Chris Hedges: Jesus, endloser Krieg und der Aufstieg des amerikanischen Faschismus

Bild: Originalillustration von Mr. Fish

Übersetzung LZ

von Chris Hedges – http://www.mintpressnews.com

Die Demokratische Partei hofft, eine Wahlniederlage zu vereiteln, indem sie gegen die erwartete Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Abtreibung antritt. Das ist deprimierenderweise alles, was von ihrem politischen Kapital übrig ist.

PRINCETON, NEW JERSEY (Scheerpost) – Die Demokratische Partei – die 50 Jahre Zeit hatte, Roe v Wade in ein Gesetz zu schreiben, als Jimmy Carter, Bill Clinton und Barack Obama zu Beginn ihrer Präsidentschaft die volle Kontrolle über das Weiße Haus und den Kongress hatten – setzt ihre Wahlstrategie auf die erwartete Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, das gerichtliche Verbot aufzuheben, das es den Bundesstaaten erlaubt, Gesetze zur Einschränkung oder zum Verbot von Abtreibungen zu erlassen.

Ich bezweifle, dass das funktionieren wird.

Die Heuchelei und Doppelzüngigkeit der Demokratischen Partei ist der Dünger für den christlichen Faschismus. Ihre ausschließliche Konzentration auf den Kulturkampf und die Identitätspolitik auf Kosten wirtschaftlicher, politischer und sozialer Gerechtigkeit hat eine Gegenreaktion der Rechten ausgelöst und Bigotterie, Rassismus und Sexismus, die sie eindämmen wollte, geschürt. Die Tatsache, dass die Demokraten dem Image den Vorzug vor der Substanz gaben, einschließlich ihres wiederholten Scheiterns, das Recht auf Abtreibung durchzusetzen, sorgte für Misstrauen und Verachtung der Demokraten.

Die Biden-Regierung lud den Präsidenten der Amazon-Gewerkschaft, Christian Smalls, und Gewerkschaftsvertreter von Starbucks und anderen Unternehmen ins Weiße Haus ein, während sie gleichzeitig einen 10-Milliarden-Dollar-Vertrag mit dem gewerkschaftsfeindlichen Amazon und der Nationalen Sicherheitsbehörde (NSA) über Cloud Computing vergab. Der NSA-Vertrag ist einer von 26 Bundesverträgen über Cloud Computing, die Amazon mit der US Army und Air Force, dem Department of Health and Human Services, dem Department of Homeland Security, dem Department of the Interior und dem Census Bureau abgeschlossen hat. Die Einbehaltung der Bundesverträge, bis Amazon die freie und offene gewerkschaftliche Organisierung zulässt, wäre ein starkes Zeichen im Namen der Arbeitnehmer, die immer noch auf den von Joe Biden als Kandidat versprochenen Mindestlohn von 15 Dollar warten. Doch hinter den Mauern des Potemkinschen Dorfes der Demokratischen Partei steht die Klasse der Milliardäre. Die Demokraten haben es versäumt, die strukturellen Ungerechtigkeiten anzusprechen, die Amerika in einen oligarchischen Staat verwandelt haben, in dem sich die obszön Reichen wie Kinder in einem Sandkasten um milliardenschweres Spielzeug streiten. Je länger dieses politische Theaterspiel andauert, desto schlimmer wird es werden.

Die christlichen Faschisten haben sich in sektenartiger Weise um Donald Trump geschart. Sie werden von den rückschrittlichsten Kräften des Kapitalismus finanziert. Die Kapitalisten lassen die Dummheiten der christlichen Faschisten und ihre selbstzerstörerischen sozialen und kulturellen Kriege zu. Im Gegenzug erhält die Milliardärsklasse Unternehmensmonopole, die Zerschlagung von Gewerkschaften, die Privatisierung staatlicher und kommunaler Dienstleistungen, einschließlich des öffentlichen Bildungswesens, die Aufhebung staatlicher Vorschriften, insbesondere von Umweltvorschriften, und sie kann praktisch einen Steuerboykott durchführen.

Die Kriegsindustrie liebt die christlichen Faschisten, die jeden Konflikt vom Irak bis zur Ukraine in einen heiligen Kreuzzug verwandeln, um die jüngste Ausgeburt des Satans zu vernichten. Die christlichen Faschisten glauben, dass militärische Macht und die damit einhergehenden „männlichen“ Tugenden von Gott, Jesus und der Jungfrau Maria gesegnet sind. Kein Militärbudget ist zu groß. Kein von Amerika geführter Krieg ist böse.

