Die Schlacht um Mariupol war blutig, aber strategisch vorteilhaft für Russland

von Andrew Korybko – https://oneworld.press

Übersetzung LZ

Die Befreiung dieser Stadt ist ein echter Wendepunkt in diesem Konflikt. Deshalb sagte Präsident Putin zu Verteidigungsminister Schoigu: „Ich möchte, dass alle, die an dieser Schlacht teilgenommen haben, wissen, dass sie alle Helden für uns und für ganz Russland sind“.

Die Ankündigung des russischen Verteidigungsministers Schoigu am Donnerstag, dass die russischen Streitkräfte (RAF) ganz Mariupol mit Ausnahme des Stahlwerks Azovstal, in dem sich noch einige Neonazis aufhalten, befreit haben, markiert das Ende der bisher berühmtesten Schlacht im Rahmen der laufenden militärischen Sonderoperation Russlands in der Ukraine. Der oberste Militärbeamte des Landes erklärte die Zerstörung der Stadt gegenüber Präsident Putin folgendermaßen: „Bei ihren Widerstandsbemühungen haben die Nationalisten fast alle Wohngebäude als befestigte Stellungen genutzt. Gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie wurden in den Erdgeschossen platziert, während Scharfschützen in den oberen Stockwerken in Stellung gingen. Es gab auch separate Einheiten, die mit ATGMs bewaffnet waren. Die Bewohner wurden in die mittleren Stockwerke und Keller gebracht und als menschliche Schutzschilde benutzt. Das geschah in fast allen Wohnblocks“.

Dennoch bekräftigte Schoigu: „Bei der Befreiung von Mariupol haben die russische Armee und die Volksmilizen der DVR alle Vorkehrungen getroffen, um das Leben von Zivilisten zu retten.“ Anschließend erläuterte er diese Bemühungen im Detail und nannte die Zahl der geretteten Menschen. In Anbetracht des faktischen Endes der Schlacht riet der Verteidigungsminister Präsident Putin, die geplante Erstürmung des Stahlwerks Azovstal abzubrechen, womit der russische Staatschef einverstanden war, um das Leben seiner Soldaten nicht weiter zu gefährden. Stattdessen ordnete er an, das Gelände vollständig abzuriegeln und den Kämpfern erneut die Möglichkeit zu geben, sich zu ergeben, wobei er ihnen versprach, sie bei Bedarf angemessen medizinisch zu versorgen und im Einklang mit dem Völkerrecht zu behandeln.

Dieser Meilenstein im Ukraine-Konflikt ist eine perfekte Gelegenheit, um über die Schlacht von Mariupol nachzudenken, die einen intensiven, von den USA geführten Infokrieg der westlichen Mainstream-Medien (MSM) gegen Russland ausgelöst hat. Bei dieser Stadt handelt es sich nicht um irgendeine beliebige Stadt am Asowschen Meer, sondern um das Hauptquartier des berüchtigten neonazistischen Asowschen Bataillons. Das erklärt, warum Schoigu Präsident Putin informierte, dass „eine große Menge schwerer Waffen und militärischer Ausrüstung in der Stadt stationiert wurde, darunter Panzer, die Mehrfachraketenwerfersysteme Smerch und Uragan, schwere Artilleriesysteme und die Raketenkomplexe Tochka-U… Die Stadt wurde mit Raketen, Munition, Treib- und Schmierstoffen sowie Nahrungsmitteln für langwierige Feindseligkeiten ausgestattet.“ Dementsprechend strömten Berichten zufolge auch zahlreiche ausländische Söldner dorthin.

