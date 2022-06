In der Ukraine bedeuten „progressive“ Stellvertreterkrieger eine Katastrophe – Mitarbeiter von Bernie Sanders fordert Linke auf, den Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu unterstützen

von Aaron Maté – https://mate.substack.com – https://cooptv.wordpress.com

Bernie Sanders Assistent Matt Duss fordert die Linken auf, den Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu unterstützen, und beschönigt die Rolle der USA, greift abweichende Stimmen an und befürwortet den gefährlichen Militarismus, den er angeblich ablehnt.

Dem einstimmigen Votum fortschrittlicher Gesetzgeber für das 40-Milliarden-Dollar-Gesetz zur Finanzierung der Ukraine folgte eine nahezu einstimmige Weigerung, es zu verteidigen. Bis heute hat kein Mitglied des Congressional Progressive Caucus – mit Ausnahme von Cori Bush – öffentlich erklärt, warum sie sich dafür entschieden haben, Milliarden von Dollar an die Waffenindustrie zu übergeben und einen Stellvertreterkrieg gegen das nuklear bewaffnete Russland zu intensivieren .

Inmitten dieser überwältigenden Stille ist Matt Duss, ein außenpolitischer Berater von Senator Bernie Sanders, eingesprungen, um die Lücke zu füllen. In einem Artikel der New Republic mit dem Titel „ Why Ukraine Matters for the Left “ versucht Duss, seine progressiven Mitstreiter davon zu überzeugen, dass die „Bereitstellung von Militärhilfe“ für die Ukraine „eine gerechtere und humanitärere Weltordnung voranbringen kann“. Duss lobt Bidens Regierung, der seiner Meinung nach „für ihre umsichtige Reaktion auf die Ukraine-Krise applaudiert werden sollte“. Duss dagegen entscheidet sich für einen Angriff auf regimekritische Journalisten, mich eingeschlossen, die seinen Enthusiasmus nicht teilen.

Um seinen Standpunkt zu vertreten, lässt Duss eine Fülle unbequemer Fakten aus und verrät entweder erhebliche Unkenntnis des Ukraine-Russland-Konflikts oder den bewussten Versuch, ihn zu verzerren.

Während die Entschuldigung für US-hegemoniale Projekte in DC-Außenpolitikkreisen normal ist, ist der Beitrag von Duss angesichts seines akribischen Versuchs, sich als Außenseiter darzustellen, besonders bemerkenswert. „Unsere politische Klasse“, stellt Duss fest, „befürwortet militärische Gewalt mit einer Regelmäßigkeit und Leichtigkeit, die psychopathisch ist.“ Duss‘ Kommentar ist sowohl zutreffend als auch wild ironisch angesichts seiner Entscheidung, die militärische Gewalt unserer politischen Klasse in der Ukraine zu befürworten – mit bemerkenswerter Leichtigkeit die er bei anderen als psychopathisch identifiziert.

Am Umgang der Biden-Administration mit der Ukraine-Krise kann Duss keinen einzigen Fehler ausmachen. „Das Biden-Team hat diesen Krieg eindeutig nicht gesucht“, behauptet Duss, und „hat tatsächlich … eine energische und sehr öffentliche diplomatische Anstrengung unternommen, um ihn abzuwenden.“

Duss erklärt nicht, was die „anstrengende“ Diplomatie der Regierung bedeutete, vielleicht, weil sogar ihre Spitzenbeamten jetzt offen zugeben, dass es keine gab .

In einem Interview mit War on the Rocks wurde der Berater des Außenministeriums, Derek Chollet, gefragt, ob die NATO-Erweiterung in die Ukraine in den Kontakten vor der Invasion mit Russland „auf dem Tisch“ sei. „Das war es nicht“, erwiderte Chollet. Das Weiße Haus, erklärte Chollet, „machte den Russen klar, dass wir bereit waren, mit ihnen über Themen zu sprechen, von denen wir glaubten , dass sie ernsthafte Bedenken haben, die in gewisser Weise legitim sind“, einschließlich „Rüstungskontrolle“. (Hervorhebung hinzugefügt) Aber Wenn es um die „Zukunft der Ukraine“ und ihre potenzielle NATO-Mitgliedschaft gehe, so Chollet, sei dies „kein Thema“.

