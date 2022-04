Putinz Zz hat sie alle im Griff!

von Gustav Staedtler

FREIHEITLCHE WESTLICHE Z-HYSTERIE

Demokratische Despotie, rechtsstaatlich demokratischer Irrwan wie noch nie.

Sie sind mal wieder am Ende und können wie Tollwut-Irre nur noch wahllos um sich schlagen.

Nach der chinesischen Coronapanik und Paranoia – nun die russische Z-Panik und -Paranoia.

Putin hat die westliche Welt auch psychisch besiegt.

Erfolgreiche russisch psychologische Kriegsführung.

Man fürchtet sich in den Natostaaten nun vor einem magischen Z, einem geistigen Z-Virus, denn dieses Z zermürbt, zersetzt, zerstört das geistige Immunsystem westlicher Indoktrinationen und damit die Wehrtüchtigkeit.

Die Z-Seuche macht sich breit, Z-Pandemie weltweit, Z-Panik, Z- Horror, Z-Paranoia, Zick, Zack, Zet.

Na, Z und Z und Z und Z was heisst das wohl? —- Finale Totale.

Z ist der letzte Buchstabe im lateinischen westlichen Alphabet.

Z steht für das Ende.

Z steht für Zarathustra, für Zebaoths und den Zorn Gottes,

aber auch für Zorro den Rächer.

Also Z-Verbot, sonst sind wir morgen alle tot.

Z-Verbot, Z-Verbot, sonst sind wir morgen alle tot.

Das russische Z ist wehrzersetzend westweit, das magische russische Zauber Z schädigt die Volksgesundheit. Die Z-Panik macht sich breit. Z-Horror europaweit.

Das Z-Psychovirus schleicht sich ganz heimlich natoweit in alle russophoben Hirne ein.

West is over!

Superstition Agony.

Die runtergefickten geistamputierten Abergläubischen, sie fürchten sich nun vor einem schnell gepinselten Z.

Eine schwarz weisse Katze läuft im Zick-Zack über die Strasse, und der Horror, Hysterie, das Unlglück und der Irrwahn machen sich breit, Weltuntergangszeit.

Ein neuer genialer Putinscher Streich.

Drei russische Jagdbomber schreiben mit ihren Kondensstreifen an den Grenzen der EU ein riesiges Z in den blauen Himmel. Und ganz Europa kriegt den Horror, geräht in Panik, stiert hypnotisiert auf das magische Z wird hysterisch und kommt auf Paranoia.

Neueste Gesetze müssen her, also abwarten und mal sehen, was sich die Juristenzecken nun gegen das wehrzersetzende magische Z aushecken.

Der UNO Sicherheitsapparat muss sofort einberufen werden und 24-stündig tagen und beraten, um das magische russische Z als propagandarechtswidrige Psychowaffe zu verurteilen und ganz neue Zanktionen gegen Russland auszuhecken.

Weltweit muss man alle Zettz abdecken, Texte schwärzen, kleine, grosse Zettz ausmerzen und es verbieten weltweit mit dem Zett zu scherzen.

Alle Zick-Zack Nähmaschinen als pro-russisches Kriegsgerät und Psychowaffe verbieten, Zimt und Zucker aus dem Handel ziehen und Zypern im Mittelmeer versenken.

Und dann als effektivste Gegenwehr Digital gesteuerte rosarote Schutzbrillen herstellen, die jedes Z automatisch in ein C umwandeln und dann europaweit die digitale rosarote Brillenpflicht für 500 Euro das Stück zwangsverordnen.

Volksgesundheit über alles in der Welt.

Brillenpflicht samt Maskenpflicht und Ohrenstöpsel.

Dem magischen russischen Zauber Z-Virus muss man den totalen Garaus machen.

Tolle Idee. Gesundheitsminister Lauterbach, van der Leyen und Co freuen sich schon auf das Bombengeschäft um riesige Summen zu verschleudern und selber über geheime Umwege Milliardengewinne einzufahren. Volksgesundheit ist wirklich profitabel. Und das Volk weiss endlich wozu es Steuern zahlt.

