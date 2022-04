Der Ukraine-Konflikt markiert das Ende einer vom Westen dominierten Ära

von Strategic Culture Foundation – http://www.antikrieg.com

Die alte von den USA geführte Ordnung muss verschwinden, und sie wird verschwinden, weil sie für den Rest der Menschheit nicht mehr tragbar ist.

Der aktuelle militärische Konflikt in der Ukraine ist ein Wendepunkt von immenser historischer Bedeutung. Er markiert einen Bruch mit der Vergangenheit und den Beginn einer neuen geopolitischen Realität, die einen Fortschritt in den internationalen Beziehungen hin zu mehr wirtschaftlicher Entwicklung, Gerechtigkeit und Frieden mit sich bringen wird.

Bei der militärischen Auseinandersetzung in der Ukraine handelt es sich nicht um einen engen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Er ist nur das äußere Zeichen einer größeren Konfrontation zwischen der von den USA geführten westlichen Ordnung auf der einen Seite und Nationen wie Russland, China und anderen, die sich weigern, eine untergeordnete Rolle zu akzeptieren, auf der anderen Seite. Unser Interview mit Bruce Gagnon in dieser Woche verdeutlicht das größere geopolitische Bild und was auf dem Spiel steht.

Ein sicheres Zeichen für die größeren Dimensionen ist die Art und Weise, wie die USA, die NATO und ihre europäischen Verbündeten in kürzester Zeit einen totalen hybriden Krieg gegen Russland entfaltet haben, um dessen Wirtschaft zu zerstören. Die westlichen Behauptungen über die „Verteidigung der Demokratie, der Souveränität und des Völkerrechts“ sind verachtenswert und betrügerisch. Indem sie Waffen an ein repressives, korruptes Regime liefern, dessen Militär von Naziregimentern durchsetzt ist?

Nein, die USA und ihre westlichen Verbündeten nutzen den Konflikt – den Russland durch vernünftige Forderungen nach Sicherheitsverträgen mit der NATO eifrig zu vermeiden suchte – als Gelegenheit, Russland zu vernichten. Und es geht nicht nur darum, Russland zu zerschlagen. Es geht darum, jede Herausforderung an die westliche Ordnung zu zerschlagen. Das bedeutet unweigerlich eine Konfrontation mit China und anderen, die sich dem „Washingtoner Konsens“ widersetzen wollen.

Die drakonische Zensur der internationalen russischen Medien und die Blockade der russischen Wirtschaft deuten auf eine umfassende Kampagne der Feindseligkeit der westlichen Mächte hin, die bereit waren weiterzugehen. Russlands Intervention in der Ukraine am 24. Februar – die auf plausiblen Prinzipien der Selbstverteidigung beruhte – war der Startschuss für die aufgestaute Feindseligkeit des Westens. Aber diese Feindseligkeit richtet sich nicht nur gegen Russland. Sie zielt darauf ab, der Entstehung einer multipolaren Weltordnung entgegenzutreten, die sich der Kontrolle der US-geführten Dominanz entzieht. Diese Vorherrschaft – oder Hegemonie – beruht auf der Kontrolle des globalen Finanzsystems durch die USA sowie auf der brachialen amerikanischen Militärmacht, die von ihren NATO-Verbündeten mitgetragen wird.

Russlands unmittelbare Besorgnis über die Ukraine beruhte auf der zunehmenden Bedrohung, die dieses westliche Nachbarland durch seine verräterische Einbindung in die NATO und die inakzeptablen Übergriffe des Kiewer Regimes auf die russischsprachige Bevölkerung in der Donbass-Region in den letzten fast acht Jahren darstellte. Durch die Verteidigung dieser nationalen Anliegen hat die militärische Intervention in der Ukraine jedoch auch das gesamte System der von den USA dominierten westlichen Ordnung in Frage gestellt.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow äußerte sich zu dieser Entwicklung am Ende der Ära. Er sagte diese Woche gegenüber russischen Medien: „Unsere spezielle Militäroperation zielt darauf ab, den ungehinderten Expansionen und dem ungehinderten Kurs auf die totale Vorherrschaft der USA und anderer westlicher Staaten auf der internationalen Bühne ein Ende zu setzen.“

Es lohnt sich, über seine Begründung nachzudenken, warum die Doppelzüngigkeit und Heuchelei der westlichen Mächte unerträglich geworden ist und warum eine solche unipolare Arroganz die internationale Ordnung zerstört hat und immer noch zerstört.

