Wie wurde die subersive Operation mit dem Hastag SOSCuba zerschlagen?

von https://de.granma.cu

Bild: Michel Moro

Die Studie zeigt, dass das Netzwerk rund um diese Kampagne innerhalb von 24 Stunden 15.058 Nutzer registrierte, die 59.936 Tweets absetzten

Ein Expertenteam von Cubaperiodistas hat über Twitter die unter dem Hashtag SOSCuba recycelte Operation gegen Kuba aufgedeckt, die von Netzwerken in Florida organisiert wurde.

Die Studie zeigt, dass das Netzwerk rund um diese Kampagne innerhalb von 24 Stunden 15.058 Nutzer registrierte, die 59.936 Tweets generierten.

Ein mit der Gephi-Plattform erstelltes Diagramm macht es möglich ein Netzwerk von Gleichgesinnten (gleich und gleich gesellt sich gern, mit einer rechten oder rechtsextremen Ideologie) zu erkennen.

Aufschlussreich war außerdem, herauszufinden, dass der Nutzer @agusantonetti der wichtigste Promotor des Hashtags SOSCuba ist. Dieser Nutzer aktivierte in seinem Interaktionsnetz fast 7.000 Konten, die mehr als 8.500 Tweets absetzten.

Eine weitere Figur war @mentions, ein politischer Akteur bei Atlas Network, eines neofaschistischen internationalen Netzwerks, das von rechtsgerichteten Fonds mit Verbindungen zu Steve Bannon finanziert wird und außerdem Desinformationskampagnen gegen soziale und progressive Bewegungen anführt.

Einer der Nutzer, die die digitale Mobilisierung in Gang setzten, war @unpoetaahi, ein regelmäßiger Teilnehmer an Desinformationskampagnen und Angriffen aus Florida. Dieser Nutzer unterhält ein Interanktionsnetzwerk mit 1.636 Konten, die mehr als 14.500 Tweets absetzten.

Cubaperiodistas deckte auf, dass Dutzende von Konten die Inhalte von @unpoetaahi verlinkten und es innerhalb von 24 Stunden Hunderte von Retweets gab, was die Existenz einer Farm von gefälschten Konten deutlich macht, die Twitter nicht deaktiviert hat.

Die Studie zeigt außerdem auf, dass offensichtlich von Farmen mit automatisierten Accounts operiert wird, über die seit der Aktivierung des Hashtags SOSCuba Hunderte von Retweets gesendet wurden.

Dafür wurden über 200 Konten eingerichtet. Alle wurden im März 2022 registriert, und die meisten von ihnen interagieren nur mit Inhalten von SOSCuba.

Der Account @Cubanodeapie20 ist einer der produktivsten der vielen nicht authentischen Accounts. Kaum war er erstellt, hatte er in weniger als 24 Stunden 310 Tweets, davon 220 Retweets mit Inhalten, die sich auf den Hashtag SOSCuba bezogen.

Das Profilbild des Nutzers wurde von Pinterest heruntergeladen und auf mehreren Websites mit kubanischem Thema verwendet. Nach 36 Stunden hatte @Cubanodeapie 20 867 Retweets mit dem Hashtag. Darüber hinaus hat es keine eigenen Inhalte.

Ein weiterer relevanter Fall ist @heviaconesa, einer der Bots, die an der digitalen Operation teilnahmen, die die Unruhen im Juli begleitete. Sie wurde am 12. Juli 2021 ins Leben gerufen und hat nun innerhalb von 48 Stunden 1 374 Retweets zu Inhalten mit Bezug zu SOSCuba abgegeben, was die Verbindungen zwischen den Organisatoren dieser Strategie und dieser neuen Operation zeigt.

Zu all dem kommt noch die Monetarisierung hinzu. Mehrere Nutzer versprechen zwischen 200 und 500 Dollar für diejenigen, die die Plattform mit dem Hashtag überschwemmen, das von den Betreibern in Miami verwendet wird, um die Destabilisierung zu fördern und die Realität Kubas zu manipulieren. Was diese Hater nicht erwartet hatten, war, dass der Hashtag #VamosConTodo sich viel stärker in den Netzwerken positionieren und ihre finstern Absichten durchkreuzen würde.

https://de.granma.cu/cuba/2022-04-06/wie-wurde-die-subersive-operation-mit-dem-hastag-soscuba-zerschlagen