Für Duss ist die (offen zugegebene) Weigerung der Biden-Administration, die Kernforderungen Russlands auch nur zu erörtern – und sich nur um Themen zu kümmern, die sie im Namen Russlands als „legitim“ erachtete – offenbar eine „anstrengende diplomatische Anstrengung“. Wenn „Diplomatie“ darauf hinausläuft Durchsetzung der US-Hegemonie, wie viele in DC zu glauben scheinen, dann hätte Duss Recht. Aber im Rest der Welt, wo Diplomatie einen konstruktiven Dialog mit einem Anschein von Gleichberechtigung erfordert, tut er das nicht.

Duss zielt auch auf das von prominenten Linken wie dem ehemaligen brasilianischen Präsidenten Lula da Silva vorgebrachte Argument, dass ein amerikanisch-europäisches Versprechen, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten wird, „das Problem“ mit Russland gelöst hätte.

Um Lula zu widerlegen, betont Duss, dass „US-Verbündete, insbesondere Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, in den Wochen vor dem Krieg deutlich signalisiert haben“, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine „nicht stattfinden werde“. es ist Putin, der ihre Bemühungen durch eine Invasion sabotiert hat und der „diese Diskussion nun hinfällig gemacht hat“.

Duss lässt aus, was in den Wochen vor dem Krieg passiert ist. Während Deutschland und Frankreich tatsächlich einen Vorschlag unterbreiteten, die Ukraine aus der NATO herauszuhalten, war es die Ukraine – mit Unterstützung der USA – die ihn ablehnte. Laut einem Bericht im Wall Street Journal schlug Scholtz Wolodymyr Selenskyj am 19. Februar – fünf Tage vor der russischen Invasion – vor, dass die Ukraine „ihre NATO-Ambitionen aufgeben und ihre Neutralität als Teil eines umfassenderen europäischen Sicherheitsabkommens erklären sollte“, das von beiden Putin unterzeichnet wurde und Biden. Aber Zelensky lehnte den Plan von Schultz ab, eine Antwort, die „deutsche Beamte besorgt zurückließ, dass die Chancen auf Frieden schwinden.“ Mit der Ablehnung des NATO-Vorschlags der Deutschen trat Zelensky dem Weißen Haus von Biden bei, wie Derek Chollet von State und andere Biden-Beamte deutlich machten öffentlich .

Duss ignoriert die amerikanisch-ukrainische Ablehnung und erklärt dann, dass „es absurd erscheint zu behaupten, dass selbst eine eiserne öffentliche Zusage von Präsident Biden, dass die Ukraine niemals in die NATO aufgenommen werden würde, Putin davon überzeugt hätte, die 180.000 Soldaten, die er an den Grenzen der Ukraine stationiert hatte, abzuziehen. „Vielleicht, aber genau dieses öffentliche Versprechen war zufällig das Kernstück der diplomatischen Bemühungen Deutschlands in letzter Minute – eines, auf das sich Duss selbst berief und das Zelensky (zusammen mit Biden) zurückwies.

Duss‘ Beschönigung der Ablehnung der Diplomatie durch die Biden-Regierung vor der russischen Invasion überträgt sich auf die Zeit danach.

Seit der russischen Invasion, sagt Duss, habe das Weiße Haus „mit Zurückhaltung und Sorgfalt gehandelt, um nicht in einen größeren Krieg mit Russland hineingezogen zu werden.“ Es stimmt zwar, dass Biden sich dafür entschieden hat, den Dritten Weltkrieg nicht zu beginnen – mit anderen Worten, er hat sich entschieden keinen globalen Selbstmordpakt auszulösen – er hat alles andere als „zurückhaltend“ gehandelt. Einen Tag vor der Veröffentlichung von Duss‘ Artikel genehmigte Biden die Lieferung fortschrittlicher Raketensysteme mittlerer Reichweite an die Ukraine. Diese Raketen haben die Fähigkeit, innerhalb Russlands zu schlagen; die USA handeln aufgrund der Zusicherung der Ukraine, dass dies nicht der Fall sein wird.

