IN DER UKRAINE BEKÄMPFT RUSSLAND DEN NEONAZISMUS

von https://cprf.ru

Übersetzung LZ

Kommentare zum Artikel der Internationalen Abteilung des ZK der KKE „Über den imperialistischen Krieg in der Ukraine und die Haltung der KPRF“

Am 23. April 2022 veröffentlichte die Zeitung Rizospastis, das Organ der Kommunistischen Partei Griechenlands, einen Artikel der Internationalen Abteilung des ZK der KKE „Über den imperialistischen Krieg in der Ukraine und die Haltung der KPRF“.

Der Artikel bewertet die Aktionen der KPRF im Zusammenhang mit der Sonderoperation, die Russland in der Ukraine durchführt, und beschuldigt die Partei offen, eine regierungsfreundliche, d. h. pro-imperialistische Position zu vertreten. Wir widersprechen dieser utilitaristischen Einschätzung kategorisch.

Der Kern des Artikels besteht darin, dass es sich nach Ansicht der griechischen Genossen bei dem, was in der Ukraine stattfindet, um einen imperialistischen Krieg im Interesse der russischen Bourgeoisie handelt, und dass die KPRF daher durch die Unterstützung der Sonderoperation eine Politik vertritt, die „mit der regierenden Partei Einiges Russland und Präsident W. Putin übereinstimmt“.

Indem sie auf dem „imperialistischen“ Charakter dieses Krieges beharren, gehen die griechischen Genossen von der bekannten These Lenins aus: „Ein Kampf um Märkte und um die Freiheit, fremde Länder auszuplündern, ein Streben, die revolutionäre Bewegung des Proletariats und die Demokratie in den einzelnen Ländern zu unterdrücken, der Wunsch, die Proletarier aller Länder zu täuschen, zu spalten und abzuschlachten, indem man die Lohnsklaven einer Nation gegen die einer anderen aufhetzt, um die Bourgeoisie zu begünstigen, das sind der einzige wirkliche Inhalt und die Bedeutung des Krieges.“ Die Genossen haben jedoch nicht erwähnt, dass diese Aussage in Lenins Werk Krieg.1914-1918 enthalten ist. Sie bezieht sich ausdrücklich auf den Ersten Weltkrieg, der in der Tat ein rein imperialistischer Eroberungskrieg war. Abgesehen vom Dogma müssen wir jedoch zugeben, dass jeder Krieg seine eigenen spezifischen Merkmale hat.

Die Aufgabe des Marxisten bei der Bestimmung seiner Position zum Krieg ist es, seinen Charakter zu bestimmen. Denn neben den imperialistischen Kriegen gibt es die nationalen Befreiungskriege und die antifaschistischen Kriege, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts, als Faschismus und Nazismus als politische Phänomene auftauchten und die nationalen Befreiungskämpfe sich unter dem Einfluss der Oktoberrevolution verstärkten, weit verbreitet wurden.

Wovon sich die CPRF bei der Festlegung ihres Standpunkts leiten ließ.

Bei der Ausarbeitung ihrer politischen Position zur Frage der Durchführung der Sonderoperation analysierte die Partei die konkreten historischen Bedingungen, die objektiv zur Krise in der Ukraine führten.

Vor der Oktoberrevolution in Russland war die Ukraine, die Teil des Russischen Reiches war, ein typisches Agrarland. Um ihre Industrie zu stärken, wurden sechs Industriegebiete der RSFSR im Osten und Süden, die nie Teil der Ukraine waren, in die Ukraine einbezogen. Dazu gehörten die Gebiete Donezk und Lugansk. Im Jahr 1939 wurde Galizien (Westukraine), das zuvor zu Polen gehört hatte, der Ukraine hinzugefügt. Das heutige Gebiet der Ukraine ist also das Ergebnis der Eingliederung in die UdSSR. Sie wurde aus verschiedenen Teilen Galiziens (Lemberg), die unter starkem Einfluss Polens, Österreichs und Ungarns standen, und der Ostukraine, die sich Russland zuneigte, „zusammengenäht“.

Die sozialistische Industrie der Ukraine blühte auf. Zur Metall- und Kohleproduktion kamen Luftfahrt und Raketentechnik, Petrochemie und Energieerzeugung (4 Kernkraftwerke) sowie der Verteidigungssektor hinzu. Als Teil der UdSSR erhielt die Ukraine nicht nur den Großteil ihres heutigen Territoriums, sondern auch ihr wirtschaftliches Potenzial, um zu den zehn größten europäischen Volkswirtschaften zu gehören.

