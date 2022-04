Deripaskas Rentenreform erinnert an Tschubais‘ „zwei Wolgas für einen Gutschein“.

von Sergej Aksenow – Kommentieren den Text: Andrej Pesotski und Sergej Udalzow

Der Eigentümer einer Reihe von Fabriken hat die russische Bevölkerung im Namen seiner neuen Profite mit der Senkung des gesetzlichen Rentenalters geködert.

Oleg Deripaska hat vorgeschlagen, das Rentenalter in Russland auf 45 Jahre herabzusetzen. Dies sagte er in einem Interview über die „neue Normalität“ in der Zeitschrift Expert, die als wirtschaftliches Manifest eines „Unternehmers“ unter den neuen politischen Bedingungen bezeichnet werden kann.

„Wir müssen das Vermögen des Rentensystems auffüllen, damit es eine Quelle für Rentenzahlungen für Menschen über 45 Jahre gibt, die nicht vom Bundeshaushalt abhängt“, schlug Deripaska vor. Staatliche Unternehmen wie Gazprom und Rosneft sollten zu dieser Quelle werden.

Nach seiner Vorstellung sollten die staatlichen Unternehmen aufgeteilt und in den Pensionsfonds überführt werden. Eine professionelle Verwaltung dieses Vermögens würde es ermöglichen, die Renten direkt zu zahlen, nicht über Steuern an den Haushalt, dann über Überweisungen an den Pensionsfonds und erst dann an die älteren Menschen.

Und für die unter 45-Jährigen oder „aktive Typen wie mich“, so Deripaska, müsse der Staat ihnen die Möglichkeit geben, ihr eigenes Geld zu verdienen. Wie? Durch die Unterstützung der Neuausrichtung der Exporte aus dem Westen, die jetzt für Russland gesperrt sind, nach Südostasien, China, Indien und in den Nahen Osten.

Neue Exportinfrastrukturen sind erforderlich: Eisenbahnen, Häfen, Krananlagen, schneller Zoll, ist sich Deripaska sicher. Gleichzeitig steht die Entwicklung des russischen Binnenmarktes nicht zur Debatte. Werden wir wieder Rohstoffe exportieren, nur in den Osten?

Das Unternehmertum ist jetzt unsere einzige Hoffnung, glaubt Deripaska. Wir müssen alle befreien… Unternehmen und Kapital können nirgendwohin fliehen. Es ist notwendig, zu dem Modell zurückzukehren, das bereits erprobt ist – eine freie Markt- und Wettbewerbswirtschaft.

Außerdem plädiert Deripaska für eine drastische Verkleinerung der Strafverfolgungsbehörden um das Drei- bis Fünffache, die Einstellung der Nutzung von Privatfahrzeugen durch Beamte, die Abschaffung der Strafverfolgung von Geschäftsleuten nach dem „beliebtesten“ Artikel 159 des Strafgesetzbuchs (Betrug) usw.

Betrachtet man Deripaskas Vorschläge in ihrer Gesamtheit, so ist sein Feind der Staatskapitalismus. Das ist es, was er bekämpft. Er will die staatlichen Unternehmen zerschlagen und Leuten wie ihm wirtschaftliche Freiheiten geben, die an Verantwortungslosigkeit grenzen. Das klingt sehr nach dem Populismus der liberalen Reformer der Perestroika.

Die Herabsetzung des Renteneintrittsalters dient wahrscheinlich nur dazu, die Öffentlichkeit dazu zu bringen, den Köder zu schlucken und auf das Hauptthema einzugehen. So wie Tschubais das sowjetische Volk mit „zwei Wolgas für einen Gutschein“ verführte, damit es die Idee der Privatisierung, die politische Ziele verfolgte, unterstützte.

„Die Zeit der Gaidaristen und des jungen Deripaska selbst in den 1990er Jahren hat gezeigt, dass die Liberalen als erstes zu den Spezialeinheiten rannten, um ihre Macht und ihr Kapital zu schützen“, kommentierte der Journalist Pavel Pryanikov auf seinem Telegrammkanal Deripaskas Manifest.

Nach Ansicht von Experten ist es jedoch notwendig, das große Rohstoffgeschäft in der einen oder anderen Form im Interesse der Bevölkerungsmehrheit zu betreiben.

„Es ist interessant, dass Oleg Deripaska in letzter Zeit zunehmend als Wirtschaftsexperte angesehen wird – obwohl es keinen Grund gibt, ihm ein Stigma anzuhängen: Er war einer der Hauptnutznießer der Privatisierungsbemühungen der 1990er Jahre“, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Andrei Pesotsky.

„SP: – Was können Sie über den Kern von Deripaskas Rentenvorschlag sagen?



Schauen wir uns die Zahlen an: Der Gewinn des größten russischen Unternehmens, Gazprom, betrug Ende 2021 2,64 Billionen Rubel. Nehmen wir an, dass 50 Millionen Russen eine Deripaska-Rente benötigen. Dann könnte jeder dieser Menschen allein von Gazprom 52.000 Rubel pro Jahr erhalten. Nicht schlecht. Wenn man die Gewinne anderer großer Unternehmen hinzurechnet, erscheint eine monatliche Rente von 10.000 Rubel für Menschen über 45 nicht gerade als fantastische Option. Die normale Rente muss natürlich noch dazu gerechnet werden.

