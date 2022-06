Die Fantasie des Fanatismus – Je länger der Krieg andauert, desto mehr Ukrainer sterben und desto schwächer wird die NATO

von Scott Ritter – https://consortiumnews.com – https://cooptv.wordpress.com

Bild: Hauptplatz von Severodonetsk, Ukraine, Februar 2018. (Visem, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Ungeachtet dessen, was einige „Verteidigungsanalysten“ den westlichen Medien erzählen, werden je länger der Krieg andauert, desto mehr Ukrainer sterben und desto schwächer wird die NATO werden.

Von Scott Ritter für Consortium News

Einen Moment lang sah es so aus, als ob es der Realität endlich gelungen wäre, sich einen Weg durch den dichten Nebel der propagandistisch motivierten Fehlinformationen zu bahnen, der die Berichterstattung westlicher Medien über Russlands „militärische Sonderoperation“ in der Ukraine beherrscht hatte.

Oleksandr Danylyuk, ein ehemaliger hochrangiger Berater des ukrainischen Verteidigungsministeriums und der Nachrichtendienste, stellte in einem erstaunlichen Eingeständnis fest, dass der Optimismus, der in der Ukraine nach der Entscheidung Russlands, „Phase eins“ der SMO (eine große militärische Finte in Richtung Kiew) zu beenden und „Phase zwei“ (die Befreiung des Donbass) zu beginnen, herrschte, nicht mehr gerechtfertigt war. „Die Strategien und Taktiken der Russen sind im Moment völlig anders“, so Danylyuk. „Sie sind viel erfolgreicher. Sie haben mehr Ressourcen als wir, und sie haben es nicht eilig“.

„Es gibt im Moment viel weniger Raum für Optimismus“, schloss Danylyuk.

Kurz gesagt: Russland ist auf der Gewinnerseite.

Danylyuks Schlussfolgerungen beruhten nicht auf einer esoterischen Analyse von Sun Tzu oder Clausewitz, sondern auf einfachen militärischen Berechnungen. In einem Krieg, der zunehmend von der Rolle der Artillerie dominiert wurde, war Russland einfach in der Lage, mehr Feuerkraft auf das Schlachtfeld zu bringen als die Ukraine.

Zu Beginn des aktuellen Konflikts verfügte die Ukraine über ein Artillerieinventar, das 540 122-mm-Selbstfahrlafetten, 200 gezogene 122-mm-Haubitzen, 200 122-mm-Mehrfachraketenwerfersysteme, 53 152-mm-Selbstfahrlafetten, 310 gezogene 152-mm-Haubitzen und 96 203-mm-Selbstfahrlafetten umfasste, d.h. rund 1.200 Artillerie- und 200 MLRS-Systeme.

In den vergangenen mehr als 100 Tagen hat Russland sowohl die ukrainischen Artilleriegeschütze als auch die zugehörigen Munitionslager unerbittlich ins Visier genommen. Bis zum 14. Juni hatte das russische Verteidigungsministerium nach eigenen Angaben „521 Anlagen für Mehrfachraketen“ und „1947 Feldartilleriegeschütze und Mörser“ zerstört.

Selbst wenn die russischen Zahlen übertrieben sind (was bei der Bewertung von Kriegsschäden in der Regel der Fall ist), hat die Ukraine unter dem Strich erhebliche Verluste bei genau den Waffensystemen erlitten, die für die Abwehr der russischen Invasion am dringendsten benötigt werden: der Artillerie.

Doch selbst wenn das ukrainische Arsenal an 122-mm- und 152-mm-Artilleriegeschützen aus der Sowjetzeit noch kampftauglich wäre, ist die Realität laut Danylyuk, dass der Ukraine die Munition für diese Systeme fast vollständig ausgegangen ist und die Munitionsvorräte aus den osteuropäischen Ländern des ehemaligen Sowjetblocks, die dieselbe Waffenfamilie verwendeten, aufgebraucht sind.

Die Ukraine muss sich mit dem begnügen, was von der ehemaligen sowjetischen Munition übrig geblieben ist, und versuchen, moderne westliche 155-mm-Artilleriesysteme wie die französische Panzerfaust Caesar und die US-amerikanische Haubitze M777 zu übernehmen.

