nachdem die Türkei offiziell die NATO-Übungen im Schwarzen Meer als inoffizielle Geste des guten Willens gegenüber Russland aufgegeben hat, um dessen Vertrauen als Vermittler mit Kiew bei der Öffnung eines „Getreidekorridors“ zu gewinnen, dessen Ergebnis die Darstellung der Medien, Moskau habe die Krise provoziert, völlig diskreditieren würde.

Der in Aussicht gestellte Plan sieht vor, dass die Türkei den Hafen von Odessa entmient und dann die mit Getreide beladenen ukrainischen Schiffe in internationale Gewässer eskortiert, woraufhin die russische Marine sie zum Bosporus eskortiert. Da an dieser Front Fortschritte erzielt werden und die nationalen Sicherheitsinteressen Russlands, wie bereits erläutert, durch den pragmatischen Balanceakt der Türkei zwischen ihr und der NATO gewahrt werden, ist die militärisch-strategische Bedeutung der Schlangeninsel nicht mehr ganz so relevant.

Im Gegenteil, die fortgesetzte Kontrolle über dieses winzige Gebiet ist im Sinne der Soft Power kontraproduktiv, da sie von Kiew und den Medien ausgenutzt wird, um Angst vor einem angeblichen amphibischen Angriff auf Odessa zu schüren, der in Wirklichkeit gar nicht geplant war, und der als falscher „Beweis“ dafür angeführt wird, dass Russland diesen Hafen angeblich „blockiert“. Beide waffengestützten Infokriegsnarrative werden nach diesem Rückzug nun diskreditiert sein, was wiederum das Vertrauen der westlichen Öffentlichkeit in ihre Regierungen weiter schwächen wird.

Abgesehen davon besteht immer noch die Möglichkeit, dass Kiew dem bereits erwähnten Deal mit der Türkei nicht zustimmt und/oder Ankara unerklärlicherweise seinen Balanceakt aufgibt, um NATO-Kriegsschiffe wieder ins Schwarze Meer zu lassen. Das erste Szenario würde das falsche Narrativ dieser Seite, Russland sei für die weltweite Nahrungsmittelkrise verantwortlich, weiter diskreditieren, während das zweite eine ernste Krise auslösen könnte, die für beide Großmächte nachteilig wäre.

Alles in allem war der Rückzug Russlands von der Schlangeninsel nicht nur der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt für Soft-Power-Zwecke, nachdem dieses Gebiet einen Großteil seiner militärisch-strategischen Bedeutung verloren hatte, sondern war auch völlig vorhersehbar, da sich bereits alles in diese Richtung bewegte, da angeblich den ganzen Monat über Fortschritte bei den Bemühungen der Türkei um die Öffnung eines „Getreidekorridors“ erzielt wurden. Die falsche Darstellung als „russischer Rückzug/Kiews Sieg“ war ebenfalls vorhersehbar, macht diese falsche Behauptung aber nicht wahr.