Ja, Herren und Damen, wenn die politischen Klassen nicht so real dumm wären, dann könnte man darüber lachen. Aber da ihre Dummheit aus abgrundtiefer Bosheit resultiert, wird auch der Humor von diesen satanischen Despoten im Demokratenlook per ihren Willkürgesetzen massakriert. Dagegen waren Hitler, Stalin und Mao… noch Menschenfreunde mit Herz.

Und Deutschland ist bekanntlich schon seit langem die Irrenhauszentrale.

Das latainische N um 90 Grad zu drehen ist verboten und kann mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Der 4. Reichsrechtsstaat ist nun also ganz real da.

Woran erkennt man eigentlich ein russisches Z?

Es ist nun doch eindeutig und unverkennbar, sie diese Demagokraten wollen das freie Denken verbieten und abschaffen, weil sie sich als die Totalinkompetenzen schon vor dem auch nur etwas höheren oder intelligenteren Geist fürchten.

Zick Zack Zappa Zoff das magische russische Zauber-Z brennt sich in ihren dummen Kopf und macht sie völlig irre und total bekloppt.

Und was ich nun noch zu sagen hätte,

das dauert eine Zigarette und ein letztes Gläschen Wodga hier im Stehen.

West is over!

Mal sehen, ob wir danach dann noch unbehelligt nach Hause gehen.

Was ich noch zu sagen hätte dauert eine Zigarette

und ein letztes Gläschen Wodga bevor ich dann geh.

Mal sehen, wann wir wegen Wodgabesitz und Wodga trinken in dieser ach so freien westlichen Welt strafrechtlich verfolgt ein paar Jahre in den Knast gehen.

Da wird dann ganz sicher auch dem überzeugtesten Demokraten das Lachen vergehen.

Alles wird verboten, nur das Steuer zahlen nicht, weil sonst das atheistisch christlich humanistische Lügenimperium sofort zusammenbricht.

West is over!

Und was das Z nun noch zu sagen hätte, das dauert eine ganze Packung Zigaretten und ein Liter Fläschchen Wodga beim nach Hause gehen.

West is over, cursed and condemned by god, a loser forever.

Der Westen ist völlig bekloppt.

Das Z wird nun verboten und das Hakenkreuz ist wieder gesellschaftsfähig, auch wenn das Hakenkreuz aus zwei zentrisch verbundenen Z besteht.

Die Europäer sind halt doof, insbesondere die Deutschen.

Wer wie der Westen mit der Lüge gewinnen will, der ist der ewige Verlierer, der hat immer schon verloren. West is over!

West du bist over!

Der allerheiligste, allmächtige Gott hat dich verflucht und für die totale Vernichtung bestimmt.

Und wer und was ist nun der schreckliche Putzin?

Psychologische Kriegsführung

Putin der Geniale hat den Westen mal wieder ausgetrickst.

Das Z ist wieder so ein genialer Putinstreich psychologischer Kriegsführung. Millionen mystisch verseuchte Hirne erledigt Putin mit einem einzigen Schriftzeichen und zermürbt damit ihre von mystischem Wahn verseuchten Hirne und manipuliert sie so zum Fehlverhalten. Das ist kriegspsychologisch genial, denn so reiben sie sich selbst auf. Vom Angstwahn gesteuerte hyperbolic Superstition.

Der Putinschreck Z z Z putzt sie weg.

Weiss Blau Rot ist der Tod. Zick Zack Zett treiben sie sich gegenseitig ins Unglück und den Tod.

Putins Z traumatisiert. Putins Z manipuliert. Putins Z massakriert. Putins Z eliminiert ohne einen einzigen Schuss abzugeben.

Und nun braucht er nur noch auf ihre weiteren Kurzschlusshandlungen zu warten und in weiser Vorausicht angemessen darauf reagieren und den nächsten Köder auslegen. So treiben sie sich selber in den Wahn und den Ruin.

