von Sergej Aksenow – https://svpressa.ru – Der Text wird kommentiert von: Wjatscheslaw Tetyokin und Dmitri Agranowsky

Bild: Grigory Sysoev / TASS

Übersetzung LZ

Die Kommunisten haben vorgeschlagen, die russische Trikolore durch die Flagge der UdSSR zu ersetzen.

Die Kommunistische Partei hat auf staatlicher Ebene vorgeschlagen, die russische Trikolore durch die Flagge der UdSSR zu ersetzen. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde der Staatsduma vorgelegt. Die Politiker brachten das Thema vor dem Hintergrund der informellen Verwendung der roten Flagge als Symbol für Russlands Sondereinsatz in der Ukraine zur Sprache.

Dem Gesetzentwurf zufolge wird die russische Nationalflagge „ein rotes rechteckiges Tuch mit dem Bild einer goldenen Sichel und eines Hammers in der oberen Ecke, am Stiel, und darüber ein roter fünfzackiger Stern mit einem goldenen Rand“ sein.

In der Begründung heißt es, dass die Änderung der Flagge „die patriotische Erziehung der Bürger fördern, einen freien und offenen Ausdruck der Gefühle des Stolzes auf das Vaterland, der Liebe und des Respekts für das Land ermöglichen und den Respekt und die Erinnerung an unsere Vorfahren – die Verteidiger des Vaterlandes – bewahren wird.

Darüber hinaus berufen sich die Verfasser des Gesetzes auf russische Traditionen: „Rot bedeutet schön, die Farbe des Glaubens, der Hoffnung, des Triumphs des Guten über das Böse, die Lieblingsfarbe des Volkes. Die derzeitige weiß-blau-rote Trikolore sei ein „Geschenk“ der Niederländer, erinnerten die Abgeordneten.

Im Jahr 1917, so schrieben die Verfasser des Gesetzes, leisteten die Truppen, die an die Front des Ersten Weltkriegs zogen, unter den vom Proletariat präsentierten roten Bannern einen Eid auf die Regierung. Und während des Zweiten Weltkriegs wurde die weiß-blau-rote Flagge zum Symbol der russischen Kollaborateure.

Die Kommunisten sind der Ansicht, dass die bei der Volksabstimmung über die Verfassungsänderungen 2020 angenommenen Änderungen, insbesondere Artikel 67.1 Teil 1 über die Nachfolge Russlands in der Sowjetunion, ihnen das Recht geben, die Nationalflagge der UdSSR zu verwenden.

Wladimir Putins Absicht, die UdSSR wiederherzustellen, ist im Westen auf Ablehnung gestoßen. Laut US-Unterstaatssekretärin Victoria Nuland erklärt dies Moskaus Haltung zur Ukraine. Der Kreml hat solche Pläne dementiert. „Es ist unmöglich, die Sowjetunion wiederherzustellen“, antwortete Dmitri Peskow.

Laut VTsIOM 2021 bedauern inzwischen 67 Prozent der Russen den Zusammenbruch der Sowjetunion. Außerdem ist diese Zahl seit 2005 nahezu unverändert geblieben. Wenn jetzt ein Referendum abgehalten würde, würden 73 % der Russen für den Erhalt der UdSSR stimmen, darunter die Mehrheit der jungen Menschen.

Man spürt, dass die Behörden beginnen, ihre eigenen Fehlentscheidungen bei der ideologischen Arbeit, einschließlich der Arbeit mit Symbolen, im Zuge der Sonderaktion einzugestehen. Anders ist es nicht zu erklären, dass das Singen der russischen Hymne, die auf die Musik der Hymne der UdSSR komponiert wurde, und das Hissen der Flagge in den Schulen dringend eingeführt wurden. Es scheint, dass die Behörden diese Fragen in der einen oder anderen Form klären müssen…

Nach Ansicht des Koordinators der Linken Front, Sergej Udalzow, wird die weit verbreitete und zentralisierte Verwendung roter Flaggen während der Sonderoperation zur Verteidigung des Donbass nicht nur von Russen, sondern auch von vielen in der Sowjetunion geborenen Ukrainern begrüßt werden.

Ein rotes Banner mit Hammer und Sichel könnte zur offiziellen Flagge des Unionsstaates Russland und Weißrussland gemacht werden, sagte der Politiker. Rote Flaggen können auch in der Kampagne „Unsterbliches Regiment“ aktiv eingesetzt werden.

Wjatscheslaw Tetyokin, leitender politischer Berater des Vorsitzenden des Zentralkomitees der KPRF, ist überzeugt, dass die Behörden gezwungen sind, eine neue Politik im Interesse der Mehrheit zu verfolgen.

– Die größten Errungenschaften unseres Landes fanden unter der roten Flagge statt. Seitdem die rote Fahne 1917 zum Symbol wurde, hat sich unser Land konsequent und beständig in eine Weltmacht verwandelt. Die größten Siege sowohl auf dem Schlachtfeld des Großen Vaterländischen Krieges als auch in der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung wurden unter roter Flagge errungen. Diese Tatsache lässt sich nicht leugnen. Auch heute, 30 Jahre nach der Zerstörung der Sowjetunion, sind wir nicht näher an das Niveau von 1991 herangekommen. Das Sowjetland war der Höhepunkt der russischen Zivilisation.

