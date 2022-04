Peking führt kritischen Krieg gegen Omicron mit umfangreichsten Nukleinsäuretests und striktem Community-Management

von GT- Reportern – http://www.globaltimes.cn

Übersetzung LZ

Bild: Ein Mitarbeiter prüft Produkte in einem Regal in einem Hema Fresh-Geschäft im Chaoyang-Distrikt in Peking, 26. April 2022. (Foto: China News Service/Fu Tian)

Pekings Maßnahmen zur schnellen Ausbruchskontrolle sollen nach den Lehren von Shanghai „effektiv“ sein

Peking hat seine Lehren aus der Reaktion Shanghais auf das Wiederauftreten von Omicron gezogen und führt einen kritischen und entschlossenen Krieg gegen die Omicron-Variante, indem es strengste Maßnahmen zur Verwaltung der Gemeinden ergreift, die größten Nukleinsäuretests aller Zeiten durchführt, Versammlungsaktivitäten unterbricht, Übertragungswege aufspürt und die Öffentlichkeit dringend mobilisiert, um die Sicherheit der Einwohner und des politischen Zentrums des Landes zu gewährleisten, da die COVID-19-Zahl in der Hauptstadt innerhalb von fünf Tagen auf 92 gestiegen ist.

Am Dienstag begann Peking mit einer der drei Runden von Nukleinsäuretests in 11 weiteren Bezirken, darunter Dongcheng, Xicheng und Haidian, so dass die größte Testreihe in der Stadt fast 20 Millionen Einwohner, d. h. 90 % der Bevölkerung, erfasst.

Die Hauptstadt begann am Montag mit einem bezirksweiten Nukleinsäuretest in ihrem bevölkerungsreichsten Bezirk Chaoyang, nachdem einige neue bestätigte Fälle aufgetaucht waren. Zwei weitere Testrunden sind für Mittwoch und Freitag in diesem Bezirk geplant. In Chaoyang wurden in der ersten Runde rund 3,8 Millionen Einwohner getestet, wobei eine Gruppe von fünf Proben positiv war.

Peking meldete am Dienstag zwischen Montag und Dienstag 16 Uhr 22 weitere COVID-19-Infektionen, darunter eine asymptomatische Infektion, womit sich die Gesamtzahl seit Freitag auf 92 erhöhte.

In Haidian, wo es die meisten Schulen und Hochschulen der Stadt gibt, wurden in den ersten vier Stunden am Dienstag mehr als 700 000 Einwohner getestet. Ein Student der Renmin University of China mit dem Nachnamen Yang erklärte gegenüber der Global Times, dass die Universität für ihre regulären Tests Testräume und -tische eingerichtet hat, so dass die Studenten die Tests schnell abschließen konnten, nachdem sie im Voraus über eine App einen Testzeitraum gebucht hatten.

Am Dienstag wurden Sportstätten, Kulturzentren, landschaftlich reizvolle Orte und der Gruppentourismus entweder gestoppt oder die Zahl der Besucher wurde begrenzt.

Das städtische Sportamt in Peking ordnete am Dienstag die Aussetzung aller Sportveranstaltungen und des außerschulischen Sporttrainings von Dienstag bis Samstag an. Außerdem forderte es die Sportstätten auf, die Zahl der Besucher zu begrenzen, um große Versammlungen zu vermeiden, und einige ihrer Mitarbeiter mindestens einmal pro Woche zu testen.

Das Beijing People’s Art Theatre in Dongcheng teilte mit, es habe alle für Dienstag bis Samstag geplanten Aufführungen abgesagt. Der Yonghegong-Lama-Tempel in Dongcheng kündigte ebenfalls an, dass er ab Mittwoch geschlossen sein wird.

Da die Hauptstadt in eine kritische Phase der Seuchenkontrolle und -prävention eingetreten ist, rief Pekings Parteichef Cai Qi bei einem Treffen am Montag zu dringender Mobilisierung, schnellen Untersuchungen sowie strengen und entschlossenen Maßnahmen auf, um die Ausbreitung des Virus entschlossen einzudämmen und die Sicherheit der Einwohner und der Hauptstadt zu gewährleisten, wie Beijing Daily am Dienstag berichtete.

Ein hochrangiger Experte des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention (Chinese CDC) sagte der Global Times am Dienstag unter der Bedingung der Anonymität, dass es außer Nukleinsäuretests keine andere Möglichkeit gebe, herauszufinden, wie weit sich das Omicron-Virus ausgebreitet habe und wer infiziert sei, zumal die Stealth-Variante schwieriger zu verfolgen sei.

Als Hauptstadt und politisches Zentrum müsse Peking schnellere und stärkere Maßnahmen zur Epidemieprävention und -kontrolle ergreifen, so der Experte. Er sagte, die bisher größte Nukleinsäureuntersuchung habe fast 20 Millionen Einwohner erfasst.

Zu den jüngsten Ausbrüchen gehörten Cluster-Infektionen im Zusammenhang mit Restaurants, einer Schule, einigen Angestellten des Innenausbaus und einer Reisegruppe.

Bei den am Dienstag neu gemeldeten Fällen handelte es sich um fünf Studenten, womit sich die Gesamtzahl der bei dem jüngsten Ausbruch infizierten Studenten laut Medienberichten auf 26 erhöht.

Auf der Pressekonferenz am Dienstag betonte ein Beamter aus Peking, wie wichtig es sei, sich mit den Schulen vor Ort zu befassen, in denen Infektionen festgestellt worden seien, da sie für die Prävention und Kontrolle der Epidemie von entscheidender Bedeutung seien.