Diese christlichen Faschisten machen vielleicht 30 Prozent der Wählerschaft aus, was ungefähr dem Prozentsatz der Amerikaner entspricht, die Abtreibung für Mord halten. Sie sind organisiert, haben sich einer Vision verschrieben, wie pervers sie auch sein mag, und schwimmen im Geld. John Roberts, Samuel Alito, Amy Coney Barrett, Clarence Thomas, Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh, mittelmäßige Juristen und Ideologen der Federalist Society, die das Banner des christlichen Faschismus tragen, kontrollieren den Obersten Gerichtshof.

Die etablierten Republikaner und Demokraten haben sich wie George Armstrong Custer auf dem Last Stand Hill um die Demokratische Partei geschart, um verzweifelt zu verhindern, dass Trump oder ein Trump-Mini-Me ins Weiße Haus zurückkehrt. Sie und ihre Verbündeten im Silicon Valley setzen Algorithmen und offenes De-Platforming ein, um Kritiker von links und rechts zu zensieren, und machen Figuren wie Trump, Alex Jones und Marjorie Taylor Greene törichterweise zu Märtyrern. Dies ist kein Kampf um die Demokratie, sondern die Beute der Macht, die von Milliardären gegen Milliardäre ausgetragen wird. Niemand hat die Absicht, den Konzernstaat abzuschaffen.

Die herrschende Klasse in beiden Parteien hat Lügen über NAFTA, Handelsabkommen, die „Reform“ der Wohlfahrt, die Abschaffung von Finanzvorschriften, Sparmaßnahmen, den Irak-Krieg und den Neoliberalismus erzählt, die der amerikanischen Öffentlichkeit weit mehr geschadet haben als jede Lüge von Trump. Der Reptilienschleim quillt aus jeder Pore dieser Politiker, von Nancy Pelosi und Chuck Schumer bis hin zu Biden, der 1976 den Hyde-Zusatz unterstützte, der die Finanzierung von Abtreibungen durch den Bund verbot, und 1982 für eine Verfassungsänderung stimmte, die es den Bundesstaaten erlauben würde, Roe vs. Wade zu kippen. Ihre Heuchelei ist der Öffentlichkeit nicht verborgen geblieben, selbst wenn sie über ein Heer von Beratern, Meinungsforschern, Höflingen in der Presse, PR-Teams und Werbeagenturen verfügen.

Marjorie Taylor Greene ist ahnungslos und verwirrt. Sie behauptet, Hillary Clinton sei in einen Ring für Kinderverstümmelung und Pädophilie verwickelt gewesen und mehrere aufsehenerregende Schulschießereien seien inszeniert worden. Aber wie Trump ist sie ein politischer Marschflugkörper, der direkt auf das Herz der diskreditierten Zentren der traditionellen Macht zielt.

Hass ist der Treibstoff der amerikanischen Politik. Keiner wählt, wen er will. Man wählt gegen die, die man hasst. Schwarze und braune Randgruppen haben schlimmere Angriffe erlitten als die weiße Arbeiterklasse, aber sie wurden politisch mit einer militarisierten Polizei entschärft, die als interne Besatzungsarmee fungiert. Die Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit, das größte Gefängnissystem der Welt und der Entzug aller Rechte, einschließlich des Wahlrechts aufgrund von Verurteilungen, sowie der Verlust des Zugangs zu den meisten sozialen Diensten und Arbeitsplätzen haben sie auf ein Existenzminimum auf der untersten Stufe des amerikanischen Kastensystems reduziert. Sie sind auch das Hauptziel der von den Republikanern geförderten Wählerunterdrückung und der Neueinteilung der Wahlbezirke.

Der Klebstoff, der diesen christlich geprägten Faschismus zusammenhält, ist nicht das Gebet, auch wenn wir davon eine Menge bekommen werden, sondern der Krieg. Krieg ist die Daseinsberechtigung aller totalitären Systeme. Der Krieg rechtfertigt eine ständige Suche nach inneren Feinden. Er wird benutzt, um grundlegende bürgerliche Freiheiten aufzuheben und Zensur zu erzwingen. Der Krieg dämonisiert diejenigen im Nahen Osten, in Russland oder China, die für die wirtschaftlichen und sozialen Debakel verantwortlich gemacht werden, die sich unweigerlich verschlimmern. Der Krieg lenkt die von einem dysfunktionalen Staat erzeugte Wut auf Einwanderer, Farbige, Feministinnen, Liberale, Künstler, alle, die sich nicht als Heterosexuelle identifizieren, die Presse, die Antifa, Juden, Muslime, Russen oder Asiaten ab. Suchen Sie sich etwas aus. Es ist ein Sammelsurium von Bigotten. Jedes Element auf der Speisekarte ist Freiwild.