Duss mag es unterstützen, die Diplomatie in der Ukraine zu untergraben und stattdessen schwere Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar zu verschiffen, aber dies kann nur dann als „Zurückhaltung“ bezeichnet werden, wenn die einzige Maßnahme ein sofortiger – und nicht nur ein voraussichtlicher – nuklearer Holocaust ist.

Duss ist so beeindruckt von Bidens Umgang mit dem Krieg, dass er nicht einmal einen greifbaren Weg erkennen kann, der ihn beenden könnte. „Zum jetzigen Zeitpunkt“, erklärt Duss, „habe ich keine Beweise für eine bevorstehende Einigung gesehen – im Sinne eines Deals, den Putin tatsächlich in Erwägung ziehen, geschweige denn akzeptieren würde –, auf den wir uns weigern, ‚zu drängen‘.“

Wenn Duss keine Beweise für eine realistische Einigung sieht, die Russland akzeptieren könnte, dann ist er vorsätzlich blind. Russlands ausdrückliche Vorschläge, die vor dem Krieg und danach, einschließlich zwei Wochen nach Beginn der Invasion , herausgegeben wurden, forderten die Ukraine auf, „die Militäraktionen einzustellen, ihre Verfassung zu ändern, um die Neutralität zu verankern, die Krim als russisches Territorium anzuerkennen und die separatistischen Republiken Donezk und Lugansk als solche anzuerkennen unabhängige Staaten.“

Es ist erwähnenswert, dass letzteres Russlands einzige neue Bedingung ist: In den acht Jahren vor der Invasion im Februar akzeptierte Russland offiziell die Minsker Vereinbarungen, die zur Beendigung des Donbass-Krieges die Regionen Donezk und Lugansk innerhalb der Grenzen der Ukraine gehalten hätten begrenzte Autonomie.

Duss kann frei argumentieren, dass Russlands Bedingungen für die Beendigung des Krieges inakzeptabel sind. Aber so zu tun, als hätte Russland diese Bedingungen nicht einmal festgelegt, heißt im Grunde, dafür einzutreten, dass der Krieg niemals endet.

Indem er Russlands erklärte Bedingungen für eine Einigung weglässt, erlaubt sich Duss auch, eine der Hauptursachen der Invasion auszulöschen: den Maidan-Putsch von 2014 und den darauf folgenden achtjährigen Donbass-Krieg, der mehr als 14.000 Menschen das Leben gekostet hatte, als die russischen Streitkräfte den Grenzübergang überquerten Grenze am 24. Februar.

In seinem mehr als 2500 Wörter umfassenden Artikel erwähnt Duss den Donbass-Krieg und wie er begann: die Absetzung eines demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten im Jahr 2014 mit einer von Washington gewählten neuen Führung ; der Angriff der Putschregierung auf ethnische Russen und Anti-Putsch-Bürger der Ukraine, die eine Rebellion im Donbass auslösten; die entscheidende Rolle von Faschisten und Neonazis beim Putsch auf dem Maidan und dem Krieg im Donbass seitdem; die faschistisch geführte Sabotage der Minsker Abkommen von 2015, die den Konflikt hätte beenden können. Indem Duss diese Geschichte auslässt, kann er auch ausblenden, wie die USA dazu beigetragen haben, die Vereinbarungen von Minsk zu untergraben, indem sie sich auf die Seite der ukrainischen Rechtsextremen gestellt und sich entschieden haben, den Krieg im Donbass zu nutzen „Russland dort zu bekämpfen“ ( Adam Schiff ) und „Russland einen höheren Preis zahlen zu lassen“ ( John McCain ), denn der „Kampf der Ukraine ist unser Kampf“ ( Lindsey Graham ).

Nachdem er Russlands erklärte Gründe für eine Friedensregelung ignoriert hat, behauptet Duss unaufrichtig, die ukrainische Regierung habe auf eine solche gedrängt.

