von Aleksandr Sitnikow – https://svpressa.ru

Bild: Valentin Sprinchak/TASS

Übersetzung LZ

Warum Zelensky die kampfbereitesten Spezialeinheiten der Ukraine für mentale Angriffe in Sewerodonezk einsetzt

Am Ende des 102. Tages des russisch-ukrainischen Konflikts hat der ehemalige stellvertretende Leiter des US-Europakommandos, Generalleutnant Steven Twitty, die Wahrheit gesagt. In der „nicht unabhängigen Ukraine“ wurde er sofort als Putinist abgestempelt und als „Zradnik“ gebrandmarkt, anstatt auf den Militärmann zu hören, der es vom Kommandeur eines Schützenzuges zum Befehlshaber der Ersten Armee der Vereinigten Staaten gebracht hat.

Hinzu kommt, dass Twitty ein Kampfoffizier ist. Er kommandierte das 3. Bataillon des 15. Infanterieregiments während der Operation Iraqi Freedom von Juni 2001 bis Juni 2003, und seine Einheit, die Task Force 3-15, erhielt die Presidential Unit Citation. Kurz gesagt, der General hat Schießpulver gerochen, was man von der politischen Führung in Kiew nicht behaupten kann.

„Ich denke, der Krieg im Donbass entwickelt sich zugunsten der Russen. Sie stellen dort nicht die ganze Masse an Kampfkraft mit Infanterie und Panzern auf. Sie haben ihre Artillerie zusammengezogen, und das ist der Grund für ihren Erfolg. Russland verfügt über weitaus mehr Kampfkraft als die Ukrainer. Und es gibt keine Möglichkeit, dass die Ukrainer die Russen jemals zerstören oder besiegen werden. Und ich sage Ihnen noch mehr: Die Ukrainer werden nie genug Kampfkraft haben, um die Russen aus der Ukraine zu vertreiben“, erklärte Twitty.

Er schätzt, dass 200.000 Soldaten aus der AFU auf mysteriöse Weise verschwunden sind. „Wer weiß, wo sie heute sind?“ – Der General fragte. Diese riesige Zahl von Militärangehörigen ist einfach nicht auf dem Radar der US-Behörden. Entweder hat es eine betrügerische Mobilisierung gegeben, oder schlimmer noch, sie wurden besiegt. Abgesehen davon hören die Yankees vom Z-Kommando viel über „russische Verluste“, aber die USA wollen das wahre Bild kennen, nicht die Propaganda der Verhafteten.

Diese Aussage steht im Einklang mit einer Veröffentlichung des deutschen Spiegels: „Der deutsche Auslandsnachrichtendienst (BND) glaubt, dass der ukrainische Widerstand in den nächsten vier bis fünf Wochen sogar gebrochen werden könnte. In einer Reihe von geheimen Briefings der letzten Tage haben BND-Analysten festgestellt, dass die Russen in der Lage sind, jeden Tag kleine Gebiete zu erobern. Der BND geht davon aus, dass die russischen Truppen bis August die Kontrolle über den gesamten Donbass übernehmen könnten.

Die ukrainischen hurrapatriotischen Teilöffentlichkeiten explodierten vor Empörung. Die meisten Maidanisten forderten, dass die USA Alaska an Russland zurückgeben, nach dem Motto „dann geben wir auch Cherson zurück“. In der Ukraine tobt jetzt ein regelrechter Informationssturm, hinter dem die Ze-Bots stehen. Es ist müßig, die Argumente der Blau-gelben zu kommentieren, aber sagen wir es ganz offen: Das Ausmaß der Hysterie in der „Republik“ gegenüber dem Westen übersteigt einfach die Skala.

Von außen sieht es so aus: eine selbsternannte Hyäne Tabaki versucht, einen sternbedeckten Sherkhan zu beißen. Es scheint, dass die „Genossen in der Ukraine nicht verstehen“, dass der ungarische Parlamentspräsident László Kévér sich nicht nur über die „psychischen Probleme“ des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij geäußert hat, weil dieser wie ein Verrückter Unterstützung von den USA und der EU fordert.

Offenbar ist Zelenskys Selbstwertgefühl wirklich aus den Fugen geraten, wie man sagt. Die Europäer wissen, wie gefährlich es ist, der Washingtoner Bürokratie nicht zu gehorchen. Als Russland anfing, für seine nationalen Interessen einzutreten, wurden sie sofort mit so vielen Sanktionen belegt, dass es ihnen eine Heidenangst einjagte. Und hier ist eine „Nicht-Unabhängige“ mit ihrem nackten Hintern gegen Uncle Sam. Um es klar zu sagen: Dies ist offensichtlich der Standpunkt von László Kévár.

