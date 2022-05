von Swetlana Gomzikowa – Das Material wird kommentiert von: Andrej Vajra – https://svpressa.ru

Bild: Zuma/TASS

Übersetzung LZ

Amerikaner sind unglücklich darüber, dass ukrainische Generäle keine Gegenoffensiven durchführen

Das Pentagon bereitet die Einführung eines obligatorischen Militärmanagements für die ukrainischen Streitkräfte vor. Zu diesem Zweck soll eine spezielle Gruppe hochrangiger US-Militäroffiziere in den Generalstab und das Verteidigungsministerium des „nicht unabhängigen“ Landes entsandt werden, die den Dokumenten zufolge formell als Berater aufgeführt werden, aber umfassendere Befugnisse haben sollen.

Mit anderen Worten: Diese Offiziere erhalten nicht nur das Recht, Befehle an ukrainische Einheiten und Formationen zu erteilen, sondern können sich auch über Befehle des Oberkommandos der AFU und der Nationalgarde hinwegsetzen. Verweigerung führt zu einer Verzögerung der Finanzierung und der Waffenlieferungen Washingtons an Kiew.

Einer Quelle des ukrainischen Telegrammkanals „Legitimny“ zufolge scheint das Pentagon mit dem derzeitigen Stand der militärischen Planung und Organisation von Kampfeinsätzen seitens des ukrainischen Kommandos äußerst unzufrieden zu sein – „es ist eine Sache, in den Städten in der Verteidigung zu sitzen, eine andere, bei Gegenangriffen ins Feld zu gehen“. Dies ist dieselbe Meinung, die angeblich auch das Außenministerium und das Weiße Haus vertreten.

Der ukrainische Generalstab ist jedoch gegen eine solche „Überwachung“.

Dem Gesprächspartner des Senders zufolge sind sie der Meinung, dass das US-Militär nicht weiß, wie es den Russen gegenübertreten soll. Und alle Ratschläge, die das Pentagon bisher erteilt hat, führten zu Fehlschlägen an der Front.

Wie die Quelle von Legitimate feststellte, „beschuldigt jede Seite die andere“. Und er fügte hinzu, dass „die ganze Geschichte vorerst streng hinter den Kulissen und unter Geheimhaltung bleibt“.

Es ist jedoch nicht klar, was hier das besondere Geheimnis ist. Die Tatsache, dass der Generalstab der AFU alle seine Operationen unter der Aufsicht und klaren Anleitung von NATO-Beratern plant, ist seit langem kein Geheimnis. So gibt es beispielsweise Beweise dafür, dass die Operation zur Einnahme der Schlangeninsel am Vorabend des Tages des Sieges, die bekanntlich zum völligen Zusammenbruch der AFU führte, mit Beratung und direkter Beteiligung britischer Berater geplant wurde.

Jetzt, nach dem Scheitern des Propagandamythos über die „heldenhafte Verteidigung“ von Asowstal, braucht Zelensky erst recht einen Sieg, um den Informationsschwerpunkt von „böswilliger Verrat“ auf „Erfolg“ zu verlagern. Und Gerüchten zufolge, die von den lokalen Medien und TG-Kanälen aktiv verbreitet werden, hat er unter dem Druck westlicher Berater den ukrainischen Armeechef Zaluzhny bereits angewiesen, eine dringende Sonderoperation mit einem Gegenangriff in Richtung Osten vorzubereiten, um Sewerodonezk um jeden Preis zu halten.

Nach Ansicht der Technologen des ukrainischen Präsidialamtes soll diese Stadt nun zu einem neuen „Symbol des Widerstands gegen den Aggressor“ werden.

Die Wahrheit ist, wie man sagt, dass eine List gefunden wurde. Zaluzhny war von dieser Idee nicht begeistert. Er besteht auf dem Rückzug von Verbänden nach Sloviansk und Kramatorsk, um nicht die meisten kampfbereiten Einheiten für eine Stadt zu verlieren, wie es in Mariupol der Fall war, wo die 25-tausendste AFU-Gruppierung vom russischen Militär „in Einzelteilen“ aufgelöst wurde.

