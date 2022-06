Litauen versucht, Kaliningrad in die Transitzange zu nehmen, denkt aber nicht an mögliche „Vergeltung“

von Anna Sedowa – https://svpressa.ru

Bild: Der internationale Zugkontrollpunkt Tschernyschewskoje an der Grenze zu Litauen an der Kaliningrader Eisenbahn. (Foto: Vitaly Nevar/TASS)

Vilnius hat der russischen Exklave fast 50 Prozent der Transitfracht auf der Schiene entzogen; sie wird auf Fähren und Flugzeuge umsteigen müssen

Die Litauische Eisenbahn (LZD) hat seit dem 18. Juni den Transit einer Reihe von Gütern, die von den EU-Sanktionen betroffen sind, in das Kaliningrader Gebiet gestoppt. Wie der Gouverneur der Region, Anton Alikhanov, mitteilte, galten die Beschränkungen für 40 bis 50 % der Nomenklaturwaren, darunter Baumaterialien, Zement und Metalle, sowie für Fertigprodukte, die aus dem Gebiet der Region ausgeführt wurden. Zuvor stand der Kaliningrader Transit auf der Liste der Ausnahmen eines der Sanktionspakete.

„Wir halten dies für eine grobe Verletzung der Protokolle über den Beitritt der baltischen Staaten zur EU und der Regeln für den freien Transit“, schrieb Alichanow in seinem Telegrammkanal.

Nach Angaben des Gouverneurs müssen dringend neue Schiffe, darunter verschiedene Massengutfrachter, auf der Strecke Ust-Luga – Baltijsk eingesetzt werden, um den Schaden zu beheben. Dies wird dazu führen, dass die ohnehin schon hohen Logistikkosten noch weiter steigen werden, so dass die Region möglicherweise gezwungen sein wird, staatliche Subventionen zu beantragen.

Derzeit verkehren vier Fähren auf der Strecke Ust-Luga-Baltijsk. Ein weiteres Schiff, das sich noch im Bau befindet, wird voraussichtlich im September 2022 in Betrieb genommen werden. Der Leiter der Region schätzt, dass für den Ausbau der Aufnahmekapazitäten für Frachtschiffe in Baltijsk mehrere Jahre und etwa 10 Milliarden Rubel benötigt werden.

Übrigens sprechen die Geschäftsleute der Region schon seit langem über die Notwendigkeit eines Ausbaus des Fährdienstes. Wenige Tage vor der Sonderaktion legten sie ihre Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrsanbindung der Region vor, zu denen auch der Ausbau der Fährlinie gehörte, die unter staatlicher Leitung, mit staatlichen Zuschüssen und zu wettbewerbsfähigen Vorzugspreisen betrieben werden sollte.

Die Verkehrssituation an der russisch-litauischen Grenze in der Oblast Kaliningrad war in den letzten Monaten angespannt. Mehrmals haben sich an den Grenzübergängen Schlangen von mehreren hundert Lastwagen gebildet. Aber jetzt hat Litauen beschlossen, ein „Pferd zu bewegen“ und den Transit von fast der Hälfte der Ladungen zu verbieten, und es ist nicht ausgeschlossen, dass dies nur der erste Schritt ist und es bald zu einer umfassenden Transportblockade kommen wird.

Diese Meinung vertrat zum Beispiel Oleg Nilov, erster stellvertretender Vorsitzender des Duma-Ausschusses für Agrarfragen. Er schlug auch vor, dass eine der Möglichkeiten zur Umgehung der Blockade die Wiederaufnahme der Schifffahrt über den Fluss Neman wäre, dessen Quelle in Belarus liegt. In diesem Fall müssten wir uns zwar auch mit Litauen auseinandersetzen, aber laut Nilov kann dieses Problem „auf verschiedene Weise gelöst werden, einschließlich der Nutzung internationaler Präzedenzfälle, wenn ähnliche Transporte entlang von Flüssen verschiedener Länder, zum Beispiel entlang der Donau, durchgeführt werden.

Gleichzeitig enthält das fünfte Sanktionspaket gegen Russland eine Klausel, die besagt, dass der Transit zwischen dem Kaliningrader Gebiet und dem Rest der Russischen Föderation von den Beschränkungen ausgenommen ist, da es sich um Transporte innerhalb Russlands handelt.

