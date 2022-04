Die Pariser Kommune: Die Geburt des internationalen Neoliberalismus und des EU-Neoimperialismus

von Ramin Mazaheri für den Saker-Blog – https://thesaker.is

(Dies ist das sechste Kapitel eines neuen Buches mit dem Titel Frankreichs Gelbwesten: Westliche Unterdrückung der besten Werte des Westens. Bitte klicken Sie hier für den Artikel, der dieses Buch ankündigt und seine Ziele erläutert).

Einhundertfünfzig Jahre später ist klar, dass die Pariser Kommune von 1871 vier Dinge darstellte, von denen nur eines – das letzte auf dieser Liste – im Jahr 2022 allgemein verstanden wird.

Eine Umkehrung des amerikanischen Bürgerkriegs: In Frankreich waren es die Sklavenbesitzer und Sklavenhändler, die eine rebellische Sezession nicht initiierten, sondern verboten und niederschlugen. Ich denke, Marx wäre in seiner Beschreibung effektiver gewesen, wenn er Frankreich mit der Situation in den USA verglichen hätte, da dies eine interessante umgekehrte Parallele ist.

Für die Rechten: Es ist interessant, dass sie nie darauf eingehen, wie ihr Sieg über die Pariser Kommune die Ideologie und die Ziele der Rechten befördert hat. Es ist fast so, als wollten die Verfechter des Liberalismus nicht zugeben, dass der bewaffnete Verrat an Bismarck der Grund für ihren Sieg in Frankreich war?

Pech für sie – das war es zweifellos. Das Jahr 1871 steht für die Wiederherstellung des Liberalismus nach dem von den Wählern gebilligten Staatsstreich von Louis-Napoleon Bonaparte im Jahr 1852. Aber die 1871 geschaffene Dritte Republik ist keine „französische“ Regierung mehr, die sich auf den Liberalismus stützt – wie 1848-52 -, sondern eine neue Art von Liberalismus, der auf Absprachen zwischen den internationalen Eliten beruht: Es handelt sich also tatsächlich um „Neoliberalismus“. Wenn wir irgendetwas als „Neoliberalismus“ bezeichnen wollen – auch wenn es sich im Grunde genommen um denselben alten „Liberalismus“ handelt -, dann ist dies der genaueste Ort in der Geschichte, um diese Vorsilbe hinzuzufügen. Die meisten fügen es über ein Jahrhundert später hinzu, fälschlicherweise.

Wenn die Kommune einen so bedeutenden Fortschritt in der globalen Linken darstellt, weil sie das erste nachhaltige Beispiel für die Diktatur des Proletariats ist – für zwei Monate -, dann muss der bewaffnete Sieg einer internationalen Eliteklasse über einen so bedeutenden Fortschritt etwas ebenso Bedeutendes ankündigen, oder? Das tut er: Die Kommune repräsentiert mit ihren ersten Truppen genau die neoimperialistischen Diktate dessen, was schließlich als Europäische Union gegründet werden sollte.

Die Definition von Neo-Imperialismus ist nicht nur die Ersetzung der direkten Herrschaft westlicher Kolonisatoren durch die indirekte Herrschaft westlicher Länder über lokale braune Marionetten – Neo-Imperialismus beinhaltet auch, dass westliche Länder einen imperialistischen Krieg gegen ihre eigenen westlichen Völker zum Nutzen der internationalen 1% führen. Das erste moderne Beispiel dieses innereuropäischen Klassenkampfes (nicht nur des feudalen Klassenkampfes) begann mit der Kommune. Die Europäische Union ist der bürokratische Ausdruck dieser Kräfte, die die Kommune besiegten.

Und schließlich gibt es ein völliges Verständnis dafür, dass für die Linke die berühmten Schlussworte von Friedrich Engels zum 20. Jahrestag der Kommune genügen: „Nun gut, meine Herren, wollen Sie wissen, wie diese Diktatur aussieht? Schauen Sie sich die Pariser Kommune an. Das war die Diktatur des Proletariats.“ Dies ist die am meisten verstandene der vier Behauptungen.

Die Kommune ist eine große Sache, aber wir müssen sie zu einer großen Sache für die Sieger machen, weil sie sich – zu Recht – dafür schämen.

Die objektive Geschichte: Die Kommune wurde durch das bewaffnete Zusammenwirken des französischen 1% mit dem deutschen 1% besiegt

Marx‘ Schriften über die Pariser Kommune kamen wirklich in Echtzeit. Es ist ein unglaublicher Journalismus, dass er so schnell so richtig lag, aber noch schockierender ist, was tatsächlich geschah:

