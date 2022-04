In der Ukraine steht die Mehrheit der Welt auf der Seite Russlands und nicht der USA

von John V. Walsh – http://www.antikrieg.com

Russland wendet sich dem dynamischen Osten und dem sich schnell entwickelnden globalen Süden zu

2014 gab es zwei entscheidende Ereignisse, die zu dem aktuellen Konflikt in der Ukraine führten.

Das erste Ereignis, das allen bekannt ist, war der Putsch in der Ukraine, bei dem eine demokratisch gewählte Regierung auf Anweisung der Vereinigten Staaten und mit Unterstützung neonazistischer Elemente, die in der Ukraine seit langem beheimatet sind, gestürzt wurde.

Kurz darauf fielen die ersten Schüsse des gegenwärtigen Krieges auf die russlandfreundliche Donbass-Region durch die neu installierte ukrainische Regierung. Der Beschuss des Donbass, der 14.000 Menschenleben gefordert hat, dauert seit acht Jahren an, trotz der Bemühungen um einen Waffenstillstand im Rahmen des Minsker Abkommens, auf das sich Russland, Frankreich und Deutschland geeinigt hatten, das die Ukraine aber mit Unterstützung der USA nicht umsetzen wollte. Am 24. Februar 2022 reagierte Russland schließlich auf das Gemetzel im Donbass und auf die Bedrohung durch die NATO vor seiner Haustür.

Russland wendet sich dem Osten zu – China bietet eine alternative Wirtschaftsmacht

Das zweite Schlüsselereignis des Jahres 2014 wurde weniger beachtet und in den westlichen Mainstream-Medien tatsächlich kaum erwähnt. Im November desselben Jahres übertraf das chinesische BIP nach Angaben des IWF das US-amerikanische BIP in Kaufkraftparität (KKP-BIP). (Dieses Maß für das BIP wird vom IWF, der Weltbank und sogar von der CIA berechnet und veröffentlicht. Forscher über internationale Beziehungen wie Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz, Graham Allison und viele andere halten dieses Maß für den besten Maßstab für die vergleichende Wirtschaftskraft einer Nation). Eine Person, die das zur Kenntnis genommen hat und die Chinas Stellung in der KKP-BIP-Rangliste häufig erwähnt, ist kein Geringerer als Russlands Präsident Wladimir Putin.

Einerseits stellt das russische Vorgehen in der Ukraine eine entscheidende Abkehr vom feindlichen Westen hin zum dynamischeren Osten und zum globalen Süden dar. Dies ist das Ergebnis jahrzehntelangen Bemühens um friedliche Beziehungen mit dem Westen seit dem Ende des Kalten Krieges. Während Russland seinen Schwenk nach Osten vollzieht, tut es sein Bestes, um sicherzustellen, dass seine Westgrenze zur Ukraine gesichert ist.

Nach dem russischen Vorgehen in der Ukraine wurden die unvermeidlichen US-Sanktionen gegen Russland verhängt. China weigerte sich, sich ihnen anzuschließen und Russland zu verurteilen. Das war keine Überraschung, denn schließlich hatten sich Putins Russland und Xis China seit Jahren immer mehr angenähert, vor allem durch den Handel in Rubel-Renminbi, und sich damit vom westlichen, vom Dollar dominierten Handelssystem unabhängig gemacht.

Die Weltmehrheit weigert sich, die US-Sanktionen zu unterstützen

Doch dann eine große Überraschung. Indien schloss sich China an und weigerte sich, das US-Sanktionsregime anzuerkennen. Und Indien hielt an seiner Entschlossenheit fest, trotz des enormen Drucks, einschließlich der Anrufe von Biden bei Modi und einer Reihe hochrangiger Beamter aus den USA, dem Vereinigten Königreich und der EU, die nach Indien reisten, um Indien einzuschüchtern, zu bedrohen und auf andere Weise zu versuchen, es einzuschüchtern. Indien werde mit „Konsequenzen“ rechnen, lautete die müde Drohung der USA. Indien rührte sich nicht.

Indiens enge militärische und diplomatische Beziehungen zu Russland wurden während der antikolonialen Kämpfe in der Sowjetära geschmiedet. Indiens wirtschaftliche Interessen an russischen Exporten konnten nicht durch US-Drohungen zunichte gemacht werden. Jetzt arbeiten Indien und Russland am Handel über den Austausch von Rubel und Rupie. Tatsächlich hat sich Russland als ein Faktor erwiesen, der Indien und China auf die gleiche Seite gestellt hat, die ihre eigenen Interessen und ihre Unabhängigkeit gegenüber dem US-Diktat verfolgen. Da der Handel mit Rubel-Renminbi bereits Realität ist und der Handel mit Rubel-Rupie sich anbahnt, werden wir bald Zeuge einer Welt des Handels zwischen Renminbi, Rubel und Rupie – einer „3R“-Alternative zum Dollar-Euro-Monopol? Ist die zweitwichtigste politische Beziehung der Welt, die zwischen Indien und China, dabei, eine friedlichere Richtung einzuschlagen? Was ist die wichtigste Beziehung der Welt?

