Minsk II: Zwei Worte, die Sie nie in den Mainstream-Nachrichten hören werden

von Walt Zlotow – http://www.antikrieg.com

Wenn Sie hundert Amerikaner fragen, können Sie von Glück sagen, wenn Sie auch nur einen finden, der jemals von Minsk II gehört hat. Aber wenn Sie dieselben Amerikaner fragen, wie der Krieg in der Ukraine begann, werden Sie wahrscheinlich hören: „Der russische Präsident Putin wachte eines Tages auf und beschloss, das Sowjetimperium wiederherzustellen, angefangen mit der Ukraine“.

Das liegt daran, dass unsere Regierung und ihre sklavisch treuen Medien ein falsches Narrativ kreiert haben, um maximale Propaganda zu betreiben und zu unterstützen, dass Milliarden an Waffen in das ukrainische Kriegsgebiet gepumpt werden, um sicherzustellen, dass Tod und Zerstörung endlos weitergehen werden.

Minsk II war das 2015 von Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland ausgehandelte Abkommen zur Beendigung des Bürgerkriegs in der Ukraine zwischen der prowestlichen, ultranationalistischen Regierung und den pro-russischen Ukrainern in den östlichen Donbass-Provinzen Lugansk und Donezk.

Warum ein Bürgerkrieg in der Ukraine? Historisch gesehen wurde die Ukraine zunächst vom Russischen Reich und dann von der Sowjetunion im Laufe von vier Jahrhunderten aus verschiedenen Völkern zusammengeschustert. Die wichtigsten waren die westlich orientierten, ukrainischsprachigen Völker im Norden und Westen und die russischsprachigen im Osten und Süden.

Ihr Verhältnis war stets angespannt, doch unter sowjetischer Herrschaft herrschte relativer Frieden. Nach der Befreiung von der sowjetischen Herrschaft im Jahr 1999 traten die Spannungen zwischen den beiden ungleichen Gruppen wieder auf. Fünfzehn Jahre später machten die USA jede Chance auf eine friedliche Lösung zunichte, indem sie einen Putsch unterstützten, durch den der russisch geprägte Präsident Janukowitsch gewaltsam abgesetzt und durch eine ultranationalistische Regierung unter Petro Poroschenko ersetzt wurde.

Damit begann der Bürgerkrieg im Donbass, dem über 14 000 Ukrainer zum Opfer fielen, weil Kiew versuchte, die verhassten russisch geprägten Ukrainer zu unterwerfen und zu marginalisieren. Und an der Spitze des Gemetzels steht seit 3 Jahren der derzeitige Präsident Wolodymyr Zelenski. Ihn als den neuen Churchill zu bezeichnen, ist nicht ganz zutreffend.

Aber die Ukraine konnte dem Bürgerkrieg schon früh entkommen, nämlich mit den Abkommen von Minsk und dann Minsk II in den Jahren 2014 und 2015. Letztere forderten Autonomie für die abtrünnigen Provinzen Donezk und Lugansk, Amnestie für die Kämpfer und eine Vertretung in der ukrainischen Regierung.

Angestachelt von den USA und den Ultranationalisten, die die eigentliche Macht innehaben, entschieden sich die beiden Präsidenten Poroschenko und Zelenski für die Fortsetzung des Bürgerkriegs, um sowohl die abtrünnigen Provinzen zurückzuerobern als auch die Krim zurückzuerobern, die von Russland beschlagnahmt worden war, nachdem der Putsch von 2014 den russischen Marinestützpunkt in Sebastopol auf der Krim bedroht hatte.

In den Monaten vor Russlands kriminellem Krieg hat die Ukraine mit Hilfe von Waffen und Ausbildung durch Uncle Sam ihren kriminellen Beschuss des Donbass dramatisch verstärkt und sogar hunderttausend Soldaten für eine mögliche Invasion, die für März vorhergesagt wurde, zusammengezogen.

War damit und mit dem drohenden Vordringen der NATO in der Ukraine bis an die Grenzen Russlands der Einmarsch Russlands legal oder für die nationale Verteidigung Russlands notwendig? Nein, natürlich nicht. Aber die Erwartung, Russland würde sich zurücklehnen und nichts tun, machte den Einmarsch praktisch unvermeidlich.

Am 24. Februar trat diese Unvermeidlichkeit ein und kostete Tausende von sinnlosen Toten, brachte die Welt in die Gefahr einer weltweiten Rezession, Millionen von Armen in der ganzen Welt, die aufgrund von Nahrungsmittelknappheit verhungern müssen, und das Schlimmste von allem …. einen Atomkrieg.

Unsere Regierung und unsere Medien haben Millionen von Worten verschwendet, um diesen Krieg dem Verrückten im Kreml und seinen Träumen von einem wiederhergestellten Sowjetimperium in die Schuhe zu schieben. Aber sie könnten es besser machen mit nur zwei Worten, die die Ukraine und die USA einzuhalten und umzusetzen sich geweigert haben: Minsk II.

erschienen am 23. April 2022 auf > Antiwar.com > Artikel

