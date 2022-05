Die EU-Armee steht vor der Tür

von Kit Knightly – http://www.antikrieg.com

Die Bausteine eines supranationalen Militärs sind bereits vorhanden … sie warten nur noch auf einen Grund.

Die Sonderkonferenz „Die Zukunft der EU“ ging vor einigen Tagen zu Ende.

Es gab zwar den vertrauten Anschein einer „öffentlichen Beratung“, aber das Ziel der Konferenz war einfach: die EU soll das tun, was sie schon seit Jahren vorhat.

Falls das nicht von Anfang an klar war, wurde es vor ein paar Tagen unausweichlich offensichtlich, als die Liste der 49 „Empfehlungen“ der Konferenz am 27. April veröffentlicht wurde.

Sie können die gesamte Liste hier lesen, wenn Sie möchten. Wir haben einige der beunruhigendsten Punkte herausgegriffen, um sie zu diskutieren.

Da ist zum Beispiel die Nummer 21, die vorschlägt:

Die EU sollte ihre Fähigkeit verbessern, rasche und wirksame Entscheidungen zu treffen, insbesondere in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), mit einer Stimme zu sprechen und als echter globaler Akteur aufzutreten, der eine positive Rolle in der Welt spielt und in jeder Krise etwas bewirken kann.

Dieser Gedanke wird in Nummer 39 wiederholt, wo die Konferenz feststellt, dass es notwendig ist …

… den Entscheidungsfindungsprozess der EU zu verbessern, um die Handlungsfähigkeit der EU zu gewährleisten und gleichzeitig die Interessen aller Mitgliedstaaten zu berücksichtigen und einen transparenten und verständlichen Prozess für die Bürger zu garantieren.

Und das wollen sie durch eine Änderung des Abstimmungssystems erreichen …

Alle Fragen, die (zur Zeit noch) einstimmig beschlossen werden müssen, sollen mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden.

Zusammengenommen würden diese Maßnahmen das nationale Vetorecht so gut wie auslöschen und die Mitgliedstaaten potenziell Rechtsvorschriften unterwerfen, die ihnen gegen ihren Willen aufgezwungen werden. Ein schwerer Schlag für die nationale Souveränität.

Außerdem wollen sie:

die Rolle des Hohen Vertreters stärken, um sicherzustellen, dass die EU mit einer Stimme spricht

Das ist ein Umweg, um nicht sagen zu müssen, dass die Macht zentralisiert werden soll.

Am besorgniserregendsten ist jedoch die Empfehlung 23:

Wir schlagen vor, dass sich die EU weiterhin für die Förderung des Dialogs und die Gewährleistung des Friedens und einer auf Regeln basierenden internationalen Ordnung einsetzt, indem sie den Multilateralismus stärkt und auf den langjährigen Friedensinitiativen der EU aufbaut, die zur Verleihung des Nobelpreises im Jahr 2012 beigetragen haben, und gleichzeitig ihre gemeinsame Sicherheit stärkt.

Das hört sich harmlos an (abgesehen von der schamlosen Selbstbeweihräucherung mit dem Friedensnobelpreis), nur will man diese Ziele mit einer neuen EU-Armee erreichen …

[Die gemeinsamen Streitkräfte der EU] sollen zur Selbstverteidigung eingesetzt werden und aggressive militärische Aktionen jeglicher Art ausschließen, mit der Fähigkeit, in Krisenzeiten, einschließlich Naturkatastrophen, Unterstützung zu leisten. Außerhalb der europäischen Grenzen könnte sie unter außergewöhnlichen Umständen eingesetzt werden, vorzugsweise auf der Grundlage eines rechtlichen Mandats des UN-Sicherheitsrats und somit im Einklang mit dem Völkerrecht, ohne mit der NATO zu konkurrieren oder sie zu duplizieren und ohne die unterschiedlichen nationalen Beziehungen zur NATO zu respektieren und eine Bewertung der Beziehungen der EU zur NATO im Rahmen der Debatte über die strategische Autonomie der EU vorzunehmen.

Eine potenzielle EU-Armee ist seit Jahren im Gespräch, wird aber meist einfach als Panikmache der Euroskeptiker abgetan. Weiter unten in Punkt 21 der Konferenz heißt es:

[Die EU sollte] darüber nachdenken, wie sie Desinformation und Propaganda objektiv und sachlich entgegentreten kann.

Eine gewisse Ironie, denn noch vor 2 oder 3 Jahren wurde die „EU-Armee“ selbst als „Desinformation“ bezeichnet. Eine „Lüge“, die von „Brexiteers“ verbreitet wurde, so der Guardian, oder „so wahr wie die Behauptung, dass Elvis lebt“, so Emily Thornberry.

Nach dem Brexit-Votum versuchten alle, von Politico bis zum Atlantic Council, den „Mythos“ der EU-Armee zu zerstreuen.

Die EU selbst veröffentlichte im Juni 2019 einen Artikel auf ihrer offiziellen Website, in dem der „Mythos EU-Armee“ entlarvt wurde.

