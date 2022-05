„Über Antisemitismus“ – Das russische Außenministerium wirft Israel vor, das „Neonazi-Regime in Kiew“ zu unterstützen.

Bild: der russische Außenminister Sergej Lawrow. (Foto: Pressedienst des russischen Außenministeriums/TASS)

Vorbemerkung LZ

Der russische Außenminister Sergej Lawrow gab dem italienischen Fernsehsender Mediaset ein ausführliches Interview. Insbesondere wurde er gefragt, wie die Anschuldigungen der „Nazifizierung“ der Ukraine mit der Tatsache zusammenpassen, dass Präsident Wladimir Selenskyj Jude ist. Lawrow antwortete wie folgt:

„Zweitens gibt es die Nazifizierung: Gefangene Militante und Bataillone von Asow, Aidar und anderen Einheiten tragen das Symbol und Tätowierungen des Hakenkreuzes auf ihrer Kleidung, ihren Körpern, die Nazi-Bataillone der Waffen-SS, lesen und propagieren offen Mein Kampf. Er bringt ein Argument vor: Welche Art von Nazismus können sie haben, wenn er Jude ist. Ich könnte mich irren, aber A. Hitler hatte auch jüdisches Blut. Es bedeutet absolut nichts. Die weisen Juden sagen, dass die leidenschaftlichsten Antisemiten normalerweise Juden sind. „Die Familie hat ihre schwarzen Schafe“, wie wir sagen..“

Der israelische Außenminister Lapid entgegnete: „Das ist eklatanter Rassismus“. Israels Premierminister Naftali Bennet warf dem Leiter des russischen Außenministeriums „Lügen vor, die darauf abzielten, die Juden selbst für die schrecklichsten Verbrechen der Geschichte verantwortlich zu machen, die gegen sie begangen wurden“. „Die Verwendung des Holocaust als politisches Instrument muss sofort gestoppt werden“, fügte Bennett hinzu. Lapid: „Die Juden haben sich während des Holocaust nicht selbst zerstört“. Dani Dayan, Vorstandsvorsitzender der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sagte, Ukrainer als „Nazis“ zu bezeichnen, sei „eine völlige Verzerrung der Geschichte und eine schwere Beleidigung der Opfer des Nazismus“. Der Chef des American Jewish Committee, David Harris, warf Lawrow „klassische russisch-sowjetische Propaganda“ vor und fügte hinzu : „Wir haben wiederholt gesagt, dass eine Entnazifizierung notwendig ist – aber in Moskau, nicht in Kiew.“

Tatsächlich geht aus Lawrows Äußerungen klar das Gegenteil hervor. Er geht auf das Argument ein, in der Ukraine könne es schon deshalb keine Nazis geben, weil ihr Präsident ein Jude sei. Die ethnische oder religiöse Zugehörigkeit einer Person sei vollkommen irrelevant, es komme allein darauf an, welche Politik diese Person mache. Diese seine antirassistische Position spitzte er zu, indem er auf die Mär verwies, der Großvater von Hitler sei Jude gewesen. Er brachte dadurch zum Ausdruck, daß selbst wenn Hitler Jude gewesen wäre, es überhaupt nichts am Wesen des Naziregimes ändern würde.

Die zionistische Kritik an Lawrow hingegen ist rassistisch wenn sie vorgibt, es sei Antisemitismus zu behaupten, ein Jude könne Nazi sein oder diese fördern. Allein die jüdische Herkunft wäre demnach eine Garantie für Schutz vor Neonazismus in einem Land. Demzufolge hätte Selenski recht, daß es in der Ukraine allein deshalb keine Nazis geben könne, weil er ethnischer Jude sei.

Diese offensichtlich absurde Position soll verschleiern um was es wirklich geht: die offene Unterstützung des ukronazistischen Regimes durch den zionistischen Staat, also die Zusammenarbeit des jüdischen Staates mit offenen Nazis und ihrer antirussischen rassistischen Politik sowie die ebenso offene Kritik Russlands am zionistischen Regime.

