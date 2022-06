Chris Hedges: Gesellschaft des Spektakels

von Chris Hedges – http://www.mintpressnews.com

Bild: Originalillustration von Mr. Fish

Übersetzung LZ

PRINCETON, NEW JERSEY (Scheerpost) – Der Sonderausschuss zur Untersuchung der besetzung des US-Kapitols am 6. Januar, dessen erste von sechs im Fernsehen übertragenen Anhörungen am vergangenen Donnerstag begann, ist ein Spektakel, das die Politik ersetzt. Die Anschuldigungen sind nicht wirklich neu. Der Ausschuss hat keine Strafverfolgungsbefugnis. Generalstaatsanwalt Merrick Garland hat noch keine Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump erhoben, und es wird auch keine erwartet. Die choreografierten Anhörungen werden, wie die beiden Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, keine Auswirkungen auf die Trump-Wähler haben, außer dass sie sich verfolgt fühlen, zumal bereits mehr als 860 Personen wegen ihrer Rolle bei der Erstürmung des Kapitols angeklagt wurden (darunter 306 Schuldbekenntnisse). Der Ausschuss gibt den Trump-Gegnern zurück, was sie bereits glauben. Er dient dazu, Untätigkeit als Aktion darzustellen und Politik durch Rollenspiele zu ersetzen. Er verewigt, wie Guy Debord schreibt, unser „Imperium der modernen Passivität“.

Der Ausschuss, der von den meisten Republikanern boykottiert wurde, beauftragte James Goldston, einen Dokumentarfilmproduzenten und ehemaligen Präsidenten von ABC News, die Anhörungen in eine ansprechende Fernsehsendung zu verwandeln, die mit einer geschickten Verpackung und einer Reihe von prägnanten O-Tönen aufwartet. Das Ergebnis ist, und sollte es auch sein, Politik als Reality-Fernsehen, ein mediales Ablenkungsmanöver, das nichts an der tristen amerikanischen Landschaft ändern wird. Was eine ernsthafte, parteiübergreifende Untersuchung einer Reihe von Verfassungsverstößen durch die Trump-Administration hätte sein sollen, hat sich in einen Werbespot zur Hauptsendezeit für eine Demokratische Partei verwandelt, die auf dem Zahnfleisch geht. Die Erkenntnistheorie des Fernsehens ist vollständig. Das gilt auch für den Betrug.

Die beiden etablierten Flügel der Oligarchie, die alte republikanische Partei, vertreten durch Politiker wie Liz Cheney, eine von zwei Republikanern im Ausschuss, und die Familie Bush, sind nun mit der Elite der Demokratischen Partei zu einer regierenden politischen Einheit vereint. Die herrschenden Parteien waren bereits jahrzehntelang in den wichtigsten Fragen einer Meinung: Krieg, Handelsabkommen, Sparmaßnahmen, Militarisierung der Polizei, Gefängnisse, staatliche Überwachung und Angriffe auf die bürgerlichen Freiheiten. Sie haben gemeinsam daran gearbeitet, die demokratischen Institutionen im Namen der Reichen und Konzerne zu untergraben und zu zerstören. Sie arbeiten jetzt verzweifelt zusammen, um die Revolte der wütenden und verratenen weißen arbeitenden Männer und Frauen abzuwehren, die Donald Trump und die extreme Rechte unterstützen.

Die Ausschussmitglieder versuchen krampfhaft, sich selbst und ihre Anhörungen zu rechtfertigen, indem sie die Verfassung, die Demokratie, die Gründerväter, ein ordentliches Verfahren, die Zustimmung der Regierten und den Wahlprozess hochhalten.

Bennie Thompson, Vorsitzender des Ausschusses, sprach von „einheimischen Feinden der Verfassung, die das Kapitol stürmten und besetzten, die versuchten, den Willen des Volkes zu vereiteln und die Machtübergabe zu verhindern.“ Liz Cheney nannte das Kapitol „einen heiligen Ort in unserer konstitutionellen Republik“.

