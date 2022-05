Der Krieg um den Globalismus in der Ukraine

von Douglas Macgregor – http://www.antikrieg.com

Washingtons Stellvertreterkrieg in der Ukraine ist das globalistische Vorhaben, die Kontinuität von Geschichte, Kultur und Geografie, die der Nationalstaat verkörpert, zu überwinden.

Während der Kosovo-Luftkampagne 1999 erklärte Präsident Bill Clinton den Amerikanern: „Darum geht es bei dieser Kosovo-Sache: …. Es geht um Globalismus gegen Stammesdenken.“

1999 schenkten nur sehr wenige Amerikaner Clintons Äußerungen Beachtung. Der Kosovo war ein weiterer Konflikt auf fremdem Boden mit wenig oder gar keiner Bedeutung für das tägliche Leben in Amerika. Offen gesagt hat Clintons Verwendung des Wortes „Tribalismus“ wahrscheinlich viele Amerikaner verwirrt. Für die meisten Amerikaner bedeutet Nationalismus Ergebenheit gegenüber dem Land, die Bereitschaft des US-Bürgers, in Krisen oder Konflikten die Bedürfnisse des Landes über die eigenen zu stellen. Amerikanische Nationalisten sind nicht stammesorientiert. Sie wollen die Vereinigten Staaten, ihre historischen Institutionen und die in ihren Gesetzen verankerten Rechte schützen und verteidigen und keine Kriege anzetteln.

Der Begriff „Globalismus“ bedeutet inzwischen viel mehr als Freihandel und Mitmenschlichkeit zwischen den Nationen. Heute werden der westliche Nationalstaat und der von ihm inspirierte Nationalismus von Globalisten als Quelle von Vorurteilen, Ausschließlichkeit und Krieg verurteilt. Rückblickend betrachtet, steht Clintons Verwendung des Begriffs „Globalismus“ in Kontinuität mit dem Stellvertreterkrieg der Biden-Administration gegen Russland.

Für die gegenwärtig herrschende politische Klasse in Washington bedeutet Globalismus mehr als der Kauf von Produkten, die von billigen Arbeitskräften in nicht-westlichen Ländern hergestellt werden. Der von Washington angeführte Globalismus verspricht nun die Auflösung traditioneller politischer und sozialer Organisationsformen der Menschheit – nationale Regierungen, Grenzen, Identitäten, Kulturen – und ersetzt sie durch eine Welt von Verbrauchern, die nur durch ihre Abhängigkeit von amorphen Unternehmen, nicht rechenschaftspflichtigen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und supranationalen Institutionen vereint sind.

Anders ausgedrückt: Globalismus ist heute gleichbedeutend mit der Auffassung der progressiven Linken von der liberalen internationalen Sicherheitsordnung der Nachkriegszeit, die sich ausweiten muss, um zu überleben. Washingtons Stellvertreterkrieg in der Ukraine ist das globalistische Vorhaben, die Kontinuität von Geschichte, Kultur und Geografie, die der Nationalstaat verkörpert, zu überwinden und ungleiche Völker zu homogenisieren, um den schnellen sozialen und technologischen Wandel zu bewältigen. In diesem Sinne passt der jüngste Aufruf des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky an Washington und seine strategischen Partner, eine globale Kontrolle über die russischen Atomwaffen einzuführen, gut zu der progressiven globalistischen Vision der Regierung Biden.

Und genau da liegt das Problem. Nationen und ihre Völker entwickeln sich nicht im luftleeren Raum, und sie geben ihre Existenz nicht kampflos auf.

Diese Punkte sollten Washington darauf aufmerksam machen, dass sein Stellvertreterkrieg für den Globalismus in der Ukraine die nationale Identität betrifft, eine dynamische Kraft, die die tiefsten menschlichen Emotionen weckt. Doch es sind nicht nur zwei Arten von Nationalismus, der ukrainische und der russische, die in Sprache, Kultur und Geschichte verwurzelt sind, die miteinander in Konflikt stehen. Washingtons Globalismus unter dem Deckmantel der NATO-Erweiterung stellt die russische nationale Identität und Kultur direkt in Frage. Russlands einzigartige geografische Rolle als Bindeglied zwischen der europäischen und der asiatischen Zivilisation sowie seine orthodoxe christliche Kultur – ein Glaubenssystem, das in der derzeitigen russischen Staatsideologie und Außen- und Sicherheitspolitik verankert ist – sind gefährdet.

