Analyse der Höhepunkte des jüngsten Interviews des Chefs des russischen Sicherheitsrates Patruschew

Der Chef des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, gab letzte Woche der „Rossijskaja Gaseta“ ein umfassendes Interview, das für jeden lesenswert ist, der sich für Russlands laufende militärische Sonderoperation in der Ukraine und die Konturen des globalen Systemwechsels, den sie beschleunigt hat, interessiert. Das Übersetzerteam des Saker hat dazu beigetragen, das englischsprachige Publikum auf das Interview aufmerksam zu machen, indem es die maschinelle Übersetzung des Interviews verfeinerte, bevor es auf seiner Website veröffentlicht wurde. In diesem Beitrag sollen die wichtigsten Punkte des Patruschew-Interviews analysiert werden, um alles in den richtigen strategischen Kontext zu stellen. Es folgt eine Sammlung von Schlüsselzitaten und eine Interpretation jedes einzelnen, bevor die Analyse mit einigen Worten abgeschlossen wird.

„Washington hat in seinem Bestreben, seine Hegemonie zu konsolidieren und sich dem Zusammenbruch der unipolaren Welt zu widersetzen, Krisen verursacht und tut dies auch weiterhin. Die Vereinigten Staaten tun alles, um sicherzustellen, dass andere Zentren der multipolaren Welt es nicht einmal wagen, ihren Kopf zu erheben, und unser Land hat es nicht nur gewagt, sondern öffentlich erklärt, dass es sich nicht an die auferlegten Regeln halten wird. Man hat versucht, Russland zu zwingen, seine Souveränität, Identität, Kultur und unabhängige Außen- und Innenpolitik aufzugeben. Wir haben kein Recht, diesem Ansatz zuzustimmen“.

* Die USA führen einen multidimensionalen hybriden Krieg gegen Russland als Strafe für die Weigerung der russischen Führung, ihre objektiven nationalen Interessen zur Unterstützung der amerikanischen zu opfern. Diese Kampagne wird aus einer Position der Verzweiflung und nicht der Stärke heraus geführt, da die USA wissen, dass die einzige Alternative darin besteht, ihre schwindende Hegemonie zu akzeptieren. Die sich abzeichnende multipolare Weltordnung ist unumkehrbar und unvermeidlich, aber ihr Tempo kann durch die Einmischung der USA noch verlangsamt werden. Der Widerstand Russlands gegen dieses große strategische Komplott zeigt jedoch, dass es trotz der Hindernisse der USA weiterhin Fortschritte geben wird.

„In dem Versuch, Russland zu unterdrücken, haben die Amerikaner mit Hilfe ihrer Schützlinge in Kiew beschlossen, einen Gegenpol zu unserem Land zu schaffen, indem sie zynisch die Ukraine ausgewählt und versucht haben, ein Volk zu spalten. Nachdem es Washington schon vor dem Staatsstreich 2014 nicht gelungen war, der Ukraine etwas Positives zu bieten, förderte es die Idee der Exklusivität der ukrainischen Nation und den Hass auf alles Russische.“

* Die USA führen in der Tat einen Stellvertreterkrieg gegen Russland durch die Ukraine, die seit dem Putsch von 2014 ihr neonazistischer Vasallenstaat ist. Das Projekt, dort künstlich ein „Anti-Russland“ aufzubauen, ist der Inbegriff hybrider Kriegsführung, da es ein radikales soziokulturelles Engineering der betroffenen Bevölkerung beinhaltet. Das Ergebnis war für sie jedoch katastrophal, da es direkt zu Russlands Sondereinsatz führte.

„Die Geschichte lehrt jedoch, dass Hass niemals ein verlässlicher Faktor der nationalen Einheit sein kann. Wenn es etwas gibt, das die heute in der Ukraine lebenden Völker eint, dann ist es nur die Angst vor den Gräueltaten der nationalistischen Bataillone. Deshalb kann das Ergebnis der Politik des Westens und des von ihm kontrollierten Kiewer Regimes nur der Zerfall der Ukraine in mehrere Staaten sein.“

* Beobachter sollten Patruschews geopolitische Vorhersage, dass Lenins unnatürliches Minireich in eine Reihe kleinerer Staaten nach dem Vorbild des Donbass zerfällt, nicht übersehen. Dies untermauert das Szenario, dass es in den befreiten Gebieten der ehemaligen Ukraine, die derzeit unter dem Schutz der russischen Streitkräfte (RAF) stehen, zu weiteren Unabhängigkeitsreferenden kommen wird.