„Die Ukraine hat Russland vor über einem Monat ein weitreichendes Paket von Vorschlägen vorgelegt, darunter eine Verpflichtung zur ‚ ständigen Neutralität ‚“, behauptet Duss. „Wolodomyr Selenskyj bietet weiterhin an, direkt mit Putin zu verhandeln, um den Krieg zu beenden.“

Zwar hat die Ukraine Russland Ende März einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Aber Duss lässt aus, was unmittelbar danach geschah: Während Russland „seine vorläufige Unterstützung signalisierte“ ( RAND-Analyst Samuel Charap ), sabotierten die westlichen Unterstützer der Ukraine dies, und Selenskyj fügte sich. Anfang April legten ukrainische und russische Beamte Einzelheiten für ein Gipfeltreffen zwischen Selenskyj und Putin fest. Aber der britische Premierminister Boris Johnson reiste nach Kiew und befahl ihm, die Diplomatie einzustellen. Unter Berufung auf Selenskyj nahestehende Quellen berichtet die Ukrainska Prawda , Johnson habe seinem ukrainischen Amtskollegen mitgeteilt, dass Putin „unter Druck gesetzt und nicht verhandelt werden sollte“. Teil – wodurch eine solche Vereinbarung wertlos wird.

Selenskyj hat die Botschaft eindeutig verstanden, wie Duss‘ eigene Quelle klarstellt. Als Duss behauptet, Selenskyj „biete weiterhin an, direkt mit Putin zu verhandeln, um den Krieg zu beenden“, verweist er auf einen Reuters-Artikel, der ein solches „Angebot“ als hohl entlarvt. Selenskyj, berichtet Reuters, sagte, er werde nur mit Putin verhandeln, wenn Russland sich zunächst vollständig aus der Ukraine zurückziehe – ein offensichtlicher Nichtstarter. „Verlassen Sie dieses Territorium, das Sie seit dem 24. Februar besetzt halten“, sagte Selenskyj. „Das ist der erste klare Schritt, um über irgendetwas zu sprechen.“ Selenskyj schloss auch „Vorschläge aus, … dass die Ukraine Zugeständnisse machen sollte, um ein Friedensabkommen zu erreichen, das es Putin ermöglichen würde, sein Gesicht zu wahren.“

Um auf die Darstellung von Duss zurückzukommen: Selenskyjs „weitreichende Vorschläge“ wurden auf westlichen Befehl sofort zurückgenommen, und Selenskyjs „Verhandlungsangebot“ war von einer Bedingung abhängig, die Verhandlungen unmöglich gemacht hätte.

Nichts davon soll darauf hindeuten, dass Russland berechtigt war, eine Invasion in der Ukraine zu starten. Um die Anwendung von Gewalt zu verteidigen, die so katastrophal war, muss Russland eine hohe Beweislast tragen, die es meiner Ansicht nach nicht hat. Aber man muss Russlands Invasion nicht verteidigen, um Duss‘ Versuch zu durchschauen, die Rolle der USA bei der Provokation und Verlängerung der Invasion zu beschönigen.

Bezeichnenderweise steht Duss offen feindlich gegenüber Journalisten, die über den Kontext berichtet haben, den er ausgelassen hat. Aus dem Nichts startet Duss einen Angriff auf The Grayzone, die von Max Blumenthal gegründete Nachrichtenagentur, für die ich arbeite. Während Duss nichts als Lob für Biden hat, hat er nichts als ad hominems für uns („verderblicher autoritärer Agitprop“, „Gräuel leugnende Grifter“ „Klickköder-Provokateure“). Nachdem er dieses Vitriol geteilt hat, erklärt er dann sofort, dass es „Zeitverschwendung“ ist, sich mit uns zu beschäftigen.

So geht es mir auch mit seinen jugendlichen Beschimpfungen, aber ob seine Beleidigungen durch Fakten gestützt werden, mag der interessierte Leser selbst beurteilen. (Er verlinkt auf zwei „Quellen“, eine davon einen Medium-Blogbeitrag, der, getreu der Neo-McCarthy-Norm , Anspielungen verbreitet, dass The Grayzone von Russland finanziert wird, neben anderen Verleumdungen).