Putins weisse Mäuse sitzen überall. Die Angst vor der magischen Z-Macht geht um, und macht den ganzen Wertewesten dumm.

Dreht euch ja nicht um, das magische russische Zauber-Z geht um. Wen es erblickt, den haut es um.

West is over!

Mit Corona haben sie sich in den eigenen Arm geschossen.

Mit Putinz magischem Z schiessen sie sich nun in den eigenen Kopf.

West is over!

Putin hat den Westen auch psychologisch besiegt.

Russlands Psychotaktik ist genial. Und der Westen ist wieder mal auf Paranoia.

Also dreht euch nicht um. Das magische russische Zauber-Z geht um. Wer es erblickt, den haut es für immer um. Bum!

Hilfe, Hilfe Mami, Papi mach es weg weg, weg dieses böse, böse Z.

Putins magisches Zauber-Z ist psychologische Kriegsführung komplett.

Warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt Putin auch zu dir.

Mit dem Zick Zack Zauber Z Zeichen macht er Hackefleisch aus dir, du masslos dummes Wohlstandsschweinetier. Du kannst ja nicht einmal ein waagerecht liegendes N von einem Z unterscheiden.

Das russische Putinsche Z ist gar kein Z sondern ein waagerecht liegendes N. Wer weiss es besser? Wer kann es widerlegen?

So funktioniert psychologische Kriegsführung: Mit magischen Zauberzeichen Hirne zermürben Angst und Horror und Fehlverhalten erzeugen.

Das Q verbieten. Das Z verbieten. Das O-mega verbieten . Das S verbieten. Das V verbieten. Hammer und Sichel verbieten. Hakenkreuze verbieten. Totenköpfe verbieten …

Permanente Angst, Panik und Paranoia erzeugen. Den Geist lähmen, die Massen nach dem Wahn der Herrschenden steuern, biegen, beugen und brechen bis alles vertiert im Chaos und Faszinationswahn auf das rettende messianische Zeichen stiert und so dann völlig ruiniert. ZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

Woran erkennt man eigentlich ein russisches Z?

(Ist doch klar. – Es trinkt Wodga.)

https://www.tagesschau.de/…/z-symbol-russland-verbot… Russlands Kriegszeichen Zeigen des „Z“-Symbols kann strafbar sein Stand: 28.03.2022 12:31 Uhr Das „Z“ gilt als Symbol für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Nun erklärte das Innenministerium: Das Zeigen des Zeichens in Deutschland kann strafbar sein. Mehrere Bundesländer haben es bereits unter Strafe gestellt. Das Zeigen des „Z“-Symbols kann nach Angaben des Bundesinnenministeriums als öffentliche Billigung des russischen Krieges gegen die Ukraine strafbar sein. Wie ein Sprecher sagte, liegen den Sicherheitsbehörden Erkenntnisse vor, dass dieses Symbol bereits in Deutschland verwendet wird – bislang vor allem in Form von Farbschmierereien. Der Buchstabe selbst sei zwar natürlich nicht verboten, erläuterte er. Doch sei der russische Angriffskrieg eine Straftat. „Und wer diesen Angriffskrieg öffentlich billigt, kann sich daher selber auch strafbar machen.“ Die Sicherheitsbehörden des Bundes hätten das im Blick. EIn russischer Panzer fährt an einem Militärdenkmal in Armjansk vorbei. | REUTERS Weiterlesen auf tagesschau.de Evelyn Hecht-Galinski 929.Sh0 Mpärzm u1m 430f96:sor0med636g · Auf welcher rechtlichen Grundlage wohl dieser Erlass steht? Das Z also quasi mit dem Hakenkreuz gleichzusetzen ist unfassbar. Übrigens benutzt die russische Armee das weiße Z als Markierung, um nicht unter „friendly fire“ zu kommen. Was fällt der Bundesregierung demnächst eigentlich noch ein, um der propagandistischen „Russophobie“ und Einschüchterungstaktik freien Lauf zu lassen?