Die Auflösung der Sowjetunion im Dezember 1991 zerstörte gleichzeitig die jahrhundertealte wirtschaftliche Verflechtung zwischen der Ukraine und Russland und kappte alle wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Bindungen.

Heute ist das Land eines der ärmsten in Europa. Die verarbeitende Industrie, mit Ausnahme der Metallurgie, ist praktisch zerstört. Die ukrainische Wirtschaft hält sich dank westlicher Kredite und Überweisungen von Menschen, die auf der Suche nach Arbeit nach Europa und Russland gegangen sind, über Wasser. Der Lebensstandard ist stark gesunken und die Auswanderung hat stark zugenommen. Etwa 10 Millionen Menschen (von 45 Millionen) haben das Land verlassen, die meisten von ihnen hochqualifizierte Spezialisten.

Die Ukraine gehört zu den Ländern mit der höchsten Korruptionsrate und dem größten sozialen Gefälle. Das Land befindet sich am Rande einer nationalen Katastrophe.

Der Regierungsputsch in Kiew als Grundlage für das Schüren von Konflikten

Im Februar 2014 kam es in der Ukraine mit direkter Unterstützung der USA und anderer NATO-Länder zu einem Regierungsputsch. Die rechtmäßige Regierung wurde gestürzt. Neonazis kamen an die Macht. Anschließend gaben die USA öffentlich zu, dass sie rund 5 Milliarden Dollar in die Vorbereitung des Regimewechsels in dem Land und in die „Entwicklung der Demokratie“ investiert hatten. Unnötig zu erwähnen, dass niemand eine solche gigantische Summe einfach so ausgeben würde.

Infolge des Staatsstreichs wurde die Macht von Menschen aus der Westukraine, aus Galizien, übernommen, wo extreme nationalistische, antisemitische, antipolnische, russophobe und antikommunistische Gefühle traditionell stark ausgeprägt sind.

Die gewaltsame Assimilierung der russischsprachigen Bevölkerung begann. Das Verbot der russischen Sprache und die Entscheidung, den Schulunterricht von Russisch auf Ukrainisch umzustellen, stießen in den Regionen Donezk und Lugansk auf heftigen Widerstand. Die Menschen lehnten sich auf.

Im nationalen Referendum vom 11. Mai 2014 stimmten 87 % der Bürger für die Unabhängigkeit. Die Volksrepubliken Donezk und Lugansk wurden also auf Initiative der Volksmassen und nicht auf Anweisung des Kremls gegründet.

Nach mehreren erfolglosen Versuchen, die DPR/LPR einzunehmen, griffen die Kiewer Nazis zum Terror. Während der acht Jahre andauernden Bombardierung mit schwerer Artillerie wurden fast 14.000 Zivilisten getötet und Zehntausende verstümmelt. Die Infrastruktur wurde schwer beschädigt.

Während der langen acht Jahre haben die europäischen Länder und die USA den Völkermord an der russischen Bevölkerung im Donbass mit äußerster Gleichmut betrachtet und damit das Vorgehen des Kiewer Regimes praktisch gerechtfertigt.

Heute legen die EU und die USA eine unerhörte Heuchelei an den Tag, indem sie das Leiden der Menschen im Verlauf der Kämpfe beschreiben, aber die Tatsache ignorieren, dass der Einsatz von Zivilisten als menschliche Schutzschilde zur Standardpraxis derjenigen geworden ist, die sie „Freiheitskämpfer“ nennen.

Entwicklung des Neo-Nazismus in der Ukraine

Unsere Genossen erwähnen bei der Betrachtung der Situation in der Ukraine nur widerwillig die Gefahr einer Faschisierung des Landes. Und doch ist eines der Hauptziele der russischen Militäroperation in diesem Land die Entnazifizierung des Landes. Sogar amerikanische Kongressmitglieder und Spezialdienste geben zu, dass die Ukraine zum Zentrum des internationalen Neonazismus geworden ist.

Hier nur einige Fakten. Nach Hitlers Einmarsch in die UdSSR herrschte in der Westukraine, wie bereits erwähnt, eine extreme nationalistische, antisemitische, russophobe und antikommunistische Stimmung. Die dort gebildeten SS-Divisionen bekämpften die Rote Armee. Örtliche Nationalisten, angeführt von Semjon Bandera, einem glühenden Hitler-Fan, begannen mit der Ausrottung der Juden. In der Ukraine ermordeten die Bandera-Anhänger etwa 1,5 Millionen Juden, ein Viertel aller Opfer des Holocaust. Während des „Volyn-Massakers“ 1944 in der Westukraine wurden etwa 100.000 Polen abgeschlachtet. Banderaiten töteten Partisanen und verbrannten Zivilisten in Hunderten von weißrussischen Dörfern bei lebendigem Leib.