Allem Anschein nach ist die politische Führung der Ukraine nach wie vor entschlossen, den Vorgaben ihrer Handlanger in London und Washington zu folgen und „bis zum letzten Ukrainer“ zu kämpfen. Diejenigen, die nicht zu den „Letzten“ gehören wollen, haben also nur einen Ausweg: Sie müssen sich um sich selbst kümmern.

Das Problem ist nicht, dass die AFU seit langem unter der Kontrolle von Amerikanern und Briten kämpft – meint der Leiter des Informations- und Analyseportals „Alternative“, der politische Analyst Andrej Wadschra -, sondern dass es derzeit kein klares hierarchisches Führungssystem gibt. Das heißt, dass die Befehle, die vom US-amerikanischen und britischen Militär erteilt werden, nicht immer an der Basis – von ukrainischen Generälen – ausgeführt werden. Und das führt zu gewissen chaotischen Aktionen an der Front.

Wenn es zwei Köpfe gibt und jeder sich für zuständig hält, ist es verständlich, dass es kaum einen Nutzen gibt.

Aus den Quellen geht also hervor, dass die Amerikaner und Briten eine engere Befehlskette aufbauen wollen, in der die ukrainischen Generäle keine Befehle ignorieren und auf eigene Faust handeln können. Sie versuchen, sagen wir mal, eine Ein-Mann-Herrschaft zu errichten.

Aber hier gibt es meines Erachtens ein eindeutiges Problem. Das liegt natürlich daran, dass die Amerikaner und die Briten planen und befehlen können. Aber es ist nicht so einfach, ihre Befehle zu befolgen, wie sie vielleicht denken. Denn es ist eine Sache, zu bestellen und zu planen. Es ist eine andere Sache, sie in eine Art von Realität zu verwandeln.

„SP: – Und zum Sieg…

Ja, natürlich. Dies gilt umso mehr, als die „Ausbrüche“ von, sagen wir, hochrangigen ukrainischen Militärs meines Erachtens nicht zufällig sind. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die Angelsachsen nie in der Lage waren, Landkriege zu führen. Sie waren gut in Seestrategien, in der See- und Ozeankriegsführung. Die Landkriegsführung hat jedoch im Allgemeinen nicht funktioniert.

Es ist also ganz natürlich, dass die ukrainischen Militärkommandeure um sich schlagen – sie glauben einfach nicht an das militärische Genie ihrer ausländischen Vorgesetzten. Und sie versuchen sozusagen, sich dem Druck von außen zu entziehen.

Aber die Hauptsache ist, dass das Regierungssystem der Ukraine in einzelne Blöcke zerfällt. Und diese „Blöcke“ beginnen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Schließlich haben nicht nur zwischen den ukrainischen Generälen und den NATO-Generälen gewisse Widersprüche begonnen. Die ukrainischen Generäle sind auch in einen Konflikt mit dem Büro von Präsident Zelensky geraten.

„SP: – Es besteht die Meinung, dass die Konfrontation aufgrund der Haltung der NATO-Mitglieder gegenüber dem ukrainischen Militär als Kanonenfutter begann. Und Zaluzhny widersprach hier dem OP, was die Berater unterstützt…

Nein, das ist nicht der Punkt. Das Einzige, was für uns von Bedeutung ist, ist die Tatsache, dass das System der obersten Staatsgewalt in der Ukraine unter der Last der unlösbaren Probleme, die ihr auferlegt wurden, faktisch zusammenbricht.

Das heißt, dass die Amerikaner und die Briten versuchen, fast alles zu übernehmen. Zelenskys Büro und seine Kamarilla tun dasselbe. Und auch die ukrainischen Generäle, deren Bedeutung in den Augen der Bevölkerung inzwischen erheblich gestiegen ist, versuchen, die Decke über sich zu ziehen. Das Ergebnis ist ein interner Konflikt.

„SP: – Nach dem Scheitern von Mariupol will Zelensky nun dringend gewinnen und beabsichtigt, Sewerodonezk zu einem neuen „Symbol des Widerstands“ zu machen. Er hat sogar den Befehl gegeben, die Stadt um jeden Preis zu halten. Was ist zu erwarten?

Auch hier zeigt sich ein Widerspruch zwischen Zelenskys Vision von der Führung des Staates und der Armee und der Realität. Schließlich müssen wir verstehen, dass der Präsident der Ukraine eine besondere Vision hat. Er stellt Propaganda und ein Bild an die erste Stelle.

