Der Frontmann des Imperiums: Wie Bonos „Aktivismus“ den Mächtigen dient

von Alan Macleod – http://www.mintpressnews.com

Bild: MintPress News

Übersetzung LZ

DUBLIN – Bono ist erneut wegen seines politischen Aktivismus in den Schlagzeilen. Auf Geheiß des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski reiste der irische Rockstar und Frontmann von U2 nach Kiew, wo er in der U-Bahn-Station Chreschtschatyk vor rund 100 Menschen – meist Journalisten – einige Lieder mit ukrainischen Soldaten performte. Nach dem Konzert wandte sich Bono über die Medien an das ukrainische Volk und erklärte: „Euer Präsident führt die Welt im Kampf für die Freiheit an; … das ukrainische Volk kämpft nicht nur für seine eigene Freiheit, sondern für uns alle, die wir die Freiheit lieben“, und forderte gleichzeitig einen Regimewechsel in Russland.

Zuvor hatte Bono der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, das folgende Gedicht geschickt, in dem er Zelensky zu einem lebenden Heiligen ernannte. Pelosi las es bei einer Veranstaltung zum St. Patrick’s Day vor:

Oh, St. Patrick, er vertrieb die Schlangen

Mit seinen Gebeten, aber das ist nicht alles, was nötig ist

Denn die Schlange symbolisiert

Ein Böses, das aufsteigt

Und sich in deinem Herzen versteckt, wenn es bricht

Und das Böse ist aufgestiegen, meine Freunde

Aus der Dunkelheit, die in manchen Menschen lebt

Aber in Kummer und Angst

Dann können Heilige erscheinen

Um diese alten Schlangen noch einmal zu vertreiben

Und sie kämpfen für uns, um frei zu sein

Von dem Psycho in dieser menschlichen Familie

Irlands Kummer und Schmerz

Ist jetzt die Ukraine

Und St. Patricks Name ist jetzt Zelensky

Sein Werk kam nicht gut an und wurde in den Medien als „verstört“, „eine besondere Art von schrecklich“ und „buchstäblich das schlechteste Gedicht, das je geschrieben wurde“ bezeichnet. Sein jüngster Aktivismus hat auch Dr. Harry Browne von der Technologischen Universität Dublin und Autor des Buches „The Frontman: Bono (In the Name of Power)“ nicht beeindruckt.

„Ich schätze, Zelensky ist gerade alt genug, um sich an die Zeit zu erinnern, als U2 noch cool waren, und sicherlich auch alt genug, um sich an [Bono] als öffentliche Schlüsselfigur bei der globalen Entscheidungsfindung in der humanitären Politik zu erinnern“, sagte Dr. Browne gegenüber MintPress und fügte hinzu: „Mein Eindruck ist, dass die Veranstaltung weltweit nicht so gut ankam… Generell scheint es so, als ob Bonos Schiff vielleicht abgefahren ist: Er ist kein nützliches oder sogar glaubwürdiges Bild der besten Absichten des Westens mehr.“

Dies ist jedoch bei weitem nicht das erste Mal, dass der 62-jährige Dubliner öffentlich in Kriegen Partei ergreift. So nahm er 2016 das Angebot des türkischen Premierministers Ahmet Davutoğlu an, ihn bei einem vielbeachteten Besuch in einem Lager für syrische Flüchtlinge nahe der türkisch-syrischen Grenze zu begleiten. Bono lobte „die Großzügigkeit des türkischen Volkes“ und fügte hinzu, dass die Reaktion der Türkei auf den syrischen Bürgerkrieg eine „Lehre“ für die Welt sei. Diese Botschaft wurde etwas entkräftet, als die Türkei kaum zwei Wochen später in Syrien einmarschierte und es besetzte und seitdem nicht mehr verlassen hat.