Die Pariser Kommune entstand nach der Gefangennahme von Louis-Napoleon Bonaparte im französisch-preußischen Krieg von 1870. Der Durchschnittsbürger war mit diesem schmachvollen Ende der bonapartistischen Kaiserzeit einverstanden – die moderne Exekutive war diskreditiert worden. 1852 hatte Frankreich den Selbstputsch der Exekutive gegen die usurpierende, nicht repräsentative und bereits in Ungnade gefallene Legislative der westlichen Liberaldemokratie demokratisch gebilligt, und 1870 war Frankreich bereit, sich von der fortschrittlichsten Monarchie der Welt zu trennen. Die Franzosen wollten etwas Neues – eine sozialistische Demokratie -, aber die westliche liberaldemokratische Elite war gerne bereit, Bonaparte beiseite zu schieben und die Macht wieder an sich zu reißen, genau wie in den Jahren 1849-51, als die Nationalversammlung die Verfassung von 1848 dem Mehrheitswillen des Parlaments unterwarf und das allgemeine Männerwahlrecht aushebelte. Um diese Rückeroberung des französischen Volkes zu erreichen, bedurfte es deutscher Truppen, um sie wieder an die Macht zu bringen; es bedurfte monatelanger Hungersnöte, Zensur und totalitärer Kontrollen rund um Paris; es bedurfte der totalen Ablehnung jeglichen demokratischen Willens… aber das ist „Neoliberalismus“ – sollten wir überrascht sein?

Eine eilig zusammengestellte französische Regierung der Reichen, die sich mit Bismarcks deutschen Besatzern zusammentut, um Paris zu bombardieren und zu belagern, was?

„Die Verschwörung der herrschenden Klasse zur Zerschlagung der Revolution durch einen Bürgerkrieg, der unter der Schirmherrschaft des ausländischen Invasors geführt wurde, … gipfelte in dem Gemetzel von Paris.“

Das ist von Marx, aber es ist nicht „eine Geschichte“ – es ist „die Geschichte“.

Wie kann dies etwas anderes sein als Verrat? Wie kann dies etwas anderes sein, als Frankreich einen politischen Rückschritt aufzuzwingen? Wie kann der Erfolg einer solchen Gruppierung etwas anderes sein als letztlich antifranzösisch? Wie kann dies etwas anderes sein als ein „nicht nationaler Krieg“, da er nichts mit „nationalen Völkern“ zu tun hat, sondern alles mit Eliten/Kaisern/Bankern/Sklavenhaltern/Industriebaronen zu tun hat?

Diese unbeantworteten Fragen der Befürworter des Westens fügen sich zu einem Hauptthema der westlichen Geschichte zusammen: die Vertuschung der frühen Verbrechen der westlichen liberalen Demokratie, die heuchlerisch gern die frühen Fehler einer weitaus moralischeren und demokratischeren Bewegung – des Sozialismus – in den Vordergrund stellt.

Es ist wirklich zutreffend, diese französischen Gesetzgeber nach dem Krieg von 1871 als die „Anti-Resistance“ der französischen Geschichte zu bezeichnen, denn anstatt mit den autokratischen Teutonen zu kämpfen, haben sie sich mit den preußischen Besatzern verbündet, um den demokratischen Willen von Paris zu untergraben und vor allem, um sie vom Rest der Nation abzuschirmen, damit sich der Sieg der sozialistischen Demokratie in Paris nicht ausbreiten konnte.

Gelbwesten: „Wir haben bei den Europawahlen im letzten Monat nicht sehr gut abgeschnitten, aber man darf nicht vergessen, dass wir im Gegensatz zu allen anderen Parteien nur ein paar Monate Zeit hatten, alles zu organisieren. Was die Gelbwesten in die Köpfe der Menschen gehämmert haben, ist die Tatsache, dass unsere Kaufkraft niemals steigen wird, dass unsere Schulden bei der Hochfinanz immer weiter steigen können und dass die Steuerhinterziehung immer weiter zunehmen wird, wenn die Wähler nicht für unsere Sache kämpfen.“

(Anmerkung: Dieses Buch enthält über 100 Zitate von marschierenden Gelbwesten, die ursprünglich in Nachrichtenberichten auf PressTV veröffentlicht wurden).

Sie haben wahrscheinlich keine Ahnung, wer diese Abgeordneten sind, und der durchschnittliche Franzose auch nicht. Der Verrat der westlichen Liberaldemokratie wird ebenso vertuscht wie belohnt – der oberste Kollaborateur, Adolphe Thiers, wurde der erste Präsident der Dritten Republik Frankreichs.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Französischen Revolution von 1789 und der Kommune ist das Fehlen von Gewalt in Paris – bis die Kräfte der liberalen Demokratie auftauchten und in Paris so viele Menschen abschlachteten (30.000), wie während des „Terrors“ (1793-4) im ganzen Land starben. Natürlich hört man immer nur vom Terror von 1793-4 und nie von diesem weitaus schlimmeren Terror – der weitaus schlimmer ist, weil unter den Opfern viel mehr Frauen, Kinder, Arme und Unschuldige waren, die alle ohne Prozess hingerichtet wurden, im Gegensatz zu den vielen reuelosen Eliten von 1793-4. Der „Terror“ in der westlichen Welt besteht darin, dass reiche Menschen vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt wurden – arme Menschen, die ohne Prozess hingerichtet wurden, sind für westliche Liberaldemokraten natürlich kein Problem. Diese Scheinrealität kommt daher, dass die Gewinner die Geschichtsbücher schreiben, aber es besteht kein Zweifel daran, dass der wahre Terror immer mehr zu Recht benannt wird, je mehr der Sozialismus über die westliche Liberaldemokratie siegt.

