Hisbollah: 77 von 128 Abgeordneten unterstützen Widerstand gegen Israel im neuen libanesischen Parlament

von https://thesaker.is

Quelle: Al Manar TV über Kalam Siyasi (YouTube) Datum: Mai 24, 2022

Übersetzung LZ

Der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah, Scheich Naim Qassem, erklärte kürzlich in einem Interview im Fernsehsender Al-Manar, dass 77 der 128 Abgeordneten im neuen libanesischen Parlament den strategischen Weg des militärischen Widerstands gegen Israel unterstützen.

Transskript

Sheikh Naim Qassem, Stellvertretender Generalsekretär der Hisbollah:

Wenn ich auf die frühere formale Aufteilung (des libanesischen Parlaments) zurückkommen möchte, wir haben 62 (Abgeordnete der Hisbollah und ihrer Verbündeten), (und das ist) die formale (Aufteilung), ich wiederhole, ich fordere keine (parlamentarische) Mehrheit, und ich will nicht (über eine parlamentarische) Mehrheit sprechen, noch werden wir (unsere Diskussion) auf der Grundlage (der Erkundung der Möglichkeit einer parlamentarischen) Mehrheit fortführen. Ich möchte nur Zahlen vorlesen, damit das Bild für die Menschen klar wird.

Es gibt die ‚Unabhängigen‘ – bevor ich über die Unabhängigen spreche, wir haben 62 (Abgeordnete). Es gibt die so genannten „Überbleibsel der Koalition des 14. März“, die sich aus den Libanesischen Kräften, den Phalangen, der Sozialistischen Fortschrittspartei und der Zukunftsbewegung zusammensetzen – die Zukunftsbewegung hat eine bestimmte Position vertreten. (Allerdings) waren das damals –

Gastgeber:

– (Sie meinen, damals) im Jahr 2018…

Qassem:

(In der Tat,) im Jahr 2018 waren diese (Überbleibsel der Koalition des 14. März) 47 (Abgeordnete) –

Moderatorin:

– Und heute?

Qassem:

Jetzt sind sie 36 (Abgeordnete). Wir haben also die „Überbleibsel des 14. März“ – obwohl es keine Verbindung zwischen ihnen gibt, sind sie, wenn wir sie formell aufteilen, 36 (Abgeordnete). Wir haben die Unabhängigen mit 16 (Abgeordneten), (und) diese 16 Unabhängigen sind in zwei Segmente unterteilt; ein Segment, das wir „gemäßigt“ nennen und ein anderes, das wir „negativ“ nennen.

Gastgeber:

– Die Gemäßigten sind diejenigen, mit denen Sie einen offenen (Dialog/Kommunikation) führen? –

Qassem:

– Die Gemäßigten sind diejenigen, mit denen wir in Verbindung stehen. Die Gemäßigten sind diejenigen, die den Weg des strategischen Widerstands (gegen Israel) gehen, aber sie haben sich entschieden, eine bestimmte Position einzunehmen.

Gastgeber:

Wie hoch ist der prozentuale Anteil der Gemäßigten unter diesen 16 (unabhängigen Abgeordneten)?

Qassem:

Der Prozentsatz der Gemäßigten unter diesen 16 (unabhängigen Abgeordneten) beträgt 8. Es gibt 8 „gemäßigte“ (Abgeordnete) und 8 „negative“ (Abgeordnete). Eigentlich wollte ich keine Namen nennen, aber um der Glaubwürdigkeit willen werde ich das tun. Was würden Sie über Michel al-Mur in Matn (Bezirk) sagen? Er gehört zu den Gemäßigten. Was ist mit Ghassan Skaf in West-Bekaa? Er gehört (auch) zu den Gemäßigten. (Ebenso wie) Mohammad Suleiman in Akkar. Abdul Rahman al-Bizri in Sidon gehört zu den Gemäßigten. Ich werde die anderen nicht erwähnen, ich gebe nur Beispiele, um zu zeigen, was „gemäßigt“ bedeutet, damit die Öffentlichkeit versteht, dass wir nicht nur mit (zufälligen) Zahlen um uns werfen. Jetzt haben wir: die Unabhängigen (Abgeordneten), die zwei Segmente sind, 8 gemäßigte (Abgeordnete) und 8 negative (Abgeordnete).

