NATO-Sanktionen und die kommende globale Dieselkraftstoffkatastrophe

von F. William Engdahl – https://journal-neo.org

Übersetzung LZ

Inmitten der anhaltenden globalen Inflationskrise wiederholen die NATO-Staatschefs und die Mainstream-Medien das Mantra, dass die hohen Energiepreise eine direkte Folge von Putins Vorgehen in der Ukraine seit Ende Februar sind. In Wirklichkeit sind die westlichen Sanktionen dafür verantwortlich. Diese Sanktionen, zu denen auch die Sperrung des SWIFT-Interbankenzugangs für wichtige russische Banken und einige der schärfsten jemals verhängten Sanktionen gehören, haben kaum Auswirkungen auf die Militäraktionen in der Ukraine. Was viele übersehen, ist die Tatsache, dass sie sich zunehmend auf die Volkswirtschaften des Westens, insbesondere der EU und der USA, auswirken. Ein genauerer Blick auf den Zustand der weltweiten Versorgung mit Dieselkraftstoff ist alarmierend. Aber die westlichen Sanktionsplaner im US-Finanzministerium und in der EU wissen sehr wohl, was sie tun. Und das verheißt nichts Gutes für die Weltwirtschaft.

Die meisten von uns denken bei Dieselkraftstoff selten an etwas anderes als an einen Schadstoff, aber in Wirklichkeit ist er für die gesamte Weltwirtschaft so wichtig wie nur wenige andere Energieträger. Der Generaldirektor von Fuels Europe, das zum Verband der europäischen Erdölraffinerien gehört, erklärte kürzlich: „… es gibt eine klare Verbindung zwischen Diesel und BIP, weil fast alles, was in eine Fabrik hinein und aus ihr heraus geht, mit Diesel betrieben wird.“

Am Ende der ersten Woche der russischen Militäraktion in der Ukraine, in der noch keine Sanktionen gegen Russlands Dieselkraftstoffexporte verhängt wurden, lag der europäische Dieselpreis bereits auf einem Dreißigjahreshoch. Das hatte nichts mit dem Krieg zu tun. Es hatte mit den drakonischen globalen Covid-Sperren seit März 2020 zu tun und der gleichzeitigen Desinvestition der Wall Street und globaler Finanzunternehmen in Öl- und Gasunternehmen, der sogenannten Grünen Agenda oder ESG. Fast am ersten Tag des russischen Truppeneinsatzes in der Ukraine stoppten zwei der weltgrößten Ölkonzerne, die britischen Unternehmen BP und Shell, ihre Diesellieferungen nach Deutschland mit der Begründung, sie befürchteten Versorgungsengpässe. Vor dem Ukraine-Krieg lieferte Russland etwa 60 bis 70 % des gesamten EU-Diesels.

Im Jahr 2020 war Russland nach den USA der weltweit zweitgrößte Exporteur von Dieselkraftstoff und lieferte täglich mehr als 1 Million Barrel. Der größte Teil davon, etwa 70 %, ging in die EU und die Türkei. Frankreich war der größte Importeur, gefolgt von Deutschland und dem Vereinigten Königreich. In Frankreich werden 76 % aller Straßenfahrzeuge – Pkw und Lkw – mit Dieselkraftstoff betrieben, und die Nachfrage nach Dieselkraftstoff ist in der EU weitaus höher als in den USA, da die meisten Pkw ebenfalls den sparsameren und effizienteren Dieselkraftstoff verwenden. In der ersten Aprilwoche kündigte die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, stolz neue Sanktionen gegen die russische Energiewirtschaft an, die mit einem Verbot von Kohle beginnen würden. Die EU ist der größte Importeur von russischer Kohle. Öl und Gas würden zu einem späteren Zeitpunkt folgen, sagte sie. Dieser törichte Schritt wird die ohnehin schon rekordhohen Energiekosten für den Großteil der EU nur noch weiter in die Höhe treiben, da er die Öl- und Gaspreise noch weiter in die Höhe treibt.