Kein „Aufstand der Sklavenhalter“, sondern eine echte Umkehrung des US-Bürgerkriegs

Marx bezeichnet die Pariser Kommune in seinen Schriften immer wieder als „Aufstand der Sklavenhalter“, aber in Wirklichkeit war es genau umgekehrt: Paris rebellierte, nicht die herrschenden Sklavenhalter, und nach monatelanger Belagerung riefen die Pariser zur Sezession und zur Gründung einer neuen Republik auf.

Frankreich hatte 1848 die Sklaverei wieder verboten, aber die westlichen Liberaldemokraten, die sich mit Bismarck zusammentaten, um ihre gegenseitige Kontrolle über die Massen von Paris zu etablieren, enthielten viele ehemalige Sklavenhändler; enthielten Familien, deren Reichtum auf jahrhundertelangem Sklavenhandel beruhte; enthielten Mitglieder, deren Finanzgeschäfte mit Ländern abgewickelt wurden, die die Sklaverei noch nicht verboten hatten, so dass Marx sie völlig zu Recht als „Sklavenhalter“ bezeichnet.

Es ist auch von großer Bedeutung, dass die Opposition gegen die Pariser Kommune zuerst auf einer Versammlung in Bordeaux landete: Es ist eine Hafenstadt, die auf dem Sklavenhandel aufgebaut ist. Die Elite von Bordeaux, das im Departement Gironde liegt, gehörte durchweg zu den reaktionärsten, sklavereifreundlichsten und demokratiefeindlichsten Eliten Frankreichs (sogar noch mehr als die fast anglophile Bretagne, die einzige Region, die Truppen zur Eroberung der Kommune entsandte).

Die „Sklavenhalter“ haben sich also nicht wie in den USA 1861 von Frankreich losgesagt, sondern sich mit den ausländischen Besatzern und den Schlächtern der französischen Soldaten verbündet, um einen rebellischen Versuch einer neuen Regierungsstruktur einzudämmen. Der Bürgerkrieg in Frankreich, so der Name von Marx‘ berühmtem Pamphlet über die Kommune, wurde durch die Wiederherstellung der vom Volk abgelehnten westlichen liberalen Demokratie ausgelöst, und nur durch eine verräterische Belagerung blieb er eine „Pariser Kommune“ und nicht eine „Zweite Französische Revolution“.

Nachdem wir festgestellt haben, was passiert ist und welche unpopuläre Rolle und Ideologie die Sklavenhändler/westlichen Liberaldemokraten, die sich durchgesetzt haben, gespielt haben, können wir uns nun der Frage zuwenden, was diese konspirativen Verräter in der größten Stadt der Nation eingeführt haben.

Die Wiederherstellung des Liberalismus = Neoliberalismus = Antidemokratie, Zensur & Oligarchie

Auch wenn das französische Volk mit der Monarchie und dem Kaiserreich, der Aristokratie und der Autokratie, der falschen Meritokratie und der nicht repräsentativen Pseudotechnokratie fertig war, so waren es die Liberalisten, konstitutionellen Monarchisten und Autokraten nicht.

Die Wahlen zur ersten Legislaturperiode der neuen Dritten Republik fanden mit Preußen in der Hälfte des Landes statt – sollte es uns überraschen, dass die Geburt des Neoliberalismus unter völlig undemokratischen Wahlbedingungen stattfand? Zwei Drittel der Abgeordneten waren entweder Orleanisten oder Bourbonisten – ja, Royalismus und Autokratie haben in einer angeblichen „Dritten Republik“, die auf Massenmord in der Hauptstadt aufgebaut ist, die Oberhand gewonnen.

Gelbwesten: „Heute und in den letzten Monaten hat es so viel Polizeibrutalität gegeben. Es ist klar, dass die 5. Republik tot ist, und dass wir nicht nur das Macron-Regime, sondern unser gesamtes System ändern müssen. Das französische Volk wird von Dieben regiert.“

Es kann nicht genug betont werden, wie sich die Pariser Kommune in den allgemeinen historischen Trend des Kampfes gegen Monarchie und autokratische Denkweisen einfügt: 100 Jahre nach der Französischen Revolution war die Dritte Republik eine „Republik“, die hauptsächlich von Royalisten geführt wurde! Es handelt sich nicht mehr um eine „französische“ Regierung auf der Grundlage des Liberalismus – wie 1849-52 – sondern um eine neue Art von Liberalismus, der auf Absprachen zwischen den internationalen Eliten beruht: es ist der Neoliberalismus.

