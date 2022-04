Iran-Gespräche stocken: Glaubt Amerika überhaupt noch an die Diplomatie?

von Ted Snider – http://www.antikrieg.com

Joe Biden hat versprochen, dass er der Präsident der Diplomatie sein würde. Er versprach, dass er nach den Turbulenzen der kriegerischen Trump-Jahre das Zeitalter der „unnachgiebigen Diplomatie“ einleiten würde.

Doch die USA haben sich nicht an den Verhandlungen über den Krieg in der Ukraine beteiligt, und Außenminister Antony Blinken hat seit Beginn des Krieges kein einziges Mal mit seinem russischen Amtskollegen gesprochen. Es gab nur ein schwaches Flüstern der Diplomatie gegenüber Kuba, Juan Guaidó ist immer noch der von den USA anerkannte und unterstützte Präsident Venezuelas, und niemand scheint sich an Nordkorea zu erinnern.

Die Wiederbelebung und das Überleben des Iran-Atomabkommens hat den kritischen Moment erreicht. Blinken hat kürzlich gesagt, dass es immer noch möglich sei, zu einer Einigung zu kommen, die den Weg für ein Atomabkommen ebnen könnte.

Aber über ein Jahr nach Bidens Präsidentschaft gibt es immer noch kein Atomabkommen mit dem Iran. Blinken hat zugegeben, dass die Entscheidung der Trump-Regierung, aus dem Abkommen auszusteigen, ein katastrophaler Fehler war“. Der Iran stellte für Biden die Möglichkeit eines leichten, frühen Sieges im neuen Zeitalter der unnachgiebigen Diplomatie dar. Doch anstatt schnell und frühzeitig zu handeln, um die USA zur Einhaltung des Abkommens zurückzuführen und das JCPOA-Atomabkommen zu retten, zögerte Biden, verschärfte die Sanktionen, anstatt zur Einhaltung zurückzukehren, und weigerte sich zu garantieren, dass die USA ihr Versprechen nicht erneut brechen würden.

Nun, da ein mögliches Abkommen am Horizont zu sehen war, liegen die indirekten Verhandlungen – die USA haben immer noch nicht direkt mit dem Iran gesprochen, obwohl der Iran ein „persönliches Treffen … so bald wie möglich“ gefordert hat – seit sechs Wochen im Koma. Europa fordert die USA auf, sich zu engagieren, die Verhandlungen abzuschließen und zur Einhaltung des Atomabkommens JCPOA zurückzukehren. In einem offenen Brief, der von über vierzig einflussreichen europäischen Amtsträgern unterzeichnet wurde, darunter ehemalige Außenminister aus neun Ländern, die ehemaligen Ministerpräsidenten Schwedens und Norwegens, der frühere IAEO-Generaldirektor Hans Blix und der ehemalige NATO-Generalsekretär Javier Solana, wurden die USA aufgefordert, „rasch eine entschlossene Führungsrolle zu übernehmen und die nötige Flexibilität an den Tag zu legen, um die verbleibenden politischen (nicht nuklearen) Meinungsverschiedenheiten mit Teheran zu lösen“.

Der Brief drückt „wachsende Besorgnis“ darüber aus, dass mit „einem endgültigen Text [der] im Wesentlichen fertig ist und auf dem Tisch liegt, … die Verhandlungen zur Wiederherstellung der iranischen Einhaltung und der Rückkehr der USA zum Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) in eine Phase des Stillstands eingetreten zu sein scheinen, die die realen und begrüßenswerten Fortschritte, die in den letzten Monaten auf dem Weg zur Wiederherstellung einer für den internationalen Frieden und die Sicherheit entscheidenden Errungenschaft der Nichtverbreitung erzielt wurden, zunichte zu machen droht.“

Doch wenn man Berichten aus Israel Glauben schenken darf, könnte diese Ermahnung ungehört verhallt sein. Nach Berichten der Zeitung Israel Hayom und des öffentlichen Rundfunksenders Kan „schwindet die Wahrscheinlichkeit, dass die Parteien in absehbarer Zeit ein Abkommen unterzeichnen werden, exponentiell“. Israelische Beamte behaupten, dass das Weiße Haus „heute viel eher bereit ist als in der Vergangenheit“, zuzugeben, dass die Gespräche wahrscheinlich scheitern werden.

Nach einem Bericht von Barak Ravid „hat die Biden-Administration kürzlich damit begonnen, ein Szenario zu diskutieren, in dem das Atomabkommen nicht wiederbelebt wird.“ Diese Diskussion scheint das Gegenteil von Bidens Versprechen zu sein, dass seine Regierung die Regierung der „unerbittlichen Diplomatie“ sein würde.

Trita Parsi, Autor von Losing an Enemy, einer maßgeblichen Darstellung der Verhandlungen, die zum JCPOA führten, sagte mir, dass „die Gespräche noch nicht tot sind“. Aber er sagte, dass „die Hoffnung schnell schwindet, da keine der beiden Seiten zu einem Kompromiss in der Frage des IRGC [Korps der Islamischen Revolutionsgarden] bereit ist – eine Giftpille, die Trump absichtlich eingesetzt hat, um jeden Versuch, das Abkommen wiederzubeleben, zu sabotieren. Der Iran hat erklärt, dass er möchte, dass das IRGC von der US-Liste der ausländischen Terrororganisationen gestrichen wird; die USA haben sich geweigert, dies zu tun.

