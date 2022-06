Die Tödliche Globale Monroe-Doktrin Washingtons.

Im Juli wird Tricontinental: Institute for Social Research – zusammen mit Monthly Review und No Cold War – eine Broschüre über die rücksichtslose militärische Eskalation der US-Regierung gegen diejenigen herausgeben, die sie als ihre Gegner betrachtet – hauptsächlich China und Russland. Diese Broschüre wird Aufsätze von John Bellamy Foster, dem Herausgeber der Monthly Review, Deborah Veneziale, einer in Italien lebenden Journalistin, und John Ross, einem Mitglied der Gruppe No Cold War, enthalten. In Anlehnung an diese Broschüre, die in diesem Newsletter angekündigt wird, hat No Cold War auch das Briefing No. 3, «Is the United States Preparing for War on Russia and China?», über Washingtons säbelrasselnden und alarmierenden Marsch in Richtung nuklearer Vormachtstellung erstellt.