Angesichts der militärischen Interventionen der NATO unter amerikanischer Führung auf dem Balkan, in Afghanistan und im Irak ist es im Grunde unehrlich, so zu tun, als sei das Vordringen der NATO an Russlands Westgrenze harmlos. Weitaus gefährlicher ist es jedoch, die Tatsache zu ignorieren, dass die NATO-Expansion in die Ukraine nach Ansicht Moskaus untrennbar mit der Ausweitung des Globalismus auf Russland verbunden ist.

Äußerungen des US-Verteidigungs- und des US-Außenministers, Washington wolle Russland „schwächen“, machen deutlich, dass Washingtons angeblich wohlwollende „regelbasierte Ordnung“ für Russland nicht von Nutzen ist. Tatsächlich bestätigen diese Aussagen in den Köpfen der Russen lediglich die Überzeugung, dass die USA im Krieg der Ukraine für die NATO-Erweiterung ein Mitkriegsgegner sind.

Vielleicht noch wichtiger ist die Andeutung, dass Polen, das sprichwörtliche wilde Kind der NATO, der Ukraine so genannte „Friedenstruppen“ zur Verfügung stellen würde. Es ist für die Europäer kein Geheimnis, dass Polen fast 400 Jahre lang den größten Teil der Ukraine beherrschte, oder dass Moldawien, obwohl technisch gesehen rumänisch, 300 Jahre lang ein Vasallenstaat des Osmanischen Reiches war. Die offensichtliche Bereitschaft Washingtons, revanchistische polnische Streitkräfte in die Westukraine und möglicherweise revanchistische rumänische Streitkräfte in Moldawien einzuschleusen, deutet darauf hin, dass Washingtons Globalisten alles tun werden, um Russland zu schaden, besonders wenn es darum geht, die territorialen Ambitionen von Russlands historischen Feinden zu fördern.

Ein Krieg stellt immer noch die Legitimität der Regierenden in den kriegführenden Staaten auf die Probe, ebenso wie die Widerstandsfähigkeit ihrer Gesellschaften. Diese Feststellung gilt für die Regierung Biden ebenso wie für die Regierungen Zelensky und Putin. Präsident Biden und seine Unterstützer auf dem Hill rühren in einem regionalen Topf, der schnell überkochen könnte, mit gefährlichen Folgen für Washington und seine NATO-Partner, während er die Finanzkrise, den Mangel und die zunehmende Kriminalität in Amerika anführt und seine vorsätzliche Ignoranz gegenüber Osteuropa und seinen Völkern zur Schau stellt. Wie Sigmund Freud über Bidens „internationalistischen“ Vorgänger Woodrow Wilson schrieb, hat Biden „die wunderbare Fähigkeit, Fakten zu ignorieren und zu glauben, was er will“. Allerdings ist es heute viel schwieriger als 1917, die Amerikaner hinters Licht zu führen.

Washington hat den Krieg zwischen der Ukraine und Russland viele Jahre lang aktiv kultiviert und den ukrainischen Nationalismus – eine aufrührerische Kraft, die die Globalisten angeblich verabscheuen – in den Dienst seiner Sache gestellt. Es hat funktioniert. Jetzt verlängern dieselben Globalisten den Krieg mit Waffen, Ratschlägen und Ermutigung, obwohl die Ukraine zerstört wird.

In den letzten 30 Jahren hat Washingtons Überbetonung der militärischen Unterstützung und Intervention bei der Verfolgung von Regimewechseln die USA in Konflikte und Krisen auf dem Balkan, im Nahen Osten, in Nordafrika und Südwestasien hineingezogen. Amerikanische Nationalisten sind nicht für den aktuellen Krieg in der Ukraine oder die letzten drei Jahrzehnte der selbstzerstörerischen Kriege Washingtons verantwortlich. Aber amerikanische Nationalisten werden jetzt mehr denn je gebraucht, um den globalistischen Krieg zur Zerstörung Russlands zu stoppen, bevor dieser Krieg sich wie ein Krebsgeschwür über Osteuropa ausbreitet.

erschienen am 4. Mai 2022 auf > The American Conservative > Artikel

