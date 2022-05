Malis Militär vertreibt Frankreich, steht aber vor ernsten Herausforderungen

Ist dies das Ende des französischen Projekts in Afrikas Sahelzone?

von Vijay Prashad – https://globetrotter.media/

Übersetzung LZ

Am 15. Mai 2022 kündigte die Militärjunta in Mali an, dass sie nicht länger Teil der G5-Sahel-Plattform sein werde. Die G5 Sahel wurde 2014 in Nouakchott, Mauretanien, gegründet und brachte die Regierungen von Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien und Niger zusammen, um die sich verschlechternde Sicherheitslage im Sahelgürtel – der Region unterhalb der Sahara in Afrika – zu verbessern und den Handel zwischen diesen Ländern zu fördern. Hinter den Kulissen war klar, dass die Bildung der G5-Sahel von der französischen Regierung gefördert wurde und dass trotz des ganzen Geredes über Handel der eigentliche Schwerpunkt der Gruppe die Sicherheit sein würde.

Anfang 2017 gründeten diese G5-Sahel-Länder auf französischen Druck hin die G5 Sahel Joint Force (FC-G5S), ein Militärbündnis zur Bekämpfung der Sicherheitsbedrohung, die von den Folgen des algerischen Bürgerkriegs (1991-2002) und den Überresten des NATO-Kriegs in Libyen 2011 ausgeht. Die G5 Sahel Joint Force wurde vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für die Durchführung militärischer Operationen in der Region unterstützt.

Der militärische Sprecher Malis, Oberst Abdoulaye Maïga, erklärte am 15. Mai, dass seine Regierung am 22. April ein Schreiben an General Mahamat Idriss Déby Itno, den Präsidenten des militärischen Übergangsrates des Tschad und scheidenden Vorsitzenden der G5 Sahel, geschickt habe, um ihn über die Entscheidung Malis zu informieren; Der Mangel an Bewegung bei der Durchführung der Konferenz der Staatschefs der G5-Sahel-Staaten, die im Februar in Mali stattfinden sollte, und die Übergabe des rotierenden Vorsitzes der FC-G5S an das Land zwangen Mali zu der Entscheidung, sowohl die FC-G5S als auch die G5-Sahel-Plattform zu verlassen, sagte Oberst Maïga im nationalen Fernsehen.

Die Abreise von Mali war unvermeidlich. Das Land ist durch die vom Internationalen Währungsfonds (IWF) forcierte Sparpolitik und durch Konflikte, die sich über die gesamte Länge dieses Landes mit mehr als 20 Millionen Einwohnern erstrecken, zerrissen worden. Nach zwei Staatsstreichen in Mali in den Jahren 2020 und 2021 wurden Wahlen versprochen, die jedoch nicht in Sicht zu sein scheinen. Regionale Gremien wie die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) haben ebenfalls strenge Sanktionen gegen Mali verhängt, was die wirtschaftlichen Probleme der malischen Bevölkerung noch verschärft hat. Die Verteidigungsminister der G5-Sahel-Staaten trafen sich zuletzt im November 2021, und das Treffen der Staatschefs der G5-Sahel-Staaten im Februar 2022 wurde verschoben. Mali sollte den rotierenden Vorsitz der G5-Sahel übernehmen, aber die anderen Staaten, die der Plattform angehören, waren an dieser Übertragung nicht interessiert (der Tschad hat die Präsidentschaft weitergeführt).

Außerregionale Macht

In der Erklärung des malischen Militärs wird das institutionelle Abdriften der G5-Sahel auf die Manöver eines außerregionalen Staates zurückgeführt, der verzweifelt versucht, Mali zu isolieren“. Dieser „außerregionale Staat“ ist Frankreich, das laut Mali versucht, die G5 Sahel für französische Ziele zu „instrumentalisieren“.

Die fünf Mitglieder der G5 Sahel sind allesamt ehemalige französische Kolonien, die die Franzosen durch antikoloniale Kämpfe vertrieben und versuchten, ihre eigenen souveränen Staaten aufzubauen. Diese Länder wurden Opfer von Mordanschlägen (z. B. auf den ehemaligen Staatschef von Burkina Faso, Thomas Sankara, im Jahr 1987), mussten sich mit Sparprogrammen des IWF auseinandersetzen (z. B. mit den Maßnahmen, die von 1996 bis 1999 gegen die Regierung des ehemaligen Präsidenten von Mali, Alpha Oumar Konaré, ergriffen wurden) und sahen sich mit der Wiedererlangung der französischen Macht konfrontiert (z. B. als Frankreich 1990 Tschads Marschall Idriss Déby gegen Hissène Habré unterstützte). Nach dem von Frankreich initiierten NATO-Krieg gegen Libyen im Jahr 2011 und der damit einhergehenden Destabilisierung intervenierte Frankreich mit der Operation Barkhane militärisch in Mali und anschließend – gemeinsam mit dem US-Militär – in der gesamten Sahelzone im Rahmen der G5-Sahel-Plattform.

