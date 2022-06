Der bewaffnete Multikulturalismus tarnt den westlichen Imperialismus unter dem Deckmantel einer falschen Dekolonisierung

von Andrew Korybko – https://oneworld.press

Übersetzung LZ

Nichts ist vom Tisch, und was bisher als unbewaffnet galt, ist jetzt „Freiwild“ in diesem weltweiten Kampf um die Richtung des globalen Systemwechsels, der „Die große Spaltung“ katalysiert hat.

Das neueste Narrativ der US-geführten westlichen Mainstream-Medien (MSM) zur Informationskriegsführung gegen Russland lautet, dass es ein sogenanntes „Imperium“ sei, das daher dringend „entkolonialisiert“ werden müsse. Dies ist nichts anderes als ein waffenfähiger Multikulturalismus, der von den unipolaren Liberal-Globalisten eingesetzt wird, um ihre imperialistischen Ziele gegen eine der wichtigsten multipolaren konservativ-souveränen Führungsmächte der Welt unter dem Deckmantel einer vorgetäuschten Entkolonialisierung zu verschleiern. Dementsprechend muss dieses Schema des hybriden Krieges umfassend entlarvt werden, ergo der vorliegende Beitrag.

Die Welt befindet sich inmitten der „Großen Spaltung“, die die globalisierte internationale Ordnung auf drei Ebenen spaltet: die systemische, die ideologische und die taktische. Die erste bezieht sich auf die Teilung der Welt in die von den USA angeführte Goldene Milliarde und den globalen Süden der Entwicklungsländer, zu dem auch Russland gehört. Diese aufstrebenden Blöcke haben unterschiedliche Weltanschauungen, die man unvollkommen als Ideologien bezeichnen kann, daher die zweite Ebene der Zweiteilung, auf die wir nun eingehen werden.

Diese besteht zwischen den unipolaren Liberal-Globalisten (ULG) und den multipolaren Konservativ-Souveränisten (MCS). Erstere versuchen, die schwindende unipolare Hegemonie der USA wiederzubeleben, um ihr hyperliberales gesellschaftspolitisches System anderen aufzuzwingen, während letztere die Multipolarität wollen, um ihre einzigartigen Systeme und ihre Souveränität zu bewahren. Die ULGs haben eine einheitliche Vorstellung davon, wie die inneren Angelegenheiten eines jeden Landes aussehen sollten, während die MCS ihre natürliche Vielfalt respektieren.

Die letzte Ebene der Zweiteilung liegt zwischen dem Establishment und den Populisten. Die erste bezieht sich auf die bestehenden Interessengruppen, die zweite auf die aufstrebenden. Die Goldene Milliarde erlebt derzeit die größte Dynamik in dieser Hinsicht aufgrund der regelmäßigen politischen Fluktuationen, die mit ihrem westlichen Demokratiemodell verbunden sind, während der globale Süden dies nicht immer so stark erlebt. Dennoch ist zu erwarten, dass die Entwicklungsländer bald unter einem bewaffneten Populismus zu leiden haben werden, wie nun erläutert wird.

Die Helsinki-Kommission der US-Regierung (USG) hat bereits angekündigt, dass sie am Donnerstag ein Online-Briefing zum Thema „Dekolonisierung Russlands“ veranstalten wird: Ein moralischer und strategischer Imperativ“. Zuvor hatte der notorische Russenhasser und ehemalige US-Botschafter in Russland Michael McFaul dieses waffenfähige Narrativ wochenlang auf Twitter an seine über 800.000 Follower verbreitet. Elitemedien wie The Atlantic haben dieses Narrativ ebenfalls aufgegriffen, neben vielen anderen Einflussnehmern, was zeigt, dass es schnell zum nächsten Gesprächsthema wird.

Die Kernaussage ihrer Behauptungen ist einfach, aber unredlich. Sie behaupten, Russland sei nur deshalb ein ethnisch-religiös vielfältiges Land, weil der Imperialismus dazu geführt habe, dass es bis heute nicht-ethnisch-russische und nicht-orthodoxe Gebiete kolonisiert habe, vor allem den Nordkaukasus und Sibirien. Um dieses angebliche historische Unrecht zu korrigieren, müsse das so genannte „letzte verbliebene Imperium“ so schnell wie möglich vollständig aufgelöst werden. Zu diesem Zweck befürworten sie eine neue Welle des Separatismus innerhalb des Reiches.

