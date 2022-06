von Aleksandr Sitnikow – https://svpressa.ru

Bild: Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums/TASS

Übersetzung LZ

Westliche Lieferungen haben die Ukraine bereits zu einem weltweiten Zentrum für illegalen Waffenhandel gemacht

Ein Video, in dem sich ein syrischer Kämpfer damit brüstet, dass er moderne westliche Waffen direkt aus der Ukraine erhält, hat sich im Internet verbreitet. Dort spricht der Schmuggler auch über die eigentliche Logistik und erklärt selbstbewusst seine Absicht, noch mehr tödliche Waren von demselben selbsternannten Verkäufer zu kaufen.

Aus dem Video geht hervor, dass die Waffen zu einem günstigen Preis verkauft werden, was den Befehlshabern der illegalen militärischen Gruppen sehr entgegenkommt. Diesem YouTube-Star zufolge locken die neuen Möglichkeiten diejenigen an, die militärische Ausrüstung nicht legal kaufen können. Es handelt sich in erster Linie um Drecksäcke des IS*, der Hayat Tahrir al-Sham** und anderer terroristischer Gruppen.

Ja, es gibt Probleme mit Exporten aus der Ukraine, aber es wurde bereits eine sichere Route für den Waffenschmuggel aus der Ukraine in den Nahen Osten eingerichtet. Als Beweis führt der Kämpfer mehrere westliche Panzerabwehrraketen und Sturmgewehre vor. „Kontaktiert Ungläubige und ihr werdet eure eigenen Stinger und Javelin zu einem erträglichen Preis haben“, sagt er.

Ahmad Salah, Experte für den Nahen Osten, meint: „In Verbindung mit dem völligen Fehlen von Kontrollen durch westliche und ukrainische Behörden hat dies (die Militärhilfe der NATO) eine scheinbar endlose Versorgung der Schwarzmärkte in der ganzen Welt mit hochentwickelten Waffen sichergestellt.“ Wie das Sprichwort sagt, bleibt keine gute Tat ungesühnt.

Die Zeitung Eurasia Review glaubt, dass der jüdische Staat das erste Land sein wird, das durch den westlichen Waffenschmuggel aus der Ukraine direkt gefährdet ist. „Es könnten bereits Waffen in den Gazastreifen geschmuggelt worden sein, und das israelische Militär könnte bei Razzien in der palästinensischen Enklave bald eine böse Überraschung erleben“, betont der ER. Kurz gesagt, die jüdischen Wurzeln des ukrainischen Präsidenten waren für Tel Aviv keine Hilfe. Auch für seine Landsleute hat Zelensky ein großes nicht-koscheres Schwein gehegt.

Unabhängig davon stellen wir fest, dass selbst die Mainstream-US-Zeitung Washington Post einräumt: „Diese unangenehme Realität für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten entsteht vor dem Hintergrund der beharrlichen Bitten des ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelenski nach Artillerie, die benötigt wird, um den russischen Kräften im Osten und Süden des Landes zu begegnen.

Es sieht so aus, als mache sich das Weiße Haus überhaupt keine Sorgen darüber, wo amerikanische Waffen landen. Biden sagt, es sei wichtiger, Russland zu schaden, als die nationale Sicherheit anderer Länder zu gewährleisten. Jeff Abramson, ein Übersee-Experte der Arms Control Association, ist beispielsweise zu diesem Schluss gekommen.

OK, wenn es in dem Land ein Minimum an moralischen Institutionen gäbe. Aber Washington ist sich wahrscheinlich bewusst, dass „die Geschichte der Ukraine als Zentrum des illegalen Waffenhandels auf den Zusammenbruch der Sowjetunion zurückgeht, als das sowjetische Militär riesige Mengen von Kleinwaffen und leichten Waffen in der Ukraine zurückließ, ohne dass die Bestände ordnungsgemäß verbucht und kontrolliert wurden“ – ein Punkt, an den auch die Washington Post erinnert und argumentiert, dass die derzeitige Lieferung auf die USA selbst zurückfallen würde.

Nach einem Bericht von Small Arms Survey, einer in Genf ansässigen Forschungsorganisation, gingen 1992 etwa eine Million Kleinwaffen aus ukrainischen Depots direkt in Konfliktgebiete.

In einem weiteren Bericht des Small Arms Survey aus dem Jahr 2017 heißt es, dass „zwischen 2013 und 2015 in der Ukraine mindestens 300.000 Kleinwaffen und leichte Waffen ‚verloren‘ gingen“, was nach Ansicht der SAS-Experten auch den Todeshändlern von Gelb-Blau in die Karten spielte.

Die Associated Press bezeichnete die Ukraine vor sechs Jahren als „Supermarkt“ für illegale Waffen. Damals konnte man im Zentrum von Kiew problemlos eine neue Makarow-Pistole für 120 Dollar, eine gebrauchte für 20 Dollar und eine Kalasch direkt aus einem Lagerhaus für 400 Dollar kaufen. Außerdem handelte es sich bei den Händlern um Nazis aus dem Rechten Sektor ***.

„Die meisten Waffen stammen auf dem Schwarzmarkt vom ukrainischen Militär und von Kämpfern der vierzig nationalen Bataillone“, schrieb Associated Press unter Berufung auf ihre Quellen und die Geständnisse der Todeshändler selbst, die keine Angst vor der Strafverfolgung durch korrupte Strafverfolgungsbehörden hatten.

