PLA umkreist die Insel Taiwan mit Flugzeugträgerübungen inmitten der Provokationen der USA und Japans

von Liu Xuanzun – http://www.globaltimes.cn

Übersetzung LZ

Eine Marineformation, bestehend aus dem Flugzeugträger Liaoning, hat am 1. Januar 2017 Start- und Landeübungen im Südchinesischen Meer durchgeführt. An der Formation, die sich auf einer „seegebietsübergreifenden“ Übung befindet, waren J-15-Kampfjets sowie mehrere schiffsgestützte Hubschrauber beteiligt. Bild: Navy.81.cn

Die Flugzeugträgergruppe Liaoning der Chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA), die vor etwa einer Woche mit einer routinemäßigen, realistischen Gefechtsübung im Westpazifik begonnen hat, hat Berichten zufolge in den letzten Tagen intensiv im Philippinischen Meer östlich der Insel Taiwan und südlich von Japan geübt, einem Ort, der nach Ansicht von Experten von entscheidender Bedeutung ist, um eine mögliche Einmischung von außen im Falle einer gewaltsamen Wiedervereinigung in der Straße von Taiwan zu verhindern.

Mit der Flugzeugträgergruppe im Osten Taiwans hat die PLA Berichten zufolge auch eine größere Anzahl verschiedener Kampfflugzeugtypen und zusätzlicher Kriegsschiffe vom chinesischen Festland westlich der Insel Taiwan entsandt, um die Insel unter der Aufsicht US-amerikanischer und japanischer Flugzeugträger, die als „perfekte Übungspartner“ für die PLA-Übungen dienen, effektiv zu umzingeln und einzuschließen, so Analysten.

Nach der Meldung, dass eine Flottille der PLA-Marine, bestehend aus dem Flugzeugträger Liaoning, einem großen Zerstörer vom Typ 055, drei Zerstörern vom Typ 052D, einem Zerstörer vom Typ 052C, einer Fregatte vom Typ 054A und einem umfassenden Versorgungsschiff vom Typ 901, am 2. Mai vom Ostchinesischen Meer durch die Meerenge von Miyako in den Pazifischen Ozean segelte, veröffentlichte der Gemeinsame Stab des japanischen Verteidigungsministeriums fünf Tage lang von Mittwoch bis Sonntag Überwachungsberichte.

Demnach führte die Flugzeugträgergruppe von Dienstag bis Samstag im Philippinischen Meer östlich der Insel Taiwan und südlich von Japan ein intensives, tage- und nächtelanges trägergestütztes Flugtraining mit scharfer Munition durch.

Den japanischen Veröffentlichungen zufolge näherte sich die Trägergruppe Liaoning während der Übungen langsam der Insel Taiwan.

Das Philippinische Meer, in dem die Trägergruppe Liaoning Übungen abhält, ist eine wichtige Seeregion für den Fall einer gewaltsamen Wiedervereinigung, erklärte Shi Hong, Chefredakteur der chinesischen Zeitschrift Shipborne Weapons, am Sonntag gegenüber der Global Times.

Das Philippinische Meer, in dem die Flugzeugträgergruppe Liaoning Übungen abhält, ist eine lebenswichtige Seeregion für den Fall einer gewaltsamen Wiedervereinigung, erklärte Shi Hong, Chefredakteur der chinesischen Zeitschrift Shipborne Weapons, am Sonntag gegenüber der Global Times.

Indem sie sich im Tandem mit den Luft- und Seestreitkräften des chinesischen Festlandes bewegt, könnte die Trägergruppe die Routen, die ausländische Streitkräfte im Falle einer militärischen Einmischung in die Taiwan-Frage nehmen könnten, vollständig abschneiden, was der PLA erhebliche Vorteile bringen würde, so Shi.

Während die Flugzeugträgergruppe Liaoning östlich von Taiwan übte, meldete die taiwanesische Verteidigungsbehörde von Donnerstag bis Sonntag eine deutliche Zunahme der PLA-Kampfflugzeugaktivitäten im Südwesten und Südosten der Insel, sowohl was die Flugzeugtypen als auch die Zahl der Einsätze betrifft.

Die taiwanesische Verteidigungsbehörde beobachtete in diesen Tagen insgesamt 31 Einsätze von PLA-Flugzeugen, darunter H-6-Bomber, J-11- und J-16-Kampfjets, KJ-500-Frühwarnflugzeuge, Y-8-Flugzeuge zur U-Boot-Bekämpfung und zur elektronischen Kriegsführung sowie Ka-28-Hubschrauber zur U-Boot-Bekämpfung.

Da die Ka-28 ein schiffsgestützter Hubschrauber ist, ist es fast sicher, dass die PLA-Kriegsschiffe westlich der Insel Taiwan zusätzlich zur Trägergruppe Liaoning im Osten unterwegs waren, so Beobachter.

Die Trägergruppe Liaoning ist mit ihren vielen starken Schiffen schon für sich genommen mächtig. Es ist möglich, dass die Trägergruppe und die Streitkräfte des Festlandes eine gemeinsame Übung abhielten, bei der verschiedene Kombinationen von Streitkräften getestet und alle Arten von Taktiken geübt und verbessert wurden, sagte Shi.

Die Flugzeuge und Schiffe der PLA sind nicht allein im Philippinischen Meer, denn auch japanische und amerikanische Streitkräfte sind in der Region präsent.

Das japanische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Japan Maritime Self-Defense Force die Izumo, einen De-facto-Flugzeugträger, zur Überwachung der PLA-Trägergruppe entsandt hat. Laut dem Fleet and Marine Tracker der Nachrichten-Website des US Naval Institute operierte die Abraham Lincoln Carrier Strike Group der US Navy mindestens seit dem 2. Mai ebenfalls im Philippinischen Meer.

Nach Angaben der Nachrichten-Website des US Naval Institute operierte die Abraham Lincoln Carrier Strike Group der US Navy zumindest am 2. Mai ebenfalls im Philippinischen Meer.

Sie seien die realistischsten Übungspartner für die PLA, weil sie die wirklichen Gegner sein könnten, denen die PLA eines Tages in der Region gegenüberstehen könnte, sagte Shi und merkte an, dass ihre Anwesenheit als hervorragende Schleifsteine dienen könne, die zur Verbesserung der Kampffähigkeiten der Liaoning-Trägergruppe beitragen könnten.

Während Kapitän Gao Xiucheng, ein Sprecher der PLA-Marine, am Dienstag sagte, dass die Übungen der Liaoning-Trägergruppe nicht gegen eine andere Partei gerichtet seien, sei es immer eines der größten Ziele der PLA, Taiwan zu befreien und die nationale Wiedervereinigung zu erreichen, und alle Abtrünnigen und externen Einmischungen seien standardmäßig potenzielle Ziele der PLA, sagte ein in Peking ansässiger Militärexperte gegenüber der Global Times, der um Anonymität bat.

Angesichts der Tatsache, dass einige der einflussreichsten japanischen Politiker in letzter Zeit falsche Bemerkungen zur Taiwan-Frage gemacht haben, indem sie behaupteten, dass „Taiwans Sorgen auch Japans Sorgen sind“ und dass „die Ukraine morgen Ostasien sein könnte“, und dass die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ihren Besuch in Taiwan nach ihrer angeblichen COVID-19-Infektion nur „verschoben“ hat, ist es wichtig, dass die PLA mit den Übungen ein starkes Abschreckungsmittel freisetzt und pragmatisch ihre Kampffähigkeiten verbessert, sagte der Experte.

https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265069.shtml