Die Befreiung Mariupols durch die RAF und ihre Verbündeten im Donbass markiert einen Wendepunkt in den Bemühungen Russlands um die Entnazifizierung der Ukraine, die zu den wichtigsten Zielen seiner Sonderoperation gehört. Das Asow-Bataillon konnte die Stadt nicht aufgeben, ohne bis zum Ende zu kämpfen, da der Verlust der Kontrolle über die Stadt den Anfang vom Ende ihrer vom Westen unterstützten ethnofaschistischen nationalen Bewegung bedeutet. Neben dem symbolischen Grund gibt es noch zwei weitere Gründe, warum sie so erbittert und unter völliger Verletzung der internationalen Gesetze zur Regelung der Kriegsführung gekämpft haben, und zwar wegen der geoökonomischen und geostrategischen Bedeutung der Stadt. Das Stahlwerk Asowstal ist ein wichtiger Wirtschaftsmotor, der die Region nach Beendigung des Konflikts wiederbeleben könnte.

Das Asowsche Bataillon und seine westlich-kiewischen Schutzherren wollten nicht, dass die befreite Bevölkerung das Werk nach dem Ende der Schlacht nutzt. Sie konnten Russland und seinen Verbündeten nicht um jeden Preis das überlassen, was sie für einen wirtschaftlichen Sieg halten, der es den Einheimischen aber lediglich ermöglicht, ihre Wirtschaft und die der gesamten Region wiederaufzubauen. Deshalb wollten sie, dass die RAF und ihre Verbündeten den Ort in einer epischen Endschlacht stürmen, die wahrscheinlich zu seiner vollständigen Zerstörung führen würde, was Präsident Putin in weiser Voraussicht abgelehnt hat. Unabhängig von der physischen Zukunft des Stahlwerks Azovstal lässt sich nicht leugnen, dass der größte Teil von Mariupol zerstört wurde, weil das Asow-Bataillon fast alle Wohngebäude als befestigte Stellungen genutzt hat, genau wie Schoigu es gesagt hat.

Auch dies geschah aus vergeltenden geoökonomischen Motiven, diente aber auch dem zusätzlichen Zweck, den antirussischen Infokrieg ihrer westlichen Partner anzuheizen. Dies geschah durch die Verbreitung von Falschnachrichten, in denen behauptet wurde, die RAF würde in der Stadt einen so genannten „Völkermord“ verüben, indem sie fälschlicherweise beschuldigt wurde, im Rahmen einer „Kollektivstrafe“ gegen die Bevölkerung wahllos alle Wohngebäude zu zerstören. Der Grund für die Verbreitung dieses waffenfähigen Narrativs bestand darin, die humanitären Ziele Moskaus in dem Konflikt zu diskreditieren, indem man sie als heuchlerisch darstellte, da einer der Gründe für die Intervention darin bestand, Kiews Völkermord an der einheimischen russischen Bevölkerung im Donbass zu stoppen. Außerdem sollten die westlichen Partner Kiews das Gefühl der Dringlichkeit vermitteln, dem Land mehr Waffen zu liefern.

Die USA haben von ihren europäischen Vasallen verlangt, „mehr“ für ihren Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine zu tun, obwohl dies den objektiven Interessen des Blocks völlig zuwiderläuft. Da die USA jedoch deren hyperliberale Neigungen kennen, haben sie erkannt, dass sie sie durch die Verbreitung dieses falschen „Völkermord“-Narrativs zum Einlenken bewegen können. Diejenigen Regierungen, die sich dem Druck der USA weiterhin widersetzten, riskierten, dass die USA einige ihrer Bürger dazu ermutigten, eine Proto-Farbenrevolution zu inszenieren, um zusätzlichen Druck von unten auf sie auszuüben, der den Druck von oben nach unten ergänzte. Anders ausgedrückt: Dieser Aspekt des antirussischen Infokriegs der USA zielte darauf ab, die Wiedererlangung ihrer Hegemonie über die EU zu erleichtern, indem sie ein falsches Erscheinungsbild erzeugten, das die betreffenden Staaten dazu zwang, nach ihrer Pfeife zu tanzen.