Nach dem Krieg verübten antikommunistische und antisowjetische Rebellen in der Westukraine, die von den USA und Großbritannien unterstützt wurden, zwischen 1945 und 1953 Terror gegen die Zivilbevölkerung. In diesen Jahren töteten Banderaiten etwa 50.000 Bürger. Die Nachkommen und Nachfolger dieser Verbrecher kamen nach dem Putsch von 2014 an die Macht. Die Tradition des antipolnischen, antisemitischen und antirussischen Terrors ist bei den Neonazis, die die Ukraine heute praktisch regieren, sehr stark ausgeprägt.

Die Nazi-Ideologie wird in der Ukraine eingeimpft. Ukrainische Faschisten, die während des Zweiten Weltkriegs Gräueltaten organisiert und begangen haben, wurden offiziell zu Nationalhelden erklärt. Ihre Symbole sind vom Staat übernommen worden. Jedes Jahr finden Aufmärsche zu Ehren der faschistischen Verbrecher statt. Straßen und Plätze werden nach ihnen benannt. Die Kommunistische Partei der Ukraine ist in den Untergrund getrieben worden. Einschüchterung und Ermordung von Politikern und Journalisten sind an der Tagesordnung. Denkmäler für Lenin und alles, was an das Leben in der UdSSR erinnert, werden zerstört.

Heute sind die Banderaiten, wie die SD-Sturmtruppen in Deutschland, die Stoßtrupps des Big Business. Sie kontrollieren jeden Schritt der Regierung und erpressen sie ständig mit der Drohung eines Staatsstreichs.

Das Wesen des heutigen ukrainischen Staates ist die Allianz des Großkapitals und der Regierungsbürokratie, die von faschistischen Elementen unter der totalen politischen und finanziellen Kontrolle der USA unterstützt wird.

Die Ursachen und der Charakter der militärischen Sonderoperation

Im Sinne der marxistischen Theorie kann der militärische Konflikt in der Ukraine nicht als imperialistischer Krieg bezeichnet werden, wie unsere Genossen argumentieren würden. Er ist im Wesentlichen ein nationaler Befreiungskrieg des Volkes im Donbass. Aus der Sicht Russlands ist es ein Kampf gegen eine äußere Bedrohung der nationalen Sicherheit und gegen den Faschismus.

Es ist kein Geheimnis, dass die Milizen im Donbass nicht in der Lage waren, den vielen Tausend bewaffneten ukrainischen Streitkräften aus dem Ausland Widerstand zu leisten. Eine Niederlage der Milizen hätte zur Vernichtung der russischsprachigen Bevölkerung geführt, von der ein großer Teil russische Staatsbürger sind. Gemäß der Verfassung der Russischen Föderation hat Russland legitime Maßnahmen zum Schutz seiner Bürger und zur Gewährleistung seiner nationalen Sicherheit ergriffen, da dies mit anderen Mitteln nicht möglich gewesen wäre.

Mit Unterstützung der USA und der EU sabotiert Kiew vorsätzlich den Verhandlungsprozess im Rahmen der Minsker Vereinbarungen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Ukraine bereits 150.000 Soldaten und Nazi-Bataillone im Donbass konzentriert. Kiew machte sich mit Unterstützung der USA daran, die Kontrolle über den Donbass mit militärischen Mitteln wiederzuerlangen.

Mit dem Segen ihrer amerikanischen Auftraggeber bereitete die Ukraine Anfang März dieses Jahres eine Militäroperation zur Einnahme des Donbass und anschließend der Krim vor. Für die Existenz dieser Pläne gibt es stichhaltige Beweise.

Das Bandera-Regime hat sich acht Jahre lang auf diesen Krieg vorbereitet. Die Soldaten wurden einer unerbittlichen ideologischen Gehirnwäsche im Sinne einer ausgeprägten Russophobie unterzogen. Es wurden mächtige Festungen geschaffen und die Armee mit den neuesten Waffen ausgestattet.

Im Einklang mit ihren imperialistischen geopolitischen Zielen zogen die USA die Ukraine schrittweise in die Sphäre ihrer militärischen Interessen und machten das Land zu einer Speerspitze der NATO, die entschlossen war, Russland „bis zum letzten ukrainischen Soldaten“ zu bekämpfen.