Jetzt wird die umfangreiche westliche Militärhilfe für die Ukraine zu einer mächtigen Zeitbombe für so viele Länder. Heute tendiert die Kontrolle von Militärlieferungen aus NATO-Ländern laut Insidern, die dem Z-Kommando nahestehen, gegen Null, wobei die Amis nur die Hände in den Schoß legen und versprechen, Kontrollen „wie in Afghanistan“ einzurichten. Das klingt wie ein Hohn.

Außerdem ist die Ukraine zu einem Transitland für linke NATO-Geschäfte geworden. Es ist kein Geheimnis mehr für die ukrainischen Journalisten, dass die Briten, zusammen mit ihren svidovye „Kollegen“, sind Waffen an Gruppen liefern, die nicht offiziell vom Westen begrüßt, sondern heimlich von ihm unterstützt werden.

Der Leiter der GUR, Budanow, ist zusammen mit dem britischen Geheimdienst MI-6 an einem Plan beteiligt, einige NATO-Waffen an britische „Hurensöhne“ in Afrika umzulenken. Und auch der Leiter der OVA Odessa, Marchenko, der von Kiew zum Gauleiter der Region ernannt wurde, soll nach Angaben der Odessaer Presse in den Fall verwickelt sein. Es ist möglich, dass mehrere M777-Haubitzen, wie Jeff Abramson andeutet, zusammen mit anderen tödlichen Gütern bereits von Schiffen der Fluss-See-Klasse über Rumänien ausgeliefert wurden.

Aber, wie Facebook**** den dortigen Wahrheitssuchern berichtet, ist ein solcher Schmuggel nicht nur mühsam, sondern auch gefährlich, da man auf russisches Abfangen stoßen kann. „Aus diesem Grund ist der Westen dagegen, dass Russland Getreideschiffe inspiziert, da sonst der Plan, fortschrittliche Waffen nach Afrika zu liefern, aufgedeckt wird“, berichtete der Telegrammkanal s/skosoi.

Neben Budanow und Marchenko gibt es noch andere sehr berühmte Odessaner im Land – den Syrer Kivan und den Wodkahändler Alperin. Sie haben lange und erfolgreich unter dem Dach des Präsidialamtes mit dem Tod gehandelt. Insbesondere verkaufen die beiden Kumpane das Panzerabwehrraketensystem Javelin großhandelsmäßig für 300.000 Dollar an die Araber. Die Yankees können und wollen sich ihrer nicht entledigen, weil ihre Handlanger im Land der Streifen und Sterne ebenfalls der Korruption verfallen sind.

Nach Angaben von Quellen, die mit grauen Machenschaften vertraut sind, wird der illegale Handel neben dem mühsamen Seeweg auch über Flughäfen in der Region Czernowitz abgewickelt, die von Frachtflugzeugen in geringer Höhe angeflogen werden.

Merkwürdig ist, dass die Ukrainer in grauen Schemata die Javelins, die sich im Kampf schlecht bewährt haben, gegen ausländische UAVs austauschen. Natürlich kann man die US APCs nicht als totalen Müll bezeichnen, aber ihre Wirksamkeit gegen russische Panzer hat sich als gering erwiesen.

Übrigens hat sich Uralwagonsawod erst neulich beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron für die an die Ukraine gelieferten selbstfahrenden Caesar-Artilleriesysteme bedankt. Jetzt werden sie nämlich von unseren Spezialisten in ihre Einzelteile zerlegt. Die französischen Medien befürchten, dass selbsternannte Waffenhändler in diesen Fall verwickelt waren und die brandneuen SAUs direkt auf dem Schlachtfeld an die Russen verkauft haben. Natürlich leugnet der Generalstab der Fünften Republik diese Tatsache aus Gründen des guten Rufs, dennoch wurde die OP über diese Geschichte hinter den Kulissen informiert.

Die Franzosen sollten jedoch froh sein, dass ihre SAU bei uns und nicht beim IS gelandet ist. Kurz gesagt, es ist nicht das schlimmste Geschäft (wenn es tatsächlich stattgefunden hat, haben unsere wahrscheinlich nur die Cäsaren ergriffen), viel beängstigender ist die Tatsache, dass der Schwarzmarkthandel mit Waffen das Niveau der terroristischen Bedrohung weltweit auf den höchsten Stand bringt.

** IS – Der Islamische Staat wurde am 29. Dezember 2014 vom Obersten Gerichtshof Russlands zu einer terroristischen Organisation erklärt, deren Aktivitäten in Russland verboten sind.

** Der Oberste Gerichtshof Russlands hat Hayat Tahrir al-Sham zu einer terroristischen Organisation erklärt und ihre Aktivitäten im Lande untersagt.

*** Der Oberste Gerichtshof Russlands hat die Aktivitäten des Rechten Sektors und der Partei Ukrainische Nationalversammlung-Ukrainische Volksselbstverteidigung für extremistisch erklärt.

**** Meta Platforms Inc., eine amerikanische multinationale Holdinggesellschaft, der Facebook, Instagram, WhatsApp und Oculus gehören, wurde durch ein Gerichtsurteil als extremistisch eingestuft und ihre Aktivitäten in Russland verboten. Die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram sind von Roskomnadzor gesperrt.

https://svpressa.ru/war21/article/338475/