Gastgeber:

– Negativ“ in welchem Sinne, Euer Eminenz?

Qassem:

‚Negativ‘ (bezieht sich auf die Abgeordneten, die) gegen den Widerstand sind –

Moderator:

– Vollständig (gegen den Widerstand)? –

Qassem:

(In der Tat,) völlig gegen den Widerstand –

Gastgeber:

– Und Sie haben (hatten) offene Kommunikationskanäle mit ihnen, aber Sie haben sie nicht erreicht?…

Qassem:

– Sie sind völlig gegen den Widerstand und die Mehrheit hat wahrscheinlich Verbindungen zur US-Botschaft und zur saudischen Botschaft, und ihr (politischer Weg) ist festgelegt.

Was die vierten Segmente angeht, so haben wir jetzt vier Gruppen (im neuen libanesischen Parlament): (1) „Hisbollah und ihre Verbündeten“; 2) die „Überbleibsel des 14. März“; „die Unabhängigen“; und 4) „die NRO“. 14 (Abgeordnete) der „NGOs“ haben (Sitze im Parlament) gewonnen. Und diese NGOs sind in zwei Segmente aufgeteilt: 7 gemäßigte (Abgeordnete) und 7 (Abgeordnete, die) Anhänger der (US-) Botschaft sind. Das ist eine Überraschung (nicht wahr?)! Erlauben Sie mir, Beispiele zu nennen, denn die Leute fragen sich vielleicht, wie NGOs gemäßigte (Abgeordnete) einschließen können, und ja, es gibt gemäßigte (unter ihnen).

Gastgeber:

Zum Beispiel?

Qassem:

Was würden wir über Charbel Massaad in Jezzine sagen? Er gehört zu den Gemäßigten. Was ist mit Rami Fanj in Tripolis? Er gehört (auch) zu den Gemäßigten. Elias Jradi im Südlibanon gehört zu den Gemäßigten, ebenso wie andere Abgeordnete der NROs.

Wenn wir also ausrechnen wollen, wer für und wer gegen den Widerstand ist – ich spreche nicht von internen Berechnungen, denn in Bezug auf interne (politische Angelegenheiten) sind alle (Blöcke) getrennte Blöcke, wir haben nicht mehr einen Block, weder auf formale noch auf nicht-formale Art und Weise. (Daher) hätten wir diejenigen, die den Weg des Widerstands als (militärischen) Widerstand (gegen Israel) gehen, aber (andere separate) Berechnungen in Bezug auf interne (Angelegenheiten) haben, (alle diese Leute werden) 62 + 8 + 7 = 77 Abgeordnete.

Wenn wir über diejenigen sprechen wollen, die gegen den Weg des Widerstands sind, sind die Überreste des 14. März 36, der negative (Teil) der Unabhängigen umfasst 8, der negative (Teil) der NGOs umfasst 7, (zusammengerechnet) sind sie gleich 51 (Abgeordnete).

(Also insgesamt) 51 + 77 = 128 (d.h. die Gesamtzahl der Abgeordneten im libanesischen Parlament). Wenn wir die Parlamentarier danach kategorisieren würden, wer für den Widerstand gegen Israel ist und wer gegen den Widerstand gegen Israel ist, hätten wir 77 (Abgeordnete), die für den Widerstand gegen Israel sind.

(Bitte helfen Sie MEO, weiterhin unabhängige Übersetzungen für Sie zu produzieren, indem Sie einen nachhaltigen monatlichen Betrag spenden https://www.patreon.com/MiddleEastObserver)