Im Laufe der Jahre der Dritten Republik mussten diese Royalisten ihrem Royalismus abschwören – da er vom französischen Volk völlig abgelehnt wurde – und so wechselten sie zum neuen Neoliberalismus über. Das Ergebnis war für einen Großteil der neuen „Dritten Welt“ klar: Unter dem Feigenblatt republikanischer und demokratischer Institutionen würde Frankreichs Überseeimperium nun zum zweitgrößten der Welt werden. Die Vorstellung, dass Louis-Napoleon Bonaparte oder sein Onkel ein „Imperium“ repräsentierten, das noch käuflicher war als das der Dritten Republik, ist eine völlig unhaltbare Fiktion.

Marx stellt fest, wie sich die Kommune von den 1%-er-Wünschen der westlichen Liberaldemokraten unterscheidet: In der Kommune gesellten sich zu den Arbeiter- und Unterschichten die Kleinbürger, genau wie bei den Gelbwesten. Was sie einte, war die Schuldenmacherei und Rentensucht der Liberalen.

„Und doch war dies die erste Revolution, in der die Arbeiterklasse offen als die einzige Klasse anerkannt wurde, die zu sozialer Initiative fähig war, sogar von der großen Masse der Pariser Mittelklasse – Ladenbesitzer, Handwerker, Kaufleute – mit Ausnahme des reichen Kapitalisten. Die Kommune hatte sie gerettet, indem sie den immer wiederkehrenden Streitpunkt der Mittelschicht selbst – die Schuldner- und Gläubigerkonten – klug geregelt hatte (durch die Stundung der Schulden um 2-3 Jahre). Derselbe Teil des Bürgertums war, nachdem er bei der Niederschlagung des Aufstands der Arbeiter im Juni 1848 mitgeholfen hatte, von der damaligen Konstituierenden Versammlung kurzerhand den Gläubigern geopfert worden. Aber das war nicht der einzige Grund, warum sie sich jetzt um die Arbeiterklasse scharten. Für sie gab es nur eine Alternative: die Kommune oder das Kaiserreich – unter welchem Namen auch immer es wieder auftauchen würde. Das (2.) Kaiserreich (von Louis-Napoleon Bonaparte) hatte sie wirtschaftlich ruiniert durch die Verwüstung des öffentlichen Reichtums, durch die groß angelegten Finanzbetrügereien, die es förderte, durch die Stützen, die es der künstlich beschleunigten Zentralisierung des Kapitals und der damit einhergehenden Enteignung der eigenen Reihen gab.“

Louis-Napoleon Bonaparte gegenüber der ersten Klasse westlicher liberaldemokratischer Politiker zu verteidigen, ist eine Sache, aber wir sollten hier sehen, warum unsere moderne linke Unterstützung für Louis-Napoleon Bonaparte begrenzt sein muss: Er hat es weder als Präsident noch als gewählter Kaiser geschafft, die moderne hausgemachte Schuldsklaverei zu stoppen, die im Westen bis heute wuchert:

„In den Augen des französischen Bauern ist allein die Existenz eines Großgrundbesitzers schon ein Eingriff in seine Eroberungen von 1789. Der Bourgeois hatte 1848 seine Parzelle mit der zusätzlichen Steuer von 45 Cent in Franc belastet; aber damals tat er dies im Namen der Revolution; während er jetzt einen Bürgerkrieg gegen die Revolution angezettelt hatte, um die Hauptlast der 5 Milliarden Entschädigung, die an den Preußen zu zahlen waren, auf die Schultern des Bauern abzuwälzen. Die Kommune hingegen erklärte in einer ihrer ersten Proklamationen, dass die wahren Verursacher des Krieges für dessen Kosten aufkommen müssten.“

Hier sehen wir die Wurzeln des Neoliberalismus, sowohl in politischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht: multinationale Autokraten und bürgerliche Eliten gegen alle Arbeitnehmer und die moderne, im Wesentlichen prekäre Mittelschicht (Kleinbürger).

(In einem Nebensatz zum größeren Thema des Übergangs von der Leibeigenschaft zur Schuldknechtschaft in Frankreich: Hier sehen wir die Ursache für die Reparationen, die Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg forderte. Diese Reparationen werden historisch immer als ungerechtfertigt und als eine Hauptursache für Deutschlands Hyperinflation und den Aufstieg der Nazis dargestellt. Auch hier zeigt sich, wie die Weigerung der westlichen Liberaldemokratie, ihre Entstehungsjahre von 1848 bis 1914 ehrlich zu untersuchen, zu völliger historischer Ignoranz geführt hat. Die Germanen werden auch darauf hinweisen, dass diese Schuldenlast die gleiche Schuldenlast widerspiegelt, die Napoleon Deutschland auferlegt hat, aber die Unterschiede sind enorm: Frankreich führte einen Verteidigungskrieg nach dem anderen gegen die preußisch-österreichisch-ungarische Aggression, und Frankreich wurde auch als Befreier vom Feudalismus empfangen – 1871 ist keineswegs eine Befreiung!)

1871 wird allgemein als eine lokal begrenzte und extrem radikalisierte Bewegung dargestellt (sogar unmoralisch: aus Wikipedia, und ohne Erklärung oder Rechtfertigung – „Die Prinzipien, die der Kommune zugrunde lagen, wurden als moralisch entartet angesehen….“ ) und nicht „Der französische Bürgerkrieg von 1871“ nur wegen der Zensurtaktik, die gegen ihn eingesetzt wurde.