FREUNDE IN HOHEN POSITIONEN

Seit seinem ersten großen Auftritt als Aktivist beim Live-Aid-Konzert 1984 (bei dem ein Großteil der Spendengelder angeblich für den Kauf von Waffen für das äthiopische Militär verwendet wurde) ist Bono in den Hallen der Macht fast allgegenwärtig. Er wird eingeladen, bei einer Vielzahl von Eliteveranstaltungen zum Thema Armut zu sprechen, darunter die Münchner Sicherheitskonferenz, der G8-Gipfel, die Weltbank und das Weltwirtschaftsforum. Dort wird er in der Regel als die Stimme Afrikas und als intellektuelles und moralisches Kraftpaket behandelt, das dabei hilft, die dringendsten humanitären Probleme der Welt zu lösen.

Doch Kritiker würden sagen, dass er den Armen nicht hilft und die Macht nicht in Frage stellt, sondern sie eher noch stärkt. Wie Browne schrieb:

Bono hat in den meisten Fällen den Diskurs der Eliten verstärkt, unwirksame Lösungen befürwortet, die Armen bevormundet und den Reichen und Mächtigen in den Arsch gekrochen. Er hat eine Sichtweise der Entwicklungsländer, insbesondere Afrikas, geschaffen und reproduziert, die nichts anderes ist als eine raffinierte Mischung aus traditioneller Missionierung und kommerziellem Kolonialismus, in der die arme Welt als eine Aufgabe existiert, die die reiche Welt zu erfüllen hat.“

Bei seiner Arbeit hat Bono mit vielen der berüchtigtsten Persönlichkeiten der Welt zu tun gehabt. Bei der Weltbank diskutierte er mit Paul Wolfowitz, einem der Hauptverantwortlichen für den Irakkrieg, über Armut. Auf dem Weltwirtschaftsforum sagte er dem ruandischen Völkermörder Paul Kagame und der Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, dass „der Kapitalismus mehr Menschen aus der Armut befreit hat als jeder andere ‚Ismus‘.“ In der Tat ist es schwer, eine mächtige Persönlichkeit zu finden, mit der er sich nicht zusammengetan hat.

Im Jahr 2013 traf er sich mit den Obamas in Dublin und fungierte als deren Reiseleiter. Vier Jahre später lobte er Vizepräsident Mike Pence als Verfechter der humanitären Hilfe in Afrika. Zu den anderen umstrittenen Persönlichkeiten, mit denen er sicher schon gesehen wurde, gehören der französische Präsident Emmanuel Macron und der US-Kriegsplaner Henry Kissinger.

Bono Kissinger

Von links nach rechts: Mike Bloomberg, Wilbur Ross, Gordon Brown, Henry Kissinger und Bono bei der Spendengala der Appeal of Conscience Foundation 2009. Foto | Alamy

Obwohl der irische Sänger behauptet, dass ihm die Beseitigung der Armut sehr am Herzen liegt, hat er sich immer wieder mit vielen der Personen und Gruppen zusammengetan, die am meisten dafür verantwortlich sind, dass die Welt in einem Zustand des Elends verharrt. Im Jahr 2005 schrieb er die Einleitung zu Jeffrey Sachs‘ Buch „The End of Poverty“. Als äußerst einflussreicher Wirtschaftswissenschaftler war Sachs wie kaum ein anderer für den Zusammenbruch des Lebensstandards im Russland der 1990er Jahre verantwortlich, als das Land eine Orgie der Privatisierung und des übersteigerten Gangsterkapitalismus erlebte, die sein ehemals beeindruckendes soziales Sicherheitsnetz auslöschte. Dies führte dazu, dass die Bevölkerung des Landes zwischen 1992 und 2006 um 6,6 Millionen Menschen schrumpfte, während Millionen in der wirtschaftlichen Zerstörung starben. Sein Rat an den bolivianischen Diktator Hugo Banzer führte ebenfalls zu einer Katastrophe, die eine Hyperinflation von 14.000 % zur Folge hatte – aber auch dazu, dass viele der reichsten Menschen Boliviens ihren Reichtum mehrten.