„Die meisten Ukrainer, die in den Westen gekommen sind, glauben, dass die Europäer sie unterstützen und für sie sorgen sollten, und wenn sie zur Arbeit gezwungen werden, beginnen sie zu rebellieren. Vertreter der kriminellen Gemeinschaft, die aus der Ukraine geflohen sind, werden versuchen, Nischen zu besetzen, die für sie günstig sind, lokale kriminelle Gruppen unter Kontrolle zu bringen, was zweifellos mit einem Anstieg der Kriminalität in Europa einhergehen wird.“

* Gemäß der tiefen Einsicht, die die Ivy-League-Gelehrte Kelly M. Greenhill in ihrem 2010 erschienenen Buch zu diesem Thema erstmals geteilt hat (und die in einem akademischen Papier zusammengefasst wurde, das sie damals für die Naval Postgraduate School in Calhoun veröffentlichte), stellen diese ukrainischen Flüchtlinge tatsächlich so genannte „Massenmigrationswaffen“ (WMM) dar, die die Gesellschaften, die sie aufgenommen haben, destabilisieren. Europa wird seine Entscheidung, sich über die Ukraine an dem von den USA geführten Stellvertreterkrieg gegen Russland zu beteiligen, irgendwann bereuen, wenn sich die Lage zuspitzt.

„Vor dem Hintergrund der antirussischen Sanktionen stürzt die Welt allmählich in eine noch nie dagewesene Nahrungsmittelkrise. Dutzende Millionen Menschen in Afrika oder im Nahen Osten werden wegen des Westens am Rande des Verhungerns stehen. Um zu überleben, werden sie nach Europa strömen. Ich bin mir nicht sicher, dass Europa die Krise überleben wird.“

* Europas möglicher völliger Zusammenbruch wird vielleicht nicht durch die ukrainische WMM verursacht, sondern durch die Menschen aus dem globalen Süden, die auf den Kontinent fliehen werden, um ihre drohenden Nahrungsmittelkrisen zu überstehen. Es ist wirklich schwer vorstellbar, wie Europa diese buchstäblich zivilisatorische Krise, die sich anbahnt, überleben soll. Wie auch immer sie ausgeht, Europa wird wahrscheinlich nicht wiederzuerkennen sein, wenn alles vorbei ist.

„Es ist wahrscheinlich, dass die ultrarechte Stimmung zunimmt, angeheizt durch Zehntausende von ausgebildeten und kampferfahrenen ukrainischen Radikalen, die bereits eine gemeinsame Sprache mit europäischen Hitler-Fans gefunden haben.“

* Inmitten der WMM-getriebenen Existenzkrise seiner Zivilisation, die im vorangegangenen Punkt beschrieben wurde, wird Europa wahrscheinlich auch gezwungen sein, sich mit internen rechtsextremen Bedrohungen seiner Sicherheit auseinanderzusetzen. Dies ist ein Rückschlag für die Kultivierung solcher Kräfte durch den Block im letzten Jahrzehnt als antirussische Stellvertreter.

„Der amerikanische und europäische militärisch-industrielle Komplex jubelt, weil er dank der Krise in der Ukraine mit Aufträgen überhäuft wird. Es ist nicht verwunderlich, dass der Westen im Gegensatz zu Russland, das an einem raschen Abschluss einer speziellen Militäroperation und der Minimierung von Verlusten auf allen Seiten interessiert ist, entschlossen ist, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen.“

* Der militärisch-industrielle Komplex des Westens unter Führung der USA hat ein Interesse daran, den Stellvertreterkrieg gegen Russland durch die Ukraine auf unbestimmte Zeit fortzusetzen. Für das ukrainische Volk, das als Stellvertreter für die RAF in der Ost- und Südukraine missbraucht wird, ist das natürlich eine Katastrophe. Das MIC wird dennoch alles tun, um den Konflikt so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, da er sehr profitabel ist.

„Einst träumte der Hitlerfaschismus davon, die gesamte russische Bevölkerung zu vernichten, und heute versuchen seine Anhänger in blasphemischer Weise, dies mit den Händen der Slawen zu tun, ganz im Sinne Hitlers. Russland wird dies nicht zulassen.“ * Der gegenwärtige Konflikt kann als eine Fortsetzung des Zweiten Weltkriegs betrachtet werden, da der von den USA geführte Westen faschistische Kräfte als seine wichtigsten antirussischen Stellvertreter unterstützt. Diese Rolle wurde damals von Adolf Hitlers Nazi-Deutschland gespielt, während sie heute von der neonazistischen Ukraine nach dem Putsch gespielt wird. „Amerika hat lange Zeit die ganze Welt in Vasallen und Feinde unterteilt. In den Vereinigten Staaten wird den Menschen von Kindesbeinen an beigebracht, dass Amerika eine strahlende Stadt auf einem Hügel ist und der Rest der Menschheit nur ein Versuchsfeld für Experimente und ein Anhängsel von Ressourcen.“