… dann, erst letzten Monat, stimmte die EU für die Schaffung einer „schnellen Eingreiftruppe“ von 5000 Soldaten.

Komisch, wie sich die Dinge ändern.

Jetzt diskutieren alle Medien, die zuvor die Idee einer EU-Armee „fake news“ oder als „Verschwörungstheorie“ abgetan hatten, ihre Existenz als mehr oder weniger unvermeidlich.

Foreign Policy fragt „Kommt eine EU-Armee?“, während This Week das Für und Wider abwägt und der New European vorschlägt „Vielleicht brauchen wir doch eine EU-Armee“.

Dies mag wie eine plötzliche Kehrtwende erscheinen, aber für jeden, der aufmerksam ist, ist es alles andere als überraschend.

Trotz der Propagandawellen, die den Plan als Mythos bezeichnen, ist es eine Tatsache, dass prominente politische Stimmen von Macron über Merkel bis Juncker schon seit Jahren eine EU-Armee fordern.

Die jahrelange Agenda wurde durch den Rückzug der USA aus Afghanistan mit neuem Leben erfüllt. Der sorgfältig inszenierte Scherbenhaufen sollte „die Notwendigkeit eines autonomen europäischen Militärs unterstreichen“.

Es hieß, die USA hätten sich im Chaos zurückgezogen und ihre einheimischen Verbündeten im Stich gelassen, und ein EU-Militär – gefüllt mit fröhlich-klatschender europäischer Empathie, nicht mit herzlosem amerikanischem Pragmatismus – wäre länger geblieben und hätte mehr Menschen aus der Luft in Sicherheit gebracht.

Diese Gerüchte wurden lauter, nachdem Russland seine „Spezialoperation“ in der Ukraine gestartet hatte. Foreign Policy behauptete, der „Krieg in der Ukraine habe die EU zu einem ernsthaften militärischen Akteur gemacht“, und Investigate Europe wies darauf hin, dass „Putin mehr zur Stärkung der europäischen militärischen Einheit beiträgt als jahrzehntelange EU-Initiativen“.

Abgesehen von den Propagandanachrichten ist die EU-Armee jedoch in Wahrheit bereits eine Halbrealität.

Wie ein Artikel in der Defense Post zeigt, ist „der Rahmen für ein einheitliches europäisches Militär bereits vorhanden“.

Das EuroCorps besteht seit 1992 und wird als „eine Streitkraft für die EU und die NATO“ bezeichnet. Im Wesentlichen ist es ein Bindeglied zwischen der NATO-Kommandostruktur und der EU. Es ist eine Alibi-Truppe, die kaum genutzt wird, die aber darauf wartet, angepasst und erweitert zu werden.

Die 2002 zwischen der NATO und der EU unterzeichnete Berlin-Plus-Vereinbarung ermöglicht es der EU, auf NATO-Ressourcen (Fahrzeuge, Waffen usw.) zurückzugreifen, um an Konflikten teilzunehmen, an denen die NATO nicht teilnehmen möchte.

Im Jahr 2018 hat die EU die Europäische Interventionsinitiative ins Leben gerufen.

Erst im vergangenen März hat die EU ihre neue Initiative „Strategischer Kompass“ ins Leben gerufen und gleichzeitig die „Europäische Friedensfazilität“ geschaffen, ein außerbudgetäres Projekt im Wert von 5 MILLIARDEN Euro, das „die Fähigkeit der EU, als globaler Sicherheitsanbieter aufzutreten, verbessern“ soll.

Sie können sehen, wie diese Dokumente einen nahtlosen Übergang vom „NATO-gestützten US-Imperialismus“ zur „EU-Friedenssicherung“ in der geopolitischen Erzählung ermöglichen.

Die EU-Armee wird den USA als „europäische Partner, die sich der Aufgabe stellen“ und einen Teil der Last der „Weltpolizei“ übernehmen, verkauft, während sie in der EU/im Vereinigten Königreich als „Behauptung der Unabhängigkeit der EU von der US-Außenpolitik“ angepriesen wird. Beides wird nicht zutreffen.

Es könnte ein echter Paradigmenwechsel sein, eine Verlagerung des Sitzes der Macht weiter nach Osten, wenn die bröckelnden USA aufgegeben werden und sich das Zentrum der globalen Hegemonie in die EU verlagert. Mag sein.

So oder so, das Endergebnis wird sein, dass dieselben Leute unser Geld für dieselben Waffen ausgeben, dieselbe Politik verfolgen und dieselben Lügen erzählen … nur mit einem neuen Namensschild an der Tür.

Das war schon immer der Plan.

Die Teile der EU-Armee existieren bereits, sie brauchten nur einen Grund, um zusammengesetzt zu werden.

Und dank des „chaotischen“ Rückzugs der USA aus Afghanistan und Russlands „Spezialoperation“ in der Ukraine sieht es so aus, als hätten sie einen.

erschienen am 3. Mai 2022 auf > offGuardian > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2022_05_06_dieeuarmee.htm