Zu Beginn der Ukraine-Krise waren die weltweiten Vorräte an Dieselkraftstoff bereits auf dem niedrigsten Stand seit 2008, da die Abriegelung der Öl- und Gasproduktion durch Covid großen Schaden angerichtet hatte. Jetzt sind die Weichen für eine noch nie dagewesene Krise bei Dieselkraftstoff gestellt. Die Folgen werden für die Weltwirtschaft erschütternd sein.

Diesel bewegt den Welthandel

Dieselmotoren haben den höchsten Wirkungsgrad unter den herkömmlichen Motoren. Sie beruhen auf dem 1897 von Rudolf Diesel entwickelten Prinzip der Verdichtung. Aufgrund des höheren Wirkungsgrads und der höheren Kilometerleistung pro Gallone werden fast alle LKW-Motoren mit Diesel angetrieben. Er treibt fast alle landwirtschaftlichen Geräte an, von Traktoren bis zu Erntemaschinen. In der EU ist er weit verbreitet und wird zu fast 50 % als Kraftstoff für Autos verwendet, da er weitaus sparsamer ist als Benzinmotoren. Es wird in fast allen schweren Bergbaumaschinen wie den Erdbewegungsmaschinen von Caterpillar verwendet. Er wird in Baumaschinen verwendet. Dieselmotoren haben die Dampflokomotiven bei allen nicht-elektrifizierten Eisenbahnen der Welt ersetzt, insbesondere bei Güterzügen. Diesel wird in einigen Bereichen der Stromerzeugung und in den meisten schweren Militärfahrzeugen eingesetzt.

Eine weltweite Verknappung von Dieselkraftstoff, ob vorübergehend oder längerfristig, ist daher ein katastrophales Ereignis. Waren können nicht von Containerhäfen ins Landesinnere transportiert werden. Ohne Dieselkraftstoff können Lastwagen keine Lebensmittel in den Supermarkt liefern, und auch sonst nichts. Die gesamte Versorgungskette ist eingefroren. Und es gibt keine Möglichkeit, Benzin in einem Dieselmotor zu ersetzen, ohne den Motor zu zerstören.

Bis zu den schlecht durchdachten, weltweiten Abschaltungen von Industrie und Verkehr, die im März 2020 begannen, waren Angebot und Nachfrage nach Dieselkraftstoff gut ausgeglichen. Durch die plötzlichen Abschaltungen brach jedoch die Dieselnachfrage im Lkw-Verkehr, in der Autoindustrie, im Baugewerbe und sogar in der Landwirtschaft zusammen. Unrentable Raffinerien wurden geschlossen. Die Kapazität ging zurück. Jetzt, da die Weltproduktion wieder zu einem halbwegs normalen Niveau zurückkehrt, sind die Dieselvorräte weltweit gefährlich niedrig, vor allem in der EU, dem größten Dieselverbraucher der Welt, aber auch in den USA.

Rationierung?

Bereits zu Beginn dieses Jahres waren die weltweiten Dieselbestände gefährlich niedrig, was die Preise in die Höhe trieb. Im Februar 2022, also vor den Auswirkungen des Ukraine-Krieges, lagen die Lagerbestände an Diesel und verwandten Erzeugnissen in den USA 21 % unter dem saisonalen Durchschnitt vor Covid. In der EU lagen die Bestände um 8 % bzw. 35 Mio. Barrel unter dem Durchschnittswert vor der Covid-Krise. In Singapur, dem asiatischen Drehkreuz, lagen die Bestände 32 % unter dem Normalwert. Zusammengenommen waren die Dieselbestände in allen drei Regionen alarmierend niedrig und lagen rund 110 Mio. Barrel unter dem gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Zwischen Januar 2021 und Januar 2022 hatten sich die Dieselkraftstoffpreise in der EU fast verdoppelt, und das vor den Sanktionen gegen die Ukraine. Dafür gab es mehrere Gründe, in erster Linie aber den rasanten Anstieg des Rohölpreises und die Versorgungsunterbrechungen aufgrund der weltweiten Sperrungen und der anschließenden Wiederaufnahme der Welthandelsströme. Erschwerend kam hinzu, dass die chinesische Zentralregierung Anfang März ein Ausfuhrverbot für Dieselkraftstoff verhängte, um angesichts der westlichen Sanktionen gegen Russland die „Energiesicherheit“ zu gewährleisten. Hinzu kommt das jüngste Einfuhrverbot der Biden-Administration für sämtliches russisches Öl und Gas, das im Jahr 2021 schätzungsweise 20 % aller russischen Schwerölexporte umfasst. Gleichzeitig beschließt die EU in ihrer immer gleichen ideologischen Weisheit ein Einfuhrverbot für russische Kohle, dem Berichten zufolge Verbote für russisches Rohöl, Dieselkraftstoff und Gas folgen werden.

