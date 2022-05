Warum Europa Angst vor der Wahrheit des Zweiten Weltkrieges hat

von Dr. Wolfgang Schacht – www.dr-schacht.com

Alle europäischen Länder – mit Ausnahme der Serben und Griechen – waren im Jahre 1941 am Überfall auf die UdSSR beteiligt. Sehr aktiv und … leider auch äußerst nazistisch und brutal! Denn der Völkermord war schon in den Epochen des Feudalismus und Kolonialismus eine ganz besondere „Stärke“ der europäischen Länder! Nicht – wie es unsere Kinder in der Schule fleißig lernen – Hitler und Nazi-Deutschland waren die Schweinehunde und Verbrecher ganz allein! Nein! An der Front gegen die Sowjetunion kämpften an der Seite der deutschen Faschisten und Nazis spanische Divisionen, französische Legionen, die Armeen von Italien, Rumänien, Ungarn, Finnland, die Einheiten der Tschechoslowakei, der Kroaten u. a.

Die Festung von Brest wurde von den Österreichern gestürmt, Sewastopol – von den Rumänen und Italienern. Sogar die Albaner schickten ihre „besten Nazis“ in die Waffen-Gebirgs-Division der SS „Skanderbeg“ [1].

Große Gebiete der UdSSR haben die Rumänen, die Ungarn, die Kroaten und Slowaken besetzt und „für immer“ als ihr Territorium erklärt. Jeder zweite Panzer der Armee Guderians wurde von tschechischen Soldaten gelenkt. Alle diese „friedliebenden Europäer“ waren in einem beispiellos grausamen Krieg und Völkermord (Genozid) gegen die „russischen Untermenschen“ der Sowjetunion bemüht, die deutschen Nazis hinsichtlich ihrer Brutalität und Unmenschlichkeit noch zu überbieten. Deshalb gab es bei den ungarischen Söldnern und Nazis grundsätzlich keine Gefangene. Wie bereits im Bürgerkrieg praktiziert, wurden alle sowjetische Soldaten und Offiziere von ihnen sofort erschossen, erstochen, aufgehängt, erdrosselt, … im alten europäischen Geist und Sinne einfach bestialisch umgebracht.

In den Gebieten von Leningrad und Rschew zog die holländische SS-Division „Nord-Land“ mordend durch das Land [2]. Die Italiener, Spanier, 60-tausend freiwillige Franzosen der SS-Division „Charlemagne“ und so genannte Sicherheits- und Strafkommandos der Schweizer, der Flamen, Wallonen … Dänen und Spanier schickten ihre Soldaten ohne offizielle Kriegserklärung in den Krieg gegen die Sowjetunion! Am Anfang des Krieges gegen die Sowjetunion kämpften an der Seite der Armeen von Adolf Hitler mehr als 1 Million Soldaten der europäischen Verbündeten, die heute Mitglieder der NATO sind . Ohne Berücksichtigung der „Freiwilligen Kämpfer“ gegen die Sowjetunion! Es bleibt deshalb eine historische Tatsache, dass bis 1943 der faschistische Kriegsblock an der sowjetisch-deutschen Front trotz großer Verluste rein zahlenmäßig ständig eine absolute Übermacht besaß.

Gemeinsam mit dem faschistischen Europa kämpften gegen die UdSSR auch Einheiten, die aus Vaterlandsverrätern der UdSSR gebildet wurden: litauische, lettische und estnische SS-Divisionen, die SS-Division „Galizien“, Grusinische und Turkmenische Legionen u.a.m. Insgesamt gab es mehr als 400.000 Kollaborateure, unter denen allein 250.000 ukrainische Verräter waren. Diese Verräter galten nicht als Kriegsgefangene, sondern unterlagen allein dem Urteil des Tribunals.

Hinsichtlich ihrer Nationalität gab es im Zeitraum von 1941 bis 1945 in der UdSSR folgende Anzahl von Kriegsgefangenen:

Deutsche – 2 389 560 Japaner – 639 635 Ungarn – 513 767 Rumänen – 187 370 Österreicher – 156 682 Tschechen und Slowaken – 129 977 Polen – 60 260 Italiener – 48 957 Franzosen – 23 136 Holländer – 14 729 Finnen – 2 377 Belgier – 2 010 Luxemburger – 1 652 Dänen – 457 Spanier – 452 Norweger – 101

Schweden – 72

Am Ende des Zweiten Weltkrieges befanden sich in russischer Gefangenschaft (ohne die Deutschen!) ca. 1,5 Millionen europäische Faschisten und Nazis.

Deshalb feiert Russland am 9. Mai den Tag des Sieges! Aber die Europäer am 8. Mai – den „Tag der Versöhnung und Trauer“. D. h. es gibt völlig unterschiedliche Gründe und Ausgangspunkte für diese Feiertage.

Für Russland ist und bleibt der 9. Mai – ein Tag des Ruhmes, der Ehre und stolzen Erinnerung!!!

іVenceremos!

Мы победим!

Wir werden siegen!