Am Dienstagnachmittag erklärten viele Schulen in Haidian, dass sie keine Dienstleistungen von Ausbildungseinrichtungen innerhalb oder außerhalb der Schulen mehr anbieten würden und dass Angestellten von externen Ausbildungseinrichtungen der Zutritt zu den Schulen untersagt sei.

Eine Wohnsiedlung in Haidian forderte die Bewohner, die zwei örtliche Schulen besucht oder dort gearbeitet hatten, auf, 14 Tage lang zu Hause zu bleiben.

Wang Guangfa, ein Experte für Atemwegserkrankungen am Ersten Krankenhaus der Universität Peking, erklärte gegenüber der Global Times, dass es für Peking aufgrund der zahlreichen Übertragungsketten schwieriger sei, die laufende Epidemie unter Kontrolle zu bringen. Die von der Stadt schnell eingerichteten Massen-Nukleinsäuretests in verschiedenen Bezirken würden jedoch dazu beitragen, Infektionen rechtzeitig zu erkennen und sie in Quarantäne oder zur Behandlung zu bringen, so Wang.

Zeng Guang, ehemaliger Chef-Epidemiologe der chinesischen Gesundheitsbehörde CDC, sagte der Global Times am Dienstag, Peking ziehe Lehren aus Shanghais Reaktion auf COVID-19 mit schnellen Tests und strengen und rechtzeitigen Maßnahmen. Als Megastadt steht Peking bei der Epidemiebekämpfung auch vor Herausforderungen wie den unscharfen Bezirksgrenzen.

So arbeiten beispielsweise in Chaoyang Menschen aus vielen verschiedenen Bezirken, was die Verwaltung von Unternehmen und Organisationen im Bezirk erschwert, so Zeng.

Seit dem letzten Ausbruch Ende Februar wurden in Shanghai mehr als 500.000 Infektionen gemeldet.

Was die künftige Entwicklung des aktuellen Ausbruchs in Peking betrifft und die Frage, ob Peking möglicherweise mit einer ähnlichen Situation konfrontiert wird, sagte Zeng, dass es in mehreren Städten und Provinzen zu ähnlichen Ausbrüchen wie in Peking gekommen sei, die jedoch nicht zu groß angelegten Abriegelungen wie in Shanghai geführt hätten.

Durch frühzeitige strenge Maßnahmen, so der Experte, könne Peking die Ausbreitung des Virus wirksam eindämmen.

Peking meldet am Freitag vier neu bestätigte COVID-19-Fälle und 10 stille Träger des Coronavirus. Foto:VCG

Vorausschauende Planung

Die Umsetzung der strengen und rechtzeitigen Maßnahmen spiegelte auch die Fähigkeit der Regierung in Peking wider, die Öffentlichkeit zu mobilisieren und vorausschauend zu planen, so die Analysten.

Viele Bezirke mobilisierten Parteimitglieder, Anwohner, Beamte, Polizeibeamte sowie Angestellte nahe gelegener Unternehmen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten oder Senioren bei Nukleinsäuretests zu unterstützen. Die Bezirksregierung von Haidian mobilisierte am Dienstag 7.200 Beamte der Regierungsorgane zur Unterstützung der Nukleinsäuretests.

Nach Angaben der Pekinger Gesundheitsbehörde gibt es in Peking insgesamt 286 Einrichtungen für Nukleinsäuretests mit einer täglichen Testkapazität von 1,68 Millionen Röhrchen (Stand: Januar). Bei den derzeitigen bezirksweiten Tests werden in der Regel fünf oder 10 Proben in einem Röhrchen gemischt.

In Peking gibt es mehr als 60.000 Personen, die für die Durchführung von Nukleinsäuretests geeignet sind und in kurzer Zeit mobilisiert werden könnten, so die Kommission.

Wang sagte, es sei noch zu früh, um vorherzusagen, wie sich die Epidemie ausbreiten werde, aber Peking sollte sich im Voraus umfassend vorbereiten. Auf der Grundlage von Erfahrungen aus dem Kampf gegen die Omicron-Variante an anderen Orten schlug er vor, dass die Behörden in Peking eine bestimmte Anzahl von ausgewiesenen Krankenhäusern und einige Behelfskrankenhäuser vorbereiten sollten, falls die bestätigten Fälle weiter zunehmen.

Peking ist einer der Orte in China mit der höchsten Impfrate. Nach Angaben der örtlichen Behörden vom Januar waren 98 Prozent der Einwohner Pekings geimpft worden.

Von den über 60-Jährigen hatten mehr als 80 Prozent mindestens eine Impfung erhalten, und die meisten von ihnen hatten bis zum 17. April Auffrischungsimpfungen akzeptiert.

Wang sagte, die hohe Impfrate trage dazu bei, die Einwohner Pekings vor schweren Krankheiten und Todesfällen bei Ausbrüchen zu schützen.

Chinas Omicron-spezifischer Impfstoff hat am Dienstag Fortschritte gemacht: Ein von Sinopharm entwickelter Omicron-spezifischer COVID-19-Impfstoffkandidat wurde von Chinas oberster Arzneimittelaufsichtsbehörde für klinische Versuche zugelassen.

Der experimentelle inaktivierte Impfstoff wird, wenn er sich bewährt, wahrscheinlich als dritte oder vierte Auffrischungsimpfung für vollständig geimpfte Personen ab 18 Jahren verwendet werden.

https://www.globaltimes.cn/page/202204/1260418.shtml