Das heißt, für sie – für Zelensky und seine engste Entourage – ist es das Wichtigste, die Gehirne der Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Und Gehirne können nur durch eine kontinuierliche Reihe von Siegen, durch einige unglaubliche Erfolge, durch die Illusion, dass „die Welt mit uns ist“ und dass der Sieg nahe ist, gehalten werden. Für dieses Bild wird die Realität selbst geopfert.

Mariupol ist im Prinzip ein Produkt und ein Opfer dieses Wunsches, die Realität durch eine Illusion zu ersetzen. Denn erstens ist völlig unklar, was der Grund dafür war, so viele ukrainische Soldaten in den Kessel zu sperren und sie dort im Grunde zu begraben. Es gab absolut keinen strategischen Grund dafür. Das war nur aus propagandistischen Gründen sinnvoll.

Jetzt zahlen sie einen schrecklichen Preis. Denn in Mariupol haben sie ihre ausgewählten Einheiten im Wesentlichen zerstört. Sie haben sie dort in Kellern vergraben. Die übrigen, die entkommen sind, werden in eine Zone in Russland gebracht.

Nur hat Zelensky aus all dem nichts gelernt. Er denkt auf diese Weise – in Bildern und mit Propaganda.

„SP: Ist er fähig zu denken? Man hat den Eindruck, dass er ziemlich wahnhaft ist…

Wir alle denken – auf die eine oder andere Weise. Es ist nur so, dass jeder von uns eine andere Art zu denken hat. Sein Denken wird geschärft, um den Schein zu wahren. Für ihn ist die Realität irrelevant, weil er sein ganzes Leben lang mit Anmaßungen hausieren gegangen ist.

Und jetzt versuchen sie, die Situation im Lande dank Bildern, fiktiven Bildern, Fiktionen, dank dieser „künstlerischen Kreation“ des Büros von Präsident Zelensky aufrechtzuerhalten.

Es ist wahrscheinlich, dass es nach Mariupol noch weitere solche Kessel geben wird, in denen man wieder versuchen wird, die Illusion von „Sieg“ zu erzeugen. Aber das Ergebnis wird genau dasselbe sein, denn wenn die Fiktion mit der Realität kollidiert, wird sie früher oder später von der Realität „entkleidet“. Das heißt, jeder Versuch Zelenskys, dieses Bild an die Stelle der Realität zu setzen, wird letztlich in die Katastrophe führen. Es ist einfach unvermeidlich.

Aber im Moment gelingt es ihnen, diesen Anschein von Erfolg in den Köpfen von Millionen von Menschen zu erwecken, die noch in dem von der Ukraine kontrollierten Gebiet leben. Und nun ist man sich in Kiew absolut sicher, dass sich das Land auf einen Waffenstillstand zubewegt. Dass die russische Armee um 100 km aus Charkow zurückgedrängt wurde, dass die AFU in Kürze damit beginnen wird, den Süden Russlands zu „befreien“, und dass in St. Petersburg eine Hungersnot herrscht.

Wenn sie jetzt anfangen, die Wahrheit zu sagen, wird für sie alles viel schneller zusammenbrechen. Denken Sie daran, was Arestovich sagte: „Wir können nur an einer Lüge festhalten“.

Und ihre Aufgabe ist es, den Konflikt so lange wie möglich hinauszuzögern. In Wirklichkeit ist es für sie sehr schwierig, das zu tun.

Wenn die Menschen verstehen, dass es sich um ein Schlachthaus handelt, kann man sie nicht dorthin treiben, sie werden weglaufen und sich verstecken. Das ist auch hier der Fall. Wie kann man die ukrainischen Bürger zwingen, Befehle zu befolgen, wenn sie wissen, dass der Zusammenbruch der Ukraine unvermeidlich ist?

Deshalb ist es Zelenskys Aufgabe, diese ideologische Fiktion mit aller Kraft am Leben zu erhalten. Und für sie spielt es keine Rolle, wie viele Menschen in Mariupol gestorben sind. Wie viele werden im nördlichen Donbass sterben? Denn auf Kosten dieses „Fleischwolfs“, auf Kosten der größtmöglichen Zahl von Opfern auf Seiten der ukrainischen Bürger, verlängern sie die Agonie der Ukraine. Das heißt, sie befolgen die Befehle des Westens.