Indien ist nur ein Beispiel für diese Machtverschiebung. Von 195 Ländern haben sich nur 30 an die US-Sanktionen gegen Russland gehalten. Das bedeutet, dass sich etwa 165 Länder der Welt geweigert haben, sich den Sanktionen anzuschließen. Diese Länder repräsentieren bei weitem die Mehrheit der Weltbevölkerung. Die meisten Länder Afrikas, Lateinamerikas (einschließlich Mexiko und Brasilien) und Ostasiens (mit Ausnahme von Japan und Südkorea, die beide von US-Truppen besetzt und daher nicht souverän sind, sowie Singapur und der abtrünnigen chinesischen Provinz Taiwan) haben sich geweigert. (Indien und China allein machen 35 % der Menschheit aus.)

Hinzu kommt, dass inzwischen 40 verschiedene Länder Ziel von US-Sanktionen sind, und es gibt eine mächtige Wählerschaft, die sich gegen die rücksichtslose Wirtschaftstaktik der USA wehrt.

Schließlich schlossen sich auf dem jüngsten G-20-Gipfel einem von den USA angeführten Auszug, als der russische Delegierte sprach, die Vertreter von nur drei anderen G-20-Ländern an, wobei 80 % dieser führenden Finanznationen sich weigerten, mitzumachen! In ähnlicher Weise wurde ein Versuch der USA, einen russischen Delegierten von einem G-20-Treffen später im Jahr auf Bali auszuschließen, von Indonesien, das derzeit den G-20-Vorsitz innehat, zurückgewiesen.

Die Länder, die sich auf die Seite Russlands stellen, sind nicht mehr arm wie im Kalten Krieg 1.0

Diese abweichenden Länder des globalen Südens sind nicht mehr so arm wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Von den 10 Ländern mit dem höchsten PPP-BIP unterstützen 5 die Sanktionen nicht. Dazu gehören China (Platz 1) und Indien (Platz 3). Die erste und die drittstärkste Volkswirtschaft stellen sich also in dieser Frage gegen die USA. (Russland steht auf dieser Liste auf Platz 6, ungefähr gleichauf mit Deutschland auf Platz 5, was die Vorstellung widerlegt, dass Russlands Wirtschaft vernachlässigbar ist.)

Diese Positionen sind weitaus bedeutender als jede UN-Abstimmung. Solche Abstimmungen können von einer Großmacht erzwungen werden und werden in der Welt kaum beachtet. Aber die wirtschaftlichen Interessen einer Nation und ihre Einschätzung der größten Gefahr in der Welt sind wichtige Faktoren dafür, wie sie wirtschaftlich reagiert – zum Beispiel auf Sanktionen. Ein „Nein“ zu den US-Sanktionen bedeutet, dass man seinen Worten Taten folgen lässt.

Wir im Westen hören, dass Russland durch die Krise in der Ukraine „in der Welt isoliert“ ist. Wenn man von den Eurovasallenstaaten und der Anglosphäre spricht, ist das richtig. Aber wenn man die Menschheit als Ganzes und die aufstrebenden Volkswirtschaften der Welt betrachtet, dann sind es die USA, die isoliert sind. Und selbst in Europa zeigen sich Risse. Ungarn und Serbien haben sich dem Sanktionsregime nicht angeschlossen, und natürlich werden und können sich die meisten europäischen Länder nicht von den für ihre Wirtschaft wichtigen russischen Energieimporten abwenden. Es hat den Anschein, dass der große Plan der globalen Hegemonie der USA, der durch die Neuauflage eines kalten und heißen Weltkriegs verwirklicht werden soll, einen gewaltigen Rückschlag erlitten hat.

Für diejenigen, die sich auf eine multipolare Welt freuen, ist dies eine willkommene Wendung, die sich aus der grausamen Tragödie des US-Vertreterkriegs in der Ukraine ergibt. Die Möglichkeit einer gesünderen, wohlhabenderen multipolaren Welt liegt vor uns – wenn wir sie erreichen können.

erschienen am 28. April 2022 auf > Antiwar.com > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2022_04_28_inderukraine.htm