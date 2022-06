Es gibt keinen militärischen Weg für die Ukraine, Russland zu ‚besiegen‘

von Daniel Davis – http://www.antikrieg.com

Die Flut der Kämpfe – und die zunehmenden Verluste – wenden sich gegen die Ukraine. Seitdem einige Wochen nach Beginn des russischen Angriffs gegen die Ukraine deutlich wurde, dass Moskaus Truppen vor Kiew eiskalt gestoppt worden waren, herrschte im Westen die nahezu einhellige Überzeugung, dass die Ukraine letztendlich gewinnen würde. Viele Experten waren der Meinung, dass die Streitkräfte des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij nur ausreichend mit Waffen und Munition versorgt werden müssten. Jetzt, da sich der Krieg auf die Viermonatsmarke zubewegt, wird schmerzlich deutlich, dass die Chancen schlecht stehen, sich gegen Russland durchzusetzen.

Militärisch gesehen gibt es keinen vernünftigen Weg, auf dem die Ukraine ihren Krieg jemals gewinnen könnte. Ohne eine Kurskorrektur – und zwar bald – ist Kiew selbst möglicherweise nicht mehr sicher.

Nachdem die russische Armee in den ersten Kriegswochen eine „überwältigende Niederlage“ gegen die ukrainischen Verteidiger nördlich von Kiew und Charkiw erlitten hatte, schrieben viele Experten die russische Armee als „inkompetent“ ab und meinten, sie sei nicht in der Lage, die ukrainischen Streitkräfte zu besiegen, deren große Tapferkeit und Fähigkeiten allgemein gelobt wurden.

Ende April besuchte Verteidigungsminister Lloyd Austin Kiew und erklärte Zelensky, der Westen könne seinen Truppen „die richtige Ausrüstung“ und „die richtige Unterstützung“ zukommen lassen, denn Austin wolle der Ukraine zum Sieg verhelfen und dafür sorgen, „dass Russland geschwächt wird“. Neben der direkten Hilfe auf dem Schlachtfeld setzte der Westen gleichzeitig wirtschaftliche Instrumente ein, um Putin die Fähigkeit zu nehmen, den Krieg weiter zu führen.

In den ersten Tagen des Krieges verhängte Biden Sanktionen, die nach Angaben des Weißen Hauses „die wirkungsvollsten, koordiniertesten und weitreichendsten Wirtschaftsbeschränkungen der Geschichte“ sein sollten. Am 3. Juni erließ die Europäische Union die sechste Sanktionstranche, die ein teilweises Verbot der Einfuhr der meisten russischen Öl- und Gasprodukte vorsieht. Ziel dieser Strafmaßnahmen auf dem Schlachtfeld und in der Wirtschaft war es, Putins Fähigkeit zu schwächen oder zu stoppen, seinen Krieg in der Ukraine fortzusetzen und Kiew in die Lage zu versetzen, seinen Krieg zu gewinnen. Jetzt wird deutlich, dass diese Strategie in beiden Punkten scheitert.

Während der ersten drei Monate des Krieges gab es fast durchgängig positive Äußerungen von US-amerikanischen und ukrainischen Führern, die darauf hindeuteten, dass die Kiewer Truppen Russland von ukrainischem Boden „vertreiben“ würden und dass Kiew keine Verhandlungslösung akzeptieren würde, die ein Gebiet an Russland abtreten würde. Doch Anfang dieser Woche enthüllte die Londoner Zeitung The Independent Teile eines durchgesickerten geheimen Geheimdienstberichts aus Kiew, der eine viel härtere Realität auf dem Schlachtfeld zeigte, als öffentlich zugegeben wurde.

Dem Bericht zufolge hat Russlands unerbittlicher Beschuss der ukrainischen Truppen in den ersten mehr als 100 Tagen des Krieges große Teile ihrer Ausrüstung aus der Sowjetzeit zerstört und ihre Artilleriemunitionsbestände aufgebraucht. Das Ergebnis ist, dass die ukrainischen Einheiten an der Front bei der Artillerie 20:1 und bei der Artilleriemunition sogar 40:1 unterlegen sind. In Verbindung mit der Tatsache, dass Russland nach wie vor erhebliche Vorteile bei der Luftwaffe (bis zu 300 Luftangriffe pro Tag gegenüber drei bis fünf für die Ukraine) und beim Personal hat, ist es nicht verwunderlich, dass die Ukraine ihren Einfluss im Donbas verliert.

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov bestätigt, dass jeden Tag mehr als 100 UAF-Soldaten getötet werden (einigen Berichten zufolge sind es eher 200 pro Tag) und 500 weitere verwundet werden. Zelensky räumt ein, dass Russland mehr als 20 % des ukrainischen Territoriums besetzt hält – und es werden täglich mehr. Es ist zwar völlig verständlich, dass kein ukrainischer Staatschef jemals einen Teil seines Landes an eine Invasionsmacht abtreten möchte, aber es gibt noch andere, härtere Realitäten, die berücksichtigt werden müssen.

Es geht also nicht darum, ob die Ukraine ein Gebiet aufgeben soll oder nicht, sondern darum, ob sie es jetzt aufgeben muss, um den Schaden zu begrenzen, oder ob sie weiterkämpft in der Hoffnung, eines Tages alles zurückzuerobern – zu einem ungeheuerlichen Preis und ohne Garantie, dass sie später nicht noch mehr Gebiet verliert. So hält die Ukraine heute immer noch wichtige Teile des Donbass (den Vorposten Slawjansk/Kramatorsk im Norden, das Gebiet Awdijiwka im Zentrum und große Teile der Region Donezk im Süden). Charkiw und Odessa befinden sich noch vollständig unter der Kontrolle Kiews. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Liste der von der Ukraine kontrollierten Städte mit der Zeit weiter schrumpfen wird.

Es wäre ein nahezu unmögliches Unterfangen für den Westen, der Ukraine genügend schwere Waffen – und die riesigen Mengen an großkalibriger Artilleriemunition, die die Haubitzen benötigen – zur Verfügung zu stellen, um den großen Nachteil, den die Ukraine bei der Feuerkraft hat, wieder auszugleichen. Selbst die modernen Raketenwerfer, die die USA und das Vereinigte Königreich kürzlich zugesagt haben, werden die negative Bilanz für Kiew nicht wesentlich ändern.

Zelensky und das ukrainische Volk werden bald mit der hässlichen Aussicht konfrontiert werden, dass die Fortsetzung des Kampfes nur noch mehr Tod und Zerstörung für die Bevölkerung, die Städte und die Streitkräfte bringen wird – aber nicht ausreicht, um die Niederlage abzuwenden. Die Wahrheit ist, dass die militärischen Grundlagen und die einfachen Kapazitäten zu Moskaus Gunsten sind. Es ist unwahrscheinlich, dass sich diese Faktoren rechtzeitig ändern, um eine Niederlage für Kiew und sein tapferes Volk zu verhindern. Das ist die hässliche, bittere Realität des Krieges.

erschienen am 12. Juni 2022 auf > 19FortyFive > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2022_06_18_esgibtkeinen.htm