Die Ausschussmitglieder erkannten nicht an, dass der „Wille des Volkes“ von den drei Zweigen der Regierung unterwandert wurde, um dem Diktat der Milliardärsklasse zu dienen. Niemand erwähnte die Armeen von Lobbyisten, die täglich das Kapitol stürmen dürfen, um die legalisierte Bestechung unserer Wahlen zu finanzieren und die konzernfreundliche Gesetzgebung zu schreiben, die dann verabschiedet wird. Niemand sprach über den Verlust der verfassungsmäßigen Rechte, einschließlich des Rechts auf Privatsphäre, aufgrund der umfassenden staatlichen Überwachung. Niemand erwähnte die katastrophalen Handelsabkommen, die das Land deindustrialisiert und die Arbeiterklasse verarmt haben. Niemand sprach von den militärischen Fiaskos im Nahen Osten, die den Steuerzahler über 8 Billionen Dollar kosten, von dem gewinnorientierten Gesundheitssystem, das die Öffentlichkeit ausnimmt und eine vernünftige Reaktion auf die Pandemie verhindert, die bereits über eine Million Todesopfer gefordert hat, oder von der Privatisierung staatlicher Einrichtungen, einschließlich Schulen, Gefängnissen, Wasseraufbereitung, Müllabfuhr, Parkuhren, Versorgungsbetrieben und sogar Nachrichtendiensten, um die Milliardärsklasse auf unsere Kosten zu bereichern.

Die klaffende Lücke zwischen der Realität dessen, was wir geworden sind, und der Fiktion dessen, was wir sein sollen, ist der Grund, warum das Spektakel alles ist, was der herrschenden Klasse bleibt. Das Spektakel tritt an die Stelle der Politik. Es ist ein stillschweigendes Eingeständnis, dass alle Sozialprogramme, ob der „Build Back Better Plan“, ein Verbot von Angriffswaffen, die Anhebung des Mindestlohns, die Bekämpfung der verheerenden Inflation oder die Einführung von Umweltreformen zur Abwendung des Klimanotstands, niemals umgesetzt werden. Diejenigen, die den „heiligen Raum“ „unserer konstitutionellen Republik“ besetzen, sind nur in der Lage, Geld in den Krieg zu stecken, 54 Milliarden Dollar für die Ukraine bereitzustellen und immer höhere Militärbudgets zu verabschieden, um die Rüstungsindustrie zu bereichern.

Je größer die Kluft zwischen dem Ideal und der Realität wird, desto mehr werden die Protofaschisten, die im Herbst den Kongress zurückerobern dürften, gestärkt. Wenn die rationale, faktische Welt nicht funktioniert, warum dann nicht eine der vielen Verschwörungstheorien ausprobieren? Wenn dies die Bedeutung der Demokratie ist, warum sollte man dann die Demokratie unterstützen?

Die Rechte kommuniziert auch durch Spektakel. Was waren die vier Jahre der Trump-Präsidentschaft anderes als ein einziges großes Spektakel? Spektakel gegen Spektakel. Die Ästhetik des Spektakels, wie in den sterbenden Tagen des Römischen Reiches oder des zaristischen Russlands, ist alles, was übrig geblieben ist. „Unsere Politik, Religion, Nachrichten, Sport, Bildung und Handel haben sich in sympathische Anhängsel des Showbusiness verwandelt“, schreibt Neil Postman in Amusing Ourselves to Death: Der öffentliche Diskurs im Zeitalter des Showbusiness. Die derzeitige herrschende Klasse, geblendet von ihrer Hybris und Aufgeblasenheit, ist jedoch nicht sehr gut darin.

Die extreme Rechte, die glaubt, dass Impfstoffe Autismus verursachen, dass Engel existieren, dass eine Kabale satanischer, kannibalischer Kinderschänder, die einen globalen Kindersexhandel-Ring betreiben, versucht, Trump zu vernichten, und dass die Bibel unantastbar ist, ist weitaus unterhaltsamer, auch wenn sie die Verfestigung der Tyrannei der Konzerne beschleunigt. Wenn die Republik tot ist, wollen Sie dann zusehen, wie Joe Biden sich durch eine weitere Pressekonferenz murmelt oder wie Rand Paul das Steuergesetzbuch in zwei Hälften sägt und Ted Cruz Barack Obama beschuldigt, er wolle ISIS „erweiterte Medicaid“ zur Verfügung stellen? Wollen Sie die neueste rhetorische Empörung von Trump hören, der im Wahlkampf Obama beschuldigte, ISIS gegründet zu haben, der behauptete, dass Ted Cruz‘ Vater in die Ermordung von John F. Kennedy verwickelt war, der behauptete, dass der Lärm von Windrädern Krebs verursacht und der empfahl, Desinfektionsmittel einzunehmen, um Covid zu bekämpfen, oder wollen Sie einer Reihe von Werten huldigen, die vor langer Zeit von der herrschenden Klasse wegen Lügen, Korruption und Gier verworfen wurden?