Bono ist auch so etwas wie ein Schüler von Lawrence Summers, dem ehemaligen Chefvolkswirt der Weltbank und Vorstandsmitglied von Bonos ONE-Kampagne, einer Wohltätigkeitsorganisation, die vorgibt, extreme Armut und vermeidbare Krankheiten in Afrika zu bekämpfen. Wie Sachs war auch Summers einer der Hauptverursacher der extremen Ungleichheit, die wir heute in der Welt sehen. Während seiner Zeit bei der Weltbank zwang er die Länder des globalen Südens, ihre Vermögenswerte zu privatisieren und westlichen Unternehmen die Ausbeutung ihrer natürlichen Ressourcen zu gestatten, während er gleichzeitig die Sozialprogramme, die Hunderte von Millionen Menschen am Leben hielten, drastisch kürzte.

In der Öffentlichkeit ist Summers jedoch wahrscheinlich am besten für das berüchtigte Summers-Memo bekannt, ein Schreiben, das er während seiner Zeit als Leiter der Weltbank verfasste und in dem er die Auffassung vertrat, dass es westlichen Ländern erlaubt sein müsse, ihren Giftmüll in „unterbevölkerten Ländern in Afrika“ abzuladen. „Ich denke, die wirtschaftliche Logik, die dahinter steckt, eine Ladung Giftmüll im Land mit den niedrigsten Löhnen abzuladen, ist tadellos“, schrieb er und erklärte, es sei „bedauerlich“, dass Orte wie Los Angeles ihre Verkehrsverschmutzung nicht auch in Afrika abladen könnten.

Summers‘ Position im Vorstand der ONE-Kampagne macht ihn keineswegs zu einem Ausgestoßenen in prominenten Philanthropiekreisen, sondern dient als Vehikel, durch das ein Großteil von Bonos Aktivismus kanalisiert wird.

Die ONE Campaign mit Sitz in der Pennsylvania Avenue, nur zwei Blocks vom Weißen Haus entfernt, ist ein Moloch unter den Nichtregierungsorganisationen und wird von vielen der größten Unternehmen der Welt finanziert, darunter Bank of America, Coca-Cola, Johnson & Johnson und Google. Sie arbeitet auch eng mit anderen Eliteorganisationen wie der Bill and Melinda Gates Foundation und den Open Society Foundations zusammen. Obwohl ihre erklärten Ziele, Armut und Krankheit zu verringern, lobenswert sind, bleibt unklar, wie viel sie dazu beigetragen hat. Denn wenn wir China aus den Statistiken herausnehmen, geht die weltweite Armutsbekämpfung in die falsche Richtung. Und obwohl ONE Campaign behauptet, eine Organisation zu sein, die sich für die Belange von Menschen an der Basis einsetzt und Kampagnen durchführt“, lässt ein Blick auf den Vorstand des Unternehmens etwas anderes vermuten.

Der Vorstand der ONE-Kampagne

Von Facebook bis zur US-Regierung – im Vorstand der ONE Campaign sind die mächtigsten Interessen der Welt vertreten. Quelle | ONE Campaign

An der Spitze der ONE Campaign steht Gayle Smith, die frühere Leiterin von USAID, einer Organisation der US-Regierung für Regimewechsel, die weltweit politische und soziale Gruppen finanziert, die mit den Interessen der USA übereinstimmen. So war USAID beispielsweise maßgeblich an dem Versuch beteiligt, die kubanische Regierung im vergangenen Jahr zu stürzen, indem sie die antikommunistischen Aktivisten, die eine gescheiterte farbige Revolution anführten, im Stillen finanzierte, ausbildete und unterstützte. Im Vorstand der ONE-Kampagne sitzen auch der ehemalige britische Premierminister David Cameron, der COO von Facebook und eine Reihe hochrangiger Vertreter der Bill and Melinda Gates Foundation und der Open Society Foundations.

Die ONE Foundation hat die New Alliance for Food Security and Nutrition (Neue Allianz für Ernährungssicherheit und Ernährung) nachdrücklich unterstützt, eine vom Westen unterstützte Initiative, in deren Rahmen sich die G8-Länder bereit erklärten, den afrikanischen Staaten wirtschaftliche Erleichterungen zu gewähren, wenn sie im Gegenzug ihre Länder für die ausländische Agrarindustrie öffnen, massive Landnahmen zulassen und Verträge mit Agrarriesen wie Monsanto unterzeichnen, die sie in eine dauerhafte Abhängigkeit von deren GVO-Produkten bringen.