Seit dem Wiedereintritt des französischen Militärs in die Region hat es eine Agenda verfolgt, die eher den Bedürfnissen Europas als denen der Sahelzone zu entsprechen scheint. Das Hauptargument für die französische (und US-amerikanische) Intervention in der Sahelzone ist, dass sie mit den Streitkräften der Region zusammenarbeiten wollen, um den Terrorismus zu bekämpfen. Es stimmt, dass die Militanz in der Sahelzone zugenommen hat, was zum Teil auf die Ausweitung der Aktivitäten von Al-Qaida und dem Islamischen Staat zurückzuführen ist. Aus Gesprächen mit Beamten in den Sahel-Staaten geht jedoch hervor, dass sie nicht glauben, dass die Bekämpfung des Terrorismus das Hauptthema für den französischen Druck auf ihre Regierungen ist. Sie glauben, dass die Europäer mehr über das Problem der Migration als über das des Terrorismus besorgt sind, auch wenn sie sich hüten, dies offen zu sagen. Anstatt zuzulassen, dass die Migranten, von denen viele aus Westafrika und Westasien stammen, die libysche Küste erreichen und versuchen, das Mittelmeer zu überqueren, wollen sie in der Sahelzone einen Grenzzaun errichten, um die Bewegung der Migranten darüber hinaus zu begrenzen; mit anderen Worten: Frankreich hat die Südgrenze Europas von nördlich des Mittelmeers nach südlich der Sahara verlegt.

Der ärmste Ort der Welt

„Wir leben an einem der ärmsten Orte der Welt“, sagte mir der ehemalige malische Präsident Amadou Toumani Touré, bevor er 2020 starb. Etwa 80 Prozent der Menschen in der Sahelzone leben von weniger als 1,90 Dollar pro Tag, und das Bevölkerungswachstum in dieser Region wird voraussichtlich von 90 Millionen im Jahr 2017 auf 240 Millionen im Jahr 2050 ansteigen. Die Sahelzone schuldet den wohlhabenden Anleihegläubigern in den nordatlantischen Staaten, die nicht zu einem Schuldenerlass bereit sind, viel Geld. Auf dem siebten Gipfeltreffen der G5-Sahelstaaten im Februar 2021 forderten die Staatschefs eine „tiefgreifende Umstrukturierung der Schulden der G5-Sahelstaaten“. Doch die Antwort des IWF war ohrenbetäubend.

Ein Teil des Haushaltsproblems besteht darin, dass Frankreich von diesen Staaten verlangt, ihre Militärausgaben zu erhöhen, während ihre Ausgaben für humanitäre Hilfe und Entwicklung nicht erhöht werden. Die G5-Sahel-Länder geben zwischen 17 und 30 Prozent ihres Budgets für ihr Militär aus. Drei der fünf Sahelländer haben ihre Militärausgaben in den letzten zehn Jahren astronomisch erhöht, so das Stockholm International Peace Research Institute: Burkina Faso um 238 Prozent, Mali um 339 Prozent und Niger um 288 Prozent. Der Waffenhandel erdrückt diese Länder. Mit dem möglichen Eintritt der NATO in die Region wird diese illusorische Form, die Probleme der Sahelzone als Sicherheitsprobleme zu behandeln, nur fortbestehen. Selbst für die Vereinten Nationen ist die Frage der Entwicklung in der Region zu einem Nebenschauplatz geworden, während das Hauptaugenmerk auf dem Krieg liegt.

Die mangelnde Unterstützung der zivilen Regierungen bei der Bewältigung der wirklichen Probleme in der Region hat in drei der fünf Länder zu Militärputschen geführt: Burkina Faso, Tschad und Mali. Die Militärjunta in Mali hat das französische Militär am 2. Mai, eine Woche vor dem Ausscheiden aus der G5 Sahel, aus dem Land vertrieben. In der Region gibt es Anzeichen von Unbehagen über die französische Politik. Werden die anderen Länder der G5-Sahel-Gruppe dem Beispiel Malis folgen, und wird Frankreichs eigentliches Projekt in der Sahelzone – die Begrenzung der Migration von Menschen aus dem Globalen Süden nach Europa – mit dem Ausscheiden Malis aus der G5-Sahel-Gruppe endgültig scheitern?

Autor Bio: Dieser Artikel wurde von Globetrotter erstellt. Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Redakteur und Journalist. Er ist Stipendiat und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Herausgeber von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Sein neuestes Buch ist Washington Bullets, mit einer Einführung von Evo Morales Ayma.