Nachdem wir die Soft-Power- und die geoökonomischen Dimensionen der Schlacht um Mariupol erläutert haben, ist es nun an der Zeit, die geostrategischen Dimensionen zu erörtern, die Kiew am meisten motiviert haben, das Asow-Bataillon bis zum Ende kämpfen zu lassen, nachdem es seiner Stadt den größten Schaden zugefügt hatte. Dieser Teil von Lenins unnatürlichem Mini-Reich gilt im Allgemeinen als russlandfreundlich, wenn nicht gar pro-russisch. Die Bevölkerung nahm 2014 am Unabhängigkeitsreferendum der neu anerkannten Volksrepublik Donezk (DVR) teil, wurde aber schnell von Kiews Streitkräften und ihren neonazistischen Verbündeten für fast acht Jahre besetzt. Es bestand kein Zweifel daran, dass sie eine Wiedervereinigung mit der DVR unterstützen würden, was wiederum Russlands spekulative Pläne zur Einrichtung eines sogenannten „Landkorridors“ zur Krim erleichtern könnte.

Ausländische Beobachter gehen seit langem davon aus, dass Russland idealerweise einen solchen Korridor anstreben würde, was sich in der Praxis auch bewahrheitete, nachdem die RAF in den ersten Tagen der Sonderoperation in der gesamten Südukraine rasche Erfolge erzielt hatte. Mariupol blieb der einzige Rückzugsort, von dem aus die Neonazis des Asow-Bataillons ihre Waffenvorräte hätten nutzen können, um hinter den Linien verheerende Gegenangriffe zu starten. Das ist der militärisch-strategische Grund, warum sich die RAF so intensiv auf die Befreiung dieser Stadt konzentrierte, abgesehen von den bereits erläuterten Soft-Power- und geoökonomischen Motiven. In diesem Zusammenhang ist das auch der Grund, warum Kiew dem Asow-Bataillon befohlen hat, bis zum Ende zu kämpfen und der Stadt so viel Schaden wie möglich zuzufügen.

Der Verlust von Mariupol durch das Asow-Bataillon nach dessen Befreiung durch die RAF und ihre Verbündeten im Donbass stellt einen Wendepunkt im südöstlichen Teil des Konflikts dar. Die „Landbrücke“ zur Krim ist nun sicher, und es gibt Spekulationen, dass nahe gelegene Teile der Rumpfukraine bald ihre eigenen Unabhängigkeitsreferenden nach dem Vorbild der Krim und des Donbass abhalten könnten, die realistischerweise dazu führen könnten, dass sie entweder von Moskau als souveräne Staaten anerkannt werden oder sich vielleicht mit den Donbass-Republiken zusammenschließen, um das so genannte „Noworossija-Projekt“ voranzutreiben. In jedem Fall ist es zu diesem Zeitpunkt praktisch eine vollendete Tatsache, dass Kiew wahrscheinlich nie wieder die Souveränität über diesen ehemaligen Teil der Ukraine erlangen wird. Dieses scheinbar unausweichliche Ergebnis wird diese Ecke Europas geopolitisch revolutionieren.

Aus diesen Gründen kann die Schlacht um Mariupol als blutig, aber strategisch vorteilhaft für Russland bezeichnet werden. Die Opfer unter der Zivilbevölkerung sind ausschließlich darauf zurückzuführen, dass das Asow-Bataillon gegen internationales Recht verstoßen hat, indem es Wohnhäuser als befestigte Stellungen nutzte und eine Politik der menschlichen Schutzschilde betrieb. Die Befreiung dieser Stadt ist ein echter Wendepunkt in diesem Konflikt, weshalb Präsident Putin zu Schoigu sagte: „Ich möchte, dass alle, die an dieser Schlacht teilgenommen haben, wissen, dass sie Helden für uns und für ganz Russland sind. Diese Soldaten haben so viel geopfert, um sicherzustellen, dass die Menschenrechte der örtlichen Bevölkerung nie wieder von den Neonazis in Kiew brutal verletzt werden. Der glorreiche Sieg, den ihr Kampf für ihren stolzen Zivilisationsstaat errungen hat, wird ihren Landsleuten für immer in Erinnerung bleiben.“

https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2771