* Der „American Exceptionalism“ ist eine diskreditierte suprematistische Ideologie, die objektiv als eine Variante des Faschismus bezeichnet werden kann, sogar als Vorläufer der weltweit berüchtigten Nazi-Sorte, die sich im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs entwickelte. Bedauerlicherweise destabilisieren beide Formen des Faschismus weiterhin die Welt.

„Rußland hat den Weg des vollen Schutzes seiner Souveränität, der entschlossenen Verteidigung der nationalen Interessen, der kulturellen und geistigen Identität, der traditionellen Werte und des historischen Gedächtnisses gewählt. Unsere geistigen und moralischen Werte erlauben es uns, wir selbst zu bleiben, ehrlich zu unseren Vorfahren zu sein, das Individuum, die Gesellschaft und den Staat zu bewahren. Die Europäer zum Beispiel haben eine andere Wahl getroffen. Sie haben die so genannten liberalen Werte übernommen, obwohl es sich in Wirklichkeit um neoliberale Werte handelt. Sie fördern den Vorrang des Privaten vor dem Öffentlichen, einen Individualismus, der die Liebe zum Vaterland unterdrückt, und das allmähliche Absterben des Staates. Es ist jetzt offensichtlich, dass Europa und die europäische Zivilisation mit einer solchen Doktrin keine Zukunft haben.“

* Russlands Politik der „Demokratischen Sicherheit“, die sich auf Taktiken und Strategien gegen die hybride Kriegsführung bezieht, ist umfassend. Sie betrifft vor allem dieselben soziokulturellen Aspekte wie Religion, Identität, Werte und Geschichte, die heute vom US-geführten Westen als Waffe eingesetzt werden. Der Kurs der eurasischen Großmacht ist in dieser Hinsicht das genaue Gegenteil von dem ihrer europäischen Rivalen, die sich offen einer selbstzerstörerischen soziokulturellen Politik verschrieben haben, die unweigerlich zum Zusammenbruch ihrer Zivilisation führen wird. Der Block ist für eine dystopische, postmoderne Zukunft bestimmt. Russlands Zukunft mag zwar nicht utopisch sein, aber sie bietet den Menschen eine bessere Chance, sozial und geistig zu gedeihen.

11. „Vergessen Sie nicht, dass alle historischen Umwälzungen mit der Verbreitung von populären, aber potenziell zerstörerischen Ideen beginnen. Denken Sie an die Französische Revolution. Aus ihren falsch interpretierten Parolen entstand die Tyrannei Napoleons, der halb Europa in Blut ertränkte, aber an Russland die Zähne ausbiss… Etwas mehr als hundert Jahre später erschien die Ideologie des Nationalsozialismus.“

* Der Ukraine-Konflikt fügt sich nahtlos in das historische Kontinuum Europas ein, denn er ist das jüngste Beispiel dafür, dass eine zerstörerische Ideologie auf dem Kontinent an die Macht kommt und ihn ins Chaos stürzt. Es ist also nicht einzigartig, da es einer bestimmten Logik folgt. Auch das Endergebnis des Ukraine-Konflikts wird wahrscheinlich dasselbe sein: Russland rettet Europa vor sich selbst.

„Unser Land hat historisch gesehen eine besondere Rolle bei der Gestaltung nicht nur des geopolitischen, sondern auch des moralischen Klimas in der Welt gespielt.“

* Der Kontrast zwischen Russlands gesundem/gemäßigtem/vernünftigem Konservatismus und der hyper-liberalen Ideologie des von den USA geführten Westens untermauert die Andeutung, dass Russland das heutige moralische Klima prägt.