Wie Browne feststellte, ist Bonos Art des Aktivismus „per definitionem eine begrenzte Taktik, um Hilfe bei der Bewältigung der Probleme der Welt bei den Menschen und Institutionen zu suchen, die diese Probleme im Wesentlichen verursachen, und zwar auf der Grundlage ihres guten Willens und nicht auf der Grundlage der Ergreifung ihrer Macht“. So endet seine Arbeit damit, dass er genau die Institutionen beschönigt, die die Welt versklaven. Bono ist somit zum Frontmann des Imperiums geworden. Mächtige Organisationen, die afrikanische Nationen unterdrücken, werden durch diese Form des Aktivismus nicht herausgefordert, sondern gestärkt. Wie Browne erklärte:

Es ist interessanter, darüber dialektisch nachzudenken: Wie wird diesen Institutionen durch diesen „Aktivismus“ gedient? Es ist zum Beispiel nicht schwer, sich vorzustellen, dass sich die Abgeordneten des Europäischen Parlaments sehr wohl fühlen, wenn junge ONE-Aktivisten im T-Shirt das Europäische Parlament ‚übernehmen‘, und das ist an sich schon ein Zweck dieser Aktivität.“

UMARMUNG VON KRIEGSVERBRECHERN, ABLEHNUNG VON PALÄSTINENSERN

U2 haben ihr gesamtes Markenzeichen als Anti-Kriegs-Indie-Band mit sozialem Gewissen aufgebaut. Tatsächlich veröffentlichten sie ein ganzes Album mit dem Titel „War“, das von der Kritik hoch gelobt wurde. Die große Mehrheit von Bonos Landsleuten war gegen den Irak-Krieg. Für seine Fangemeinde galt dies wahrscheinlich doppelt. Doch 2003 hatte sich Bono so tief in die Korridore der Macht integriert und war so eng mit den Regierungen Bush und Blair verbunden, dass der Irak-Krieg ihn vor ein ernstes Dilemma stellte: Opfert man seine Glaubwürdigkeit oder seine Verbindungen? Am Ende fand er einen äußerst unbefriedigenden dritten Weg, indem er die Führer zwar unterstützte, aber nicht uneingeschränkt für ihren Krieg war.

„Tony Blair zieht nicht für Öl in den Krieg. Tony Blair ist aufrichtig in seinen Überzeugungen über den Irak. Meiner Meinung nach irrt er sich aber gewaltig. Wir dürfen aus Saddam Hussein keinen Märtyrer machen. Er ist gut darin, mit den Kameras zu arbeiten“, sagte er. Mit dieser eklatanten Unwahrheit wurde die Entscheidung, für Öl in den Krieg zu ziehen, als ein strategischer PR-Fehler dargestellt, der einem Diktator half, und nicht als ein Verbrechen.

In Bezug auf Bush vollführte Bono ähnliche mentale Gymnastik. „Ich bin dafür, dass Präsident Bush versucht, Saddam Hussein in Angst und Schrecken zu versetzen, aber man muss den Rest der Welt mit einbeziehen… Ich unterstütze [Bush und Blair] bis zu dem Punkt, an dem sie in den Krieg ziehen, ohne dass die Vereinten Nationen hinter ihnen stehen. Das ist ein Fehler, denn dann sieht es so aus, als müssten sich die USA nicht rechtfertigen“, sagte er und bot erneut eine begrenzte Opposition nur aus dem Grund an, dass dies schlecht aussehen könnte.