Das russische Außenministerium antwortete Israel mit einem Artikel mit dem Titel „Über Antisemitismus“, der nachfolgend als Übersetzung erscheint:

Über Antisemitismus

von Russisches Außenministerium – https://telegra.ph

Übersetzung LZ

Die Aufmerksamkeit wurde auf die antihistorischen Äußerungen des israelischen Außenministers Yair Lapid gelenkt, die den Kurs der derzeitigen israelischen Regierung zur Unterstützung des neonazistischen Regimes in Kiew weitgehend erklären. Der israelische Minister sagte wörtlich Folgendes: „Die Juden haben sich während des Holocausts nicht selbst vernichtet. Juden des Antisemitismus zu bezichtigen, ist ein unverhohlener Rassismus gegen Juden“.

Die Frage, ob es in der Ukraine Neonazis gibt, wird aus irgendeinem Grund in der westlichen Presse (und von einigen unserer Liberalen) immer noch diskutiert. Die jüdische Herkunft Vladimir Zelenskys wird als eines der „stichhaltigen“ Argumente angeführt. Dieses Argument ist nicht nur unhaltbar, sondern auch hinterhältig. Die Geschichte kennt leider tragische Beispiele für die Kollaboration von Juden mit den Nazis. In Polen und anderen osteuropäischen Ländern ernannten die Deutschen jüdische Industrielle zu Leitern von Ghettos und Judenräten, von denen einige für absolut monströse Taten bekannt sind. In Warschau bespitzelte Jakub Leikin die Juden und meldete alles der deutschen Besatzungsverwaltung, was seine Landsleute zum sicheren und manchmal schmerzhaften Tod verurteilte; während Chaim Rumkowski den Juden von Lodz anbot, ihre Kinder den Nazis zu übergeben, um das Leben der Erwachsenen im Ghetto zu retten – es gibt viele Zeugen für seine Worte.

Wir können H. Dreyfus, Geschichtsprofessor an der Universität Tel Aviv, nur beipflichten, dass die Mitschuld der Juden am Holocaust ein „Randphänomen“ ist (aber kein Tabu und Gegenstand der Forschung). Die historische Tragödie besteht darin, dass während des Zweiten Weltkriegs einige Juden unfreiwillig an den Verbrechen teilnahmen, der spekulierende Zelensky dies ganz bewusst und freiwillig tat. Er selbst versteckt sich hinter seiner Herkunft und verdeckt damit die natürlichen Neonazis, die geistigen und blutigen Erben der Henker seines Volkes.

Die jüdische Herkunft des Präsidenten ist keine Garantie für den Schutz vor dem grassierenden Neonazismus im Lande. Die Ukraine ist übrigens nicht die einzige, die sich derzeit in dieser Situation befindet. Der lettische Präsident E. Levits hat ebenfalls jüdische Wurzeln. Und auch er vertuscht „erfolgreich“ die Rehabilitierung der Waffen-SS in seinem Land.

Sieht Lapid das nicht? Genauso zynisch ignoriert er die Epidemie der Zerstörung und Schändung von Denkmälern für die wahren Gerechten der Völker der Welt – die Soldaten der Roten Armee, die den Holocaust stoppten und die jüdische Welt retteten. Wie oft wurden die Botschafter Polens, Bulgariens, der baltischen Staaten und der Ukraine in das israelische Außenministerium einbestellt, um scharfe Proteste dagegen zu erheben?

Was Lapid nicht sieht, ist, dass Zelensky lediglich das vom deutschen Pfarrer M. Niemöller beschriebene Szenario „vervollständigt“. Erst waren sie 2014 in der Ukraine hinter den Kommunisten her, dann hinter den Sozialisten, und schließlich verstummte die ganze „zivilisierte“ Welt, als die Russen in der Ukraine „abgeschafft“ wurden. Nicht genug Vorstellungskraft, um zu verstehen, welche „nicht-einheimischen“ Menschen für die Moskauer „zu den Messern“ und „an die Gilya “ gehen werden?