„Die „Rurals“ (d.h. die Versammlung von Bordeaux) – das war in der Tat ihre größte Sorge – wussten, dass eine dreimonatige freie Kommunikation des kommunalen Paris mit den Provinzen einen allgemeinen Aufstand der Bauern zur Folge haben würde, und daher ihr Bestreben, eine Polizeiblockade um Paris zu errichten, um die Ausbreitung der Rinderpest zu verhindern.“

Im 21. Jahrhundert sehen wir, wie die westliche liberale Demokratie, nachdem sie erkannt hat, was die Übertragung der „Macht des Schreibens“ über die digitalen sozialen Medien bewirken kann, mit einer umfassenden Zensur gegen ihre heutigen „Rinderpest“-Klassen reagiert hat. Natürlich hat die westliche Liberaldemokratie sozialistisches Gedankengut seit fast zwei Jahrhunderten brutal unterdrückt.

„Während die Regierung von Versailles (die Versammlung von Bordeaux sollte im März 1871 nach Versailles, dem Sitz der Autokratie, verlegt werden), sobald sie etwas Geist und Kraft wiedererlangt hatte, die gewaltsamsten Mittel gegen die Kommune einsetzte; während sie die freie Meinungsäußerung in ganz Frankreich unterdrückte, bis hin zum Verbot der Versammlungen der Delegierten der großen Städte; während sie Versailles und das übrige Frankreich einer Spionage unterwarf, die die des Zweiten Kaiserreichs bei weitem übertraf; während sie durch ihre Gendarmeninquisitoren alle in Paris gedruckten Zeitungen verbrannte und die gesamte Korrespondenz von und nach Paris durchsuchte; während in der Nationalversammlung die zaghaftesten Versuche, ein Wort für Paris einzulegen, in einer Art und Weise niedergeschlagen wurden, die selbst die Chambre introuvable von 1816 (die ultra-royalistische und überreaktionäre Abgeordnetenkammer der bourbonischen Restauration) nicht kannte; mit der wilden Kriegsführung von Versailles draußen und den Versuchen, der Korruption und der Verschwörung in Paris drinnen – hätte die Kommune da nicht schändlich ihr Vertrauen verraten, indem sie sich bemühte, alle Anständigkeiten und den Schein des Liberalismus aufrechtzuerhalten wie in einer Zeit des tiefen Friedens? “

Es ist das gleiche Problem wie 1849: Die westliche liberale Demokratie schützt nicht einmal die demokratischen Freiheiten, die im liberalistischen Denken beschrieben werden. Es gibt niemals einen freien Markt der Ideen, wenn die Ideen die Beseitigung des oligarchisch-parlamentarischen Regierungsstils diskutieren, der den Westen beherrscht. In ähnlicher Weise zensieren der Iran, Kuba, China und andere sozialistisch geprägte Demokratien Aufrufe zur Bekämpfung ihrer Volksrevolutionen, aber es gibt zwei wesentliche Unterschiede: Die westliche Liberaldemokratie behauptet scheinheilig, toleranter zu sein, obwohl sie es nicht ist, und die Unterstützung der westlichen Liberaldemokratie durch die Bevölkerung ist eine falsche Konstruktion.

Wegen der Unterbrechung der Kommunikationswege – und wegen des massiven Aderlasses nach dem Ende der Belagerung – blieb der Französische Bürgerkrieg eine begrenzte Angelegenheit: Es ging um die arbeitende Bevölkerung von Paris und die politisch Progressiven dort gegen die landesweite Banker-Anwalt-Grundbesitzer-Aristokraten-Elite, die mit den deutschen Besatzern konspirierte. Es hätte die dritte fortschrittliche nationale Revolution in 82 Jahren sein können, aber sie wurde niedergemetzelt, bevor sie dieses Niveau erreichte.

Gelbwesten: „Sie setzen noch heftigeres Tränengas gegen uns ein, und links und rechts fallen Menschen zu Boden. Unsere Forderung ist eine gleichberechtigtere und demokratischere Gesellschaft, und das verdient keine solche unzulässige Gewalt. Die Regierung muss auf die Menschen in Frankreich hören.“

Es handelt sich nach wie vor eindeutig um einen Klassenkampf, und zwar einen internationalen, und deshalb ist die Kommune so wichtig. Während es ein Jahrhundert zuvor die Könige waren, die gegen ihr eigenes Volk konspirierten, waren es in der Kommune die vom Ausland unterstützten liberalen Politiker, die dies taten.

Sie ist die eigentliche Geburtsstunde der Grundsätze der Europäischen Union.