Bono Kriegsverbrecher

Bono, ganz rechts, posiert mit von links nach rechts: Bill Clinton, Bill Gates, Thabo Mbeki und Tony Blair auf dem Weltwirtschaftsforum 2005 in Davos. Michel Euler | AP

Jede Hoffnung, dass Bono eine echte Antikriegshaltung einnehmen könnte, wurde schnell zunichte gemacht, als er im folgenden Jahr Blair persönlich in seinem Haus in Dublin empfing und anschließend auf dem Labour-Parteitag sprach, wo er den Premierminister und seinen Kanzler Gordon Brown als „John Lennon und Paul McCartney“ der globalen Entwicklung bezeichnete. Es entwickelte sich eine enge Beziehung. Am letzten Tag von Blairs Amtszeit im Jahr 2007 sprach Bono seine bisher stärkste Unterstützung für ihn aus, wobei er anscheinend auch seine Unterstützung für die Irak-Besetzung andeutete: „Was ich an Tony Blair am meisten bewundere, ist, dass er sich fast immer schlechter Presse und Aufschreien ausgesetzt hat, weil er Dinge tat, an die er glaubte.“ Schätzungen zufolge hat der Irakkrieg bis zu 2,4 Millionen Menschen das Leben gekostet.

Mit der Zeit entwickelte der alternde Rocker auch eine enge Freundschaft zu Bush. „Ich habe ihn sehr liebgewonnen… Unter seiner Rüstung steckt Leidenschaft, Mitgefühl. Er hat es“, sagte er. Weit davon entfernt, Bush oder Amerika zu kritisieren, behauptete er, dass Afrika ihnen große Dankbarkeit schulde und dass es Hunderttausende von Afrikanern gebe, die der amerikanischen Regierung und ihrer Großzügigkeit „ihr Leben verdanken“.

Auch lange nach Bushs Rücktritt trifft sich Bono noch mit dem ehemaligen Präsidenten und besuchte 2017 dessen Ranch in Texas. Ein Jahr später erhielt Bono zum ersten Mal die George W. Bush Medal for Distinguished Leadership, was der Ire als eine „große Ehre“ bezeichnete. Im Gespräch über ihre gemeinsame Arbeit an AIDS in Afrika sagte Bono, er wolle „Ihre Führungsrolle bei der größten Gesundheitsintervention in der Geschichte der Medizin würdigen.“ Bush antwortete, er sei von Bonos Wissen beeindruckt. „Als ich dich das erste Mal traf, kanntest du mehr Statistiken, als wenn du direkt von der CIA kämst“, sagte Bush.

Diese herzliche und unnötige Unterstützung der beiden Architekten des Irak-Krieges kam in der Indie-Musikszene nicht gut an. Auch innerhalb von U2 selbst sorgte sie für Unmut. Larry Mullen, der Schlagzeuger der Band, hat sich stets geweigert, bei diesen Stunts mitzumachen und erklärt, dass Bonos Freundschaft mit „Kriegsverbrechern“ wie Bush und Blair ihn „erschaudern“ lässt.

Wie beim Irak ist ein weiterer hervorragender Lackmustest für die Glaubwürdigkeit einer Person oder Gruppe, die sich selbst als moralische Autorität darstellt, ihre Haltung zu Palästina. Irland ist traditionell eine Brutstätte der Unterstützung für Palästina, wobei die große Mehrheit des Landes Parallelen zwischen den israelischen Versuchen, das Land zu kolonisieren und mit jüdischen Siedlern zu bevölkern, und der britischen Besatzung Nordirlands und ihrer Unterstützung einer pro-londoner protestantischen Fraktion sieht. Mehrere irische Präsidenten haben ihre unerschütterliche Solidarität mit dem palästinensischen Volk und seiner Sache zum Ausdruck gebracht.

U2 ist jedoch gegen den Strom geschwommen und ist eine der wenigen nennenswerten irischen Bands, die gegen BDS verstoßen und Konzerte in Israel spielen. Bono selbst ist ein Anhänger des israelischen Präsidenten Schimon Peres und bezeichnet sich selbst als dessen „Bewunderer“. Bei einem Auftritt in Toronto widmete er ihm einen Song, in dem er ihn direkt ansprach und erklärte: „Wir verstehen, Präsident Peres, dass Sie versucht haben, die Stimme der Vernunft zu sein. Und Sie haben einen großen Teil Ihres Lebens dem Versuch gewidmet, Frieden in diese wirklich gefährliche Region zu bringen.“ Diese Einschätzung dürfte für die Familien der Menschen, die Peres in mehreren von ihm beaufsichtigten Massakern töten ließ, eine Neuigkeit sein. Bono nahm auch an der Feier zu Peres‘ 90. Geburtstag teil.

