Russisches Verteidigungsministerium: USA planen False-Flag-Operationen mit Massenvernichtungswaffen

von Thomas Röper – http://www.anti-spiegel.ru

Das russische Verteidigungsministerium hat in einer Erklärung Details zu von den USA in der Ukraine geplanten False-Flag-Operationen bekannt gegeben.

Westliche Medien und US-Politiker warnen schon seit Wochen, dass Russland in der Ukraine Massenvernichtungswaffen einsetzen könnte. Dazu hat sich das russische Verteidigungsministerium nun wieder in einer Erklärung geäußert. Demnach soll die Öffentlichkeit mit diesen „Warnungen“ darauf vorbereitet werden, dass in der Ukraine Massenvernichtungswaffen eingesetzt werden. Allerdings planen die USA selbst diesen Einsatz, um dann die Russen zu beschuldigen. Dieses Vorgehen nennt man bekanntlich False-Flag-Operation, oder „Operationen unter falscher Flagge.“

Das russische Verteidigungsministerium hat nun Details über die Pläne dafür mitgeteilt, die den Russen bekannt sind. Außerdem hat das russische Verteidigungsministerium in der Erklärung nebenbei mitgeteilt, dass bereits Versuche solcher Operationen stattgefunden haben und dass eine solche geplante Operation auf dem Gelände von Asowstal in Mariupol der Grund dafür ist, dass Putin die Armee angewiesen hat, das Stahlwerk nicht zu stürmen, sondern zu belagern und die dort eingeschlossenen Asow-Kämpfer auszuhungern.

Ob die Warnungen des russischen Verteidigungsministeriums sich als berechtigt herausstellen, wird die Zukunft zeigen. Ich habe die Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums übersetzt. Die bei der Erklärung gezeigten Folien finden Sie im Anschluss an die Übersetzung.

Beginn der Übersetzung:

Dem russischen Verteidigungsministerium liegen Informationen vor, wonach die Vereinigten Staaten Provokationen vorbereiten, um die russischen Streitkräfte des Einsatzes chemischer, biologischer oder taktischer Atomwaffen zu beschuldigen. Der Plan ist bereits ausgearbeitet und ist eine Reaktion auf den Erfolg Russlands bei der Durchführung der Militäroperation.

Allein im März und April dieses Jahres haben hochrangige westliche Offizielle regelmäßig provokante „warnende“ Erklärungen abgegeben. Die Medien verbreiten Gerüchte über den möglichen Einsatz von Massenvernichtungswaffen durch Russland.

So kommentierte beispielsweise der Sicherheitsberater des US-Präsidenten Jake Sullivan die Worte von Präsident Biden, dass die USA auf einen möglichen Einsatz von Massenvernichtungswaffen durch Russland „entsprechend reagieren werden.“ Und am 27. Februar erklärte die Ständige Vertreterin der USA bei den Vereinten Nationen, Greenfield, dass Russland beabsichtigt, alle Mittel „unter fremder Flagge“ einzusetzen, einschließlich chemischer und biologischer Waffen, um die ukrainische Bevölkerung und die Weltgemeinschaft einzuschüchtern.

Vor diesem Hintergrund hat das US-Außenministerium die Vorabgenehmigung des Unterstaatssekretärs für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheit Jenkins für den Transfer von bis zu 400.000 persönlichen Schutzausrüstungen, 390 CBRN-Aufklärungsfahrzeugen und 15 STRIKER-Aufklärungsfahrzeugen an die Ukraine positiv bewertet.

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass ähnliche Projekte von den USA wiederholt durchgeführt wurden, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Das schillerndste Beispiel für eine Informationsprovokation war die Rede von US-Außenminister Colin Powell am 5. Februar 2003. Ein Reagenzglas mit „Waschmittel“ in seinen Händen diente als Vorwand für die Invasion des Irak und verursachte den Tod von fast einer halben Million Menschen.

Im Jahr 2017 führten die von Nachrichtenagenturen verbreiteten Fotos der „Weißhelme“, auf denen Menschen mit gewöhnlichen Mullbinden zu sehen waren, die am Ort eines mutmaßlichen Sarin-Angriffs Proben nahmen, ohne dass die Menschen um sie herum eine Schutzausrüstung trugen, zu einem Raketenangriff auf den Flugplatz Shayrat in Syrien.

Und 2018 führten inszenierte Filmaufnahmen von angeblich mit Chlor vergifteten syrischen Kindern zur Zerstörung eines medizinischen Forschungszentrums in Barzah und Jamraya. Erst die Aussagen von Augenzeugen, die von der Russischen Föderation nach Den Haag gebracht wurden, öffneten der Weltöffentlichkeit die Augen über das Geschehen. (Anm. d. Übers.: Dass der Vorfall vom Westen inszeniert wurde, hat später sogar ein BBC-Produzent zugegeben)

Bis heute wurde niemand für diese Provokationen zur Verantwortung gezogen.