Die reduzierte Kapazität bedeutet jedoch, dass die Ukraine nur etwa 4.000 bis 5.000 Artilleriegeschosse pro Tag abfeuern kann, während Russland mit mehr als 50.000 Geschossen antwortet. Dieser Unterschied in der Feuerkraft um das Zehnfache hat sich als einer der entscheidenden Faktoren im Krieg in der Ukraine erwiesen, der es Russland ermöglicht, ukrainische Verteidigungsstellungen mit minimalem Risiko für seine eigenen Bodentruppen zu zerstören.

Verluste

Dies hat zu einer zweiten Ebene des militärischen mathematischen Ungleichgewichts geführt, nämlich zu den Verlusten.

Mykhaylo Podolyak, ein ranghoher Mitarbeiter des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, schätzte kürzlich, dass die Ukraine an der Front mit Russland täglich zwischen 100 und 200 Soldaten verliert und etwa 500 weitere verwundet werden. Dies sind untragbare Verluste, die auf die anhaltende Diskrepanz zwischen den Kampfkapazitäten Russlands und der Ukraine zurückzuführen sind, die sich vor allem, aber nicht nur, in der Artillerie zeigt.

In Anerkennung dieser Realität kündigte NATO-Generalsekretär Jen Stoltenberg an, dass die Ukraine im Rahmen eines möglichen Friedensabkommens höchstwahrscheinlich territoriale Zugeständnisse an Russland machen müsse, und fragte,

„Welchen Preis sind Sie bereit, für den Frieden zu zahlen? Wie viel Territorium, wie viel Unabhängigkeit, wie viel Souveränität … sind Sie bereit, für den Frieden zu opfern?“

Stoltenberg wies in seiner Rede in Finnland darauf hin, dass ähnliche territoriale Zugeständnisse, die Finnland am Ende des Zweiten Weltkriegs gegenüber der Sowjetunion gemacht hatte, „einer der Gründe dafür waren, dass Finnland den Zweiten Weltkrieg als unabhängige, souveräne Nation überstehen konnte.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Generalsekretär des transatlantischen Bündnisses, der dafür verantwortlich ist, dass die Ukraine in den derzeitigen Konflikt mit Russland hineingedrängt wurde, nun vorschlägt, dass die Ukraine bereit sein sollte, den dauerhaften Verlust souveräner Gebiete zu akzeptieren, weil die NATO sich verkalkuliert hat und Russland – anstatt auf dem Schlachtfeld gedemütigt und wirtschaftlich zerschlagen zu werden – an beiden Fronten gewinnt.

Entscheidend.

Dass der Generalsekretär der NATO eine solche Ankündigung macht, ist aus mehreren Gründen aufschlussreich.

Erstaunliche Forderung

Erstens bittet die Ukraine um 1.000 Artilleriegeschütze und 300 Mehrfachraketen, mehr als der gesamte aktive Bestand der US-Armee und des Marine Corps zusammen. Außerdem fordert die Ukraine 500 Kampfpanzer an – mehr als Deutschland und das Vereinigte Königreich zusammen besitzen.

Kurz gesagt, um die Ukraine auf dem Schlachtfeld wettbewerbsfähig zu halten, wird die NATO gebeten, ihre eigenen Verteidigungsanlagen buchstäblich auf Null herunterzufahren.

Noch aufschlussreicher ist jedoch, was die Zahlen über die Kampfkraft der NATO gegenüber Russland aussagen. Wenn die NATO aufgefordert wird, ihre Waffenarsenale zu leeren, um die Ukraine im Spiel zu halten, dann muss man bedenken, welche Verluste die Ukraine bis zu diesem Zeitpunkt erlitten hat und dass Russland in der Lage zu sein scheint, sein derzeitiges Niveau der Kampfaktivitäten unbegrenzt aufrechtzuerhalten. Das ist richtig – Russland hat soeben das Äquivalent der wichtigsten aktiven Kampfkraft der NATO vernichtet und hat nicht einmal mit der Wimper gezuckt.