Befürworter dieses Ansatzes verweisen auf Präsident Putins jüngsten Vergleich mit Peter dem Großen, um ihre These zu untermauern, dass die Russische Föderation einfach die moderne Version des Russischen Reiches sei, mit all den negativen Folgen, die dies mit sich bringt. Inspiriert vom „Gipfel für Demokratie“ der Biden-Administration im vergangenen Dezember, der in Wirklichkeit nur eine Propagandaveranstaltung war, um einen Vorwand für die Wiedervereinigung des Westens unter der schwindenden Hegemonie der USA auszuhecken, haben sie nun Russland in ihr falsches Fadenkreuz der „Entkolonialisierung“ gestellt.

In Wirklichkeit wurde der Vergleich des russischen Staatschefs aus dem Kontext gerissen, um politisch eigennützige Ziele zu erreichen, denn sowohl er als auch sein imperialer Vorgänger waren berechtigt, als letztes Mittel Gewalt anzuwenden, um ethnische Russen zu schützen und ihre nationale Sicherheit zu verteidigen. Darüber hinaus ist die ethnisch-religiöse Vielfalt Russlands echt und besteht trotz der Auflösung des Imperiums und der sieben Jahrzehnte der UdSSR fort, weil die Menschen in Russland wirklich glauben, dass sie natürlich ist.

Anstatt Russlands historischen Multikulturalismus zu loben, verurteilen die ULGs der Goldenen Milliarde ihn, obwohl sie selbst innerhalb ihrer eigenen Grenzen etwas oberflächlich Ähnliches, aber inhaltlich Anderes fördern. Der Zweck hinter der Bewaffnung des Multikulturalismus gegen Moskau durch die Behauptung, er sei das unnatürliche und erzwungene Ergebnis eines modernen Imperiums, besteht darin, separatistische Terroristen zu provozieren, die den Staat unter dem falschen Vorwand angreifen, Populisten zu sein, die mit dem Establishment im Konflikt stehen.

Anders ausgedrückt: Der Neue Kalte Krieg weitet sich von Osteuropa bis an die Grenzen Russlands aus, und zwar mit den Mitteln des Hybriden Krieges, da die taktische Ebene der Zweiteilung innerhalb der betreffenden Großmacht künstlich verschärft wird. Die ULGs respektieren die einzigartigen soziokulturellen Traditionen der Minderheiten dort nicht aufrichtig, wie es die russische MCS-Führung tut, sondern hoffen, sie in die Irre zu führen, indem sie das Narrativ fabrizieren, dass ihre eigene Regierung eigentlich die ULG ist, während der Westen angeblich der wahre MCS ist.

Um es genauer zu sagen: Keine Minderheit würde jemals in Erwägung ziehen, sich von ihrem Zivilisationsstaat zu trennen, der ihre Einzigartigkeit wirklich respektiert, so wie es in Russland der Fall ist, es sei denn, sie würden in dem Glauben indoktriniert, dass dies den Ausdruck ihrer besagten Einzigartigkeit maximieren würde. Die Goldene Milliarde will ihnen weismachen, dass Russland versucht, ihnen sein eigenes sozio-politisches System aufzuzwingen, das ihre Traditionen verletzt, während ihr Block sie angeblich bis zum Äußersten respektiert und sie so leben lässt, wie sie wollen.

Dies ist nichts anderes als ein Sirenengesang, mit dem Russlands Minderheiten dazu gebracht werden sollen, weitere zum Scheitern verurteilte separatistisch-terroristische Kampagnen zu starten, um die Großmacht innerhalb ihrer eigenen Grenzen in Bedrängnis zu bringen und so der Goldenen Milliarde einen Vorteil auf den geopolitischen Schlachtfeldern des neuen Kalten Krieges zu verschaffen. Der Modus Operandi besteht darin, den Multikulturalismus als Waffe einzusetzen, indem sie unaufrichtige Zusicherungen geben, dass der Erfolg ihrer Kampagne dazu führen würde, dass sie „endlich als echte (hier Minderheitengruppe einfügen) leben können“.

