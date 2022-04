Sergej Udalzow: Linke Kräfte demonstrieren am 1. Mai

von Sergej Udalzow – https://svpressa.ru

Bild: Sergej Udalzow (Foto: Sergei Bobylev/TASS)

Übersetzung LZ

Ein aktiver Kampf für gerechte Veränderungen in Russland ist für unseren Sieg unerlässlich.

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das Schicksal unseres Landes für viele Jahre auf dem Spiel steht. Das aggressive, zynische und feige Verhalten des kollektiven Westens macht uns klar: Russland muss sich radikal verändern, um allen gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen standzuhalten, um zu gewinnen und stärker zu werden. Nur der faulste Mensch spricht heute nicht von der Notwendigkeit eines Wandels, eines neuen Entwicklungskurses und einer neuen Ideologie. Selbst die bekannten Propagandisten des Kremls äußern diese offensichtlichen Thesen in buchstäblich jeder Fernsehsendung.

Gleichzeitig sollte man sich darüber im Klaren sein, dass nur die linke patriotische Opposition über ein klar formuliertes Programm für Veränderungen verfügt, geschweige denn über eine bewährte Ideologie, die sich grundlegend von den verrotteten Prinzipien der bürgerlichen Konsumgesellschaft unterscheidet. Alle anderen „kreativen Ideen“ beschränken sich in der Regel auf eine kosmetische Reparatur des oligarchischen Kapitalismus und die Errichtung einer bürgerlichen Diktatur, die auf Repression, Verboten und Angst beruht. Aber meistens offenbaren die schönen Worte der herrschenden Klasse über den Wandel nur den schlecht versteckten Wunsch, alles zu ändern… um nichts zu ändern. Damit sich alles irgendwie von selbst erledigt.

Aber nichts wird einfach verschwinden. Es wurde ein hybrider Krieg gegen Russland begonnen, und ohne die Mobilisierung und Konsolidierung unseres Volkes wird es nicht in der Lage sein, in dieser Konfrontation zu überleben. Und eine wirksame und dauerhafte Einigung unseres Volkes kann, wie zahlreiche soziologische Studien zeigen, nur auf den Grundsätzen der Gerechtigkeit, Gleichheit und Brüderlichkeit beruhen. Das heißt, auf den Prinzipien, die uns auf die besten sowjetischen und weltweiten sozialistischen Erfahrungen verweisen. Daher ist die „Linkswende“ in Russlands sozioökonomischer Politik, die die folgenden Hauptreformen beinhaltet, heute wichtiger denn je:

– Verstaatlichung des Brennstoff- und Rohstoffsektors und anderer strategischer Wirtschaftszweige, damit unser nationaler Reichtum nicht den Oligarchen, sondern dem ganzen Volk zugute kommt; Verstaatlichung der Großbanken, Einführung einer strengen Regulierung des Außenhandels im Interesse des russischen Verbrauchers;

– Wiederbelebung des Gosplans, damit Russland die einheimische Produktion und Landwirtschaft so weit wie möglich entwickeln kann und die strategischen Unternehmen mit staatlichen Aufträgen versorgt werden und stabil arbeiten können;

– zielgerichtete Entwicklung von Staatsbetrieben, Handwerksbetrieben, Genossenschaften, Kolchosen und anderen Betrieben mit kollektivem Eigentum; Schaffung nationaler Kontrollstrukturen, die mit den Strafverfolgungsbehörden koordiniert werden, damit das Staatseigentum effizient arbeiten kann und nicht zu einem Sammelbecken für diebische Beamte wird;

– Durchführung einer groß angelegten Industrialisierung und technischen Modernisierung in Rußland, wobei zu diesem Zweck Mittel aus den angesammelten staatlichen Reserven bereitgestellt werden, sowie eine gezielte Emission von Geldern zur Unterstützung der Importsubstitution, der Schaffung neuer Produktionsanlagen und des Kaufs von Ausrüstungen, des Baus von Eisenbahnen und Autobahnen, von Wohnungen und sozialen Einrichtungen, die dazu beitragen werden, neue Arbeitsplätze in großem Umfang zu schaffen und die russische Wirtschaft erheblich zu beleben;

– Vorrangige staatliche Finanzierung für Medizin, Bildung und Wissenschaft;

– Einführung eines vollwertigen progressiven Einkommensteuertarifs mit einem Grenzsteuersatz von mindestens 50 %, der für Supereinkommen gilt; Befreiung des Einkommens armer Bürger, die nicht mehr als 360.000 Rubel im Jahr verdienen, von der Einkommensteuer; proportionale Bindung des Einkommens von Regierungsbeamten und Mitarbeitern staatlicher Unternehmen an das Existenzminimum;

– Einführung eines angemessenen Lebensunterhalts für russische Bürger, der nach Berechnungen von Wissenschaftlern derzeit nicht unter 30.000 Rubel pro Monat liegen sollte, und Anhebung des Mindestlohns und der Mindestrente auf dieses Niveau;

– Abschaffung der Erhöhung des Renteneintrittsalters, die das ganze Land verärgert hat, und Rückführung auf das frühere Niveau von 55 Jahren für Frauen und 60 Jahren für Männer.