Parsi sagte mir, dass „obwohl viele hochrangige israelische Beamte öffentlich erklärt haben, dass es für Israel besser ist, wenn das JCPOA wiederbelebt wird, … die Bennett-Regierung einen solchen Zusammenbruch begrüßen würde.“

Wir können nicht wissen, ob die israelischen Berichte und Prognosen zutreffen. Aber, als ob sie zeitlich mit ihnen abgestimmt wären, kamen zwei weitere Ankündigungen aus Washington, die angesichts des sensiblen und kritischen Zeitpunkts der Verhandlungen eher darauf abzielen, den Iran zu verärgern, als ihn diplomatisch einzubinden.

Am 26. April behauptete Blinken bei seiner Aussage vor einem Senatsausschuss, dass der Iran versuche, den ehemaligen Außenminister Mike Pompeo zu ermorden. „Ich bin mir nicht sicher, was ich in einem öffentlichen Rahmen sagen kann, aber lassen Sie mich ganz allgemein sagen, dass es eine ständige Bedrohung gegen amerikanische Politiker gibt, sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit“, sagte Blinken. Blinken sagte, der Iran müsse aufhören, unsere Leute ins Visier zu nehmen – Punkt“.

Diese Aussage ist höchst heuchlerisch, wenn man bedenkt, dass der Iran mehr Opfer als Attentäter ist. Im Januar 2020 ermordeten die USA den iranischen General Qassen Soleimani bei einem Drohnenangriff außerhalb des Flughafens von Bagdad. Pompeo hatte die Ermordung des iranischen Generals nachdrücklich befürwortet und war offenbar der US-Beamte, der Israel über den Plan informierte.

Ende desselben Jahres wurde der iranische Atomwissenschaftler Mohsen Fakhrizadeh in einem Sturm von Kugeln und Explosionen außerhalb Teherans ermordet. Pompeo traf sich fünf Tage vor der Ermordung Israels heimlich mit dem damaligen israelischen Premierminister Netanjahu. Der Haaretz-Reporter Yossi Melman schrieb, dass „es sehr wahrscheinlich war, dass Premierminister Benjamin Netanjahu … sich mit … Donald Trump beraten hatte. Trump und seine Sicherheits- und Militärausbilder müssen in die geheime Entscheidung eingeweiht gewesen sein. …“

Obwohl der Iran wahrscheinlich einige im Ausland lebende Dissidenten im Rahmen von internen Streitigkeiten ermordet hat, wurden diese Aktivitäten vor Jahrzehnten eingestellt. Der Iran scheint kein aktives Programm für internationale Attentate zu haben.

Obwohl Blinken anscheinend keine Beweise für seine Aussage vorgelegt hat, sagt Parsi, dass „die US-Geheimdienste glauben, dass es eindeutige Beweise dafür gibt, dass der Iran versuchen könnte, frühere Trump-Beamte zu ermorden, weil sie bei der Ermordung von Qassen Soleimani eine Rolle gespielt haben.“

Die zweite Ankündigung kam verwirrenderweise von der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Auf die Frage, ob der Iran in nur wenigen Wochen Atomwaffen entwickeln könnte, sagte Psaki: „Ja, das macht uns definitiv Sorgen.“

Am nächsten Tag stellte das Weiße Haus klar, dass „Psaki zwar auf eine Frage zu Atomwaffen antwortete, sich aber auf die Breakout-Zeit bezog, d. h. die Zeit, die nötig wäre, um genügend spaltbares Material für eine Atombombe zu erhalten, und nicht auf die Herstellung einer tatsächlichen Atomwaffe“.

In jedem Fall ist diese Bemerkung für die USA eine Unverschämtheit. Der Iran hat nie ein Atomwaffenprogramm betrieben. Erst Ayatollah Ruhollah Khomeini und dann Ayatollah Ali Khamenei haben stets erklärt, dass Atomwaffen nach islamischem Recht verboten sind. Und die USA wissen, dass der Iran keine Bombe baut. CIA-Direktor Burns hat vor kurzem erneut bestätigt, dass die CIA „keine Beweise dafür sieht, dass der Oberste Führer des Iran [Ali Khamenei] eine Entscheidung getroffen hat, sich zu bewaffnen“.

Was das spaltbare Material anbelangt, so hat der Iran erst damit begonnen, die im JCPOA festgelegten Grenzwerte langsam und reversibel zu überschreiten, lange nachdem die USA ihre rechtliche Verpflichtung zur Einhaltung des Abkommens durch den illegalen Ausstieg beendet hatten. Die iranische Menge an spaltbarem Material wurde gut überwacht und kontrolliert: Der Iran hielt seine Verpflichtungen aus dem Abkommen vollständig und konsequent ein, wie elf aufeinanderfolgende Berichte der Internationalen Atomenergiebehörde belegen.

Wenn sich die USA also über einen Ansturm auf eine Bombe beschweren, widerspricht das ihren eigenen öffentlich erklärten Beweisen. Sich über angereichertes Uran zu beschweren, ist dreist und unlogisch. Wenn die USA über die Anreicherung von Uran durch den Iran besorgt sind, ist der beste, schnellste und bewährteste Weg, diese Besorgnis auszuräumen, die Aufnahme von Verhandlungen zum Abschluss des Abkommens, um zum Atomabkommen JCPOA zurückzukehren, das so gut funktioniert hat.