Um die Russische Föderation zu beschuldigen, sind nun drei Szenarien vorgesehen.

Das erste ist ein „inszenierter Vorfall unter fremder Flagge“, was die wahrscheinlichste Variante ist.

Es könnte sich um einen tatsächlichen Einsatz chemischer und biologischer Waffen mit Opfern in der Bevölkerung handeln oder um die Inszenierung einer von Russland durchgeführten „Sabotage“ in ukrainischen Einrichtungen, die an der Entwicklung von Komponenten von Massenvernichtungswaffen beteiligt sind.

Dieses Szenario ist für chemische und biologische Anlagen in Charkiw und Kiew geplant. Eine Provokation an Atomkraftwerken, vor allem am russisch kontrollierten Kernkraftwerk Saporischschja, wird nicht ausgeschlossen. So wurde am 21. April ein Konvoi von 10 Fahrzeugen mit gefährlicher Fracht auf dem Weg zum Atomkraftwerk an einer Straßensperre der Nationalgarde gestoppt und in die Stadt Saporischschja zurückgeschickt.

Darüber hinaus erwägt die ukrainische Führung ernsthaft, das Lager für radioaktive Abfälle in der ehemaligen Chemiefabrik Pridneprovsky im Dorf Kamenskoje in der Region Dnipropetrowsk anzugreifen. Dem russischen Verteidigungsministerium liegen Dokumente vor, die den kritischen Zustand des Lagers und die Misswirtschaft bei der Verwendung von EU-Mitteln für die Instandhaltung der Anlage bestätigen.

Das zweite ist der „maximal verdeckte Einsatz von Massenvernichtungswaffen geringen Ausmaßes“ zur Unterdrückung des Widerstandswillens und der Widerstandsfähigkeit im Rahmen einer spezifischen operativen Aufgabe.

Dieses Szenario wurde bei Asovstal in Betracht gezogen. Doch der Befehl des Oberbefehlshabers, der die Erstürmung des Werkes absagte, hat die Umsetzung der Pläne des Pentagons durchkreuzt.

Das dritte, am wenigsten wahrscheinliche Szenario ist der „offene Einsatz von Massenvernichtungswaffen auf dem Schlachtfeld“ für den Fall, dass mit konventionellen Waffen kein Erfolg erzielt wird.

Dieses Szenario wird für Slovjansk und Kramatorsk in Betracht gezogen, die zu Festungsstädten ausgebaut wurden.

Die hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Einsatz chemischer Waffen inszeniert wird, wird durch die Lieferung von Gegenmitteln für Giftstoffe an die Ukraine bestätigt. Allein im Jahr 2022 wurden auf Ersuchen des ukrainischen Gesundheitsministeriums mehr als 220.000 Ampullen Atropin aus den Vereinigten Staaten geliefert. Diese Tatsache deutet auf die gezielte Vorbereitung von Provokationen mit Nervenkampfstoffen hin.

Das Außenministerium der Vereinigten Staaten hat bereits das Verfahren für die Untersuchung festgelegt und die mit der Durchführung betrauten Beamten ernannt.

Der Mechanismus der Organisation für das Verbot chemischer Waffen wird auf chemische Zwischenfälle angewandt, so dass es möglich ist, die erforderlichen Beweise zu fabrizieren und die Schuld nach eigenem Ermessen zuzuweisen, wie dies bereits wiederholt im Zuge der Ermittlungen zu den chemischen Zwischenfällen in Syrien geschehen ist. (Anm. d. Übers.: Details dazu, wie das abgelaufen ist, finden Sie hier und hier)

Die rasche Sammlung von Beweisen am Tatort – Proben, Zeugenbefragungen, Foto- und Videodokumentation – wird von entscheidender Bedeutung sein.

Der Mechanismus zur Untersuchung eines möglichen Einsatzes biologischer Waffen wird mit Genehmigung des UN-Generalsekretärs in Gang gesetzt, der die Zusammensetzung der Expertengruppe nach seinen eigenen Vorstellungen bestimmt.

Es ist geplant, dass das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), ausgestattet mit Schutz- und Indikationsausrüstung, in Gebieten tätig wird, in die NATO-Vertreter nicht gelangen können.

Der vorgetäuschte Einsatz von Massenvernichtungswaffen zielt darauf ab, Russland des Einsatzes verbotener Waffen zu beschuldigen und damit das so genannte „syrische Szenario“ zu verwirklichen, bei dem der Staat wirtschaftlich und politisch isoliert und aus internationalen Organisationen, einschließlich des UN-Sicherheitsrats, ausgeschlossen wird.

Ein möglicher Weg besteht darin, Druck auf Länder auszuüben, die der Russischen Föderation loyal und freundlich gesinnt sind, einschließlich Indien und China, um sie zu zwingen, Sanktionen gegen unser Land zu verhängen.