„Die Vereinigten Staaten versuchen, ihre Wirtschaft in einem konstanten Vorkrisenzustand zu halten, und pumpen ihre Banken, Unternehmen und die Bevölkerung aktiv mit Geld voll, das durch Staatsanleihen gesichert ist. Das Ergebnis waren hohe Inflationsraten in Amerika und Europa. Gleichzeitig überstieg die Auslandsverschuldung der USA 30 Billionen Dollar. Doch aus irgendeinem Grund diskutieren die Amerikaner über einen möglichen Zahlungsausfall Russlands. Es ist an der Zeit, dass sie in Verzug geraten. Um die negativen Folgen der bisherigen Politik zu überwinden und neue Möglichkeiten der Bereicherung zu schaffen, schaffen die Vereinigten Staaten eine globale Krise. Das heißt, sie wollen ihre Probleme auf Kosten des Rests der Welt lösen, übrigens vor allem auf Kosten Europas.“

* Der Ukraine-Konflikt ist nicht nur ein ideologischer und geopolitischer, sondern auch ein wirtschaftlich-finanzieller Konflikt. Patruschew hat Recht mit seiner Beschreibung der kontraproduktiven Politik der USA, die schon längst zur Zahlungsunfähigkeit der USA geführt hätte, wenn sie nicht das Zentrum des globalen Finanzsystems wären. Wie dem auch sei, ihre ehemals hegemoniale Rolle nimmt angesichts des fortschreitenden globalen Systemwechsels zur Multipolarität rapide ab, was ein wichtiger Grund dafür ist, dass sie mit ihrem Stellvertreterkrieg gegen Russland über die Ukraine das Chaos in Europa mit Waffengewalt anheizen. Natürlich gibt es auch noch andere Motive, aber die wirtschaftlich-finanziellen waren die wichtigsten und verdienen es, von interessierten Beobachtern genauer untersucht zu werden.

14. „Damit ein nationales Finanzsystem souverän werden kann, müssen seine Zahlungsmittel einen inneren Wert und Preisstabilität haben, ohne an den Dollar gekoppelt zu sein. Unsere Experten arbeiten an einem von der wissenschaftlichen Gemeinschaft vorgeschlagenen Projekt zur Schaffung eines Währungs- und Finanzsystems mit zwei Kreisläufen. Insbesondere wird vorgeschlagen, den Wert des Rubels dadurch zu bestimmen, dass er sowohl durch Gold als auch durch einen Rohstoffkorb gedeckt ist, und den Rubelkurs an die reale Kaufkraftparität anzupassen.“

* Da sich das globale Finanzsystem im Zuge der sich abzeichnenden multipolaren Weltordnung verändert, ist es nur natürlich, dass Russland ernsthaft nach den besten Optionen sucht, um seine Interessen während dieses laufenden Übergangs am wirksamsten zu wahren. Auch wenn offiziell noch nichts allzu Bedeutendes in die Politik eingeflossen ist, so ist es doch sehr ermutigend, dass Patruschew erklärte, dass russische Experten aktiv daran arbeiten, was darauf schließen lässt, dass bald einige wichtige Ankündigungen gemacht werden könnten.

„Sie widersprechen nicht den Wirtschaftstheorien, sondern den westlichen Wirtschaftslehrbüchern. Der Westen hat einseitig ein intellektuelles Monopol auf die optimale Struktur der Gesellschaft errichtet und benutzt es seit Jahrzehnten.“

* Auf die Frage des Interviewers, ob seine Ideen den Wirtschaftstheorien widersprechen, erinnerte Patruschew eindringlich daran, dass das intellektuelle Monopol des Westens auf die optimale Struktur der Gesellschaft eines der Mittel des Hybriden Krieges ist, mit denen er seine inzwischen schwindende Hegemonie begründet hat.

„Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Schockreformen der 1990er Jahre in unserem Land streng nach amerikanischen Vorgaben durchgeführt wurden. Die Faszination unserer Unternehmer, die aus dieser Ära hervorgegangen sind, für Marktmechanismen allein, ohne die Besonderheiten unseres Landes zu berücksichtigen, ist ein Risikofaktor.“

* Als einer der höchsten Sicherheitsbeamten Russlands sollte man Patruschews Warnung beherzigen, dass das blinde Aufzwingen ausländischer Wirtschafts- und Finanzmodelle ohne Rücksicht auf die Besonderheiten des Landes, in dem sie umgesetzt werden, ein großes, möglicherweise sogar existenzielles Risiko für die nationale Sicherheit darstellt.

17. „Russland bewegt sich vom europäischen Markt hin zu den Märkten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Wir schenken der Eurasischen Wirtschaftsunion, deren Bedeutung unter den derzeitigen Bedingungen zunimmt, vorrangige Aufmerksamkeit. Wir verstärken die Zusammenarbeit mit den BRICS- und SCO-Ländern, die rund dreieinhalb Milliarden Menschen auf der Welt vereinen.“

* Die beispiellosen Sanktionen unter Führung der USA zwangen Russland, die verlorene Zeit im globalen Süden endlich aufzuholen, nachdem es diese Mehrheit der Menschheit in den drei Jahrzehnten seit dem Zusammenbruch der UdSSR praktisch vernachlässigt hatte. Die Pläne Russlands, eng mit den BRICS und der SCO zusammenzuarbeiten, zeigen, dass die russische Führung endlich die globale strategische Bedeutung dieses Teils der Welt erkannt hat.

