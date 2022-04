„Tag der Erde“ besessen vom Klimakreuzzug

von Tom Harris – https://electroverse.net

Übersetzung LZ

Am Freitag war der Tag der Erde, ein Ereignis, das fast vollständig von der Klimawandelbewegung vereinnahmt wurde.

Am Tag der Erde erschien das Wort „Klima“ 10 Mal auf der Startseite von earthday.org. Der erste Aktionspunkt auf der Homepage von Greenpeace USA war ein Link zu einem neuen Bericht über Klimakommunikation. Auf der Homepage der Vereinten Nationen zum Internationalen Tag der Mutter Erde wurde „Klima“ nicht weniger als sieben Mal erwähnt. Auf die Umweltverschmutzung wurde einmal verwiesen, die von Land einmal, die von Wasser und Luft überhaupt nicht. Selbst das Google-Homepage-Doodle vom Freitag führte zu einer Seite, die die angeblichen Auswirkungen des Klimawandels zeigte.

Das geht nun schon seit Jahren so. Anstatt sich auf die Probleme zu konzentrieren, die die Menschen heute betreffen, wurde der Tag der Erde von der langfristigen Sorge um den Klimawandel übernommen, unabhängig davon, was sonst noch in der Welt passiert. So forderte die UN-Klimachefin Patricia Espinosa vor zwei Jahren „die internationale Gemeinschaft auf, sich trotz der COVID-19-Krise auf das übergreifende Thema des Earth Day 2020, den Klimawandel, zu konzentrieren“. Die Website des Earth Day 2020 ging noch weiter und bezeichnete den Klimawandel als „die größte Herausforderung für die Zukunft der Menschheit und die lebenserhaltenden Systeme, die unsere Welt bewohnbar machen.“

Doch die meisten Menschen auf der Welt sind offenbar anderer Meinung. Für die fast 10 Millionen Menschen, die zwischen 2013 und 2020 an der „My World“-Umfrage der Vereinten Nationen im Internet teilgenommen haben, rangierte „Maßnahmen gegen den Klimawandel“ auf dem letzten Platz, obwohl die Organisation diese Priorität an erster Stelle der zur Auswahl stehenden Themen aufführte.

Solche Ergebnisse sind für die UN-Klimabürokraten unangenehm, so dass sie nach der Beendigung der My World-Umfrage die Umfrage im Wesentlichen erneut durchführen. Diesmal bitten sie die Öffentlichkeit, ihnen zu sagen: „WELCHE SECHS DER FOLGENDEN GLOBALEN ZIELE SIND FÜR SIE UND IHRE FAMILIE VON UNMITTELBARER BEDEUTUNG?“ Bislang haben 582 106 Menschen ihre Stimme abgegeben, und „Climate Action“ liegt derzeit auf Platz 9 der 17 Ziele, was etwa 10 % der abgegebenen Stimmen entspricht.

Als die Umfragen von Gallup im Jahr 2015 ein relativ geringes Interesse an Umweltthemen ergaben, schlug das Unternehmen mehrere Ursachen für diesen Rückgang vor, von denen eine die Earth-Day-Strategen beunruhigen sollte: Sie konzentrieren sich auf das falsche Thema. Gallup erklärte,

„Der Hauptfokus der Umweltbewegung hat sich auf langfristige Bedrohungen wie die globale Erwärmung verlagert – Themen, über die sich die Amerikaner tendenziell weniger Gedanken machen als über unmittelbarere Bedrohungen wie die Umweltverschmutzung. Auch wenn die globale Erwärmung als Umweltproblem in den letzten Jahren von Politikern und Medien stärker beachtet wurde, ist die Sorge der Amerikaner darüber heute nicht größer als 1989, als Gallup zum ersten Mal danach fragte.“

Die meisten vernünftigen Menschen sind Umweltschützer und wollen saubere Luft, Land und Wasser. Dennoch dominiert der Klimawandel jetzt nicht nur den Tag der Erde, sondern die gesamte Umweltbewegung und zieht Mittel und Energien von der Bewältigung wichtiger kurz- und mittelfristiger Probleme wie Umweltverschmutzung und bedrohte Arten ab. Abgesehen von dem strategischen Fehler, sich auf ein Thema zu konzentrieren, das die Öffentlichkeit nicht wirklich zu interessieren scheint, gibt es ein ernsthaftes ethisches Problem, das letztendlich auf die Bewegung zurückfallen wird.

Dokumente wie die Berichtsreihe Climate Change Reconsidered des Nongovernmental International Panel on Climate Change zeigen, dass in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine Debatte über die Ursachen des Klimawandels tobt. Die Wissenschaftler sind sich noch nicht einmal einig, ob eine Abkühlung oder eine Erwärmung bevorsteht, geschweige denn, wie stark wir das Klima beeinflussen. Dennoch behaupten die Verfechter der globalen Erwärmung, dass „die Wissenschaft feststeht“. Sie behaupten, wir wüssten mit Sicherheit, dass unsere Kohlendioxidemissionen einen planetarischen Notfall auslösen werden, wenn wir unser Verhalten nicht radikal ändern.

Das macht natürlich keinen Sinn. Ungewissheit gehört zu jeder Wissenschaft, insbesondere zu einer so komplizierten wie dem Klimawandel.

Die Folgen dieser Selbstüberschätzung sind tragisch. Nach Angaben der in San Francisco ansässigen Climate Policy Initiative fließen von den über eine halbe Billion Dollar, die derzeit weltweit jährlich für die Klimafinanzierung ausgegeben werden, 91 % ausschließlich in die Eindämmung des Klimawandels, d. h. in den Versuch, künftige Klimazustände zu kontrollieren. Nur 7 % der globalen Klimafinanzierung sind ausschließlich dafür bestimmt, gefährdeten Menschen bei der Bewältigung des Klimawandels in der Gegenwart zu helfen. Auf der Grundlage einer Hypothese über die Ursachen des Klimawandels lassen wir die Menschen heute leiden, um möglicherweise denjenigen zu helfen, die erst noch geboren werden. Wenn die Öffentlichkeit dies begreift, wird sie den Klimakreuzzug bald als grundlegend unmoralisch und die heutige Umweltbewegung als fehlgeleitet ansehen.

Dieses Szenario, nicht das theoretische zukünftige Klima, sollte die Umweltschützer am meisten beunruhigen, die dieses Jahr am Tag der Erde gearbeitet haben.

Tom Harris ist geschäftsführender Direktor der International Climate Science Coalition – Canada mit Sitz in Ottawa (www.icsc-canada.com).