Man kann sich nur vorstellen, welche Berechnungen in Brüssel angestellt werden, wenn die Militärstrategen der NATO über die Tatsache nachdenken, dass ihr Bündnis nicht in der Lage ist, Russland in einem groß angelegten konventionellen europäischen Landkrieg zu besiegen.

Diese Zahlen lassen aber noch eine andere Schlussfolgerung zu: Egal, was die USA und die NATO tun, um als Arsenal der Ukraine zu dienen, Russland wird den Krieg gewinnen. Die Frage ist nun, wie viel Zeit der Westen der Ukraine verschaffen kann und zu welchem Preis, in dem vergeblichen Bemühen, Russlands Schmerzgrenze auszuloten, um den Konflikt auf eine Weise zu beenden, die alles andere als den derzeitigen Weg der bedingungslosen Kapitulation widerspiegelt.

Die einzige Frage, die in Brüssel zu beantworten ist, lautet offenbar: Wie lange kann der Westen die ukrainische Armee im Feld halten, und zu welchem Preis? Jeder vernünftig denkende Mensch würde schnell erkennen, dass angesichts des sicheren russischen Sieges jede Antwort inakzeptabel ist und dass der Westen aufhören muss, die selbstmörderische Fantasie der Ukraine zu nähren, sich bis zum Sieg aufzurüsten.

Hier kommt die New York Times ins Spiel, und zwar von rechts. Der Versuch, das Narrativ über die Kämpfe im Donbass nach dem vernichtenden Realitätscheck völlig umzugestalten, würde selbst für die kreativen Köpfe der Grey Lady zu weit gehen – das wäre so, als würde man versuchen, Zahnpasta wieder in die Tube zu drücken. Aber die Redakteure konnten zwei ehemalige „Militäranalysten“ interviewen, die ein Szenario zusammenschusterten, das die Demütigung der Ukraine auf dem Schlachtfeld in ein neues Licht rückte.

Militäranalysten

Sie beschrieben eine ausgeklügelte Strategie, die darauf abzielte, Russland in einen Albtraum des urbanen Krieges zu locken, in dem es, ohne seine Vorteile bei der Artillerie, gezwungen war, Soldaten zu opfern, um die entschlossenen ukrainischen Verteidiger aus ihren befestigten Stellungen inmitten der Trümmer einer „toten“ Stadt – Sewerodonezk – zu vertreiben. [Die ukrainischen Streitkräfte zogen sich am Freitag aus der Stadt zurück.]

Gustav Gressel, ein ehemaliger österreichischer Offizier, der zum Militäranalysten wurde, meint: „Wenn es den Ukrainern gelingt, sie [die Russen] in einen Häuserkampf zu verwickeln, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Russen Verluste zufügen, die sie sich nicht leisten können.“

Nach Ansicht von Mykhailo Samus, einem ehemaligen ukrainischen Marineoffizier, der heute als Analyst für Think-Tanks tätig ist, besteht die ukrainische Strategie, Russland in einen urbanen Kampfalptraum zu verwickeln, darin, Zeit für die Aufrüstung mit den vom Westen bereitgestellten schweren Waffen zu gewinnen, um „die Offensivfähigkeiten des Feindes [Russlands] zu erschöpfen oder zu reduzieren“.

Die ukrainischen Operationskonzepte, die in Sewerodonezk zum Einsatz kommen, haben nach Ansicht dieser Analysten ihre Wurzeln in den Erfahrungen, die Russland in Aleppo, Syrien und Mariupol mit der städtischen Kriegsführung gemacht hat. Was diesen sogenannten Militärexperten entgeht, ist, dass sowohl Aleppo als auch Mariupol entscheidende russische Siege waren; es gab keine „übermäßigen Verluste“, keine „strategische Niederlage“.

Hätte sich die New York Times die Mühe gemacht, die Lebensläufe der von ihr befragten „Militärexperten“ zu überprüfen, hätte sie zwei Männer gefunden, die so tief in der ukrainischen Propagandamühle verwurzelt sind, dass ihre jeweiligen Meinungen für jedes journalistische Blatt, das auch nur ein Minimum an Unparteilichkeit besitzt, nahezu nutzlos sind. Aber dies war die New York Times.

