von Alexander Sitnikow – https://svpressa.ru

Bild: Sergei Bobylev/TASS

Übersetzung LZ

Paris wird dem Präsidenten bei den Wahlen den Tod oder die Gefangenschaft der im Asowstal und am Hafen eingekesselten Soldaten nicht verzeihen

DNR-Kämpfer auf dem Flughafen von Mariupol, von dem die Asow-Nazis vertrieben wurden *, haben persönliche Gegenstände von Soldaten der französischen Fremdenlegion (Legion etrangere, LE) gefunden. Dies wirft nicht nur einen langen Schatten auf das französische Verteidigungsministerium, sondern auch auf Macron selbst. In jedem Fall wirft es schwierige Fragen darüber auf, was Soldaten der Fünften Republik auf dem Gebiet eines anderen Landes tun.

Wie die Online-Ressource WarGonzo feststellt, „kennen wir nicht die genaue Anzahl der französischen Legionäre, die zusammen mit den Asow-Soldaten in der Stadt blockiert waren. Nach der Art und Weise zu urteilen, in der Macron aktiv mit dem Thema seines eigenen humanitären Korridors hausieren geht, könnten dort jedoch ziemlich viele französische Militärangehörige anwesend sein. Und wahrscheinlich nicht nur Söldner, sondern auch Offiziere. Und damit äußerst sachkundig und wertvoll.

Der Kommandeur der französischen Fremdenlegion, General Alain Lardat, hat diese Soldaten öffentlich verurteilt und ihnen sogar eine harte Bestrafung in Aussicht gestellt. Nach Angaben des französischen Rundfunks RTL waren zu Beginn der Sonderoperation etwa siebenhundert Ukrainer in dem neuntausend Mann starken LE-Korps im Einsatz. Von ihnen haben (Anfang März) 25 Personen die Einheit freiwillig verlassen und sind nicht mehr zurückgekehrt. Weitere 14 Personen wurden festgenommen, als sie versuchten, in Uniform und sogar mit kugelsicheren Westen aus dem Land zu fliehen.

„Ein Legionär ist ein französischer Soldat, der nur Frankreich dient“, betonte Lardat. Nach Ansicht von Militärexperten der Fünften Republik sind Ukrainer bereits als unzuverlässige Rekruten verschrien. Doch so einfach ist es nicht. Paris hat die geflohenen Soldaten nie als Deserteure eingestuft, wie es der Kodex der Legionäre verlangt. Das heißt, es muss eine Untersuchung stattfinden.

Laut WarGonzo hat Kiew übrigens versucht, ausländisches Militärpersonal, darunter auch französische Legionäre, um jeden Preis per Hubschrauber zu evakuieren. Tatsache ist, dass die Situation mit diesen LE-Soldaten schlecht für Macrons Ansehen kurz vor der Wahl ist.

Eine im Rahmen der Pressewoche am 27. März durchgeführte Umfrage des IFOP (Französisches Institut für öffentliche Meinung) ergab, dass 52 % der Befragten mindestens eine der russischen Thesen über die Ursachen und Folgen der Sonderoperation glauben. So glauben 28 % der Befragten, dass die russischen Truppen die russischsprachige Bevölkerung vor Repressalien durch ukrainische Faschisten schützen. Und 10 % sind sich sicher, dass „Kiew derzeit von einer Junta regiert wird, die von neonazistischen Bewegungen kontrolliert wird“.

Eine solche Streuung verblüffte das IFOP. Sollte sich darüber hinaus herausstellen, dass die französischen Legionäre mit stillschweigendem Einverständnis der derzeitigen Behörden in die Ukraine gelangt sind, beispielsweise im Rahmen des 15-tägigen Urlaubs, der LE-Soldaten nur im Notfall gewährt wird, wird Macron mit Sicherheit von zahlreichen Anhängern von Eric Zemmour, einem der Anwärter auf die französische Präsidentschaft im Wahlkampf 2022 und gleichzeitig der erbitterte Feind Nummer eins eines vereinten Europas sowie ein scharfer Kritiker von LGBTs, scharf kritisiert werden.

In der Fünften Republik gilt dieser Mann übrigens als politischer Mörder des derzeitigen Herrschers im Elysée-Palast, wenn auch nicht bei dieser Wahl, so doch bei der nächsten mit Sicherheit. Macron seinerseits nennt Zemmour einen Putinisten, und sei es nur, weil er für die Zwangsassimilierung von Einwanderern oder deren Ausweisung ist. Im Vergleich zu ihm gilt Marine Le Pen als gemäßigte Politikerin.