Ich habe zwei Jahre mit der christlichen Rechten verbracht, um über mein Buch American Fascists zu berichten und zu recherchieren: Die christliche Rechte und der Krieg gegen Amerika. Diese christlichen Faschisten haben nie einen Hehl aus ihrer Agenda oder ihrem Wunsch gemacht, eine „christliche“ Nation zu schaffen, genauso wenig wie Adolf Hitler seine verrückte Vision für Deutschland in Mein Kampf versteckt hat. Wie alle Faschisten nutzen sie die Verzweiflung ihrer Anhänger aus. Sie malen grausame Bilder von der Endzeit, in der die ersehnte Ausrottung der Ungläubigen die glorreiche Wiederkunft Jesu Christi ankündigt. Die Schlacht von Harmagedon, so glauben sie, wird vom weltweiten Hauptquartier des Antichristen in Babylon aus geführt werden, sobald die Juden wieder die Kontrolle über Israel haben. Je näher wir Armageddon kommen, desto schwindelerregender werden sie.

Diese Leute glauben an dieses Zeug, so wie sie an QAnon oder den Wahlbetrug glauben, der angeblich Biden ins Amt gebracht hat. Sie sind davon überzeugt, dass eine dämonische, säkular-humanistische Ideologie, die von den Medien, den Vereinten Nationen, Eliteuniversitäten, der American Civil Liberties Union, der National Association for the Advancement of Colored People, der National Organization for Women, Planned Parenthood, der Trilateralen Kommission zusammen mit dem US-Außenministerium und großen Stiftungen propagiert wird, sie zu zerstören versucht.

Gewalt wird als Mittel zur Reinigung eingesetzt, ein Schlüsselelement jeder faschistischen Bewegung. Die christlichen Faschisten haben keine Angst vor einem Atomkrieg. Sie begrüßen ihn. Die irrsinnigen Provokationen Russlands durch die Regierung Biden, einschließlich der Entscheidung, der Ukraine 33 Milliarden Dollar an Unterstützung zukommen zu lassen, zehn russische Generäle zu ermorden und der Ukraine die Information zukommen zu lassen, die Moskwa zu versenken, den Lenkwaffenkreuzer, der das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte war, geben der Ideologie der christlichen Rechten Auftrieb. Die Verbindung zwischen der Kriegsindustrie, die entschlossen ist, für immer Krieg zu führen, und den christlichen Faschisten, die sich nach der Apokalypse sehnen, ist erschreckend. Biden führt uns schlafwandlerisch in einen Krieg mit Russland und vielleicht China. Die christlichen Faschisten werden den Blutrausch noch beschleunigen.

Die politischen Missgeburten, die wir hervorgebracht haben, sind nicht einzigartig. Sie sind das Produkt einer Gesellschaft und einer Regierung, die nicht mehr im Namen der Bürger funktioniert, sondern von einer winzigen Kabale, in unserem Fall von Konzernen, in Beschlag genommen wurde, um ihren exklusiven Interessen zu dienen. Die vollmundigen Versprechungen von Politikern, wie die Ankündigung des Kandidaten Barack Obama, dass er als erstes im Amt den Freedom of Choice Act unterzeichnen würde, wozu er während seiner achtjährigen Amtszeit als Präsident nie gekommen ist, sind wertlos. Die für nächste Woche geplante Abstimmung im Senat über einen Gesetzesentwurf, der Abtreibungen in den Vereinigten Staaten für legal erklärt, wird voraussichtlich durch die Republikaner blockiert, die das Filibuster-Verfahren anwenden, eine Verfahrensregel des Senats, die 60 Stimmen erfordert, um die meisten Gesetze in der 100 Mitglieder zählenden Kammer durchzubringen, und ist eine weitere leere Geste.

Wir haben die Folgen dieser Dysfunktion im Deutschland der Weimarer Republik und in Jugoslawien gesehen, einem Konflikt, über den ich für die New York Times berichtete. Politische Stagnation und wirtschaftliche Misere führen zu Wut, Verzweiflung und Zynismus. Sie bringen Demagogen, Scharlatane und Hochstapler hervor. Hass bestimmt den politischen Diskurs. Gewalt ist die wichtigste Form der Kommunikation. Rache ist das höchste Gut. Der Krieg ist die Hauptbeschäftigung des Staates. Es sind die Schwachen und Schwächsten, die dafür bezahlen.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.