Bereits im Dezember 2021 machte Russland den USA den Vorschlag, Gespräche über eine Nichterweiterung der NATO nach Osten zu führen. Die Amerikaner wichen einer direkten Antwort aus. So warnte Russland im Januar 2022, dass es in dieser Situation zusätzliche Maßnahmen zum Schutz seiner nationalen Sicherheit ergreifen müsse.

Gleichzeitig wurde über die Stationierung von taktischen US-Atomwaffen in der Ukraine gesprochen. Die Ukraine, die über vier Kernkraftwerke und ein beträchtliches wissenschaftlich-technisches Potenzial verfügt, begann mit den Vorbereitungen für den Bau einer eigenen Atomwaffe.

Unter der Schirmherrschaft des Pentagons richtete die Ukraine mehr als 30 Labors zur Entwicklung bakteriologischer Waffen ein. Es liegen Dokumente vor, die belegen, dass diese Labors mit besonders gefährlichen Bakterien für tödliche Krankheiten arbeiteten und Methoden zu deren Verbreitung erforschten, um Menschen verschiedener Rassen anzugreifen.

All dies stellt eine Bedrohung nicht nur für Russland, sondern für die gesamte Menschheit dar.

Es wird behauptet, es handele sich um zwischenimperialistische Widersprüche oder den Kampf um Märkte und Bodenschätze. Die Unfähigkeit, die nationale Komponente von Klassenfragen und die Klassenkomponente in nationalen Fragen zu sehen, führt in den Bereich des Dogmatismus.

Interesse der russischen Oligarchie an der Ukraine oder Mangel an einem solchen Interesse?

Um zu beweisen, dass der Krieg im Interesse der russischen Bourgeoisie geführt wird, um sich die natürlichen Ressourcen und das industrielle Potenzial der Ukraine anzueignen, reißen unsere Genossen Lenins Worte über das Wesen von Kriegen aus ihrem historischen Kontext.

Die Behauptung, die russische Führung habe die Inbesitznahme der Ukraine im Voraus vorbereitet, widerspricht jedoch den Tatsachen.

Die russische Führung hat von Anfang an die Idee eines Referendums über die Bildung von Volksrepubliken im Donbass nicht unterstützt.

Nach den Minsk-2-Vereinbarungen ging Russland a priori davon aus, dass der Donbass Teil der Ukraine bleiben würde, wenn auch mit einem gewissen Maß an Autonomie.

Bis zum Beginn der Militäroperation bestand die russische Führung auf der Einhaltung von Minsk-2, wodurch der Donbass ein Teil der Ukraine bleiben würde.

Wo liegen also die Vorbereitungen für die imperialistische Inbesitznahme?

Seit 1991 waren die Ukraine, ihre Industrie und ihre Ressourcen Objekte der Superausbeutung durch US- und EU-Monopole. Die russische Oligarchie beteiligte sich nicht an der „Aufteilung des Kuchens“, der in der Sphäre der westlichen Interessen lag.

Außerdem war die russische Oligarchie gegen die Militäroperation in der Ukraine. Sie strebte danach, in die Weltoligarchie integriert zu werden, und stand bereits unter massivem Druck des Westens, der sie dazu drängte, Druck auf die Regierung auszuüben, um sie zu veranlassen, die pro-westliche Ausrichtung Russlands zu bewahren.

Außerdem litten die russischen Oligarchen erheblich unter der russischen Militäroperation in der Ukraine. Sie wurden mit Sanktionen belegt, ihre Paläste und Yachten wurden ihnen weggenommen und ihre Bankkonten eingefroren.

Wir haben nicht das geringste Mitleid mit denjenigen, die Russland drei Jahrzehnte lang ausgeplündert haben und nun ihrer Beute beraubt werden. Wir wollen lediglich betonen, dass die russische Oligarchie nicht nur kein Interesse an der Militäroperation hatte, sondern auch unter ihr gelitten hat. Durch ihre Weigerung, diese Operation zu unterstützen, hat das Großkapital nicht nur seinen Besitz und sein Geld verloren, sondern auch seinen Einfluss innerhalb der russischen Führungselite.

Man beachte, welche Klassenkräfte die schärfsten Gegner der russischen Militäroperation in der Ukraine waren. Das waren vor allem das große Monopolkapital, seine politischen Vertreter im liberalen Milieu und ihre „kreativen“ Lakaien unter der so genannten Intelligenz.

