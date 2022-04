Dynamische Null-COVID-Politik“ ist der einzige Ausweg aus der derzeitigen komplexen Situation

http://www.globaltimes.cn

Bild: Eine Anwohnerin unterzieht sich am 13. März 2022 in Changchun in der nordostchinesischen Provinz Jilin einem Nukleinsäure-Test, nachdem die Stadt eine neue Runde von stadtweiten Tests gestartet hat. Foto: VCG

Seit März ist die Epidemie in vielen Regionen Chinas wieder aufgetaucht, und zwar in größerem Umfang und mit häufigerem Auftreten. Die Arbeit an der Seuchenprävention und -bekämpfung steht vor der größten Herausforderung, der sich China in den letzten zwei Jahren gegenübersah. Obwohl bereits im Dezember 2021 die nordchinesische Stadt Tianjin die erste Region auf dem chinesischen Festland war, die mit der Omicron-Variante zu kämpfen hatte, ist mit den jüngsten Ausbrüchen in der nordostchinesischen Provinz Jilin, der ostchinesischen Stadt Shanghai und anderen Regionen die Komplexität des Kampfes gegen Omicron erneut deutlich geworden.

Experten zufolge könnte der Omicron-Stamm 10-mal schwieriger einzudämmen sein als Delta. Das bedeutet, dass zum Schutz von Leben und Gesundheit größere Anstrengungen unternommen werden müssen. Bisher haben die südchinesische Provinz Guangdong, die ostchinesische Provinz Shandong, die nordchinesische Provinz Hebei sowie Jilin und andere Regionen im Kampf gegen die Ausbreitung von Omicron strenge Präventions- und Kontrollmaßnahmen wie Quarantäne, Management, Abriegelung und Screening ergriffen, die zu einer positiven Entwicklung der Situation geführt haben. Die Praxis hat wiederholt gezeigt, dass der Schlüssel zum Erfolg im Kampf gegen die Epidemie darin liegt, sich ohne Zögern an die allgemeine dynamische Null-COVID-Politik zu halten und die Leitlinien zur Bekämpfung des wütenden Virus unbeirrt umzusetzen.

Es ist erwähnenswert, dass in der kritischen Phase, in der Chinas Epidemieprävention und -bekämpfung mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, einige fadenscheinige Stimmen laut wurden. Sie behaupteten, dass „Omicron eine große Grippe ist“ und dass Länder wie die USA und das Vereinigte Königreich „erfolgreich mit dem Virus fertig werden“. In der öffentlichen Meinung haben sie versucht, eine „wohlhabende Szene“ zu schaffen, dass die westlichen Länder die Epidemie vollständig losgeworden sind, und sie betrachteten dies sogar als einen Sieg der „Herdenimmunität“ des Westens. Doch diese Argumente sind moralisch und wissenschaftlich völlig haltlos.

Aufgrund der starken Infektiosität von Omicron, der schnellen Übertragung und der geringeren Toxizität sind Argumente wie „Omicron ist nur eine große Grippe“ weit verbreitet worden. Daten aus Übersee zeigen jedoch, dass Omicron während der Epidemie eine höhere Sterblichkeitsrate als Delta verursachen kann. Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, erklärte kürzlich, dass mehrere Länder derzeit die höchste Sterblichkeitsrate seit Beginn der Pandemie zu verzeichnen haben. In China gibt es 267 Millionen Menschen im Alter von 60 Jahren und darüber und mehr als 250 Millionen Kinder. Die Gesamtzahl übersteigt 500 Millionen. Eine solch gigantische Gruppe von Senioren und Kindern bestimmt, dass wir in keiner Form „flach liegen“ dürfen, sondern an der dynamischen Null-Strategie festhalten, die Initiative bei der Seuchenbekämpfung ergreifen und bei der Seuchenbekämpfung streng sein müssen. Nur so können wir einen großflächigen Rebound grundsätzlich vermeiden.

Die „Koexistenz mit dem Virus“ in Ländern wie dem Vereinigten Königreich und den USA ist in der Tat nichts anderes als ein passives „Liegenbleiben“ bei der Verhinderung und Kontrolle der Epidemie. Die so genannte Herdenimmunität bedeutet im Wesentlichen, dass eine große Zahl der gefährdeten Menschen mit geringer Immunität vertrieben wird. Dies ist ein grausamer Sozialdarwinismus. Im Gegensatz dazu hat China die älteren Menschen und die Patienten mit Grundkrankheiten geschützt, was sehr bemerkenswert ist.

Trotz des hohen Preises an Menschenleben ist der Westen weit davon entfernt, das Virus besiegt zu haben. Im Vereinigten Königreich zum Beispiel wurden im März alle Präventionsmaßnahmen aufgehoben und der so genannte Koexistenzmodus eingeführt. Doch dann kam es zu einem rasanten Anstieg der Infektionen, zu einem enormen Druck auf das medizinische System und zu einem Mangel an Arbeitskräften, die aufgrund der Infektionen an ihren Arbeitsplatz zurückkehren konnten. Deutschland ist sich des Ernstes des Problems bewusst und hat angekündigt, dass es seine Entscheidung, die obligatorische Isolierung ab dem 1. Mai zu beenden, zurückgenommen hat. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat sogar öffentlich zugegeben, dass er einen Fehler gemacht hat.

Die Praxis hat gezeigt, dass die dynamische Null-COVID-Politik für China die beste Wahl zur Bekämpfung der Epidemie ist. Je schwerer die Epidemie ist, desto wichtiger ist es, die dynamische Null-COVID-Politik vollständig und genau zu befolgen. Es ist hervorzuheben, dass einige Orte das normale Leben der Menschen erschweren, eben weil sie die dynamische Null-COVID-Politik nicht umgesetzt haben, was zu einer Reihe von Problemen führt. Wir müssen die Null-COVID-Politik vollständig und genau einhalten. Einerseits müssen wir eine schnelle Reaktion und eine präzise Prävention und Kontrolle erreichen. Wir sollten unsere Bemühungen in der Anfangsphase verstärken und versuchen, jeden Fall auszumerzen, sobald er entdeckt wird. Andererseits sollten wir uns bemühen, die Wirkung von Prävention und Kontrolle bei minimalen Kosten zu maximieren, Formalismus und Bürokratie entschlossen abzubauen und die Auswirkungen der Epidemie auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu minimieren.

In den vergangenen zwei Jahren ist es China nur dank des festen Festhaltens an dem Grundsatz „Der Mensch steht an erster Stelle und das Leben an erster Stelle“ und der wissenschaftlich fundierten und präzisen dynamischen Null-COVID-Politik gelungen, den Schutz des Lebens und der Gesundheit der Menschen zu maximieren und gleichzeitig die weltweite Führungsrolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung sowie bei der Prävention und Bekämpfung von Epidemien zu behaupten. Angesichts der erneuten Verschärfung der Tests haben die Kommunistische Partei Chinas und die chinesische Regierung ihr hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und ihre pragmatische Haltung unter Beweis gestellt, indem sie an der dynamischen Null-COVID-Politik festhielten. Chinas Maßnahmen gegen die Epidemie werden mit Sicherheit den Test der Zeit und der Geschichte bestehen.