Hinweis.

Was wir in der Ukraine wirklich haben, selbst wenn wir die wütende Russophobie und den Kampf gegen alles Russische beiseite lassen, ist der am weitesten verbreitete Antisemitismus und die Romophobie (Phobie gegen Roma), an die man vor nicht allzu langer Zeit nicht einmal denken konnte.

Nationalistische Parteien begannen unmittelbar nach dem Zusammenbruch der UdSSR, ihre antisemitische Agenda zu propagieren, sind aber in den letzten Jahren besonders aktiv geworden. Die Partei Svoboda von Oleg Tyahnybok wurde vom Jüdischen Weltkongress als neonazistische Organisation eingestuft, was sie jedoch nicht daran hinderte, 2012 die viertgrößte Partei des Landes zu werden. Seit dem Putsch von 2014 ist der Antisemitismus in der Ukraine aufgeblüht. Einem Bericht des ehemaligen Ministers für Diaspora-Beziehungen und jetzigen israelischen Premierministers N. Bennett zufolge ist die Zahl der antisemitischen Vorfälle, darunter Dutzende von Vandalismusakten an Museen, Synagogen und Gedenkstätten, im Jahr 2017 in der gesamten Ukraine um ein Vielfaches gestiegen. Die Ukraine ist unter allen Ländern der ehemaligen Sowjetunion führend in der Zahl der antisemitischen Vorfälle, und einige Publikationen weisen darauf hin, dass die Ukraine alle Länder der ehemaligen Sowjetunion zusammengenommen in Bezug auf die Zahl der Vorfälle übertrifft.

Einer der prominentesten Vertreter der jüdischen Bewegung in der Ukraine, Eduard Dolinsky, befürchtete vor nicht allzu langer Zeit die Auflösung seiner Organisation (des Ukrainischen Jüdischen Komitees). Fackelmärsche mit Porträts von Stepan Bandera durch die Straßen von Kiew mit den Parolen „Jude – get!“ sowie Vandaleninschriften an Synagogen („Tod den Juden“) sprechen für sich.

Letztes Jahr zu Chanukka schändeten Neonazis eine Menora in Kiew, und in Mykolaiv schnitten Antisemiten die Girlande am Chanukka-Fest ab. Bis jetzt nur die Girlande.

Es sind nicht nur die Juden, die leiden. Auch die Roma werden häufig wegen ihrer ethnischen Herkunft verfolgt. Im vergangenen Herbst nahmen Faschisten vier Roma-Frauen in Kiew fest und misshandelten sie. Sie besprühten ihre Gesichter mit grüner Farbe und schrieben „Dieb“ auf ihre Stirn. Ein ebenso ungeheuerlicher Vorfall ereignete sich auch im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt. Ein unbekannter Mann traf Roma-Frauen auf der Straße und forderte sie in obszöner Sprache auf, den Maidan Nezalezhnosti zu verlassen. Solche Vorfälle werden immer wieder registriert, aber es ist eine andere Sache, dass sie in der Ukraine bestenfalls als „kleines Rowdytum“ angesehen werden.

Trotz des Gesetzes „Zur Verhinderung und Bekämpfung von Antisemitismus in der Ukraine“, das Wladimir Zelenski im Jahr 2020 unterzeichnet hat, sind seine Bestimmungen nicht in Kraft. Innerer und politischer Antisemitismus und Nazismus werden nicht unterdrückt, sondern im Gegenteil gefördert. Die Behörden und Strafverfolgungsbehörden dulden die judenfeindlichen Rufe bei den „Bandera“-Aufmärschen stillschweigend, weil das derzeitige Regime in Kiew von seiner Unfehlbarkeit überzeugt ist. Dies ist besonders unmoralisch für ein Land, das während des Holocausts 1,5 Millionen Juden verloren hat und in dessen Hauptstadt eine Gedenkstätte für die Opfer von Babi Yar steht.

https://telegra.ph/Ob-antisemitizme-05-03