Eine Rückbesinnung auf sowjetische Symbole, die das schöpferische Potenzial unseres Volkes stimulieren können, ist absolut notwendig, ebenso wie eine Rückbesinnung auf die Ideale von damals. Es ist ganz klar, dass die derzeitige Symbolik, der Versuch, eine Rückkehr zu den zaristischen Symbolen zu erzwingen, sich als absolut gescheitert erwiesen hat, genauso wie der Versuch, zum zaristischen Russland zurückzukehren, sich als gescheitert erwiesen hat. Die Revolution von 1917 war kein bolschewistisches Komplott, sondern eine Reaktion auf die Unfähigkeit des politischen Regimes, das Land aus dem imperialistischen Gemetzel herauszuführen und den Lebensstandard des Volkes zu verbessern.

SP: – Die derzeitige Regierung hat in den letzten 20-30 Jahren die Interessen einer privilegierten Minderheit vertreten…

– Natürlich sind für sie die rote Fahne und die sowjetischen Errungenschaften wie ein scharfes Messer. Deshalb gibt es eine weitere Erklärung der patriotischen Kräfte des Volkes: In diesem Jahr sollen weder das Lenin-Mausoleum noch die Gräber jener großen Menschen, die unser Land zu einem mächtigen Staat gemacht haben, mit Sperrholz abgedeckt werden. Dieser Kampf geht also weiter.

Und obwohl sich die herrschende Elite immer noch so gut wie möglich wehrt, weil sie immer noch die Interessen der Oligarchie vertritt, müssen sie aufgrund der Umstände des modernen Lebens erkennen, dass unsere ehemaligen „Freunde“ im Westen in Wirklichkeit unsere erbittertsten Feinde sind. Es zeigt sich, dass das in Russland aufgebaute Wirtschaftssystem, das unsere Wirtschaft der so genannten globalen Wirtschaft und in Wirklichkeit der westlichen Oligarchie unterwirft, für das Land zerstörerisch ist.

Tektonische Veränderungen sind jetzt im Gange. Zunächst einmal auf wirtschaftlicher Ebene, wo der Westen Wirtschaftssanktionen verhängt, die wir bekämpfen müssen. Aber auch in der politischen Sphäre, die in der Notwendigkeit, eine spezielle Operation in der Ukraine mehr und mehr wie eine hitzige Konfrontation mit dem NATO-Block zu führen reflektiert wird. Diese beiden Faktoren werden das bestehende sozioökonomische System unweigerlich zerbrechen lassen.

Und in dieser Situation wird der Einfluß der Oligarchie unweigerlich zurückgehen. Denn sie haben bewiesen, dass für sie das Licht am Fenster nicht der Sieg Russlands in der gegenwärtigen schrecklichen Konfrontation ist, sondern die Wiederherstellung des Zugangs zu ihren Hauptstädten, Yachten, Palästen, Konten usw. Dies bedeutet, dass sich auch im politischen Bereich allmählich Veränderungen ergeben werden.

Dmitry Agranovsky, Anwalt und Menschenrechtsaktivist, schließt nicht aus, dass die Entscheidung, die rote Fahne an den Kreml zurückzugeben, bereits getroffen wurde.

– Politisch gesehen kommt dieser Schritt zur rechten Zeit. Denn die rote Fahne ist außerordentlich gefragt und hat sich zum inoffiziellen Banner der russischen Spezialoperationen in der Ukraine entwickelt. Das ist nicht überraschend. Die gestreifte Flagge der Ukrainer ist ihre Flagge, die gestreifte Flagge der Russen ist unsere, und die rote Flagge vereint alle. Es ist ein klares, verständliches Symbol, hinter dem sich die größten historischen Leistungen verbergen.

SP: Wagt es die derzeitige Regierung, das Symbol des Staates, geschweige denn seine Ideale zu ändern?

– Wie die Erfahrung zeigt, schlägt die CPRF-Führung nichts umsonst vor. Ich möchte Sie daran erinnern, dass die aktuellen tektonischen Ereignisse mit dem Vorschlag der Kommunisten begannen, die DVR und die LPR in Russland einzugliedern. Es würde mich daher nicht überraschen, wenn diese Initiative bereits auf höchster Ebene beschlossen worden ist. Umso mehr, als der Gesetzentwurf von der gesamten Parteiführung unterzeichnet wurde.

Die Rückkehr der roten Flagge wäre auch aus historischer Sicht gerechtfertigt. Es ist klar, was es symbolisiert. Die rote Fahne gibt unseren Unterstützern und Verbündeten, aber auch unseren Gegnern klare Leitlinien vor. Diese Flagge ist nicht das Banner irgendeines lokalen Staates, sondern das Symbol eines globalen Staates, der die ersten Plätze in der Welt beansprucht. In der Welt hat ein Kampf gegen den Neokolonialismus begonnen, und die rote Fahne ist ein angemessener Ausdruck für die Rolle Russlands in diesem Prozess.

SP: – Wenn die Politiker der Rückkehr der roten Fahne zustimmen, ist eine Änderung der Verfassung erforderlich…

– Nach den politischen folgen die rechtlichen Fragen. Gesetze sind nur Worte, die auf Papier geschrieben sind. Die Bedeutung der roten Flagge ist höher als jede Verfassung eines Landes. Sie ist das Symbol für die größte Errungenschaft in der Geschichte der Menschheit – den Sieg über den Nationalsozialismus. Sie erhob sich über den Reichstag. Daher wäre es nur logisch, dass sie über dem Kreml aufgehängt wird.

https://svpressa.ru/politic/article/332063/