Natürlich erkennen wir an, dass es zwischenimperialistische Widersprüche gibt. Der Wunsch der imperialistischen Raubtiere, sich die Natur- und Energieressourcen anderer Länder anzueignen. Russland ist ein Opfer der Pläne des Westens, unser Land zu einer Quelle billiger Rohstoffe zu machen. Wir wehren uns seit Jahrzehnten gegen diese Pläne. Aber wir glauben nicht, dass Russland trotz aller Mängel seines derzeitigen politischen Systems, das auf der Macht des Großkapitals beruht, über Nacht zu einem solchen Raubtier geworden ist. Der Kampf in der Ukraine hat einen grundlegend anderen Charakter, der sich den Dogmen widersetzt.

Die Position der CPRF

Die CPRF war die erste, die das Wesen des Regimes definierte, das während der Maidan-Proteste 2014 die Macht in der Ukraine ergriff. Seitdem beruhen alle Aktivitäten der Partei auf dem Klassencharakter der laufenden politischen Prozesse.

Wir haben die Außenpolitik der russischen Führung immer kritisiert, die die Interessen der Völker, die bis vor kurzem Teil des sowjetischen Einheitsstaates waren, praktisch ignoriert hat.

Diejenigen, die unsere Aktionen aufmerksam verfolgen (und wir gehen davon aus, dass die griechischen Genossen mit unseren Dokumenten bestens vertraut sind), werden wissen, dass es die KPRF war, die seit 2014 konsequent die Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk gefordert hat. Keine andere politische Partei in Russland hat so viel für die Bevölkerung des Donbass getan. Wir haben uns von Anfang an für die Rückgabe des Donbass an Russland eingesetzt. Nicht die KPRF folgt „der Linie der Regierungspartei Einiges Russland und Präsident Putins“, sondern sie muss unter dem Druck historischer Zwänge den Weg gehen, den die KPRF seit drei Jahrzehnten vertritt.

Kann man in dieser Situation sagen, dass wir Putins Politik in der Ukraine fast blindlings unterstützen?

Die russischen Kommunisten beteiligen sich am aktivsten am Schutz der LPR/DPR. Hunderte von kommunistischen Parteimitgliedern kämpfen als Angehörige der Streitkräfte dieser Republiken gegen die Nazis. Dutzende von Kommunisten haben in diesem Kampf ihr Leben gelassen. Die CPRF hat in den letzten acht Jahren 93 Konvois mit 13.000 Tonnen humanitärer Hilfe in diese Republiken geschickt und Tausende von Kindern aufgenommen, die zur Erholung und medizinischen Behandlung nach Russland kamen.

In all den vergangenen Jahren hat die CPRF die russische Führung dazu gedrängt, die Unabhängigkeit des Donbass anzuerkennen.

Ehrlich gesagt sind wir nicht erfreut, wenn unsere griechischen Genossen mit einem Hauch von Verachtung über die so genannten „Volksrepubliken“ des Donbass sprechen, denn es handelt sich um Volksrepubliken, die aus dem ausdrücklichen Willen des Volkes entstanden sind.

Die Bürger der LPR/DPR haben sie unter Einsatz von Tausenden von zivilen und militärischen Leben in den acht grausamen Jahren des Widerstands gegen die schleichende Aggression der banderaitischen Nazis verteidigt.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass nicht nur die russische Armee gegen die Banderaiten kämpft, sondern auch die Milizeinheiten des Donbass selbst, unter denen Kommunisten und Bergarbeiter eine große Schicht bilden.

Wo sehen Sie den „Schutz der Interessen der Oligarchie“? Verteidigen unsere Genossen, die täglich ihr Leben der Lebensgefahr aussetzen, auch die Interessen der russischen Oligarchen? Oder verteidigen sie die Interessen der einfachen Menschen, die Opfer der Neonazis geworden sind, die in der Ukraine die Macht ergriffen haben?

Man muss schon sehr zurückhaltend sein, um zu behaupten, dass die CPRF im Einklang mit der herrschenden Gruppe handelt.

Die Schärfe des politischen Klassenkampfes in Russland ist so hoch wie eh und je. Die Verfolgung von Kommunisten und Parteianhängern, auch nach dem Beginn der Militäroperation in der Ukraine, zeigt, dass es keine Klassenharmonie zwischen der KPRF und der derzeitigen herrschenden Elite gibt. Es gibt viele Beispiele dafür, dass unsere Genossen Repressionen ausgesetzt sind. Unsere Reaktion auf die Verfolgung unserer Genossinnen und Genossen ist entschlossen.