Es ist klar, dass die Liste der Reformen viel breiter ist, aber dies sind die Grundlagen. Übrigens haben die kommunistischen Abgeordneten der Staatsduma der russischen Regierung vor einem Monat umfassende Vorschläge der links-patriotischen Opposition zur Taktik und Strategie zur Überwindung der Krise und der Sanktionen vorgelegt. Bisher haben wir jedoch noch nicht gesehen, dass die Behörden eine solche „Linkswende“ einleiten wollen, obwohl selbst ein primitiver Selbsterhaltungstrieb den Kreml dazu bewegen sollte, zumindest einige der oben genannten Veränderungen durchzuführen. Es liegt auf der Hand, dass der Prozess durch die Klasseninteressen unserer Machthaber, ihre ideologischen Vorurteile sowie die Trägheit des staatlichen Verwaltungsapparats, der in den letzten Jahren in Korruption und Betrug versunken ist, behindert wird. Was sollen wir, die Befürworter des Sozialismus, in dieser Situation tun? Wie können wir unser Programm der Veränderung umsetzen?

Einige besonders begabte Bürger fordern die Anhänger des Sozialismus in dieser Phase auf, den aktiven politischen Kampf ganz aufzugeben, sich auf das Studium der marxistischen Theorie zu konzentrieren und abzuwarten…

Dies ist eine eigenartige Version des roten Buddhismus, die in der russischen Realität lediglich zur politischen Kapitulation führen wird. Andere wiederum solidarisieren sich heute voll und ganz mit dem Regime und argumentieren nach dem Motto: „Wenn die Sonderaktion vorbei ist, werden wir unsere oppositionelle Tätigkeit fortsetzen. Aber im Moment ist alles für die Front, alles für den Sieg! Diese Bürger ignorieren völlig die offensichtliche Tatsache, dass es ohne die notwendigen Veränderungen innerhalb Russlands sehr schwierig sein wird, einen Sieg zu erringen. Es gibt auch diejenigen, die sich nach wie vor ausschließlich auf Wahlen verlassen, aber die gegenwärtigen Realitäten bergen die große Gefahr, dass diese annulliert werden und die Manipulationen mit Hilfe der DEG zunehmen.

Unter den gegenwärtigen Bedingungen rückt das Format des Massenprotests auf der Straße unweigerlich wieder in den Vordergrund. Die Coronavirus-Pandemie ist zurückgegangen, fast alle Beschränkungen wurden aufgehoben, so dass wir die Möglichkeit haben, allmählich zu aktivem Protest im Rahmen der Gesetze zurückzukehren. Vor dem 1. Mai werden in vielen russischen Städten zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder vollwertige Straßenaktionen stattfinden. In Moskau zum Beispiel wollen sich linke patriotische Kräfte am 1. Mai friedlich auf dem Theaterplatz versammeln, um ihre Forderungen und Vorschläge vorzubringen.

Ich bin davon überzeugt, dass wir alle diese Gelegenheiten nutzen sollten, um den Behörden gegenüber eine umfassende Forderung nach sozialistischen Veränderungen zu erheben. Ein solcher Protest steht in keiner Weise im Widerspruch zum Schutz der Bewohner des Donbass, sondern wird im Gegenteil nur zu unserem schnellen Sieg beitragen. Ein solcher Protest wird wahrhaft patriotisch sein, denn wahre Patrioten schauen den Behörden nicht aufs Maul, sondern sprechen mutig und offen über die Probleme, die für die Zukunft unseres Heimatlandes gelöst werden müssen. Ein solcher Protest wird friedlich und konstruktiv verlaufen, wobei eine große Zahl von Teilnehmern der Schlüssel zum Erfolg ist. Wir freuen uns darauf, alle besorgten russischen Bürger am 1. Mai bei den genehmigten Protesten unter unseren roten Fahnen zu sehen. Unter den Bannern des Sieges!

https://svpressa.ru/blogs/article/332683/