Am 4. April lag der Durchschnittspreis für einen Liter Diesel in Deutschland bei 2,10 €. Am 27. Dezember 2021 lag er bei 1,50 €, was einem Anstieg von 40 % innerhalb weniger Wochen entspricht. Nach den beispiellosen Sanktionen der USA und der EU gegen Russland im Anschluss an die Militäraktion in der Ukraine nach dem 24. Februar weigern sich immer mehr westliche Ölfirmen und Ölhändler aus Angst vor Repressalien, mit russischem Rohöl oder Dieselkraftstoff zu handeln. Dies wird mit Sicherheit eskalieren, solange die Kämpfe in der Ukraine andauern.

Der Vorstandsvorsitzende der in Rotterdam ansässigen Vitol, des weltweit größten unabhängigen Energiehandelsunternehmens, warnte am 27. März, dass eine Rationierung von Dieselkraftstoff in den kommenden Monaten weltweit immer wahrscheinlicher werde. Er erklärte: „Europa importiert etwa die Hälfte seines Diesels aus Russland und etwa die Hälfte seines Diesels aus dem Nahen Osten. Dieser systemische Mangel an Diesel ist vorhanden“.

Am 7. April schlug David McWilliams, ein führender irischer Wirtschaftswissenschaftler, der früher bei der irischen Nationalbank tätig war, alarmierende Töne an. „Nicht nur der Ölpreis steigt, sondern auch der von Diesel, und es besteht die reale Gefahr, dass der Diesel in Westeuropa in den nächsten zwei oder drei Wochen oder vielleicht schon vorher ausgeht… Wir importieren einen großen Teil unseres Diesels, der aus zwei Raffinerien im Vereinigten Königreich kommt, wo er zuerst verarbeitet wird. Diese Raffinerien verfügen im Moment über kein Rohöl. Wir betreiben die Wirtschaft also im Grunde von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Er fügte hinzu: „Wir haben nicht nur eine Ölkrise, wir haben eine Energiekrise, wie wir sie seit 50 Jahren nicht mehr erlebt haben.“ Der Grund für die niedrigen Dieselbestände sei, dass es für die EU-Länder viel billiger sei, Öl und Diesel nach Russland mit seinem riesigen Angebot auszulagern.

Die Situation in den USA ist nicht besser. Aus politischen Gründen wird das wahre Ausmaß der Dieselkrise von der Regierung Biden und der EU angeblich heruntergespielt. Die Inflation ist in den USA bereits auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren. Die sich abzeichnende weltweite Dieselkrise wird, sofern es nicht zu einer grundlegenden Trendwende kommt, dramatische Auswirkungen auf alle Formen des Lkw- und Autotransports, die Landwirtschaft, den Bergbau und andere Bereiche haben. Sie wird eine Katastrophe für die bereits angeschlagene Weltwirtschaft bedeuten. Doch Regierungen wie die deutsche Ampel-Koalition mit ihrer irrsinnigen Null-Kohlenstoff-Agenda und ihren Plänen zum Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas oder die Biden-Kabale sehen die explodierenden Energiepreise insgeheim als weiteres Argument, um Kohlenwasserstoffe wie Öl zugunsten von unzuverlässigen, teuren Wind- und Solaranlagen aufzugeben. Die reale, industriell vernetzte Weltwirtschaft ist nicht wie ein Spiel mit Lego-Spielzeug. Diese Feinabstimmung wird gerade systematisch zerstört, und alles deutet darauf hin, dass dies absichtlich geschieht. Willkommen bei der eugenischen Agenda des Great Reset von Davos.

William Engdahl ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestsellerautor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

https://journal-neo.org/2022/04/11/nato-sanctions-and-the-coming-global-diesel-fuel-disaster/