Wenn Duss wirklich besorgt ist, Zeit zu verschwenden, könnte er auch darüber nachdenken, warum er Lippenbekenntnissen zu progressiven Prinzipien viel Raum einräumt, nur um schließlich eine Politik zu unterstützen , die sie eklatant verletzt. „Die Opposition gegen den US-Imperialismus und -Militarismus zu zentrieren, ist ein durchaus angemessener Ausgangspunkt“, sagt Duss. Doch Duss gewünschter Endpunkt würde dazu führen, dass Linke den US-Imperialismus und Militarismus ins Zentrum rücken, mit katastrophalen Folgen: unter anderem die Verlängerung eines Stellvertreterkriegs gegen eine bewaffnete Atommacht, die Androhung einer Verschärfung der globalen Nahrungsmittelkrise und die Verurteilung weiterer Ukrainer zum Tode.

Selbst wenn man die Mittäterschaft der USA im Stellvertreterkrieg in der Ukraine und seine Gefahren für den Planeten beiseite lässt, möchten Progressive wie Duss vielleicht die wahrscheinlichen politischen Konsequenzen in Betracht ziehen. Ein offensichtlicher Leitfaden sind die Wahlen von 2016, als Donald Trump einen beträchtlichen Teil der Wähler für sich gewann, indem er behauptete, er lehne den militärischen Interventionismus ab, den Duss jetzt den Progressiven zu eigen machen möchte. Nachdem die Demokraten scheinbar nichts aus 2016 gelernt haben, treten sie 2022 erneut ihre Antikriegsstimmung an die Republikaner ab, von denen 68 im Repräsentantenhaus und im Senat gegen das 40-Milliarden-Dollar-Gesetz für die Ukraine gestimmt haben (gegenüber null Demokraten).

Während zumindest einige Republikaner gegen den Stellvertreterkrieg stimmen, hat Biden den innenpolitischen Schmerz verteidigt, der durch seinen Stellvertreterkrieg in der Ukraine verursacht wurde, indem er „Putins Preiserhöhung“ die Schuld gab und versuchte zu argumentieren, dass „ die Verteidigung der Freiheit kosten wird “. Bidens Verteidigung der „Freiheit“ in der Ukraine kostet ihn nun einen Transatlantikflug, um zu Füßen der saudischen Autokratie zu kriechen , in der Hoffnung, einen demütigenden Preis in den Midterms im November abzuwehren.

Duss setzt seinen mehligen Ansatz fort und behauptet, Diplomatie zu unterstützen, während er sie gleichzeitig für unerreichbar erklärt. Die USA, sagt er, „sollten sicherlich aktiv daran beteiligt sein, einen diplomatischen Weg zur Beendigung des Krieges zu finden, und es vermeiden, sich auf maximalistische Ziele festzulegen, die einen ausschließen könnten.“ Aber dennoch, so Duss, „sollte dieser Weg im Moment unklar sein. „

Wenn für Duss der Weg zum Frieden für die Ukraine unklar ist, dann kann das nur daran liegen, dass er den faktischen Hintergrund und die angebotenen diplomatischen Lösungen ausgelöscht hat und damit die „maximalistischen Ziele“ verstärkt, die er angeblich ablehnt. Duss‘ Entschuldigung für den Stellvertreterkrieg wird ihm sicherlich einen herzlichen Empfang in etablierten DC-Kreisen einbringen. Für die progressive Bewegung der USA, die Ukraine und den Rest des Planeten bedeutet dies nur eine Katastrophe.

https://mate.substack.com/p/on-ukraine-progressive-proxy-warriors?s=r

https://cooptv.wordpress.com/2022/06/08/in-der-ukraine-bedeuten-progressive-stellvertreterkrieger-eine-katastrophe-mitarbeiter-von-bernie-sanders-fordert-linke-auf-den-stellvertreterkrieg-in-der-ukraine-zu-unterstu/