Alichanow sagte damals, dass die Region über alternative Routen für die Verschiffung notwendiger Produkte und Waren über Fähren sowie über Flugrouten über die neutralen Gewässer der Ostsee verfüge, und äußerte die Hoffnung, dass Litauen seine Zusagen einhalten werde, den Transit in die Region durch sein Hoheitsgebiet aufrechtzuerhalten, da dies eine Verpflichtung sei, die der baltische Staat bei seinem EU-Beitritt 2004 eingegangen sei. Aber wie wir sehen, sind jetzt alle Verpflichtungen nicht mehr bindend.

Nikolay Mezhevich, Präsident der Russischen Vereinigung für Baltische Studien, ist der Meinung, dass die Antwort Russlands auf das Vorgehen Litauens ein vollständiger Abbruch der wirtschaftlichen Beziehungen zu diesem Staat sein sollte.

– Die Vereinbarungen über die Anerkennung des Beitritts Litauens zur EU wurden von einem Dokument begleitet, in dem festgelegt wurde, dass Litauen kein Recht hat, Beschränkungen für den Transit von Gütern in das Kaliningrader Gebiet zu verhängen, mit Ausnahme bestimmter Arten von militärischen Gütern, die ein Transportrisiko darstellen.

Alle anderen Beschränkungen des Verkehrs von Russland nach Russland sind nicht rechtmäßig. Litauen bemüht sich aus eigener Initiative um eine Verschärfung der EU-Richtlinien, die den Handel der europäischen Länder mit Russland betreffen, nicht aber den innergemeinschaftlichen Warenverkehr, etwa von Moskau nach Kasan oder Kaliningrad. Aus rechtlicher Sicht gibt es nichts zu diskutieren, Litauen versucht mit allen Mitteln, Russland in einen großen Konflikt zu stürzen.

„SP: – Wie kann Russland darauf reagieren?

– Wir müssen darauf reagieren, indem wir alle wirtschaftlichen Beziehungen zu Litauen vollständig abschneiden. Jeglicher Handel mit diesem Land muss in der Kategorie „Verrat am Vaterland“ mit einem entsprechenden Artikel bewertet werden. Litauen sollte eine vollständige Wirtschaftsblockade erfahren, und ich hoffe, dass Alexander Lukaschenko uns bei diesen Entscheidungen unterstützen wird.

Ansonsten reagiert der Gouverneur korrekt. Wir müssen den Transitverkehr verbessern. Wir haben schon zu viel Zeit mit der Diskussion verloren, ob wir Fähren brauchen und wie zuverlässig Litauen als Partner ist. Jetzt sehen wir, dass Litauen kein zuverlässiger Partner ist, die Frage ist erledigt.

Andrej Starikow, Leiter der Nachrichtenagentur Baltnews, glaubt nicht, dass die litauischen Maßnahmen die Preise in der Region in die Höhe treiben werden, obwohl er einräumt, dass die FAS die Kontrollen verschärfen muss, um Spekulationen zu verhindern.

– Logistisch ist Russland auf dieses Szenario vorbereitet, denn die litauische politische Führung hat wiederholt mit einer Blockade des Kaliningrader Gebiets gedroht, und zwar nicht nur in Bezug auf sanktionierte Waren.

Russland hat eine Antwort auf eine solche Blockade, die in unserer Militärdoktrin festgeschrieben ist. Sie soll den Suwalki-Korridor, die polnisch-litauische Grenzlinie, durchbrechen, um das Kaliningrader Gebiet mit dem weißrussischen Territorium zu verbinden und den Transit zu gewährleisten. Die Blockade wird de facto als Aggression gegen unsere Territorien empfunden.

Dies ist jedoch eine militärische Reaktion für den Fall, dass das Kaliningrader Gebiet tatsächlich bedroht ist. In der gegenwärtigen Situation, in der bestimmte Warennomenklaturen verboten sind, wird eine alternative Kommunikation verwendet, die in den letzten Jahren entwickelt wurde. Dazu gehören sowohl Fährdienste als auch Flugreisen. Die Menschen im Kaliningrader Gebiet werden mit Sicherheit nicht hungern, denn es gibt Kanäle für die Versorgung mit allem, was sie brauchen.