Kurz gesagt, warum sollte man das System, das einen betrogen und geschröpft hat, nicht mit der Vulgarität und Grobheit niedermachen, die es verdient? Warum sich nicht von politischen Brandstiftern unterhalten lassen? Warum sich auf die höfliche Höflichkeit und den politischen Anstand einlassen, die von denen gefordert werden, die unsere Gemeinden zerstört, die Nation in den Ruin getrieben, die US-Schatzkammer geplündert, eine Reihe kostspieliger militärischer Debakel beaufsichtigt und uns die Möglichkeit genommen haben, einen angemessenen Lebensunterhalt zu verdienen, sowie die Zukunft unserer Kinder?

1924 beschloss die Regierung von Weimar-Deutschland, Adolf Hitler und die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) loszuwerden, indem sie Hitler wegen Hochverrats vor dem Volksgerichtshof anklagte. Hitler war eindeutig schuldig. Er hatte versucht, die gewählte Regierung mit dem verpfuschten „Bierhallenputsch“ von 1923 zu stürzen, der ebenso wie der Aufstand vom 6. Januar eher eine Farce als ein Aufstand war. Der Fall war offen und abgeschlossen. Der Prozess ging jedoch nach hinten los, machte Hitler zu einem nationalen Märtyrer und verhalf den Nazis zu mehr politischem Erfolg.

Der Grund dafür hätte offensichtlich sein müssen. Deutschland, das von weit verbreiteter Arbeitslosigkeit, Lebensmittelunruhen, Gewalt auf den Straßen und Hyperinflation heimgesucht wurde, war ein Chaos. Die herrschenden Eliten hatten, wie unsere eigene, keine Glaubwürdigkeit. Die Berufung auf Rechtsstaatlichkeit und demokratische Werte war ein Witz.

In den Anhörungen gab es einen aufschlussreichen Moment, als die Polizeibeamtin Caroline Edwards, die bei der Erstürmung des Kapitols eine Gehirnerschütterung erlitten hatte, von einem Gespräch berichtete, das sie mit Joseph Biggs geführt hatte, einem Anführer der Proud Boys, der zusammen mit vier weiteren Anführern der Proud Boys wegen aufrührerischer Verschwörung im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols angeklagt wurde.

„Das Blatt begann sich zu wenden, als die – wie heißt das jetzt – die Gruppe aus Arizona – das sagten Sie – die Menge mit den orangefarbenen Hüten auftauchte und „F-U-C-K antifa!“ skandierte. sagte Edwards vor dem Ausschuss. „Und sie schlossen sich dieser Gruppe an. Und als sie sich dieser Gruppe anschlossen, wandte sich Joseph Biggs‘ Rhetorik gegen die Capitol Police. Er fing an, uns Fragen zu stellen wie: „Sie haben – Sie haben während der Pandemie keinen Gehaltsscheck verpasst“, erwähnte Dinge über – unsere Gehaltstabelle wurde erwähnt, und, wissen Sie, fing an, den Spieß gegen uns umzudrehen.“

Der kurze Austausch machte die gähnende Kluft zwischen den Besitzenden und den Nichtbesitzenden deutlich, die, wenn sie nicht angegangen wird, Trump, seine Anhänger, Biggs, die Proud Boys und die Oath Keepers zu Märtyrern machen wird.

Der Kongress ist ein Sündenpfuhl. Korrupte Politiker huren für die Reichen und werden im Gegenzug reich. Diese Realität, die bei den Anhörungen ignoriert wird, ist für die meisten Bürger offensichtlich, weshalb die Anhörungen das schwächelnde Vermögen der herrschenden politischen Klasse, die verzweifelt versucht, eine Ablösung zu verhindern, nicht stärken werden.

Die alte herrschende Klasse ist zum Sterben verurteilt, nicht dass das, was danach kommt, besser sein wird. Das wird es nicht. Aber das Spiel von Plünderung und Korruption im Namen der heiligen demokratischen Werte funktioniert nicht mehr. An seine Stelle tritt ein neues Spiel, bei dem narzisstische Possenreißer, die das Feuer des Hasses schüren und nur zu zerstören wissen, uns zu Tode unterhalten.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er in Übersee für die Dallas Morning News, den Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.