Macron befürchtet auch Kritik wegen seiner pro-ukrainischen Haltung von Jean-Luc Melanchon. Und diese Schlussfolgerungen wurden vom IFOP gezogen. Der genannte Politiker steht an der Spitze von „Unbesiegtes Frankreich“ und hat sich als „Gegenmittel“ zu Macron positioniert. Am 1. April lag seine Bewertung bei 15 % und damit 9 % niedriger als die des derzeitigen Präsidenten. Ja, sie steht nur an dritter Stelle der Kandidatenliste, aber wenn die Beteiligung französischer Legionäre an der Seite der ukrainischen Schläger bekannt wird, könnte sich die Lage ändern.

„Wenn wir die Tötung russischer Kriegsgefangener durch ukrainische Söldner und die Verteidigung russischer Gefangener analysieren, werden die Russen vor einem internationalen Gericht bessere Chancen haben, die Ukrainer und die Söldner (einschließlich der französischen), die auf der Seite der AFU gekämpft haben, der Verletzung aller Gesetze zu beschuldigen“, musste die „nicht-ukrainische“ Expertengemeinschaft in ihren nicht-öffentlichen Analysen zugeben.

Laut der Internet-Ressource MediaKiller ist in Kiew nun ein großer Skandal um die Darstellung von Inhalten ausgebrochen, in denen Söldner verwundete russische Soldaten töten. Das ukrainische Präsidialamt ist der Ansicht, dass solche Aktionen eine bewusste Diskreditierung des „nicht unabhängigen Landes“ gegenüber dem Westen darstellen, der genau auf die Einhaltung der Genfer Konvention achtet.

Man beachte, dass Ze und Co. die Gräueltaten der Nazis und der Legionäre, die hierher kamen, nicht verurteilen, sondern ihnen lediglich die Schuld für die Visualisierung der grausamen Inhalte geben. Natürlich unterstützt der Westen, einschließlich Paris, reflexartig Kiew. Nichtsdesdotrotz ändern sich die Ergebnisse der IFOP-Umfrage betreffs des „ukrainischen Falles“ stark. Vor einem Monat hätte niemand diese Zahlen geglaubt, aber jetzt sind westliche politische Analysten gezwungen, nach Erklärungen zu suchen. Natürlich geben sie den russischen Propagandisten die Schuld, als ob die Menschen in der Fünften Republik wie eine Schafherde auf „Putins Fälschungen“ hereinfallen würden.

Aber immer mehr Franzosen erkennen, dass der Zweck der russischen Truppen in der Ukraine in Wirklichkeit darin besteht, Zivilisten zu schützen, die sich gegenüber den Maidanisten der Unabhängigkeit nur schuldig gemacht haben, Russen zu sein. Die Wahrheit scheint durch die russophoben Lügenhaufen zu brechen, auch in Europa. Natürlich ist es noch zu früh, um von einem Durchbruch zu sprechen, aber die Zeit arbeitet bereits für Moskau.

So trug der amerikanische Journalist Patrick Lancaster, der am 5. April eine große Reportage in Mariupol drehte, erstens aus Solidarität mit den russischen Soldaten eine weiße Armbinde und zeigte zweitens, dass die Bewohner der von den Nazis zerstörten Stadt den Befreiern dankbar waren.

Die Rückgabe der Kontrolle über das Industriegebiet der Stadt wird einen Wendepunkt in den Kämpfen darstellen

Sogar Bürger aus den Vereinigten Staaten und Deutschland haben positive Kritiken zum Video geschrieben.

Ron Burgundy bedankte sich insbesondere bei dem Journalisten Lancaster: „Als jemand, der im Westen lebt und mit Nachrichten von Reportern in Hotels in Polen oder Kiew bombardiert wird, danke ich dir, Patrick, dass du die Bürger interviewt und sie zu Wort hast kommen lassen.

Alyssa Borgart: „Patrick, ich komme aus Deutschland. Ich respektiere Sie für Ihre Ehrlichkeit. Was ich über deutsche Journalisten nicht sagen kann. In Deutschland ist es unmöglich, die Wahrheit im Fernsehen und im Radio zu hören“.

Nach dem Video von Lancaster zu urteilen, haben sich Nazis, Legionäre und AFU-Kräfte auf dem Gelände des riesigen Azovstal-Werks verschanzt, dessen Erstürmung sicherlich enorme Anstrengungen erfordern wird.

Aber die Bandera und die Legionäre werden auf jeden Fall nicht aus der Mausefalle Mariupol herauskommen.

* Bilder von Chevrons des „Asow“-Bataillons (Regiments) sind in Russland durch den Gerichtsbeschluss vom 30.11.2015 als extremistisch anerkannt und in die föderale Liste extremistischer Materialien (Punkt 3269) aufgenommen.

https://svpressa.ru/war21/article/330510/