Gressel ist die Quelle solcher Weisheiten wie:

„Wenn wir hart bleiben, wenn der Krieg mit einer Niederlage für Russland endet, wenn die Niederlage klar und innerlich schmerzhaft ist, dann wird er es sich das nächste Mal zweimal überlegen, ob er in ein Land einmarschiert. Deshalb muss Russland diesen Krieg verlieren.“

Und:

„Wir im Westen … wir alle, müssen jetzt jeden Stein umdrehen und sehen, was getan werden kann, damit die Ukraine diesen Krieg gewinnt.“

Offensichtlich gehört es zum Gressel-Drehbuch für den ukrainischen Sieg, eine ukrainische Strategie aus dem Hut zu zaubern, um die Wahrnehmung der Möglichkeit eines ukrainischen militärischen Sieges zu beeinflussen.

Samus ist ebenfalls bestrebt, die Darstellung der ukrainischen Fronttruppen, die in Sewerodonezk kämpfen, zu verändern. In einem kürzlich erschienenen Interview mit der russischsprachigen Zeitschrift Meduza erklärt Samus:

„Russland hat viele Kräfte [im Donbass] konzentriert. Die ukrainischen Streitkräfte ziehen sich allmählich zurück, um eine Einkreisung zu verhindern. Sie verstehen, dass die Einnahme von Sewerodonezk weder für die russische noch für die ukrainische Armee eine praktische Veränderung bedeutet. Jetzt verschwendet die russische Armee enorme Ressourcen, um politische Ziele zu erreichen, und ich denke, es wird sehr schwierig sein, sie wieder aufzufüllen … [f]ür die ukrainische Armee ist die Verteidigung von Sewerodonezk nicht von Vorteil. Wenn sie sich aber nach Lyssjansk zurückzieht, sind die taktischen Bedingungen günstiger. Daher zieht sich die ukrainische Armee allmählich zurück oder verlässt Sewerodonezk und hält den Kampfauftrag aufrecht. Der Kampfauftrag besteht darin, feindliche Truppen zu vernichten und offensive Operationen durchzuführen.“

Die Wahrheit ist, dass die ukrainische Verteidigung von Sewerodonezk nicht beabsichtigt ist. Sie ist das Nebenprodukt einer Armee, die sich auf dem Rückzug befindet und verzweifelt versucht, sich ein wenig Verteidigungsraum zu verschaffen, um dann von der brutalen Feuerkraft der überlegenen russischen Artillerie zerschlagen zu werden.

In dem Maße, in dem die Ukraine versucht, den russischen Vormarsch zu verzögern, geschieht dies durch die umfassende Aufopferung der Soldaten an der Front – Tausende von Menschen, die mit wenig oder gar keiner Vorbereitung, Ausbildung oder Ausrüstung in die Schlacht geworfen werden und ihr Leben gegen Zeit eintauschen, damit die ukrainischen Unterhändler versuchen können, die NATO-Länder davon zu überzeugen, ihre militärische Lebensfähigkeit auf das falsche Versprechen eines ukrainischen militärischen Sieges zu setzen.

Dies ist die hässliche Wahrheit über die heutige Ukraine: Je länger der Krieg andauert, desto mehr Ukrainer werden sterben, und desto schwächer wird die NATO werden. Wenn man es Leuten wie Samus und Gressel überlässt, würde dies zu Hunderttausenden von toten Ukrainern, zur Zerstörung der Ukraine als lebensfähigem Nationalstaat und zur Aushöhlung der NATO-Kampffähigkeit an vorderster Front führen, ohne dass sich an der Unvermeidlichkeit eines strategischen russischen Sieges etwas ändern würde.

Es bleibt zu hoffen, dass die Vernunft siegt und der Westen die Ukraine von der Sucht nach schweren Waffen befreit und sie dazu bringt, eine Friedensregelung zu akzeptieren, die zwar bitter schmeckt, aber künftigen Generationen etwas von der Ukraine zum Wiederaufbau übrig lässt.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente.

