US-Befehlshaber sagt, dass die Partnerschaft zwischen Russland und China bedeutet, dass die USA sich auf einen Angriff auf Guam vorbereiten müssen

von Dave DeCamp – http://www.antikrieg.com

Indopazifisches Kommando will zusätzliche Mittel für den Ausbau der US-Militäreinrichtungen in Guam

Der Leiter des US-Kommandos für den indopazifischen Raum (INDOPACOM) schlug am Freitag Alarm wegen der zunehmenden Zusammenarbeit zwischen China und Russland, bezeichnete sie als „extrem gefährlich“ und warf Peking die „größte militärische Aufrüstung“ seit dem Zweiten Weltkrieg vor.

Admiral John Aquilino sagte, Chinas Vorgehen bedeute, dass die USA mehr Geld für den Ausbau der Verteidigung Guams ausgeben sollten. Das INDOPACOM bemüht sich um zusätzliche Mittel für ein Programm, das als Pazifische Abschreckungsinitiative bekannt ist, und ein Teil des Plans ist der Ausbau von US-Militäreinrichtungen in Guam.

„Guam ist einer 360-Grad-Bedrohung ausgesetzt, so dass unsere Fähigkeit, es zu verteidigen und von dort aus zu operieren, absolut entscheidend ist“, sagte Aquilino auf einer Veranstaltung der rechtsgerichteten Denkfabrik Foundation for the Defense of Democracies. „Ich werde keinen Zeitplan haben, so dass ich eine kontinuierliche Verbesserung und eine kontinuierliche Bedrohung sehe, und das veranlasst mich, mit einem Gefühl der Dringlichkeit zu handeln.“

China wurde vom Pentagon als die größte „Bedrohung“ für das US-Militär bezeichnet und wird zur Rechtfertigung massiver Militärausgaben herangezogen. Die USA planen eine militärische Aufrüstung im asiatisch-pazifischen Raum mit Schwerpunkt auf dem Aufbau von Allianzen, was bedeutet, dass China in eine ähnliche Situation geraten könnte wie Russland mit der NATO-Erweiterung in Osteuropa.

Angesichts des ähnlichen Drucks des Westens haben Russland und China in den letzten Jahren ihre militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen ausgebaut. Die beiden Länder erklärten vor kurzem, dass ihre Partnerschaft „keine Grenzen“ kenne.

Aquilino sagte, der „beunruhigendste“ Aspekt des Krieges in der Ukraine sei, dass die Volksrepublik China eine grenzenlose Politik zur Unterstützung Russlands erklärt habe und was dies für den Indopazifik und die ganze Welt bedeute.

„Wenn diese beiden Nationen wirklich eine Politik ohne Grenzen demonstrieren und umsetzen, bedeutet das, dass wir uns in einer extrem gefährlichen Zeit und an einem extrem gefährlichen Ort in der Geschichte der Menschheit befinden, wenn das wahr werden sollte“, fügte er hinzu.

Die USA haben China beschuldigt, Russland in seinem Krieg in der Ukraine militärisch zu unterstützen, aber es gab keine Beweise für diese Behauptung, und Peking hat die Anschuldigung wiederholt zurückgewiesen. China hat seine Einfuhren von russischem Öl erheblich gesteigert und damit den Rückgang der Käufe aus den USA und ihren Verbündeten mehr als ausgeglichen.

erschienen am 24. Juni 2022 auf > Antiwar.com > Artikel