Die Kommune als Geburtsstunde des EU-Neoimperialismus

Um auf das Thema der europäischen politischen Geschichte zurückzukommen, das ich in meinem Einführungskapitel dargelegt habe, stellt das Jahr 1871 einen entscheidenden Schritt über den ursprünglichen europäischen Imperialismus hinaus dar, der mit der kolumbianischen Ära der Alten gegen die Neue Welt begann, und dann auch einen Schritt über die Besetzung Algeriens durch Frankreich im Jahr 1830 hinaus: Die Weigerung eines großen Teils Frankreichs, die Unterstützung für einen bewaffneten Krieg gegen Paris zu verweigern, zwang Bismarck, Hunderttausende von Kriegsgefangenen freizulassen, die zur Rückeroberung von Paris eingesetzt wurden.

„Diese Armee wäre jedoch lächerlich unwirksam gewesen ohne die Raten von imperialistischen Kriegsgefangenen, die Bismarck in ausreichender Zahl gewährte, um den Bürgerkrieg in Gang zu halten und die Versailler Regierung in erbärmlicher Abhängigkeit von Preußen zu halten.“

Dies sind die allerersten Stoßtruppen des europäischen Neoimperialismus. Wäre die westliche Liberaldemokratie in Bezug auf ihren elitären Individualismus wirklich ehrlich, würden diese Männer als die ersten neoimperialen EU-Fußsoldaten gefeiert. Sollte es zu einem „Frexit“ kommen, könnten ähnliche Truppen aufmarschieren, wenn es nicht gelingt, sie durch einen Finanzkrieg zurück ins neoliberale EU-Imperium zu zwingen.

Die Dritte Republik wurde inmitten der deutschen Besatzung in einer überstürzten Abstimmung während des Krieges gegründet, um einen Friedensplan mit Deutschland zu genehmigen, aber auch – und das ist entscheidend – um die unfähigsten, unpatriotischsten, pro-neoliberalen 1%-Leute an die Macht zu bringen. Es ist ein typischer Kritikpunkt an der westlichen liberalen Demokratie, dass ihre Politiker unglaubliches Misstrauen genießen und Marionetten des großen Geldes sind – das Gleiche gilt für die ersten Vertreter des Neoliberalismus im Sinne von Marx.

„Die Bevölkerung konnte nicht umhin zu fühlen, dass die Bedingungen des Waffenstillstandes die Fortsetzung des Krieges unmöglich machten, und dass die schlechtesten Männer in Frankreich die besten waren, um den von Bismarck auferlegten Frieden zu billigen. …. Es gibt nur diesen Unterschied: dass die Römer keine Mitrailleuses (Maschinengewehre) hatten, um die Geächteten pauschal zu beseitigen, und dass sie weder ‚das Gesetz in der Hand‘ noch den Ruf der ‚Zivilisation‘ auf den Lippen hatten.“

Hier zeigt sich, dass der Scheinmoralismus der westlichen Liberaldemokratie tatsächlich auch 1871 begann.

„Dass nach dem furchtbarsten Kriege der Neuzeit die besiegten und erobernden Heere sich zum gemeinsamen Massaker am Proletariat verbrüdern – dieses beispiellose Ereignis zeigt nicht, wie Bismarck meint, die endgültige Unterdrückung einer neuen, aufstrebenden Gesellschaft, sondern den Zerfall der bürgerlichen Gesellschaft in Staub.“

Was Marx übersieht, ist, dass – nach seiner eigenen Analyse – 1871 auch das Kleinbürgertum/Kleinhändler/echte Mittelschicht massakriert wurde. Das Bündnis der Gelbwesten mit dieser Klasse – im Gegensatz zur allgemeinen linken Verachtung selbst für den fast bankrotten Ladenbesitzer – ist daher eine bedeutende Erweiterung der Linken und auch eine Rückkehr zu dem, was tatsächlich funktioniert hat.

Gelbe Westen: „Die G7 geben an einem Wochenende 30 Millionen Euro aus, um reichen Ministern Champagner, Kaviar und Hummer zu spendieren, während die Menschen in Frankreich kein Geld für Lebensmittel oder Strom haben. Sie reden von der Rettung der Umwelt, aber erst nachdem sie mit ihren Privatflugzeugen erster Klasse hierher geflogen sind. Frankreichs Milliardäre sehen ihr Vermögen von Jahr zu Jahr steigen, während der Mindestlohn in Frankreich immer weiter gesenkt wird. Wir brauchen eine echte Umverteilung des Reichtums“.

Die sozialistische Pariser Kommune hat verloren. Was entstand, war keine sozialistische Gesellschaft, sondern eine neue Form des Liberalismus – eine, in der sich die westlichen Eliten-Imperialisten in Massakern, die früher den braunen Völkern vorbehalten waren, gegen die Westler selbst wandten. Sie markiert auch den Beginn des Krieges, den der Liberalismus zur Ausrottung der sozialistischen Gesellschaften führte, eines Ausrottungskrieges, der ebenso brutal und hoch zensiert war wie der monarchische Krieg gegen den Liberalismus, bevor die beiden 1871 begannen, zusammenzuarbeiten.