Wir möchten daran erinnern, dass die Russische Föderation ihr chemisches Arsenal am 27. September 2017 vollständig vernichtet hat, wie in einem OPCW-Zertifikat bestätigt wurde. Die USA ihrerseits sind mit ihren starken finanziellen, wirtschaftlichen und technischen Kapazitäten das einzige Land, das Vertragspartei des Chemiewaffenübereinkommens ist und immer noch über ein beeindruckendes Arsenal an chemischen Kampfstoffen von 672,5 Tonnen verfügt. (Anm. d. Übers.: Die USA begründen die immer wieder herausgezögerte Vernichtung ihrer Chemiewaffen mit Geldmangel)

Die Behauptung von CIA-Direktor Burns, Russland könnte taktische Atomwaffen einsetzen, ist absurd. Beim derzeitigen Stand der technischen Ausrüstung des internationalen Systems zur Überwachung von Atomtests ist es unmöglich, den Einsatz solcher Waffen zu verbergen. Wenn der CIA-Direktor dies nicht versteht, ist er entweder unprofessionell oder wird in die Irre geführt.

Die Programme für biologische Waffen der UdSSR wurden 1972 vollständig eingestellt. Die Zahl der biologischen Labors der USA jedoch ist nicht mit der anderer Ländern vergleichbar. Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums kontrolliert Washington 336 Laboratorien in 30 Ländern der Welt, was Anlass zu ernster Sorge gibt.

Es sei darauf hingewiesen, dass die USA entgegen ihren internationalen Verpflichtungen in ihren nationalen Rechtsvorschriften Bestimmungen beibehalten haben, die die Arbeit an biologischen Waffen erlauben.

Die Vereinigten Staaten haben ihre Ratifizierung des Genfer Protokolls von 1925 mit einer Reihe von Vorbehalten versehen, von denen einer den Vergeltungseinsatz von chemischen und Toxinwaffen erlaubt.

Nach dem «Uniting and Strengthening America to Obstruct Terrorism Act» ist die Forschung an biologischen Waffen mit Genehmigung der Regierung der Vereinigten Staaten erlaubt. Die Teilnehmer an solchen Forschungen sind für die Entwicklung solcher Waffen nicht strafrechtlich verantwortlich.

Da die Vereinigten Staaten alle internationalen Initiativen zur Überprüfung des Übereinkommens über biologische Waffen (Toxinwaffen) blockiert haben, sind die Voraussetzungen für einen Verstoß gegen internationale Vereinbarungen über die Nichtverbreitung biologischer Waffen gegeben.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die Ukraine bei der Herstellerfirma angefragt hat, ob sie die Bayraktar-Drohnen mit Aerosolaufsätzen ausstatten kann. (Anm. d. Übers.: Das ist schon seit Anfang März bekannt, Details finden Sie hier)

Es ist besorgniserregend, dass am 9. März drei unbemannte Luftfahrzeuge, die mit 30-Liter-Behältern und Sprühgeräten ausgestattet sind, von Aufklärungseinheiten der russischen Truppen im Gebiet Cherson entdeckt wurden.

Im Januar 2022 kaufte die Ukraine Berichten zufolge über zwischengeschaltete Organisationen mehr als 50 solcher Geräte, mit denen biologische Rezepturen und giftige Chemikalien ausgebracht werden können.

Am 21. April 2022 wurde ein Behälter mit Ampullen von einer Drohne auf eine russische Militärstellung abgeworfen. Es war geplant, dass ihre Zerstörung eine chemische Reaktion auslöst, die zu einer Explosion und einem Brand führt und giftige Stoffe freisetzt, die nicht in den Listen der Konvention aufgeführt sind.

Der Inhalt der Ampullen wird im Labor 27 des wissenschaftlichen Zentrums des russischen Verteidigungsministeriums, das von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen akkreditiert ist, chemisch analysiert, und die Analyseergebnisse werden dem technischen Sekretariat der Organisation nach dem festgelegten Verfahren übermittelt.

Darüber hinaus möchten wir daran erinnern, dass die Vereinigten Staaten bis heute der einzige Staat in der Weltgeschichte sind, der alle drei Arten von Massenvernichtungswaffen eingesetzt hat.

Der Abwurf von Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki während des Zweiten Weltkriegs, der Einsatz von giftigen Chemikalien in Vietnam und im Irak – all diese Verbrechen wurden von den zuständigen internationalen Organisationen nicht angemessen bewertet.

In dem Versuch, die Militäroperation der russischen Truppen zu diskreditieren, ist das Kiewer Regime also in der Lage, auf Betreiben der US-Regierung in naher Zukunft Szenarien umzusetzen, die zum Tod Zehntausender ukrainischer Bürger führen und eine ökologische und humanitäre Katastrophe verursachen.

Ende der Übersetzung

Hier noch die dazu gezeigten Folien.