Ebenso sind wir ein vehementer Kritiker der sozioökonomischen Politik der Regierung. Keine andere Partei in Russland kann von sich behaupten, eine aktivere Kritikerin der Behörden gewesen zu sein.

In den über dreißig Jahren seit dem antikommunistischen Putsch von 1991 haben wir unseren entschlossenen Kampf gegen die herrschende Elite hinreichend unter Beweis gestellt. Deshalb genießt unsere Partei eine so breite Unterstützung durch die Massen.

Bei den Wahlen zur Staatsduma im September 2021 erhielt die KPRF fast 19 % der Stimmen. Und das trotz der gut geölten und seit langem etablierten Maschinerie der Wahlfälschung. Wir sind zuversichtlich, dass die tatsächliche Unterstützung der Bevölkerung wesentlich höher ist. Denn im Geiste des Marxismus-Leninismus versuchen wir, die Interessen und die Stimmung des Volkes zu studieren. Im Übrigen hat die KPRF mit ihrer Unterstützung der russischen Sonderoperation in der Ukraine den Willen der überwältigenden Mehrheit der russischen Bürger zum Ausdruck gebracht.

Was die Behauptung betrifft, dass sie „nationalistische Ansätze und nationalistische Kräfte hofiert“, so sind wir stolz zu erklären, dass die KPRF die führende patriotische linke Kraft in Russland ist.

Wir sehen es als unsere internationalistische Pflicht an, die Interessen des russischen Volkes und der anderen Völker zu schützen, die seit Jahrhunderten mit den Russen zusammenleben, vor allem der Ukrainer und der Weißrussen. Die historische Bedeutung der „russischen Welt“ oder der russischen Zivilisation zu leugnen, ist unserer Meinung nach ebenso absurd wie die Leugnung der großen Bedeutung der antiken griechischen Zivilisation. Als Manolis Glezos die Nazifahne auf der Akropolis herunterriss, ließ er sich nicht nur von Klasseninteressen leiten, sondern auch vom Nationalstolz der Griechen, die einen entschlossenen Kampf gegen die deutsche Besatzung geführt hatten.

Die Haltung der Weltgemeinschaft zu den Ereignissen in der Ukraine

Während sich die westlichen Politiker und Medien, die arrogant behaupten, „die Weltgemeinschaft“ zu vertreten, offen auf die Seite der Neonazis stellen, sehen die großen Länder Asiens, Afrikas, des Nahen Ostens und Lateinamerikas, die den europäischen und amerikanischen Neokolonialismus aus erster Hand erfahren haben, die Ereignisse in der Ukraine zu Recht als Kampf Russlands gegen die unipolare Welt unter Führung der USA.

Die Länder, in denen 60 % der Weltbevölkerung leben, unterstützen entweder die russische Operation oder nehmen eine neutrale Haltung ein.

Nur diejenigen, die 1941 als Mitglieder der Hitler-Koalition den Krieg über unser Land brachten, nehmen eine aggressive Haltung ein. Das sind die europäischen Länder sowie die USA und Großbritannien, die nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg einen großen Beitrag zur Wiederbelebung der Nazi-Militärmaschinerie geleistet haben. Heute kämpft Russland erneut gegen den Faschismus und diejenigen, die ihn in Europa und den USA unterstützen.

In Erinnerung an die Heldentaten der Kommunistischen Partei Griechenlands im Kampf gegen den Nationalsozialismus und gegen die Militärdiktatur weisen wir den Gedanken kategorisch zurück, dass unsere Genossen sich bewusst dem Lager derjenigen angeschlossen haben könnten, die heute versuchen, Russland mit den Händen der Ukraine zu zerschlagen. Wir bekräftigen unseren tiefen Respekt für die KKE als eine Partei, die einen immensen Beitrag zur Wiederbelebung der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung nach dem Zusammenbruch der UdSSR im Jahr 1991 geleistet hat. Die Worte unserer Genossinnen und Genossen klingen jedoch manchmal wie die Aussage der letzten Wahrheit. Wir sind für einen kameradschaftlichen Dialog, der den Kommunisten in der ganzen Welt immer geholfen hat, das Wesen der Ereignisse zu verstehen und ihren richtigen, wirklich marxistischen Ansatz zu ihrer Bewertung zu erarbeiten.

Internationale Abteilung des CC CPRF