„Ich bin aufrichtig davon überzeugt, daß wir uns nicht erfolgreich entwickeln können, wenn nicht die gesamte Gesellschaft ein klares Verständnis für unsere nationalen Ziele und Absichten sowie für die ganze Tiefe unserer geistigen und historischen Identität hat. Deshalb sollte jeder Bürger unseres Landes, jeder Russe, von Kindesbeinen an wissen und verstehen, wofür wir alle als ein einziges Volk leben und arbeiten, und wonach wir streben.

* Die russische Politik der „Demokratischen Sicherheit“ wäre unvollständig, wenn sie nicht auch eine wichtige Rolle für den Bildungsprozess im Lande vorsehen würde. Es ist von größter Bedeutung, die nächste Generation gegen die ideologischen Viren des US-geführten Westens zu impfen. Eine Reform der Lehrpläne, die die einzigartige geistige und historische Identität der russischen Zivilisation hervorhebt, ist daher im aktuellen Kontext des hybriden Krieges dringend erforderlich.

„Der Westen handelt weiterhin nach der unmenschlichen Doktrin der „goldenen Milliarde“, die eine erhebliche Verringerung der Weltbevölkerung auf verschiedene Weise impliziert. Zu diesem Zweck hat der Westen böswillig ein Lügenimperium geschaffen, das die Demütigung und Zerstörung Russlands und anderer unerwünschter Staaten beinhaltet.“

* Patruschews Warnung vor dem globalen Entvölkerungsplan des von den USA geführten Westens spiegelt die frühere Warnung des Chefs der Auslandsspionage Sergej Naryschkin vor der Weltordnung von Davos wider. Diese Warnungen sollten ernst genommen werden, da die supremazistischen Ideologen, die derzeit die westliche Politik bestimmen, in der Tat die totale Zerstörung ihrer Feinde planen, und zwar auf eine Art und Weise, die als völkermörderisch bezeichnet werden kann, z. B. durch Bombardierung und Aushungerung von Zivilisten.

20. „Die Zerstörung unserer Bildung durch die Auferlegung sogenannter progressiver Bildungsmodelle ist eine ebenso strategische Aufgabe für den Westen wie beispielsweise die Annäherung der NATO an unsere Grenzen. In Wirklichkeit gibt es dort nichts Fortschrittliches. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel sagen viele Leute bereits, dass man im Mathematikunterricht singen und tanzen sollte, weil das Lösen von Problemen und Gleichungen jemanden unterdrückt und diskriminiert. Wir brauchen keinen solchen ‚Fortschritt‘.“

* Die so genannte „Wokeness“ ist in der Tat eine völlig chaotische Ideologie, die der von den USA geführte Westen als Teil seines hybriden Krieges gegen Russland mit allen Mitteln zu einer Waffe gemacht hat. Die Infiltration und anschließende virale Verbreitung der damit verbundenen falschen „Werte“ in den Zielgesellschaften soll diese von innen heraus zerstören, genau wie es bereits mit den USA und der EU geschehen ist, deren Eliten sich selbst als Puppenspieler sehen, die die ideologischen Fäden ihrer Stellvertreter ziehen, um ihre Rivalen auf Dauer zu spalten und zu beherrschen.

In Anbetracht der obigen Schlaglichter, die aus Patruschews jüngstem Interview analysiert wurden, ist klar, dass dieser Sicherheitschef ein sehr solides Verständnis aller Dimensionen seines Fachgebiets hat, insbesondere der geopolitischen sowie der wirtschaftlichen und der „demokratischen Sicherheit“. Der Krieg des von den USA geführten Westens gegen Russland ist historisch beispiellos, wenn man bedenkt, dass die moderne Technologie und die sich entwickelnde globalisierte Wirtschaft dem Westen zusätzliche Möglichkeiten zur Destabilisierung seines Ziels eröffnet haben. Nichtsdestotrotz widersetzt sich dieser Zivilisationsstaat nach wie vor energisch den Bemühungen seiner Rivalen, ihn als „Juniorpartner“ zu unterwerfen und damit seine objektiven nationalen Interessen zu opfern. Russland wird sich weiterhin gegen diesen hybriden Krieg verteidigen und damit andere Länder des Globalen Südens inspirieren, dies ebenfalls zu tun.