„SP: – Aber wie wird sich das auf die Preise auswirken, die in der Region bereits recht hoch sind?

– Ich bin überzeugt, dass die Preise in keiner Weise beeinflusst werden, da diese Lieferungen subventioniert werden. So sind zum Beispiel die Preise für Flugreisen trotz der Änderung der traditionellen Flugrouten, die eine Stunde länger sind, aufgrund der Subventionen nicht gestiegen. Der Staat ist sich darüber im Klaren, dass der Druck, der auf uns ausgeübt wird, nicht auf den Schultern der einfachen Menschen lasten darf. Das Gleiche wird mit dem Warenverkehr geschehen.

Was die Energiesicherheit betrifft, so ist das Kaliningrader Gebiet seit langem unabhängig, was die Versorgung mit Energie und anderen Brennstoffen angeht. Deshalb wird die Region auch hier zurechtkommen. Es gibt noch keine grundlegenden Herausforderungen. Wenn eine hundertprozentige Blockade über die Region verhängt wird, haben wir militärische Maßnahmen in petto.

Aber ich denke, Litauen selbst ist nicht bereit, einen solchen Schritt zu tun. Wenn vor einigen Monaten solche Vorschläge von litauischen Falkenpolitikern gemacht wurden, dann wurden sie von der Führung des Landes selbst gestoppt, indem sie daran erinnerte, dass die Frage des Transits eine Frage der bilateralen Beziehungen zwischen Russland und der EU ist.

An dem Dokument, das Litauen bei seinem Beitritt zur EU unterzeichnet hat, hat sich nichts geändert, aber die Litauer haben einige der Waren, die sie als sub-sanktioniert betrachten, „herausgenommen“. Es geht nicht um die Blockade, denn selbst die radikalsten Litauer wissen, dass die Antwort militärisch sein kann, sondern um das Zoll-Rowdytum.

Litauen selbst und auch andere europäische Länder sind an so genannten Parallelimporten interessiert. Sie sind nicht in der Lage, eine Reihe von Produkten zu ersetzen, die von Russland und Belarus geliefert werden, z. B. Kalidünger. Daher bin ich trotz dieser Angeberei überzeugt, dass es Kanäle geben wird, über die die untersanktionierten Waren weiterhin auf den EU-Markt gelangen werden, denn die Unternehmen sind daran interessiert. Der Preis für die europäischen Verbraucher wird jedoch aufgrund des größeren logistischen Aufwands und der Zollrisiken steigen.

„SP“: Die Bewohner des Kaliningrader Gebiets beschweren sich regelmäßig über die Monopolisierung der Verkehrsströme und über die Schwierigkeiten für lokale Unternehmer, in den Markt einzutreten – wie soll man mit dieser Situation umgehen?

– Der Staat sollte sich nicht in den Markt einmischen und ihn streng regulieren. Aber künstliche und unangemessene Überpreise müssen kontrolliert werden, wie der Präsident und der Premierminister wiederholt gesagt haben. Die Unternehmer sollten nicht darüber nachdenken, wie sie mit der Situation spekulieren können, sie sollten sich auf die Menschen einstellen und nicht versuchen, Geld aus ihnen herauszuholen.

Der Föderale Antimonopoldienst arbeitet im Mobilisierungsmodus und sorgt dafür, dass es keine marktfremden Überpreise gibt, auch nicht aufgrund von Engpässen, sondern nur in Erwartung möglicher Engpässe. Die Strafen für Unternehmer, die versuchen, mit der Situation zu spekulieren und mit der Verletzung des Antimonopolrechts Gewinne zu erzielen, könnten auf gesetzgeberischem Wege erhöht werden.

Was den Preisanstieg an sich angeht, so ist dies leider ein weltweites Phänomen. Die Preise steigen und werden weiter steigen, weil die alten Versorgungskanäle zusammengebrochen sind und die Energiepreise gestiegen sind, aber nicht nur im Kaliningrader Gebiet. Die Inflation im Kaliningrader Gebiet ist nicht höher als in Moskau oder in Russland im Allgemeinen. Die Kosten hierfür werden von der Bundesregierung bezuschusst.