Die Pariser Kommune: Der Beginn dessen, was 1917, 1949, 1959 und 1979 brachte

Um es einfach zusammenzufassen:

„Sie war im Wesentlichen eine Regierung der Arbeiterklasse, das Produkt des Kampfes der produzierenden gegen die aneignende Klasse, die politische Form, um endlich die Emanzipation der Arbeit zu verwirklichen. … Die Kommune sollte also als Hebel dienen, um die ökonomische Grundlage, auf der die Existenz der Klassen und damit der Klassenherrschaft ruht, zu zerstören.“ (Hervorhebung von mir)

Und wenn wir nicht für eine klassenlose Gesellschaft arbeiten, warum lesen Sie dann das hier? Gehen Sie raus und rauben, betrügen und stehlen Sie, um der Oberschicht beizutreten, und schließen Sie sich dann ihrer Unterdrückung der Arbeiter-, Mittel-, Rentner-, Studenten-, Jugend-, Frauen-, Minderheitenklasse usw. an.

In Frankreich wird viel Unsinn über die Kommune verbreitet – vier Monate Belagerung tun das vielleicht – und zwar auf der Seite der Anarchisten.

Die Kommune wird von den Anarchisten als ihre Blütezeit angesehen – ein Tag, an dem die Etappen des Sozialismus und des Kommunismus übersprungen wurden (wer braucht schon Entwicklung?) – und die unmittelbare Unterdrückung gab keine Chance, diese verblendeten Langweiler zu verdrängen. Das Einzige, was noch langweiliger ist als die selbstreferentiellen Schriften des Begründers des kollektiven Anarchismus, Michail Bakunin, über die Kommune, sind seine metaphysischen Gedanken. Die Gewissheiten der Anarchisten der Kommune sind ebenso voller falscher „universeller Werte“ wie die eines westlichen Liberaldemokraten. Marx und Trotzki verabscheuten die Anarchisten ihrer Generation so sehr, wie die Gelbwesten sich weigerten, dem Schwarzen Block oder der Antifa irgendeine politische Führung zu überlassen.

Die westlichen Liberaldemokraten konzentrieren sich gern auf die individualistischsten, phantastischsten und unsinnigsten Ideen, die während der Kommune vertreten wurden – und auch hier werden vier Monate der Belagerung einiges davon hervorbringen -, weil sie damit jedes Gespräch über die tatsächliche Politik, die diskutiert wurde, vermeiden und Karikaturen wie „moralisch degeneriert“ zulassen. Sie wollen die Kommune mit dem Mai 1968 vergleichen, aber die Kommune war nicht nur eine Bewegung für individuelle Rechte, sondern für das politische Recht, eine neue Art von Regierung zu bilden. Im Laufe der Zeit wurde die Einheit der Gelbwesten und ihre politischen Ziele immer deutlicher – nicht der Individualismus der 68er, sondern der Klassen- und Kulturkampf von 1789. Die Gelbwesten sind eine klassenkämpferische Gruppe.

Gelbwesten: „Es gab eine enorme Repression, die es in Frankreich noch nie gegeben hat. Selbst 1968 war es nicht so schlimm wie jetzt. Aber das ist die Politik, die der Präsident gewählt hat, um die Bewegung zu brechen. Wir werden weiterhin neue Lösungen improvisieren, um unsere Forderungen durchzusetzen.“

Aber das größte Problem, das die Linke aus dem Erbe der Kommune lernen muss, ist, dass sie ganz und gar Pariser war. Es hat zu einer Verehrung der Städter geführt, die ebenso überholt ist wie die Verehrung des Fabrikproletariats – auch Landbewohner, Arbeiter, Rentner und andere Gruppen müssen in der Vorhut sein.

Hier ist ein interessanter Gedanke: Wenn wir akzeptieren, dass – zur Zeit der ländlichen Vorherrschaft von 1871 – die städtischen Gebiete die politische Vorhut waren, sollten wir dann vielleicht in Betracht ziehen, dass heute, wo die meisten Gesellschaften urbanisiert sind, die ländlichen Gebiete die politische Vorhut sind? Bei den Gelbwesten scheint diese Verallgemeinerung generell zuzutreffen.

Interessant ist, dass die Pariser Kommune Edmund Burke, dem Begründer des modernen Konservatismus, Recht gegeben hat, was die Art und Weise betrifft, wie die westliche liberale Demokratie mit ihrem Endziel des Föderalismus (die USA, Kanada, Deutschland, Australien und viele westliche Monarchien sind angeblich „einheitlich“) alles um das Kapital herum zentriert und damit letztlich Zersplitterung und Uneinigkeit schafft. Der Föderalismus wird in der sozialistischen Demokratie abgelehnt, weil der westlich-liberaldemokratische Föderalismus dazu dient, die Gesellschaft zu schwächen, indem er die Macht der Regierung schwächt und damit die Macht des reichen Individuums stärkt – er ermöglicht es den Kapitalisten, „zu teilen und zu erobern“.