Lawrow kommentierte dies mit Ironie: „Es ist möglich, die Unabhängigkeit des Kosovo ohne ein Referendum anzuerkennen, aber es ist unmöglich, die Unabhängigkeit der Krim anzuerkennen, die nach einem Referendum erklärt wurde, das von Hunderten von objektiven ausländischen Vertretern beobachtet wurde. Die USA wähnten ihre nationale Sicherheit Tausende von Kilometern entfernt im Irak bedroht, aber als sie diesen bombardierten und keine Bedrohung vorfanden, entschuldigten sie sich nicht einmal. Und wenn direkt an unseren Grenzen Neonazis und Ultra-Radikale gezüchtet werden, wenn unter der Aufsicht des Pentagon Dutzende von biologischen Labors entstehen, in denen Experimente durchgeführt werden, die in erster Linie auf die Entwicklung biologischer Waffen abzielen – die entdeckten Dokumente lassen keinen Zweifel daran -, dann ist es uns nicht erlaubt, auf diese Bedrohung zu reagieren, direkt an unseren Grenzen, nicht jenseits des Ozeans.“

Russland hat mit seiner Militäroperation in der Ukraine nach eigener Einschätzung signalisiert, dass die vermeintliche Dominanz der USA und ihrer westlichen Verbündeten vorbei ist.

Die postsowjetische Ära der letzten 30 Jahre ist vorbei. Russland ist nicht mehr daran interessiert, sich in eine westlich geprägte Weltordnung zu integrieren, wie Fjodor Lukjanow diese Woche in einem Artikel für Russia in Global Affairs schreibt. Russland wählt jetzt einen „anderen Weg“.

Dieser Weg bedeutet, dass es sich voll und ganz auf eine multipolare Welt einlässt, wie sie sich in der eurasischen Wirtschaftsintegration und in der strategischen Partnerschaft mit China, Indien und anderen Ländern ankündigt. Russlands enorme natürliche Ressourcen, vor allem im Bereich der Energie, werden in die eurasische Entwicklung fließen und dabei reichlich belohnt werden. Wie der russische Präsident Wladimir Putin diese Woche feststellte, brauchen die westlichen Volkswirtschaften Russland mehr als Russland sie braucht.

Der Übergang zu einer neuen globalen Ordnung wird Zeit brauchen und vorübergehende Verwerfungen mit sich bringen. Es wird Zeit brauchen, um die notwendige Infrastruktur, z. B. Gas- und Ölpipelines, aufzubauen. Aber der Gesamtplan ist tragfähig und solide, und er ist bereits in vollem Gange.

Die tiefgreifende historische Bedeutung der globalen tektonischen Verschiebungen wird aus den Ansichten des russischen Wirtschaftswissenschaftlers Sergej Glazyev deutlich, die er in einem Interview mit Pepe Escobar darlegt. Glazyev arbeitet seit Jahren in offizieller Funktion über die Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU). Er beschreibt die Entwicklung und Umsetzung einer neuen globalen Finanzordnung, die das auf dem US-Dollar basierende System ablöst. Die neue Ordnung wird von Russland, China und anderen mit dem ausdrücklichen Ziel entwickelt, von der Dominanz des US-amerikanischen und westlichen Schulden- und Währungsimperialismus unabhängig zu werden.

Was sich in der Ukraine abspielt, ist wirklich epochal und geschichtsträchtig. Krieg und Leid sind abscheulich. Aber das vom Westen dominierte System ließ Russland keine andere Wahl, als physische Gewalt anzuwenden, um seine vitalen Interessen zu verteidigen. Jetzt, da der Bruch erfolgt ist, hat man das Gefühl, dass der Rubikon überschritten wurde. Es gibt keinen Weg zurück. Die westliche Reaktion war selbstzerstörerisch. Der hybride Krieg gegen Russland hat den Untergang der globalen Vorherrschaft der USA und des Westens beschleunigt. Ihr politischer Missbrauch des Dollarsystems hat dieses System fatal geschädigt und den Weg für eine bessere, weltweit demokratische Alternative geebnet.

Die Zeitskala dieses globalen Prozesses reicht wohl weiter zurück als die drei postsowjetischen Jahrzehnte oder die Ära nach dem Goldstandard, die 1971 endete, als die USA diesen um der Vorherrschaft des Dollars willen abschafften. Er geht sogar noch weiter zurück als die acht Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir blicken auf die vergangenen 500 Jahre Westeuropas und seiner Kolonialmächte zurück, die zuletzt von der Hegemonie der Vereinigten Staaten und ihrer kriminellen Kriegslust überlagert wurden.

Es gibt keine Garantie für den Ausgang. Aber es genügt zu sagen, dass die alte, von den USA geführte Ordnung verschwinden muss, und sie wird verschwinden, weil sie für den Rest der Menschheit nicht mehr tragbar ist.