Doch während Bono die israelischen Kriegsverbrecher liebt, lehnt er die Palästinenser als Menschen „voller Wut und Verzweiflung“ ab. In einem Meinungsartikel in der New York Times bestand er darauf, dass die Palästinenser „unter ihnen ihren Gandhi, ihren [Martin Luter] King, ihre Aung San Suu Kyi finden müssen“. Damit ignoriert er, wie andere auch, absichtlich den jahrzehntelangen gewaltlosen Kampf der Palästinenser und behauptet stattdessen, dass sie den Standard von märchenhaften Versionen von Individuen erreichen, die nicht annähernd so gewaltfrei waren, wie westliche Schönfärber es sich wünschen.

In derselben Stellungnahme stellte Bono Barack Obama als modernen Martin Luther King dar, obwohl die Obama-Regierung die Kriege von Bush fortsetzte und sieben Länder gleichzeitig bombardieren würde. Er forderte auch einen Regimewechsel im Iran, in Nordkorea und in Myanmar und begrüßte die Demonstranten als mutige Helden, „die trotz der Gewissheit brutaler Unterdrückung weiterhin auf die Straße gehen“. Sein Wunsch ging in Myanmar in Erfüllung, wo Aung San Suu Kyi an die Macht kam und einen Völkermord an Zehntausenden von Rohingya-Muslimen anordnete.

STEUERHINTERZIEHENDES GESCHÄFTSIMPERIUM

In dem Bestreben, eine lebendige Kunstszene zu fördern, verfügt Irland über äußerst großzügige Steuergesetze für diejenigen, die in der Kreativbranche tätig sind. So müssen Künstler und Musiker im Land keinerlei Einkommenssteuer auf Tantiemen unter 250.000 Dollar pro Jahr zahlen. Dennoch beschlossen U2 im Jahr 2006, ihr Geld in Steuerparadiese zu verschieben. Die Tatsache, dass eine Person, die sich selbst als Verfechter der Armen in der Welt bezeichnet, die Zahlung von Steuern auf sein angebliches Vermögen von 700 Millionen Dollar vermeidet, führte zu breiten Protesten. Der Auftritt von U2 auf dem Glastonbury Festival in England 2011 wurde durch riesige Transparente in der Menge gestört, die auf die Absurdität von steuervermeidenden Scharlatanen hinwiesen, die den Armen Vorträge über globale Gerechtigkeit halten. Bono kommentierte die Angelegenheit mit den Worten, dass kluge Leute“ vernünftig“ sein sollten, wenn es darum geht, wie sie besteuert werden. Der Lead-Gitarrist von U2, David Evans (der darauf besteht, „The Edge“ genannt zu werden), erklärte, es sei „lächerlich“, dass die Leute eine „große Sache“ daraus machten. Bono selbst wurde später in den „Paradise Papers“ genannt, einer Veröffentlichung von Dokumenten, die auf das Ausmaß der Steuervermeidung durch die superreiche Elite der Welt schließen lassen.

Nach der Finanzkrise 2008 ging es mit der irischen Wirtschaft bergab. Die fiktive Finanzblase platzte und verursachte unsägliches Leid für Millionen. Das extrem niedrige Steuersystem ermutigte Unternehmen aus aller Welt, ihren Sitz nach Dublin zu verlegen, was die Immobilienpreise und die Gentrifizierung in absurde Höhen trieb und der Generation der Millennials und Zoomers die Zukunft raubte. Dennoch sorgte Bono 2014 für Empörung, als er darauf bestand, dass das nicht nachhaltige, hyperkapitalistische Programm, das die aufeinanderfolgenden Regierungen verfolgten, „Irland den einzigen Wohlstand gebracht hat, den wir je kannten“. Viele mögen fragen: „Wohlstand für wen?“ „U2 sind Erzkapitalisten; sie sehen nicht so aus, aber sie sind es“, sagte der Promoter der Band, Jim Aiken.