In Kiew beginnt man jedoch zu ahnen, dass das Weiße Haus von dem talentlosen blau-gelben „Widerstand“ frustriert ist. Daher auch die schwierigen Fragen: „Wo sind die 200.000 Soldaten?“ Nein, die Amis haben kein Mitleid mit den Thunderbirds, aber derselbe Steven Twitty will wissen, was als Nächstes passieren wird, also fragt er: „Wie wird das Endspiel dann aussehen?“

Nach Ansicht Kiews geht es jetzt vor allem darum, das „Vertrauen“ der Vereinigten Staaten wiederzugewinnen. Was wir also brauchen, ist ein viel beachteter Sieg an den Fronten. Tatsache ist, dass Washington Ramstein 3 angekündigt hat. Am 15. Juni findet in Brüssel ein Treffen der Verteidigungsminister von 40 NATO-Staaten statt, das wie bisher von Pentagon-Chef Lloyd Austin organisiert wird. Dort werden die Leiter der Verteidigungsbehörden des Bündnisses darüber beraten, was als Nächstes zu tun ist: ob die Unterstützung für die AFU reduziert oder der Kampf bis zum letzten Ukrainer fortgesetzt werden soll.

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Ramstein-3-Projekts kommt der Schlacht um Sewerodonezk eine besondere Bedeutung für die „nicht unabhängige Republik“ zu. Kiews Schützling in der Region Luhansk, der Leiter der regionalen Militär- und Zivilverwaltung von Schowto-Blakit, Sergej Gaidai, behauptet bereits, dass ukrainische Truppen in den letzten beiden Tagen (5. und 6. Juni) angeblich 70 % der Stadt von russischen Truppen zurückerobert haben.

Der selbsternannte Blogger @sharpreview schreibt dazu: „50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % – das ist die Bandbreite der Zahlen für die Befreiung von Sewerodonezk, die mir in der letzten Stunde auf verschiedenen Telegrammkanälen begegnet sind. Hört auf, Wellen zu schlagen, Buchhalter“.

Nach diesen Angaben, die aus dem Präsidialamt nahestehenden Quellen stammen, wurden mehr als 10.000 Soldaten der 128. Gebirgsjäger-Elitebrigade, der 53. mechanisierten Brigade und der 57. motorisierten Infanteriebrigade in die Schlacht um Sewerodonezk verwickelt, ebenso wie die „Fremdenlegion“, deren Aufgabe es ist, ausländischen Medien über Facebook* von der Übermacht der AFU vor Ort zu berichten.

Die Powderbots (der Journalistenpool von Ex-Präsident Poroschenko) ließen Informationen durchsickern, wonach Zelensky die Abgeordnete Maryana Bezuglova – dieselbe, die die Erschießung ukrainischer Soldaten wegen Befehlsverweigerung befürwortete – mit der Leitung der Erstürmung von Sewerodonezk beauftragt hatte.

„Blutige Maryana“, so die selbsternannten Wahrheitsverkünder Jurij Butusow und Janina Sokolowa, praktiziert „den Missbrauch von kampfbereiten Spezialeinheiten, um ein einziges Abenteuer in einer taktisch ungünstigen Situation zu bestehen“.

Gerüchten zufolge, die in öffentlichen ukrainischen Foren kursieren, praktiziert Bezuglaya über die SBU-Nazis die unausgesprochene Hinrichtung von AFU-Soldaten, die sich weigern, in den sicheren Tod zu gehen. Die Bestrafer erschießen ihre eigenen Soldaten unter nationalistischen Parolen. Niemand, auch nicht die Experten in der Donezker Volksrepublik, kann sagen, wie viele Unabhängigkeitskämpfer bei dem aktuellen Abenteuer verloren gegangen sind. Laut einer Reihe von selbsternannten TV-Programmen profitieren die Russen jedoch von mentalen Angriffen der AFU: Je mehr ukrainische Spezialeinheiten jetzt getötet werden, desto leichter wird es für die russischen Streitkräfte, später anzugreifen.

Unterdessen erklärte der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der LNR in der Russischen Föderation, Rodion Miroshnik: „Sewerodonezk wird fast vollständig von unseren Truppen kontrolliert. In der Industriezone von Azot gibt es separate DRGs [Sabotage- und Aufklärungsgruppen]. In den Außenbezirken von Lyssytschansk kommt es zu Kampfhandlungen. Gestern wurde eine Reihe von Orten angegriffen, an denen sich militärisches Gerät der [AFU] konzentrierte. Die gute Nachricht ist, dass die Stützpunkte der ukrainischen Militanten in Pryvolye (Pryvolnyanska-Mine) praktisch eliminiert wurden. Daher wird die Intensität des Beschusses ab heute geringer ausfallen.

Zelensky stellt seine Soldaten einfach nur unverblümt in den Schatten, um einen Informationssieg zu erringen, was natürlich Fragen bei den US-Verantwortlichen aufwirft. Früher oder später wird die tatsächliche Zahl der Verluste der AFU an die Öffentlichkeit gelangen, was sich schon jetzt äußerst negativ auf das Image der Vereinigten Staaten und der amerikanischen Waffen auswirken wird.

* Meta Platforms Inc. ist ein amerikanischer multinationaler Konzern, dem Facebook, Instagram, WhatsApp und Oculus gehören und der durch ein Gerichtsurteil als extremistisch eingestuft wurde. Die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram sind von Roskomnadzor gesperrt.

https://svpressa.ru/war21/article/336229/