Burke hat dies vorausgesehen: „Man kann an diesem Schema nur erkennen, dass es eine direkte und unmittelbare Tendenz hat, Frankreich in eine Vielzahl von Republiken aufzuteilen und sie völlig unabhängig voneinander zu machen, ohne irgendein verfassungsmäßiges Mittel der Kohärenz, Verbindung oder Unterordnung, außer dem, was sich aus der Zustimmung der Botschafter jeder unabhängigen Republik zu den Beschlüssen des allgemeinen Kongresses ergibt.“

Noch wichtiger ist, dass Burke nicht im Geringsten von der Reaktion der Elite im Jahr 1871 auf die demokratische Ablehnung der westlichen Liberaldemokratie überrascht gewesen wäre:

„Sie haben auch keinen Grundsatz hinterlassen, durch den irgendeine ihrer Gemeinden zum Gehorsam verpflichtet werden kann, oder sogar gewissenhaft verpflichtet werden kann, sich nicht vom Ganzen zu trennen, um unabhängig zu werden, oder sich mit einem anderen Staat zu verbinden. … Darauf lautet die Antwort: Wir werden Truppen schicken. Die letzte Vernunft der Könige ist immer die erste bei eurer Versammlung.“

In der Tat: werde westlich-liberal-demokratisch oder stirb, werde sanktioniert, usw.

Burke sieht ein moderneres westliches Problem – die Herrschaft des Kapitals -, stimmt aber zu, dass westliche Liberaldemokraten vor allem das Kapital kontrollieren müssen.

„Und was die Zukunft angeht, glauben Sie ernsthaft, dass das französische Territorium mit seinem republikanischen System von dreiundachtzig unabhängigen Gemeinden (ganz zu schweigen von den Teilen, aus denen es sich zusammensetzt) jemals wie ein einziger Körper regiert werden oder durch den Impuls eines einzigen Geistes in Bewegung gesetzt werden kann? Wenn die Nationalversammlung ihr Werk vollendet hat, wird sie ihr Verderben vollendet haben. Diese Gemeinwesen werden nicht lange einen Zustand der Unterwerfung unter die Republik von Paris ertragen.“

Da die „Pariser Republik“ von 1871 sozialistisch war, hatte das übrige Frankreich nichts von der Hauptstadt zu befürchten – ganz im Gegenteil zur modernen westlichen liberalen Demokratie. Die Unterdrückung lokaler Kulturen durch ein ethnozentrisches Kapital wird in der sozialistischen Demokratie ausdrücklich abgelehnt.

Um falschen Anarchisten über Marx vorzubeugen, sollten wir seine Anerkennung der Notwendigkeit der Zentralisierung zur Kenntnis nehmen. „Die von der modernen Gesellschaft geforderte Zentralisierung der Regierung erhebt sich nur auf den Trümmern des militärischen und bürokratischen Staatsapparats, der im Gegensatz zum Feudalismus geschmiedet wurde.“ (Hervorhebung von mir)

Die Kommune steht vor allem für das, was der Neoliberalismus braucht: Die bewaffnete Herrschaft ist das, was die westliche liberale Demokratie am Laufen hält.

Wir täten gut daran, uns daran zu erinnern, dass Engels den größten Fehler der Kommune darin sah, das wahre Herz der westlichen liberalen Demokratie nicht anzugreifen: ihre Bankokratie.

„Das Schwerste, was zu verstehen ist, ist sicherlich die heilige Ehrfurcht, mit der sie respektvoll vor den Toren der Bank von Frankreich stehen blieben. Auch das war ein schwerer politischer Fehler. Die Bank in den Händen der Kommune – das wäre mehr wert gewesen als 10.000 Geiseln. Es hätte den Druck der gesamten französischen Bourgeoisie auf die Versailler Regierung zugunsten eines Friedens mit der Kommune bedeutet.“

Auf dem Tahrir-Platz in Ägypten habe ich gesehen, dass die Demonstranten als erstes das Medienzentrum des Fernsehens aufsuchten: Das Hauptproblem ist nicht die Überzeugung, sondern das Finanzielle – die Menschen werden immer zugeben, dass die westliche liberale Demokratie versagt hat. Sie hätten die Banken übernehmen sollen, so wie es die westlichen Invasoren in Libyen wussten – sie haben die autoritäre Form des islamischen Sozialismus um so viel Gold beraubt, dass es als der „größte Raub der Welt“ bezeichnet wurde.

Die Kommune beendete die fast 100-jährige Vorreiterrolle Frankreichs in der fortschrittlichen Politik, da Russland und Osteuropa in der nächsten Generation die Zügel in die Hand nehmen würden.

Was mit der Pariser Kommune begann, wurde 1936 mit dem Spanischen Bürgerkrieg abgeschlossen. Spanien war eine legale und nationale Pariser Kommune ohne Krieg, aber die neoliberale und neoimperiale westliche Liberaldemokratie wählte den Krieg, genau wie 1871.

Nur wenn man die 1930er Jahre versteht, eine Ära, die genauso von westlicher Propaganda umhüllt ist wie die Jahre 1789-1917, kann man die Politik nach der Großen Rezession verstehen. Dies ist wirklich der Punkt, an dem der Westen feststeckt: Der Faschismus der 1930er Jahre und der „Faschismus“ der 2020er Jahre.