Diese „Do as I say, not as I do“-Predigt ist einer der Hauptgründe dafür, dass Bono in seinem Heimatland einer der unbeliebtesten Männer ist. U2 ist einer der bekanntesten Exporte Irlands, doch jahrelanger heuchlerischer, falscher Aktivismus hat viele von Bonos Landsleuten gegen ihn aufgebracht. Browne schreibt, dass es unter Dublinern üblich ist, ihren Freunden zu erzählen: „Ich habe Bono heute in der Stadt gesehen, aber ich habe so getan, als würde ich ihn nicht erkennen – ich wollte ihm nicht die Genugtuung geben“. Zu diesem prätentiösen Auftreten kommt noch hinzu, dass Bono darauf besteht, immer eine Sonnenbrille zu tragen, auch in geschlossenen Räumen. Er hat erklärt, dass er aus gesundheitlichen Gründen dazu gezwungen ist. Das mag durchaus der Fall sein. Es ist jedoch bemerkenswert, dass dieses Leiden Prominente weitaus stärker zu beeinträchtigen scheint als die Allgemeinheit.

Bono hat ein beachtliches Geschäftsimperium aufgebaut, zu dem auch der Kauf eines großen Hotels in Dublin und eines Einkaufszentrums in Litauen gehört, das sich im Besitz einer Briefkastenfirma mit Sitz in Malta befindet, die sehr niedrige Steuern erhebt. Berichten zufolge hat das Zentrum in Litauen keine Steuern gezahlt, obwohl es Gewinne erwirtschaftet. Außerdem gründete er 2004 eine Private-Equity-Firma, die in die Kreativbranche investiert. Über diese Firma produzierte er „Mercenaries 2“, ein Videospiel, in dem es darum geht, in Venezuela einzumarschieren und einen „machthungrigen Tyrannen“ zu stürzen, der die Kontrolle über das Land und seine Ölversorgung an sich gerissen hat. Das Spiel, das unverhohlen pro-amerikanische Propaganda enthielt, stellte eindeutig einen Staatsstreich gegen Präsident Hugo Chavez dar – etwas, das Bonos Freund Bush mehrfach versucht hatte. USAID hat die gescheiterten Putschisten finanziert und ausgebildet.

Ob im Irak, in Palästina, im Iran oder in Venezuela – Bono hat sich stets an die Seite der Mächtigen der Welt gestellt, ihre Feinde angegriffen und sie vor Kritik geschützt. Es ist eine Sache, Millionen Menschen rücksichtslos zu ermorden und auszuhungern; viele in Washington und London tun das. Es ist etwas ganz anderes, diesen Prozess anzufeuern, während man sein eigenes Loblied singt und sich selbst als moderner Heiliger präsentiert. Und vielleicht ist es genau dieser Messias-Komplex, der so viele verärgert und ihn zu einer so umstrittenen Person gemacht hat.

Bono präsentiert sich als radikaler Aktivist, der sich für die Unterdrückten der Welt einsetzt. In Wirklichkeit hat er seit Jahrzehnten nichts getan oder gesagt, was den politischen und wirtschaftlichen Machthabern der Welt Unbehagen bereitet, und genau deshalb wird er ständig in die Hallen der Macht eingeladen. Bono ist keine Bedrohung für das Imperium; er ist sein lächelndes, singendes Gesicht. Wenn Bono also der Macht die Wahrheit sagt, ist er ihr so nahe, dass er flüstern könnte. Und der Macht gefällt, was sie von ihm hört. Wie Browne sagte:

Dient Bonos Arbeit den Zielen einiger derjenigen, die die arme und die reiche Welt gleichermaßen finanziell und ideologisch beherrschen wollen und deren Interessen sich von denen der Mehrheit von uns zutiefst unterscheiden? Er mag die Antwort selbst nicht kennen, aber wir sollten es besser wissen.“

Alan MacLeod ist Senior Staff Writer für MintPress News. Nach Abschluss seiner Promotion im Jahr 2017 hat er zwei Bücher veröffentlicht: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von akademischen Artikeln. Er hat auch Beiträge für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams verfasst.