So ist es möglich, die Renten der Bürger an die größten Unternehmen zu binden, allerdings unter der Bedingung, dass diese Renten die üblichen Zahlungen aus der Rentenkasse nur ergänzen und nicht aufheben. Im Prinzip kann (und sollte) eine Person über 45 noch arbeiten, so dass es logisch wäre, dass sie vor dem Rentenalter eine kleine Rente von Unternehmen und nach dem Rentenalter eine volle Rente erhält, und zwar auch vom Staat (oder besser gesagt vom Pensionsfonds).

So werden die Beträge, die zumindest das Existenzminimum erreichen, kaum von den Unternehmen gezahlt werden, aber einige Mittel für den Lebensunterhalt der Menschen aus dem Großbetrieb können und sollten herausgeholt werden. Es ist jedoch notwendig, das bestehende staatliche System zu erschüttern, denn niemand wird solchen Maßnahmen so einfach zustimmen.

Der Koordinator der „Linken Front“ Sergej Udalzow weist auf die Notwendigkeit grundlegender sozialistischer Veränderungen im Land hin.

„Das Schicksal Russlands und seine Entwicklung für viele Jahre wird heute entschieden. In erster Linie bei der Sonderoperation in der Ukraine, aber auch in Russland. Heute ist es von entscheidender Bedeutung, zu verstehen, wohin unser Land als nächstes gehen wird, welchen Entwicklungskurs es einschlagen wird. Aus diesem Grund haben die führenden politischen Kräfte ihren Kampf für Veränderungen und Reformen verstärkt.

Und während die linken Kräfte, die konsequent die sozialistische Agenda verteidigen, eine Linkswende im sozioökonomischen Bereich, die Verstaatlichung strategischer Industrien, eine Erhöhung der Einkommen, die Abschaffung der Rentenreform und generell einen Kurs im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung fordern, träumt der rechte Flügel von einer Rückkehr in die 1990er Jahre.

Dieser Flügel vertritt die Interessen der Oligarchen. Oleg Deripaska, als eines ihrer Sprachrohre, als Vertreter der Jelzin-Familie, äußert aktiv rechtsgerichtete Argumente und fördert eine rechtsgerichtete Linie. Hier gibt es nichts Neues. Das haben wir alle schon tausendmal gehört. Ihre Logik besteht darin, den Staat so weit wie möglich aus dem Verwaltungsprozess herauszuhalten und alles der Privatwirtschaft zu überlassen.

Deshalb spricht Deripaska über den Abbau von Bürokratie und Sicherheitsdiensten, die Abschaffung des Staatskapitalismus und eine neue Rentenreform. In Wirklichkeit will er eine neue Privatisierung durchführen, das Staatsvermögen „vernichten“ und alles „effizienten Managern“ wie ihm selbst überlassen, damit sie sich weiter bereichern können. Ja, sie haben Probleme mit dem Urlaub an der Côte d’Azur, aber sie werden es schaffen, damit durchzukommen und die Leute weiterhin zu bestehlen.

SP: – Einige könnten von den Vorschlägen zur Altersversorgung verführt werden…

„Ich denke, das ist der Gipfel des Zynismus. Unsere Bürger haben sich noch nicht von der kannibalischen Rentenreform von 2018 erholt, und man bietet ihnen an, ihre Renten tatsächlich zu streichen. Genau so können wir Deripaska verstehen: Die Jungen und Starken sollen ihr eigenes Geld für ihr Alter verdienen, und der Staat muss dafür kein Geld ausgeben. Das klingt nach liberalem Faschismus.

SP: – Es hört sich so an, als ob die Renten erhalten bleiben, aber große Unternehmen werden sie anstelle des Staates zahlen. Sobald jedoch der Staat aus seiner Verantwortung entlassen wird, bricht das System zusammen…

„Dies ist ein sehr wichtiger historischer Moment. Wenn die Behörden auf die Erklärungen Deripaskas hören und sich in diese Richtung wenden, dann werden wir nicht gewinnen, wir werden nicht durchhalten – und alle Opfer der heutigen Verteidiger des Donbass, das Leiden der einfachen Menschen werden vergeblich sein. Es wird eine Katastrophe sein. Deshalb müssen die links-patriotischen Kräfte ihre Stimme noch stärker für unser Verständnis von der Zukunft des Landes erheben.

Es muss eine sozialistische Zukunft sein. Im Gegensatz zu Deripaskas Vorschlägen sollte es sich um die sofortige Verstaatlichung der großen Vermögenswerte dieser Oligarchen handeln. Strategische Rohstoffe sollten für die Interessen aller Menschen arbeiten, nicht für diese Herren. Wir verlangen vom Kreml, vom Präsidenten, dass er entscheidet, wohin Russland geht.

Je länger die Behörden schweigen, desto arroganter werden die Oligarchen und desto mehr wird das Volk demoralisiert, weil es nicht mehr versteht, worum es bei all der Entbehrung geht.