Die Realität ist genau das Gegenteil: Das MCS-Russland respektiert alle seine Minderheiten und lässt sie leben, wie sie wollen, solange sie keinen Separatismus oder Terrorismus unterstützen, während die ULG-Goldmilliarde alle Menschen in ihrem „Einflussbereich“ ihrer Identität beraubt, indem sie sie zu einem amorphen Klumpen zusammenpresst. Dass der Westen eine oberflächliche Form des Multikulturalismus innerhalb seiner eigenen Grenzen unterstützt, die russische Variante aber vehement ablehnt, sollte ebenfalls ein deutliches Indiz dafür sein, dass hier etwas im Argen liegt. .

Nachdem wir die strategische Dynamik des Geschehens erläutert haben, ist es nun an der Zeit, das Endergebnis dieser beginnenden Kampagne zu prognostizieren. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sie im Bereich des Cyberspace und der Medien bleiben, da Russlands hartes Vorgehen gegen ausländische Agenten bedeutet, dass es für subversive, von der Goldenen Milliarde finanzierte Agenten praktisch unmöglich ist, separatistisch-terroristische Kampagnen zu organisieren. Es könnte vereinzelte einsame Wölfe geben, die sich von diesem Infokrieg inspirieren lassen, aber es ist keine nennenswerte Offensive des Hybriden Krieges zu erwarten.

Nichtsdestotrotz wird das falsche Narrativ, Russland sei ein „Imperium“, das dringend „entkolonialisiert“ werden müsse, gegenüber dem Publikum im Globalen Süden maximal verstärkt werden, um die dortige Großmacht zu diskreditieren und gleichzeitig zu versuchen, durch diesen betrügerischen Vergleich gut dazustehen. Aufmerksame Beobachter sollten jedoch bedenken, dass dies auf nichts anderem beruht als auf Desinformation und der heuchlerischen Bewaffnung des Multikulturalismus, dessen breite Kenntnis den Westen diskreditiert.

All dies steht im Zusammenhang mit der „Großen Spaltung“. Russische Minderheiten werden mit falschen populistischen Narrativen ins Visier genommen, um sie davon zu überzeugen, sich taktisch gegen ihre Regierung zu wenden, und zwar auf der irregeleiteten ideologischen Grundlage, dass es sich in Wirklichkeit um eine ULG-Regierung handelt, die ihre Rechte nicht respektiert. Die daraus resultierende Destabilisierung soll Russland dazu zwingen, seine Ressourcen zwischen den internen und externen Fronten des Neuen Kalten Krieges aufzuteilen, was, so hofft die Goldene Milliarde, ihr einen Vorteil bei der Gestaltung des globalen Systemwechsels verschaffen wird.

Die separatistisch-terroristischen Kampagnen, die die ULGs zu provozieren hoffen, sind zum Scheitern verurteilt, aber in dem theoretischen Szenario, dass eine oder einige von ihnen Erfolg haben, würde dies tatsächlich dazu führen, dass die militanten Minderheiten letztendlich schlechter dastehen, als sie es unter Russland waren. Das liegt daran, dass die Goldene Milliarde und nicht ihr kosmopolitischer Zivilisationsstaat die wahren ULGs sind, die sie letztendlich ihrer Identität berauben wollen, indem sie sie aus ideologischen Gründen zu einem amorphen Klumpen verschmelzen wollen.

Der Trend, der allen objektiven Beobachtern bewusst sein sollte, ist, dass die Goldene Milliarde alles als Waffe einsetzen wird, sogar ihren eigenen oberflächlichen Glauben an den Multikulturalismus, egal wie heuchlerisch er sie entlarvt, um ihr großes strategisches Ziel zu erreichen, den Neuen Kalten Krieg zu gewinnen. Nichts ist vom Tisch, und was bisher als unbewaffnungsfähig galt, ist jetzt „Freiwild“ in diesem weltweiten Kampf um die Richtung des globalen Systemwechsels, der „Die große Spaltung“ katalysiert hat.

